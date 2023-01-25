Ona bir torun verdiği cenazede ortaya çıkmıştı… Son fotoğraflarını paylaştı: Güzel annemle son görüntümüz

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DUYGU DOLU CENAZEYE AKIN ETTİLER

54 yaşında kalp krizi geçirerek hayata veda eden Lisa Marie Presley ardında hem büyük bir ün ve servet hem de büyük acılar bırakmıştı. Cenazesinde, ölümüyle geride bıraktığı annesi Priscilla Presley, büyük kızı Riley Keough, damadı Ben Smith-Peterson ve son evliliğinden doğan ikiz kızları Harper Vivienne Ann ve Finley Aaron Love hazır bulundu.

Priscilla Presley, kızının cenaze töreninde ikiz torunlarının yazdığı şiiri böyle okumuştu

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Graceland'deki cenaze töreninde Guns 'N' Roses solisti Axl Rose ve Alanis Morissette şarkı söyledi. Lisa Marie’nin yakın arkadaşı York Düşesi Sarah Ferguson duygu dolu bir konuşma yaptı. Elvis filminin yönetmeni Baz Luhrmann ve filmde Lisa Marie’nin babası Elvis’i canlandıran Austin Butler da oradaydı. Lisa Marie adı Elvis Presley ’le özdeşleşen Graceland'de, babasının ve 2020 yılında, 27 yaşında intihar eden oğlu Benjamin Keough’un yanına gömüldü.

TORUNU OLDUĞU CENAZESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Gözyaşlarının sel gibi aktığı bu törende en dikkat çekici detayı ise annesine veda etmeye kucağında küçücük bebeğiyle gelen kızı Riley Keough oldu. Lisa Marie Presley’nin ölmeden önce torun sahibi olduğu da böylece ortaya çıktı. Bebeğin ne zaman doğduğuna ilişkin bir bilgi verilmedi ancak annesinin kucağında görüntülenen bu Presley ailesi üyesi muhtemelen daha yaşını bile doldurmamış gibi görünüyordu.

Riley Keough, annesinin cenazesine kucağında bebeğiyle geldi

Riley Keough, bebeğiyle katılıp dünyayı şaşkına çevirdiği cenaze töreninde konuşamayacak kadar kötü durumda olduğu için annesi Lisa Marie için hazırladığı duygusal veda konuşmasını onun yerine kürsüye çıkan kocası Ben Smith-Peterson yaptı. Ve Ben Smith-Peterson, Riley Keough ile bir çocukları olduğunu da bu konuşma sırasında açıkladı. Oldukça üzgün ve yorgun görünen Priscilla Presley de kızına veda etmek için yaptığı konuşmada ikiz torunlarının anneleri Lisa Marie Presley için yazdıkları şiiri okudu.

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CENAZEDE KENDİ KONUŞAMADI, MEKTUBUNU KOCASI OKUDU

Lisa Marie Presley, 12 Ocak’ta evinde kalp krizi geçirmiş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hayatı boyunca alkol ve uyuşturucu bağımlılığı yüzünden zor zamanlar geçiren 54 yaşındaki şarkıcının kalbi de tıpkı babası Elvis gibi bu hayata dayanamamış ve onu genç yaşta yarı yolda bırakmıştı. Kendisi de yeni anne olan kızı Riley Keough, Altın Küre ödül töreninin olduğu gece Lisa Marie’nin neşeyle gülümsediği bir fotoğrafını paylaşmış ve altına “Güzel anneme bakın” yazmıştı.

Riley Keough'nun eşi Ben Smith-Peterson Hollywood'da çalışan bir dublör

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2020’de erkek kardeşinin intiharıyla sarsılan Riley Keough, annesini bu zor süreçte yalnız bırakmamış, ona destek olmuştu. Hatta ölmeden önce ona bir torun hediye etmeyi de başarmıştı. Ancak Lisa Marie Presley’nin kendi cenazesinde ortaya çıkan bu bebeği görüp görmediği ya da onunla ne kadar zaman geçirebildiği henüz bir muamma. Lisa Marie’nin kızı Riley Keough da, yeni anne olmanın ve hayatının tam da bu en mutlu günlerinde annesini genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü hâlâ üzerinden atabilmiş değil.

ANNESİYLE SON FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Cenazeden sonra eşi ve bebeğiyle evine dönen Riley Keough, dün Instagram’dan duygusal bir paylaşım yaparak annesi Lisa Marie ile o sağken çekilmiş son fotoğraflarını paylaştı. 33 yaşındaki Riley Keough ve annesi Lisa Marie’nin bir restoranda çekilen bu fotoğrafı birlikte verdikleri son poz olmuştu. Ancak Riley Keough fotoğrafın çekildiği tarihi yani Lisa Marie’nin ölümünden ne kadar önce çekildiğini yazmadı. Anne kız birlikte objektife gülümseyerek bakmış; başlarına geleceklerden habersiz, mutluluk içindeydi.

Lisa Marie Presley ve dört çocuğu bir arada... Oğlu Benjamin Keough, 2020 yılında, 27 yaşındayken kendi canına kıymıştı

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Riley Keough “Güzel annemi son gördüğüm günün bir fotoğrafı oldu için çok mutluyum” yazarak yaptığı paylaşımda fotoğrafı çeken Gorgie Flores’e de teşekkür ediyordu. Riley, bir gün önce annesinin cenazesi için Graceland'e vardığında kucağında herkesin varlığından habersiz olduğu bebeğini taşırken görülmüş ve onun yerine kocasının okuduğu veda konuşmasında “Umarım kızımı senin beni sevdiğin gibi, erkek ve kız kardeşlerimi sevdiğin gibi sevebilirim” demişti.

"UMARIM KIZIMI SENİN BENİ SEVDİĞİN GİBİ SEVEBİLİRİM"

Kocası Ben Smith-Petersen’in onun yerine okuduğu veda mektubunda Riley Keough annesine “Araba koltuğumda Aretha Franklin dinlediğimizi hatırlıyorum. Beni okuldan almaya geldiğinde hissettiğim duyguyu hatırlıyorum” diye sesleniyordu. 2020'de intihar ederek ölen merhum erkek kardeşi Benjamin Keough ve ikiz kız kardeşleri için “Senin kalbinin ürünüydük” diyen Riley annesi Lisa Marie’yi sonsuzluğa uğurlarken “Bize bu dünyada önemli olan tek şeyin sevgi olduunu öğrettiğin için sana müteşekkirim” dedi.

Anne kız objektife son kez böyle bakmış... Riley Keough, birlikte oldukları bu son fotoğrafa sahip olduğu için çok mutlu olduğu söyledi

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Riley Keough annesini 'bir ikon, bir rol model ve bir süper kahraman' olarak adlandırırken erkek kardeşi Benjamin'in şok edici ölümüne atıfta bulundu ve “Annem burada çok uzun süre kalamayacağını her zaman biliyordu ... bazıları onu kırık bir kalbin öldürdüğünü söylüyor” demişti. Riley, intihar eden kardeşinin aksine ünlü annesi ve büyükbabasının gölgesinden çıkmayı başardı. ANNESİNİN VE DEDESİNİN GÖLGESİNDEN ÇIKMAYI BAŞARDI, PRESLEY AİLESİNİN LANETİNDEN KURTULDU

Gençliğinde modellik yaptıktan sonra 1970'lerin etkili, tamamı kadınlardan oluşan rock grubu hakkında bir biyografi olan The Runaways (2010) ile bir filmde ilk büyük rolünü aldı. Magic Mike (2012) ve Mad Max: Fury Road (2015) filmlerindeki rolleriyle oyunculuk kariyerini geliştirdi ve American Honey'de (2016) Shia LaBeouf'un karşısında oldukça beğenilen bir performans ortaya koydu. Ardından kara komedi suç filmi Zola'daki (2020) komik performansıyla övüldü ve film yapımcısı arkadaşı Gina Gammell ile ortak yönetmenlik yaptığı ilk yönetmenlik denemesi War Pony ile geçen yıl Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi.