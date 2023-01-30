İkisi de aynı adamı sevdi... Miranda Kerr ve Katy Perry'den kırmızı halıda düşman çatlatan pozlar

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KATY PERRY VE MIRANDA KERR'DEN DÜŞMAN ÇATLATAN POZLAR

Bu güzel sözler 38 yaşındaki yıldız şarkıcı Katy Perry’nin ağzından 39 yaşındaki güzel model Miranda Kerr için çıktı. İkili geçtiğimiz gün Los Angeles’ta düzenlenen G'Day USA Arts Gala'nın 20. yılında, kırmızı halıda birlikte yürüdü. Galada Miranda Kerr ‘Sanatta Mükemmellik’ ödülü aldı ve ödülü kendisine Katy Perry tarafından bu konuşmayla takdim edildi.

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Bir şarkıcının gösteri dünyasından bir başka arkadaşına ödül verirken onun için güzel sözler söylemesi alışık olduğumuz bir durum. Ama konuşmadaki “Medya bizi çamur güreşi yaparken görmek istiyor” sözlerinin elbette başka bir anlamı var. Magazin dünyasını yakından takip edenlerin bildiği gibi Miranda Kerr ve Orlando Bloom 2007’de başlayan aşklarını 2010’da evlilikle ve 2011’de de oğullarının doğumuyla taçlandırdılar.

ORLANDO BLOOM VE MIRANDA KERR PARMAKLA GÖSTERİLEN BİR ÇİFTTİ

2013’te ayrıldıklarını açıklayana kadar Avustralyalı eski Victoria’s Secret modeli Miranda Kerr ve İngiliz aktör Orlando Bloom gösteri dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden biriydi. Ayrılıklarının üzerinden 10 yıl geçmiş olmasına rağmen oğulları için her zaman dost kalan çift ayrılık sonrası birbirlerine ve geçmişlerine saygı ve sevgi dolu davranış ve açıklamalarıyla da her zaman örnek gösterildiler.

Miranda Kerr, Orlando Bloom’dan ayrıldıktan sonra, 2017’de Snapchat adlı fotoğraf uygulamasının kurucu ortağı ve CEO’su Evan Spiegel’le evlendi. Kerr’in bu evlilikten de 2 oğlu oldu. Kerr ve Spiegel’in mutlu evliliği devam ediyor. Gelelim Orlando Bloom ve Katy Perry cephesine.

DOSTÇA AYRILDILAR, YENİ AİLELER KURDULAR

2010 – 2012 yılları arasında aktör Russell Brand’le evlenip ayrılan Katy Perry ve Orlando Bloom’un yolları, 2016 yılındaki Altın Küre ödül töreninin ardından verilen partide kesişti. 6 yıldır birlikte olan çift bir kez ayrıldı ancak birbirlerinden kopamayıp yeniden bir araya geldiler. 2019’da, Sevgililer Günü’nde Orlando Bloom Katy Perry’ye evlenme teklif etti ve çift nişanlandı.

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Araya koronavirüs pandemisi girince Perry ve Bloom evlenmeyi ertelediler. 2020 yılının ağustos ayında da kızları doğdu. Çift henüz evlenmedi ama hâlâ kızlarıyla birlikte üç kişilik mutlu bir yuvada yaşamlarını sürdürüyorlar.

BU DÖRTLÜ ZORU BİRLİKTE BAŞARDI

Çiftler ayrıldıklarında dost kalmaları zor. Hele de eski sevgilinizin ya da eşinizin hayatına giren yeni kişiyle bir arkadaşlık başlatabilmek neredeyse imkansız gibi. Ama Katy Perry ve Miranda Kerr, Los Angeles'ta düzenlenen galanın kırmızı halıda birlikte yürüdüklerinde ve mutlu pozlar verdiklerinde 'eski eşler ve yeni eşlerin' arkadaş olabileceğini en güzel şekilde kanıtladılar.

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Galada “Bazılarınızın neden Miranda'yı tanıttığım konusunda kafası karışmış olabilir. Bu, eski eşler ve yeni eşlerin arasındaki ilişkinin modası geçmiş anlatısına uymuyor” diye söze başlayan Perry aşkı Olrlando Bloom’un eski eşi için “Gerçeği her gün zarafet ve güzellikle yaşayan bir kadınla aile olmaktan gurur duyduğunu” söyledi. GALADA ESKİ EŞE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

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Perry 12 yaşındaki Flynn, 4 yaşındaki Hart ve 3 yaşındaki Myles’ın annesi olan eski modele “Miranda kendini üç güzel oğluna, partnerine ve o ateşli vücuda adadı” diyerek şaka yaptı. “Modern şekilde harmanlanmış ailemiz için çok minnettarım.” diyen Katy Perry “Aile içinde aynı fikirde olduğum bir kız kardeş kazanmış gibiyim” diyerek Miranda Kerr ile nasıl yakın bir ilişki içinde olduklarını anlattı.

Kerr ve Bloom, 2013'te ayrıldıklarında “Evliliğimizin sonu olmasına rağmen, hem oğlumuzun ebeveynleri hem de aile olarak birbirimizi seviyor, destekliyor ve saygı duyuyoruz” şeklinde bir ortak bildiri yayınlamışlardı. KATY PERRY VE MIRANDA KERR KIZ KARDEŞ GİBİLER

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Yıldız model Miranda Kerr de geçen yıl verdiği bir röportajda “Katy'ye bayılıyorum ve Orlando'nun mutlu olduğu birini bulduğu için minnettarım” açıklamasını yaparak eski kocasının nişanlısı hakkında güzel sözler söylemişti. Ve “Artık Flynn'in iyi geçinen dört mutlu ebeveyni var” diye ekleyerek bu geniş ailenin ortak çocukları için sık sık bir araya geldiğinin de ipucunu vermişti.

Hatta boşandıktan sonra “Orlando Bloom artık benim ağabeyimdir” açıklamasını yapan Miranda Kerr ve KATY PERRY’nin sık sık gerçekten iki kız kardeş gibi tek başlarına bir araya geldikleri ve bu özel buluşmaları tek başlarına eğlenerek geçirdikleri biliniyor.