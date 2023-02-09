Kendisi de felaketten kurtulmuştu: Depremzedeler için yardım çağrısı yaptı

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O yeni günün ilk bölümünde, saatler 04:17'yi gösterirken önce büyük bir gürültü ve sonra korkunç bir sallantıyla sıcak yataklarından fırladı insanlar... Deprem oluyordu... Hem de eşi benzeri görülmemiş bir deprem!

Sabahın karanlığında, güvende hissettikleri evlerinde, yan odalardaki sevdiklerine ulaşmaya çalıştı insanlar... Çığlıklar, çığlıklar, çığlıklar... Sonrasında o buz gibi karanlığın içinde yerle bir olan hayatlar. O deprem belki ilk anda sadece Kahramanmaraş ve çevresindeki illeri hatta komşu ülkeler Suriye, Lübnan ve Kıbrıs'ı sarstı ama ateşi bütün ülkeyi sardı. Acı hikayeler; tonlarca betonun altından çıkıp sanki dünyaya yeniden gelen insanların umut öykülerine karıştı.

YAKIN TARİHİN EN BÜYÜK FELÂKETİ

Türkiye'nin yakın tarihinde yaşadığı en büyük felaketin ilk şoku atlatıldıktan sonra sadece yurt içinden değil dünyanın dört bir yanından yardım eli uzanmaya başladı. Yaşanan bu büyük trajediye ünlüler de kayıtsız kalmadı elbette. Kimi uzaktan yardım göndererek, kimi bireysel olarak deprem bölgesine giderek elinden geleni yapmaya çalıştı. İşte bunlardan biri de bundan tam 19 yıl önce. 2004 yılında ülkemizden kilometrelerce uzakta yaşanan benzer bir felaketten şans eseri kurtulan ünlü Çek model Petra Nemcova.

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26 Aralık 2004'te Hint Okyanusu'nda meydana gelen 9.1 şiddetindeki deprem ve ardından yaşanan tsunami felaketinden zor kurtulan 43 yaşındaki Nemcova, o felakette yanında olan nişanlısı Simon Atlee'yi kaybetmişti. Boyu 30 metreyi bulan tsunami dalgalarından, tam sekiz saat boyunca bir ağaca tutunarak kurtulan Petra Nemcova, iyileştikten sonra bu tür durumlarda faaliyet gösteren All Hands And Hearts adlı bir yardım derneğinin kurucuları arasına katıldı. Yıllar önce yaşadığı felaketi hiç unutmayan Nemcova, şimdi bu dernek aracılığıyla Türkiye'de ve komşusu Suriye'de depremden etkilenenlere destek çağrısında bulundu. Bu nedende sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaptı Petra Nemcova.

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Söz konusu paylaşımda önce Kahramanmaraş'ta 7.8, ardından da yine aynı bölgede 7.5 büyüklüğünde bir başka deprem olduğunu hatırlatıldı. Ardından da bu iki büyük depremin sadece Kahramanmaraş'ı değil çevre illeri de etkilediği belirtildi. Paylaşımda bunun, Türkiye'nin son 84 yılda yaşadığı en korkunç doğal afet olduğunun altı çizildi. Can kaybının yüksekliği ve enkaz altında kurtarılmayı bekleyen çok sayıda kişi olduğu bilgisi de yer aldı paylaşımda. Üstelik havanın aşırı soğuk olduğu ve bunun kurtarma çalışmalarını güçleştirdiğine değinildi. Nemcova paylaşımında herkesi şu anda ekipleri bölgeye ulaşmış olan kuruluşa maddi alamda destek olmaya çağırdı.

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Gözden Kaçmasın Ünlüler sahada Haberi görüntüle

Petra Nemcova'nın paylaşımında "Her ne kadar Türkiye'de sık sık deprem olduğu belirtilse de "Bu yüzyılın en büyük sarsıntısı" ifadesi kullanıldı.

TSUNAMİDEN ZOR KURTULDU: Petra Nemcova, bu tür felaketlerin acısını iyi bilen bir kişi. 2004 yılında, o dönemde nişanlı olduğu Simon Atlee ile birlikte Tayland'ın Bhuket adasında tatilde olan Nemcova, 26 Aralık'ta Hink Okyanusu'nda meydana gelen deprem ve ardından yaşanan tsunami felaketini yaşamıştı. Boyu 30 metreyi aşan dalgalar, nişanlısıyla birlikte bulunduğu bungalova ulaştı. Atlee canını kurtaramadı ama Çek model Nemcova bir ağacın dallarına tutunup 8 saat boyunca yardım bekledi. Sonunda kurtarılan model, uzun süre tedavi gördükten sonra hayata döndü.

NAZAN ECKES'TEN YARDIM ÇAĞRISI

Almanya'nın en ünlü sunucularından biri olan Türk asıllı Nazan Eckes de Deprem haberini duyar duymaz sosyal medya sayfası üzerinden hem üzüntüsünü ifade etti hem de yardım çağrısı yaptı. Eckes, geçen pazartesi günü yaptığı paylaşımda deprem haberinin kendisini şoke ettiğini belirtti.

Kendi ailesi ve yakınları arasında can kaybı olmadığını söyleyen Eckes, "Ama kalbim onlar kadar şanslı olmayan herkesle birlikte. Bu felaketten kurtulanların şimdi yardımımıza ihtiyacı var" diye yazdı. Nazan Eckes o günden sonra da sosyal medya sayfasını kullanarak düzenlenen yardım kampanyaları hakkında takipçilerini bilgilendiriyor.

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ORLANDO BLOOM''DAN YARDIM ÇAĞRISI

Bu arada Kahramanmaraş merkezli büyük depremden etkilenen çocuklar için bir çağrı da UNICEF'in 'Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) temsilcilerinden biri olan Orlando Bloom'dan geldi. Eski eşi Miranda Kerr ve şu anki nişanlısı Katy Perry'den biri kız diğeri erkek iki çocuk babası olan Orlando Bloom, Instagram paylaşımında "kalbinin depremden etkilenenlerle birlikte olduğunu" yazrı. Ardından da takipçilerini, binlerce aile ve çocuğa yardım için bölgede bulunan UNICEF'e destek olmaya çağırdı.