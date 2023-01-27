Yıldız oyuncu 48 yaşında ikiz bebek annesi olacak… Meğer rol arkadaşı yüzünden ölümden dönmüş: Üzerimde boxer şortumla oturup ağladım

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Ama yine de oyuncular başlarına gelen bu set kazaları yüzünden uzun yıllar travmalar yaşayabiliyor. Setlerde güvenlik önlemleri alınsa da, ki Hollywood bu konuda sert standartlara ve sıkı kuralara bağlı çalışıyor, perdeye yansıyacak görüntülerin çekim aşaması zorlayıcı olabiliyor. Ve bu da istenmeyen kazalara yol açıyor.

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SET KAZASINDA ROL ARKADAŞINI NEREDEYSE ÖLDÜRÜYORDU!

Bu tür kazaların genelde macera, bilim kurgu ya da korku filmleri çekilirken yaşandığını düşünsek de romantik bir aşk filminin seti bile şanssızlık sonucu ölümcül hale gelebiliyor. Yakışıklı aktör Gerard Butler da tam olarak böyle bir kazaya sebep olduğunu Drew Barrymore’un sunduğu talk şovda anlattı ve üzerinden yıllar geçtiği için şimdi gülerek anlatabildiği bu olayın ona yaşattıklarını itiraf etti.

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Üstelik de bu kaza yüzünden ölümden dönen rol arkadaşı 48 yaşında ikiz bebek beklediğini açıklayan ve şimdilerde hayatının en mutlu günlerini yaşayan Hilary Swank'ten başkası değildi. İkili 2007’de P.S. I Love You filminde başrolleri birlikte paylaşmışlardı. Ve elbette ikisinin aklında da böylesine tuhaf bir kazanın yaşanmasının ihtimali bile yoktu.

Gerard Butler ve Hilary Swank'in yatak odasında göründüğü sahnede Butler üzerinde boxer şortuyla görünüyor, Swank ise yatağa uzanmış onunla konuşuyordu. Boxer’ını bir pantolon askısıyla tutturmuş olan Butler rolü gereği bu askıları çıkaracak, o sırada elinden fırlayan askı da yüzüne çarpacaktı. Askının giysiyle birleştiği yerdeki tümsah dişine benzeyen sivri ve keskin metal kısım için hem Butler hem de sahneyi çeken kameramanlar önlem almıştı ama o anda her şey ters gitti.

FİLMDE İKİ AŞIĞI CANLANDIRDILAR

Askı bir anda Gerard Butler’ın elinden fırlamış, yatakta her şeyden habersiz uzanan Hilary Swank’e isabet etmişti. Bir anda alnı yarılan ve gözünü kaybetmekten son anda kurtulan Swank acilen hastaneye kaldırılınca rol arkadaşı Gerard Butler’ın da dünyası kararmış. “Üç saniye içinde setteki herkes ortadan kayboldu ve ben rol arkadaşımı öldürmek üzereydim. Orada üzerimde boxer şortlarım, botlarım ve ayağımda bir çift çorapla oturuyorum ve ağlamaya başladım.” diye anlattığı anlarda yaşadığı korku yüzünden büyük bir şok geçiren Butler, yaşananları Barrymore'a anlatırken “Hilary o kadar havalıydı ve onunla birlikte çalışmak o kadar harikaydı ki neredeyse onu öldürüyordum” diye güldü ama bu kaza ona pahalıya patlayacaktı.

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Imposter sendromu kişinin ulaştığı başarıları kendisinin hak etmediğini düşünmesi, başarılarından ve becerilerinden sürekli şüphe duyması, bu nedenle de kendisini yetersiz tam çevirisiyle sahtekar gibi görmesi şeklinde de tanımlanabilecek psikolojik bir duygu durumudur.

Ölümden dönen Hilary Swank bir yana, Gerard Butler, yaşadıklarından sonra ‘imposter syndrome ’ yani sahtekarlık sendromu denen bir travmatik bozukluk yaşadı. Bu sendrom yüzünden Hilary Swank’le çalışmaya devam etmekte çok zorlanan ve sürekli ona bir kez daha zarar verip öldürmekten korkan deneyimli aktör filmin çekimlerini zor tamamladı. Üzerinden 16 yıl geçen bu korkunç anların ardından ikili hâlâ yakın arkadaş.

Filmin bu sahnesinde görünen pantolon aslısı neredeyse Hilary Swank'in hayatına mal oluyordu

Şimdi geriye dönüp baktığında heyecanla bebeklerini bekleyen Hilary Swank için bu deneyimi hatırlamak oldukça ürkütücü olsa gerek. 48 yaşında istediği yuvaya ve o yuvayı şenlendirecek ikiz bebeklerine kavuşacak oyuncu yıllar önce hayatını korkunç bir kazada kaybedebilir ve bu güzel günleri hiç göremeyebilirdi. Neyse ki şimdi gülerek anlatılacak bir anıya sahip güzel yıldız ekim ayında açıkladığı sürpriz hamilelik haberinin ardından günlerini yaklaşan doğumuna hazırlanarak geçiriyor.

48 YAŞINDA HAMİLE KALDI, İKİZ BEBEKLERİNİ BEKLİYOR

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Son olarak ocak ayının başında düzenlenen Altın Küre ödül törenine karnı burnunda katılan ve giydiği elbise ve zarafetiyle tüm bakışları üzerine çeviren yıldız aktris geçtiğimiz günlerde spor salonunda çalışırken fotoğraf paylaşmış ve fotoğrafın altına “Bebeklerle birlikte egzersiz yapıyoruz” yazmıştı. İleri bir yaşta hamile kalan ve üstelik de ikiz bebek sahibi olacak olan oyuncu sağlığının yerinde olduğunu açıklamıştı. İkiz bebek haberi güzel oyuncunun tüp bebek yoluyla hamile kaldığını düşündürse de Hilary Swank hem kendisinin hem de eşi Philip Schneider’in ailesinde ikiz doğumlar olduğunu söylemi’ ve normal yollarla hamile kaldığını ima etmişti.

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Son olarak 'Alaska Daily’ adında bir dizide başrol oynayan oyuncu, filme evet dediğinde hamileliğinin ilk üç aylık dönemindeydi ve bunu da herkesten saklamıştı. “Hamile olduğumu kimseye söyleyemem” diyerek filme başlayan 48 yaşındaki Swank, çekimlerde durumunu saklamak için neler yaptığını açıkladı. Canlandırdığı Eileen karakteri bir gazeteci olan Hilary Swank, koşması gerektiği sahnelerde çekim ekibini kandırdığını itiraf etti. Faklı açılardan çekim yapmak isteyen yönetmenin bu durumda belirginleşmeye başlayan karnını fark edeceğini anlayan yıldız oyuncu “ben çok kötü bir koşucuyum” demiş ve bu sahnede bir dublör kullanmaları için ekibi ikna etmişti. HAMİLELİĞİ ELEŞTİRİLDİ: DOĞRU ZAMANI BEKLEDİM

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Hilary Swank'ın, 48 yaşında hamile kalması ve bunu büyük bir coşkuyla duyurması bazı tartışmalara da konu oldu. Oyuncu, anne olmak için çabalayan kadınlara sahte umut vermekle eleştirildi. Bazı uzmanlar Swank'ın hamileliğinin, modern tıbbın bir mucizesi olduğunu savundu. Bu uzmanlar, kadınların doğurganlığının 40'lı yaşlarında sona erdiğini savunup, bu yaştan sonra doğal yöntemlerle hamile kalmanın mümkün olmadığını ileri sürdü. Bu 48 yaşındaki Hilary Swank’in de eşi 45 yaşındaki Philip Schneider’in de ilk çocuğu olacak. Güzel oyuncu çocuk sahibi olmak için neden bu kadar çok beklediği sorulunca doğru insanı beklediğini ve sadece bu insanlar bebek yapmak istediği için bu kadar geç hamile kaldığını açıklamıştı.