Genç modelin hazin sonu: Korku filmlerindeki gibi bir cinayete kurban gitti

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Modelliğin yanı sıra Hong Kong'da sosyetenin renkli simalarından biri olarak da tanınan Abby Choi'nin ortadan kaybolmasının ardından polis yaptığı soruşturma sonucunda korkunç bir gerçekle yüzleşti. Lung Mei adlı sahile yakın bir köyde kiralanan evdeki buzdolabının içinde Choi'nin parçalara ayrılmış cansız bedeni bulundu. Fakat talihsiz modelin bedeninden ayrılan başı ise henüz kayıp.

ESKİ KOCASI VE KAYINPEDERİ TUTUKLANDI

Söz konusu evin, Abby Choi'nin eski kayınpederi tarafından geçen cuma günü kiralandığı ortaya çıktı. Aynı evde Choi'nin kimlik kartı, kredi kartları ve genç modele ait diğer eşyalar da bulundu. Polis. "korku evinde" et kesicisi ve elektrikli testere gibi aletler de ele geçirdi. Tüyler ürperten bu keşfin ardından polis Abby Choi'nin eski kocası ve kayınpederinin peşine düşerek baba ile oğulu yakalayıp tutukladı. Çin ve Hong Kong basınında yer alan haberlere göre Abby Choi'nin eski kayınbiraderi de tutuklananlar arasında.

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Tanıkların ifadesine göre Choi'nin, kendisi gibi 28 yaşında olan eski eşi Tung Chung Limanı'nda bir sürat teknesine binip kaçmak üzereyken yakalandı. Yine iddialara göre bu korkunç cinayetin planlayıcı olan kişi aynı zamanda emekli bir polis olan Choi'nin eski kayınpederi. Polis cinayeti, "kasıtlı" ve "planlanmış" olarak nitelendirdi.

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MADDİ ANLAŞMAZLIKLAR YAŞIYORLARDI

İddialara göre Abby Choi'nin böylesine korkunç bir cinayete kurban gitmesinin nedeni, genç modelin eski eşi ve ailesiyle yaşadığı maddi anlaşmazlıklar. Farklı gazetelerin ileri sürdüğüne göre Choi ile eski eşinin ailesi arasında 100 Milyon Hong Kong Doları (10.7 milyon sterlin) nedeniyle bir takım sorunlar yaşanıyordu. Bir kaynağa göre de anlaşmazlığın nedeni yüksek değeri olan bir mülktü.

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DERGİYE KAPAK POZU VERMİŞTİ

Bu ay içinde Monako'da yayınlanan L'Officiel adlı dergiye kapak pozu veren Abby Choi'nin en son bu hafta salı günü canlı olarak görüldüğü belirtildi. Genç model o sıradacansız bedenine ait parçaların bulunduğu kiralık eve doğru otomobil kullanıyordu. Polis, geçen perşembe gününden bu yana Abby Choi'yi arıyordu. Abby Choi, son Instagram paylaşımında Monako'da yayınlanan dergi için yapılan çekimlerden söz etmişti. Talihsiz model bu ayın ilk yarısında Paris Moda Haftası'na konuk olarak katılmıştı.

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'KİMSE BÖYLE BİR ÖLÜMÜ HAK ETMİYOR'

Abby Choi'nin korkunç bir cinayete kurban gittiği duyulduktan sonra sosyal medya sayfasındaki en son paylaşıma çoka sayıda mesaj yağdı. Choi'nin bir takipçisi "Senin iyi bir insan olduğunu, çevrendeki insanlara özen gösterip onlarla ilgilendiğini duydum. Bu olanlar adil değil. Her ne kadar seni tanımasam da üzüntünün ve acının artık senden uzak olmasını diliyorum. Huzur içinde uyu" diye yazdı.

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Bir başka takipçisi Abby Choi'nin ardından "Hayat kırılgan... Bu ölüm ani ve zalimce" diyerek duygularını ifade etti. Bir başka Instagram kullanıcısı ise onun adını bu trajik olay nedeniyle duyduğunu belirtip "Seni öldüğün zamana kadar tanımıyordum. Ama huzur içinde uyumanı diliyorum. Kimse bu şekilde ölmeyi hak etmiyor" diye yazdı.