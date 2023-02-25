Bella Hadid, depremzedeler için yardım taşıdı

Haberin Devamı

Filistinli bir baba ile Hollandalı bir annenin kızı olarak dünyaya gelen top model Bella Hadid de depremzedeler için yardım elini uzatan ünlülerden biri. Dünyada, özellikle de babasının köklerinin uzandığı coğrafyada yaşayanlar için yaptıklarıyla bilinen Hadid bu kez de depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına katkıda bulundu.

Hadid, Türkiye'nin yanı sıra Suriye'yi de etkileyen depremden zarar görenler için hazırladığı yardım kutularını New York'taki Türkevi'ne götürdü önceki gün. Burada Türkiye'nin New York Başkonlosolu Reyhan Özgür tarafından karşılandı Hadid.

Haberin Devamı

Getirdiği yardımları Türk kuaför ve aynı zamanda arkadaşı olan Mustafa Yanaz ile birlikte aracından indirip içeri taşıdı. Türkevi'nde yardım toplayan gönüllüler Bella Hadid'e Türk çayı ikram etti. Hadid de gönüllülerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bella Hadid deprem felaketinin duyulduğu ilk anda sosyal medya üzerinden paylaşım yapmış ve "olup bitenleri kemiklerine kadar hissettiğini" belirtmişti. Hadid, Türkevi'ne giderken Yanaz ile çekilen fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. Top model, o paylaşımda depremzedeler için battaniye, bebek bezleri ve uyku tulumları götürdüğünü belirtti.

Gözden Kaçmasın Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet depremzedeler için yardım çağrısı yaptı Haberi görüntüle

KORELİ ÜNLÜLERDEN DE DESTEK VAR

Bu arada Güney Kore'nin ünlüleri de depremzedeler için bir yardım kampanyası düzenledi. Ülkemizde de çok sayıda hayranı bulunan BTS adlı grubu da dahil ülkenin gösteri dünyasında öne çıkan isimler, Türkiye ve Suriye'de büyük felaketten etkilenenler için düzenlenen yardım kampanyasında 900 bin dolar yardım topladı. Bu yardım, UNICEF başta olmak çeşitli yardım kuruluşlarına aktarıldı. BTS grubunun üyelerinden J Hope ve Jimin; UNICEF'e 77 bin dolar bağışta bulundu.