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Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet depremzedeler için yardım çağrısı

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#Kate Winslet#Deprem#Kahramanmaraş Depremi
Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet depremzedeler için yardım çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 15:49

6 Şubat günü sabahın ilk saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden meydana gelen aynı gün öğle saatlerinde bir başka büyük depremle acıları ikiye katlayan büyük felakete ünlülerden yardım çağrısı eksilmiyor.

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Rol aldığı The Reader (Okuyucu) adlı filmle en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazanan Kate Winslet da internet üzerinden üzerinden yardım çağrısında bulundu.

Birçok ünlünün el ele vererek oluşturduğu Choose Love adlı kampanyanın katılımcılarından biri olan Winslet "Depremin yarattığı kayıplar ve çaresizlik yüzünden kalplerimiz kırıldı ve yıkıldık" diye sözlerine başladı Winslet. Choose Love adlı kampanyanın olabildiğince hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine yardım toplamayı amaçladığını belirten Kate Winslet kampanya ortaklarıyla birlikte hayat kurtarmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet depremzedeler için yardım çağrısı

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Winslet, kampanya kapsamında çocuklara, yaşlı kişilere, hamile kadınlara yeteri kadar tıbbi destek, içme suyu, yiyecek, battaniye ve çok daha fazlasını sağlamaya çalıştıklarının altını çizdi.

Hayranlarına ellerinden gelen her şekilde yardım etmeleri çağrısında bulunan Winslet "her bir kuruşun işe yarayacağını ve hayat kurtarabileceğini" sözlerine ekledi. 

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#Kate Winslet#Deprem#Kahramanmaraş Depremi

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