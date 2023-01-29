Sadece 12 gün evli kalmışlardı... Ünlü yapımcı Pamela Anderson'a mirasından 10 milyon dolar bıraktığını açıkladı

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ONUN HAYATI KADAR BASINA MALZEME OLAN HAYAT AZDIR

Bu dünyanın en ünlü sarışınlarından bir olan kadın şimdi 55 yaşında, boyundan büyük iki çocuk annesi bir kadın. Yıllar önce büyük umutlarla geldiği Los Angeles’tan memleketi Kanada’ya döndü ve artık sakin bir hayatın peşine düştü. Dile kolay; Playboy güzeli olarak kapaklara remi en çok basılan kişi olmayı başarmış, milyonlarca insanı Sahil güvenlik dizisiyle ekrana bağlamıştı. Ama herkesin gözleri önünde yaşadığı pırıltılı hayatı ona şöhret kadar acı ve gözyaşı getirdi.

6 KEZ EVLENDİ, MUTLULUĞU HİÇ BULAMADI

Biri aynı isimle olmak üzere 6 kez evlendi. Mötley Crüe grubunun davulcusu Tommy Lee’yle yaptığı ilk evlilik hayatı boyunca peşini bırakmayacaktı. Onu sadece 4 gün önce tanımış olmasına rağmen üzerine geçirdiği beyaz bikinisiyle bir plajda evlendiğini ailesi bile ilerleyen günlerde magazin dergilerinde görecekti. 1995 – 98 arasında yaşanan bu evlilikten iki oğlu oldu. Ve bu aceleyle yapılmış evlilik maalesef hayatının geri kalanında hep peşinden geldi.

Pamela Anderson ve ilk eşi Tommy Lee

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SEKS KASETİ İNTERNETE DÜŞÜNCE HAYATI MAHVOLDU

Pamela Anderson Tommy Lee’den şiddet de görmüştü ve bu sebepten mahkemelik de oldular. Ama daha da kötüsü evlerinde çektikleri seks kasetleri çalındı ve internete düştü. Şiddet görse de bir türlü kopamadığı eşinden artık yediği dayak yüzünden hastanelik olunca ve Tommy Lee de bu yüzden hapse girince kopabildi. İnternete düşen seks kasetleri yüzünden mahkemelik oldu ve zorlu bir yasal mücadele yürütmek zorunda kaldı. Üzerinden uzun yıllar geçse de bununla anılmaktan hiç kurtulamadı.

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Müzisyen Kid Rock’la bi yıl evli kaldı, Rick Salomon’la iki kez evlenip ayrıldı, film yapımcısı Jon Peters’la sürpriz bir evlilik yapıp 12 günde ayrıldı ve en sonunda da koruması Dan Hayhurst’le olan 2 yıllık evliliğini 2022’de bitirdi. Her zaman sadece sevilmek istedi ve dışarıdan öyle görünmese de arkadaşları tarafından çok romantik olarak tarif edilen bu kadın aradığı mutluluğu hiçbir erkekte bulmadı.

HERKES YILLARDIR HEP ONU KONUŞTU

Uzun kariyeri boyunca yaşanan skandallar ve 2000’lerden sonra büründüğü politik duruş yüzünden hep Hollywood’un en ilgi çeken insanlarından biri oldu. Hayvan hakları savunuculuğu yaptı, pornografiye karşı çalışmalar yürüttü, AIDS konusunda gönüllü elçi oldu ve WikiLeaks davasında yıllarca Julian Assange’ı savundu. Hayatı ve Tommy Lee ile evliliği hakkında Pam & Tommy adında ses getiren bir mini dizi çekildi.

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Şimdilerdeyse Pamela Anderson'ın film gibi hayatı bir dijital platform tarafından belgesel haline getirildi. Pamela: A Love Story (Pamela: Bir Aşk Öyküsü) adlı bu belgesel, hem şhrete kavuşma hikayesini, hem yaptığı kötü evlilikleri hem de başına gelen korkunç olayları anlatıyor. Anderson, bu belgesel için kendisi de kameralar karşısına geçti ve hayatıyla ilgili bazı inanılmaz detayları kendisi anlattı. Ancak belgeselle ilgili ilginç bir de karar verdi.

HAYATINI ANLATAN BELGESELİ İZLEMEYECEK

​​“Bu belgeseli izlemeyeceğim ama çekilmesini ve yayınlanmasını istedim çünkü insanların neler yaşadığımı bilmesini ve benim düştüğüm hatalara düşmemesini istiyorum” diyen Pamela Anderson’la ilgili ortaya atılan son iddiaysa en az hayatının diğer detayları kadar ilgi çekti ve hemen manşetlere taşındı.

Kuaförlükten Hollywood yapımcılığına yükselen ve 200 milyon dolar serveti olan Jon Peters Pamela Anderson'a 10 milyon dolar miras bırakacak

Pamela Anderson'ın eski eşlerinden biri olan ünlü Hollywood yapımcısı Jon Peters, vasiyetinde ona 10 milyon dolar bıraktığını açıkladı. Variety dergisine “Pamela'yı her zaman seveceğim, her zaman kalbimde olacak. Aslında ona vasiyetimde 10 milyon dolar bıraktım. Ve bunu bilmiyor bile. Bunu kimse bilmiyor.” Açıklamasını yapan Jon Peters herkesi şaşkına çevirdi. “Bunu ilk kez acıkıyorum. Belki de hiç açıklamamalıydım. İhtiyacı olsun ya da olmasın bu parayı onun için ayırdım” diyen 77 yaşındaki yapımcı Pamela Anderson’la çok eskiden beri tanışıyor.

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12 GÜN EVLİ KALDIĞI YAPIMCI AŞKI ONA 10 MİLYON DOLAR BIRAKACAK!

Jon Peters bu ‘sarışın bomba’ olarak anılan yıldızla ile ilk kez, Anderson Kanada'dan Los Angeles'a geldikten kısa bir süre sonra Playboy Malikanesi'nde tanıştı. Film patronu daha sonra çok beğendiği Anderson'a pahalı hediyeler yağdırmaya başladı. Pamela Anderson, yakında çıkacak olan anı kitabı 'Love, Pamela'da o günleri “Kapı çalardı ve bir şoför bana Cartier, Ralph Lauren, Azzedine Alaïa gibi markalardan hediyeleri küçük kırmızı bir kutu içinde getirirdi” diye anlatıyor. Hatta Peters ona bir Mercedes 420SL üstü açılır araba bile hediye etmiş. Jon Peters sonunda Anderson'ı Bel Air’de bulunan malikanesine taşınması için ikna bile etmiş. Ancak biraz flört etmesine rağmen, Peters oyuncuya asla ciddi bir şekilde yaklaşmamış. Anderson, Jon Peters'la evlendiğini sosyal medya hesabından bu fotoğrafla duyurmuştu

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"ONU ÖLÜMÜNE SEVİYORUM"

Her zaman yakın kalan ikili bu günlerin üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra, 2020’de, koronavirüs pandemisi henüz başlarken sürpriz bir şekilde evlendi. Ancak bu evliliğin evrakları hiçbir zaman resmi olarak dosyalanmadığı için aslında evlilik yasal hale bile gelmemişti. Zaten çift sürpriz şekilde bir araya geldikleri gibi yine büyük bir şokla 12 gün sonra ayrıldıklarını açıkladı. Evlilikleri kısa sürse de Anderson, Variety'ye eski sevgilisine karşı hiçbir kırgınlık beslemediğini söyledi. Hatta Jon Peters’dan “O harika ve hayatım üzerinde büyük bir etkisi oldu. Onu ölümüne seviyorum” diyerek bahsetmeye devam etti.

Jon Peters'ın diğer evliliklerinden 4 çocuğu var... Yapımcının yasal varislerinin bu miras meselesine ne tepki verecekleri merak konusu oldu

EVLİLİKLERİ YASAL BİLE DEĞİLDİ AMA...

Evlendikleri günlerde Pamela Anderson’ın 200 bin dolarlık bir borç içinde olduğunu ve faturalarını ödeyemediğini söyleyen Peters ona bu parayı hemen verdiğini anlattı. 12 günlük evliliği de kendisi bitirmişti. Jon Peters verdiği kararı “Ben artık sessiz ve sakin bir hayat istiyordum. Ama Pamela ile birlikte olduğumda basının korkunç ilgisiyle karşılaştım ve hayatımda bunu istemediğime karar verdim.” dedi. Ama yine de gencecik bir yıldız adayıyken tanıdığı ve yıllar boyunca bazen yakından bazen deuzaktan sevmeye devam ettiği bu kadına kendisi öldükten sonra rahat bir yaşam bırakabilmek için yine de 10 milyon dolar gibi devasa bir miras bırakmak konusunda tereddüt etmedi. Ve belki de Pamela Anderson’a hayatı boyunca kötülüğü dokunmayan, tam tersi çok büyük bir iyilik yapan ilk erkek olarak Anderson’ın kişisel tarihine adını güzel bir şekilde yazdırmış oldu.