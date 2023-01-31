Gönlünü kendinden 31 yaş küçük güzele kaptırmıştı... Marc Anthony'nin görkemli düğününe gelmeyen isimler dikkat çekti

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ÜNLÜ ŞARKICI GÖNLÜNÜ HEP EN GÜZELLERE KAPTIRDI

Latin müziği denince akla ilk gelen isimlerin başında. Birçok Grammy de dahil sayısız ödülün sahibi. Albümleri satış rekorları kırdı, bazı başarıları Guinness Rekorlar Kitabına bile girdi. Marc Anthony, ya da namı diğer Jennifer Lopez’in eski eşi ve ikizlerinin babası, artık olgunluk günlerinin tadını çıkaran, dünyanın en şöhretli ve en büyük servet sahibi sanatçılarından biri. Ancak tüm bunlar çapkın şarkıcının gönlünün durulmasını sağlamadı. YILIN İLK GÖRKEMLİ DÜĞÜNÜ MIAMI'DE YAPILDI

Marc Anthony, geçtiğimiz hafta sonu dördüncü kez, Paraguaylı güzel Nadia Ferreira’yla evlendi. Nadia Ferreira’ya güzel dememizin tek sebebi 23 yaşındaki modelin dünyalar güzeli bir kadın olması değil. Kendisi ülkesinin güzellik kraliçesi seçildikten sonra 2021’de Miss Universe yani Kainat Güzellik Yarışması’nda ikinci seçilmiş ‘tescilli’ bir güzel. Marc Anthony ve Nadia Ferreira’nın Miami’de yapılan gösterişli düğünü adeta dünya yıldızlarının çıkarma yaptığı bir tören oldu; haliyle de o gece yaşanalar ve düğünden kareler magazin sayfalarının en tepesinde yer aldı. Jennifer Lopez ve Marc Anthony bir zamanların en gözde çiftiydi

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BU DÖRDÜNCÜ EVLİLİĞİ

Marc Anthony’nin ilk uzun süreli ve herkes tarafından bilinen ilişkisi kendisi gibi Puerto Rico asıllı bir polis memuru olan Debbie Rosado ileydi. Hiç evlenmediler ama önce bir kızları oldu sonra da bir erkek çocuk evlat edindiler. Çift ayrıldıktan sonra ve Marc Anthony giderek ünlendikçe ünlü şarkıcının gönlü giderek hep ünlü güzellere kaymaya başladı. Marc Anthony ilk evliliğini de bir güzellik kraliçesiyle; 1993’te Kainat Güzellik Yarışması’nın kazanan Dayanara Torres’le yapmıştı.

JENNIFER LOPEZ'LE EVLİLİĞİ ÇOK SES GETİRMİŞTİ

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2000 yılında yapılan bu evlilik 2004’ün hemen başında bitti. Çiftin iki oğlu olmuştu. Boşanmadan sonra Dayanara Torres’in ‘ayrılık acısını’ atlatmak için Marc Anthony’nin ona verdiği nişan yüzüğünü satarak yerine yine pırlantalarla kaplı, çok pahalı bir Cartier saat alması çok konuşulmuştu. Marc Anthony, aynı yıl içinde bu kez de Jennifer Lopez’le evlendi ve bu evlilik gösteri dünyasının en çok konuşulan evliliklerinden biri oldu. İkisi de Puerto Rico kökenli ve meslektaş olan Anthony ve Lopez, 90’lı yıllarda bir süre flört etmiş, 2000’lerin başında da aynı projelerde yer almıştı. Çiftin 2008’de doğan ikizlerinin ilk fotoğrafları için People dergisi 6 milyon dolar ödemişti. KENDİNE EŞ OLARAK HEP GÜZELLİK KRALİÇELERİNİ SEÇTİ

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2011’de ayrılan çiftin boşanma süreci 2014’te tamamlandı. Birlikte oldukları süre boyunca hem kariyerlerini ilerleten hem de bir arada yaptıkları yatırımlarla servetlerine servet katan çiftin arları hiç bozulmadı ve çocuklarını büyütürken hep dost kaldılar. Ama Jennifer Lopez’in aklı hep unutamadığı bir diğer ünlü aşkı Ben Affleck’'te, Marc Anthony’ninki de güzellik kraliçelerinde kalmıştı…

2014’te, JLo’dan boşanması tamamlanır tamamlanmaz Marc Anthony bu kez de Venezuelalı bir başka güzellik kraliçesi ve model Shannon De Lima’yla evlendi. 2016’ta ayrıldıkları açıklanan çift 2017’de resmen boşandı. Marc Anthony’nin bu birlikteliğinden çocuğu olmadı. 2022’ye kadarki süreçte yine adı irili ufaklı ilişkilerle anıldı; bu kadınların çoğu da eski sevgilileri gibi modeller, güzeller, oyuncular arasından seçilmişti… 23 YAŞINDAKİ AŞKIYLA JET HIZINDA EVLENDİ

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2022’de Marc Anthony’nin gönlünün bu kez de kendisinden 31 yaş küçük, 23 yaşındaki Nadia Ferreira’ya kaptırdığı ortaya çıktı. 2022’nin hemen başında aşklarını Instagram’dan paylaşarak resmileştiren Marc Anthony ve Nadia Ferreira, mayıs ayında nişanlandı. Anthony’nin kendisine hediye ettiği kocaman pırlantalarla kaplı yüzüğü mutlulukla sergileyen Nadia Ferreira, onunla birlikte kırmızı halılarda görünmeye başladı. Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan çift hiçbir şeye aldırmadan aşklarını dolu dizgin yaşadılar ve tıpkı nişanlandıkları gibi yine jet hızıyla evlendiler. Marc Anthony, gönlünü yeni evlendiği eşine kaptırmadan sadece birkaç ay önce bir başka güzel, Madu Nicola Harris'le kameralara böyle poz vermişti

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DÜĞÜNÜN ÜNLÜ KONUKLARI VARDI

Perez Sanat Müzesi'nde gerçekleşen yıldızlarla dolu düğün törenine David Beckham, Salma Hayek ve Lin Manuel Miranda gibi yıldızlar konuk oldu. Marc Anthony’nin sağdıçlığını David Beckham ve bir zamanlar dünyanın en zengin insanı olan Meksikalı iş insanı Carlos Slim yaptı. Marc Anthony, Christian Dior marka damatlığının içinde çok şık görünüyordu. Gelinse Galia Lahav tasarımı, çiçek süslemelerle donatılmış, şeffaf bir korsaj içeren beyaz dantel bir zarif gelinliğinin içinde kuğu gibiydi. Çift, aşklarını resmileştirdiklerinden beri kırmızı halıda birlikte yürüyordu

VICTORIA BECKHAM'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Düğündeki ilgi çekici bir detay da Nadia Ferreira’nın nedimelerinin şık giysileriydi. Bu nedime kostümlerinin Victoria Beckham tarafından tasarlandığı gelinin ünlü modacıya sosyal medya üzerinden teşekkür etmesiyle ortaya çıktı. Öte yandan düğünün ünlü konukları kadar, konuk olması beklenen ama ortalarda görünmeyen isimler de dikkat çekti. Özel törenden görüntü alınmaması için korumalar gelinin etrafını sardı

DÜĞÜNE GELMEYENLER GELENLERDEN DAHA ÇOK DİKKAT ÇEKTİ

Anthony'nin Debbie Rosado’yla paylaştığı 29 yaşındaki kızı Ariana ve 27 yaşındaki oğlu Chase konuklar arasında yoktu. Ünlü şarkıcının Jennifer Lopez’den olan 14 yaşındaki ikizleri Emme ve Max'de ortalarda görünmedi. Hatta hâlâ görüştükleri bilinen eski eşi Jennifer Lopez ve Ben Affleck de düğüne katılmamıştı. Marc Anthony’nin 6 çocuğu içinden sadece Dayanara Torres'ten doğan 21 ve 19 yaşındaki oğulları Cristian ve Ryan, bu büyük gününde babalarını desteklemek için yanında oldu.

Düğünün en özel anlarını bir Instagram videosuyla paylaşan Marc Anthony'nin gelini görünce gözyaşlarına boğulduğu dikkatlerden kaçmadı

Yaşı yeni eşi Nadia Ferreira’dan büyük çocuklarının ve ayrılmış olsalar da her zaman destekçisi olan Jennifer Lopez’in düğündeki yoklukları bu ilişkinin ve evliliğin belki de Marc Anthony’nin en yakınları tarafından bile onaylanmamış olduğu ve rahatsızlık yarattığı şeklinde yorumlandı…