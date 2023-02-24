Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet depremzedeler için yardım çağrısı

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Rol aldığı The Reader (Okuyucu) adlı filmle en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazanan Kate Winslet da internet üzerinden üzerinden yardım çağrısında bulundu.

Birçok ünlünün el ele vererek oluşturduğu Choose Love adlı kampanyanın katılımcılarından biri olan Winslet "Depremin yarattığı kayıplar ve çaresizlik yüzünden kalplerimiz kırıldı ve yıkıldık" diye sözlerine başladı Winslet. Choose Love adlı kampanyanın olabildiğince hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine yardım toplamayı amaçladığını belirten Kate Winslet kampanya ortaklarıyla birlikte hayat kurtarmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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Winslet, kampanya kapsamında çocuklara, yaşlı kişilere, hamile kadınlara yeteri kadar tıbbi destek, içme suyu, yiyecek, battaniye ve çok daha fazlasını sağlamaya çalıştıklarının altını çizdi.

Hayranlarına ellerinden gelen her şekilde yardım etmeleri çağrısında bulunan Winslet "her bir kuruşun işe yarayacağını ve hayat kurtarabileceğini" sözlerine ekledi.