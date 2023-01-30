Elvis’in tek varisi öldü, miras kavgası başladı… Priscilla Presley, kız Lisa Marie Presley'in vasiyetine itiraz etti

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Ama bu ani ve yıkıcı ölümün ardından daha 18 gün geçer geçmez aile içinde miras kavgası başlayacağına dair gelen işaret bir kez daha gözlerin bu talihsiz, hatta lanetli sayılan ailenin üzerine çevrilmesine neden oldu. Ortada dünya müzik tarihinin gelmiş geçmiş en büyük birkaç isminden bir olan Elvis Presley’nin ardında bıraktığı büyük mira söz konusuydu… HAYATI MADDİ SORUNLAR İÇİNDE GEÇMİŞTİ

54 yaşında kalbine yenik düşen Lisa Marie de tıpkı babası Elvis Presley gibi hayatının büyük bir kısmını alkol ve uyuşturucu bağımlılığın pençesinde geçirmiş, büyük bir ün ve servetin içine doğduğu yaşantısı onun için çoğu zaman kâbusa dönüşmüştü. Annesi Priscilla Presley’le birlikte tek varisi olduğu, babasının büyük servetinin kontrolünü de elinde tutan bu talihsiz kadın yıllar içinde borç batağına düşmüştü.

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100 milyon dolarlık bir Elvis Presley imparatorluğunun tek mirasçısı olan Lisa Marie Presley çoğu zaman parasal anlamda sıkıntı çekti; bir ara borçlarının 16 milyon dolara ulaştığı bile söylendi. Son evliliğinden Finley Aaron Love Lockwood ve Harper Vivienne Ann Lockwood adında, 14 yaşında ikizleri olan Lisa Marie’nin ilk evliliğinden de iki yetişkin çocuğu vardı. Oğlu Benjamin Keough, 2020’de, 27 yaşındayken intihar ederek hayatına son verdi. Zaten Lisa Marie’nin kırık kalbini daha da çok yoran ve onu ölüme bir adım daha yaklaştıran şey biricik oğlunun bu trajik kaybı olmuştu.

KENDİ ÖLÜNCE MİRAS KIZINA GEÇTİ AMA...

Böylelikle Lisa Marie Presley, ölümüyle birlikte tüm mirasını 33 yaşındaki oyuncu kızı Riley Keough’ya bırakmış oldu. Ancak bu vasiyete ölümünden çok kısa bir süre sonra annesi Priscilla Presley’den itiraz geldi. Priscilla Presley, kızı Lisa Marie’nin vasiyetinin geçersiz olduğunu iddia etmeye başladı. Priscilla Presley’ye göre vasiyetteki imza kızının her zamanki imzasından farklı. Hatta acılı anne belgelerde Lisa Marie Presley’nin adının bile yanlış yazıldığını söylüyor.

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ABD basınında yer alan iddialara göre Priscilla Presley, geçen hafta bitmeden Los Angeles Yüksek Mahkemesinde belgeleri sunarak vasiyetnamede kendisini kayyum olarak görevden alan ve 2016'da yapıldığı iddia edilen bir değişikliğe itiraz etti. Ele geçirilen mahkeme dilekçelerine göre 77 yaşındaki Priscilla, yargıçtan Lisa Marie'nin en büyük kızı Riley Keough ve merhum oğlu Benjamin Keough'u halef eş-mütevelli olarak belirleyen değişikliğin geçerliliğini belirlemesini istedi.

CENAZESİNDEN BİR HAFTA SONRA ÖZ ANNESİ VASİYETİNE İTİRAZ ETTİ!

Değişikliğin, Lisa Marie'nin eski işletme müdürü Barry Siegel'i, annesi Priscilla Presley ile birlikte tröstten çıkardığı ve kardeşi 2020'de intihar ederek öldükten sonra Riley'yi tek mütevelli olarak bıraktığı iddia ediliyor. Mahkeme dosyasında Priscilla, kendisi ve Siegel'in ilk kez 29 Ocak 1993'te, Lisa Marie'nin '27 Ocak 2010'da değiştirdiği ve tamamen yeniden ifade ettiği, feshedilebilir halde bir tröstü icra ettiği' zaman eş mütevelli olarak atandığını iddia ediyor.

Presley ailesi kadınları... Lisa Marie geride annesini ve üç kızını bıraktı

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Lisa Marie Presley’nin 11 Mart 2016’de bu anlaşmada bir değişiklik yaptığı iddia ediliyor. Ancak Priscilla, belgelerde kızının 2016 belgesindeki imzasının 'her zamanki ve geleneksel imzasıyla tutarsız göründüğünü' iddia ediyor ve ayrıca Lisa Marie'nin adının bile yanlış yazıldığını savunuyor. Annesi ayrıca belgenin hiçbir zaman noter tasdikli olmadığını ve 2010 tröst düzenlemesinin şartlarında belirtildiği gibi Lisa Marie'nin yaşamı boyunca kendisine teslim edilmediğini de iddia etti.

"İMZA GERÇEK DEĞİL"

Merhum Elvis Presley'in eski karısı olan Priscilla, Siegel'in 'Tröst'ün eş mütevelli heyetinden çoktan istifa ettiğine veya yakında istifa edeceğine' inandığını kaydetti. Priscilla buna göre, böyle bir durumda, Lisa Marie’nin kızı Riley ve kendisinin ortak mütevelli olması gerektiğini savunuyor.

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Lisa Marie'nin mali sıkıntıları, özellikle 2018'de Barry Siegel'e karşı onu Elvis'ten aldığı büyük mirası ihmal etmek ve yanlış kullanmakla suçlayan davası olmak üzere yıllar boyunca belgelenmişti. O sırada dosyalanan belgelere göre, Lisa Marie, eski işletme müdürünün kendisine 2016 yılına kadar sadece 14 bin dolar nakit para vererek onu 'mali yıkıma' terk ettiğini iddia etti. Siegel ise Lisa Marie'ye ödenmemiş 800 bin dolarlık faturalar için karşı dava açtı. CENAZEDE GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

Priscilla Presley, mahkeme başvurusunu, kızı Lisa Marie'nin yıldızlarla dolu bir anma töreniyle Graceland'de toprağa verilmesinden bir hafta sonra yaptı. Priscilla Presley, kızının cenazesinde ikiz torunları tarafından annelerine yazılan bir şiir okumuş ve “Taziye dilekleriniz için hepinize teşekkür ederim, sözlerinizle beni etkilediniz. Çok zor bir zaman oldu ama sadece sevginin orada olduğunu bilmek bile bir fark yaratıyor.” demişti.