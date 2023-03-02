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Düğünden iki hafta sonra bebek haberi geldi

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#Marc Anthony#Nadia Ferreira#Jennifer Lopez
Düğünden iki hafta sonra bebek haberi geldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 12:08

Gösteri dünyasının ünlü çiftinin aşkı da nişanı da düğünü de büyük bir merak uyandırmıştı. İki hafta önce gösterişli bir şekilde evlenen çift, şimdi de bebek haberini sosyal medya sayfasından duyurdu. Düğünün dedikoduları bitmeden ortaya çıkan bu mutlu haber sayesinde çift bir kez daha gündemin ilk sıralarına yerleşti.

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BEBEK GELİYOR
Bu sözünü ettiğimiz ünlü çift, Marc Anthony ile çiçeği burnunda eşi Nadia Ferreira. Yeni yılın ilk ayında gösterişli bir şekilde hayatlarını birleştiren 54 yaşındaki Anthony ile 23 yaşındaki Ferreira, bir bebek beklediklerini Instagram sayfalarından duyurdu. Çift bu mutlu haberi paylaşırken aynı fotoğrafı kullandı. Nadia Ferreira paylaşımında İngilizce olarak "En güzel Sevgililer Günü hediyesi" yazdı. Paraguaylı güzellik kraliçesi daha sonra da ana dili olan İspanyolcayı kullanarak "Hayatımızdaki bu büyük nimet için Tanrı'ya teşekkürler" diye yazdı.

Düğünden iki hafta sonra bebek haberi geldi

ÜNLÜ ŞARKICININ YEDİNCİ BEBEĞİ
Eski eşi Jennifer Lopez ile evliliğinden 14 yaşında Max ve Emme adlı ikizleri olan Marc Anthony de mutlu habere kendi Instagram sayfasında yer verdi. O da eşi Nadia ile aynı cümleleri kullanarak bir paylaşım yaptı. Çiftin bu paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı yağdı. Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım. Nadia Ferreira ilk kez anne oluyor. Marc Anthony ise eski ilişki ve evliliklerinden altı çocuk babası. Bu, ünlü şarkıcının yedinci bebeği olacak.

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Nadia Ferreira ve Marc Anthony'nin ortak paylaşmında genç kadının karnının dikkat çekecek kadar büyük olduğu görülüyor. Bu arada çiftin gösterişli evlilik yüzükleri ile Ferreira'nın iri elmas taşlı yüzüğü de gözden kaçmadı.

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Düğünden iki hafta sonra bebek haberi geldi


2023'ÜN İLK GÖSTERİŞLİ DÜĞÜNÜ
Marc Anthony ile Paraguay Güzeli seçilen ve iki yıl önce ülkesini Kainat Güzeli yarışmasında temsil eden Ferreira, ocak ayında Miami'de gösterişli bir törenle evlendi. Çiftin hayatını birleştirdiği törene gösteri dünyasının çok sayıda ünlüsü de katıldı. Bu tören, 2023 yılının ilk büyük düğünü olarak tatih sayfalarında yerini aldı.

Anthony ile Ferreira nişanlandıkları haberini geçen yılın mayıs ayında duyurdu. O zamana kadar da çiftle ilgili bu konuda söylentiler çoktan yayılmıştı bile. Sonunda aşıklar, kamera karşısına geçti ve nişanlandıklarını doğruladı. O anlarda Ferreira'nın parmağındaki iri taşlı yüzük de dikkatli gözlerden kaçmadı. Mutlu haberi doğruladıkları gece çift, yakın dostlarıyla birlikte bir gece kulübünde kutlama yaptı.

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Düğünden iki hafta sonra bebek haberi geldi

İLİŞKİLERİ HIZLI BAŞLADI, HIZLI GELİŞTİ
Nadia Ferreira ile Marc Anthony'nin nişanlanması da ilişkilerinin başlaması gibi hızlı oldu. Çift, ilişkilerini ilk kez iki ay önce bir Instagram paylaşımı aracılığıyla duyurmuştu. Sonra da Nadia Ferreira, yine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda iri taşlı yüzüğünün de fotoğraflarına sayfasında yer vermişti. Marc Anthony'nin, kendisinden 30 yaş daha genç olan sevgilisi Ferreira'ya evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 10 karatlık pırlanta yüzüğün 500 bin dolar değerinde olduğu belirtiliyor. 

Nadia Ferreira, 2021 yılının aralık ayında İsrail'de düzenlenen Kainat Güzeli yarışmasında ülkesi Paraguay'ı temsil etti. Genç kadın bu yarışmadan, Hindistan'ı temsil eden Harnaaz Kaur Sandhu'nun ardından ikincilik tacını kazanarak ayrıldı.

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Düğünden iki hafta sonra bebek haberi geldi

 
Gerçek adı Marco Antonio Muñiz Ruiz olan Marc Anthony ilk evliliğini 2000 yılında oyuncu ve şarkıcı Dayanara Torres ile yaptı. Bu evlilikten Christian ve Ryan adında iki erkek çocuk sahibi olan çift, 2004 yılında boşandı. Bu sayede Anthony, Jennifer Lopez ile evlenebildi.

Düğünden iki hafta sonra bebek haberi geldi


Lopez ile Anthony 2004 ile 2014 arasında süren evlilikleri sırasında Max ve Emme adını verdikleri biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi oldu.

Düğünden iki hafta sonra bebek haberi geldi

Anthony, Lopez'den boşandığı yıl model Shannon De Lima ile evlendi. Fakat bu evlilik de sadece üç yıl sürdü.

Bu arada Marc Anthony'nin 1990 ile 1994 arasında Debbie Rosado ile birlikte olduğunu da hatırlatalım. Şarkıcının bu birliktelikten 1994 doğumlu Arianna adında bir kızı bulunuyor.

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