Aşkını annesi yaşındaki Cher'e kaptırmıştı… Amber Rose: Yatağımda kimse olmadığı için mutluyum, hep bekar kalmak istiyorum

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ADI KANYE WEST'LE AŞK YAŞAYINCA DUYULMUŞTU

2007’de adım attığı gösteri dünyasında modellikten rap şarkıcılığına, televizyon yıldızlığından oyunculuğa pek çok farklı unvanla karşımıza çıkan Amber Rose, akıllarımıza en çok kendisi gibi ünlülerle yaşadığı aşklar ve hayal kırıklıklarıyla kazındı. Yaşadığı ‘yüksek profilli’ ilişkiler hep kötü ayrılıklar ve aldatmalarla son buldu. 39 yaşındaki iki çocuk annesi Amber Rose artık bu duruma bir dur demek gerektiğini anlamış olacak ki ilginç bir açıklama yaparak verdiği kararı ve bunun altında yatan sebepleri anlattı.

Adını ilk olarak 2008’de Kanye West’le yaşadığı ilişkiyle duyuran güzel model iki yıl süren bu aşkın ardından söyledikleriyle çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı hissettiklerini dürüstçe aktarmak için sık sık kullanan Amber Rose, 2010 yılında Kanye West’ten ayrıldığında Kim Kardashian’ı ‘yuva yıkan’ kadın olmakla suçlayan model “Kim Kardashian aramıza girdiğinde benim henüz Kanye ile işim bitmemişti” diyerek bomba açıklamalar ve ifşalarla dolu aşk mazisinin ilk skandallarından birini açık etmişti.

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Kanye West’le ilişkisi sona erdikten sonra Amber gönlünü bir başka ünlü rapçiye, Wiz Khalifa’ya kaptırdı. 2011’de aşk yaşamaya başladığı Wiz Khalifa’yla bir yıl sonra nişanlandılar. Amber Rose, sevinç içinde nişan yüzüğünü Instagram’dan paylaşacak, bu ilişki de onu hayal kırıklığına sürükleyince bu ve diğer mutlu fotoğraflar sosyal medyadan silinecekti. Çiftin oğlu Sebastian Taylor Thomaz 2013’te doğdu, hatta aynı yıl evlendiler de ancak bu evlilik 2014’te sona erdi. Amber Wiz Khalifa’dan sonra da gerçek aşkı aramaya devam etti.

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Şimdilerde Megan Fox’la büyük bir aşk yaşayan şarkıcı Machine Gun Kelly’yle 2015’te, bir başka rapçi 21 Savage ile de 2017’de aşklarla yaşadı. Bu ilişkilerin sonu da hüsran olacaktı. Ama herhalde kalbini en çok kıran ilişkisi 2019’da bir erkek çocuk doğurduğu müzik yapımcısı Alexander Edwards’la yaşadığıydı. 2021’de ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşkına çevirmişti.

Amber Rose nasıl aldatıldığını sosyalmedya hesabından anlatmış, bunun kendisini çok utandırdığını söylemişti

ONU 12 KADINLA BİRDEN ALDATTIĞINI KABUL ETTİ

Amber Rose, Alexander Edwards’ın kendisini 12 ayrı kadınlar aldattığını açıkladı. Üstelik oğlunun babası da olan bu adam yaptığı şeyi inkâr etmemişti. Amber Rose'un Instagram’dan paylaştığı bu korkunç aldatma alışkanlığı hakkında “Paylaşımı görünce ‘Eyvah yakalandım’ dedim” sözleriyle olayı doğrulayan Edwards “Yine de onu seviyorum. O benim en iyi arkadaşım, oğlumun annesi. Üvey oğlum Sebastian'ı da seviyorum. Ama... ben kadınları da severim.” diyerek kendini Amber Rose’u aldatmaktan alıkoyamadığını itiraf edecekti.

Wiz Khalifa, Alexander Edwards, Amber Rose ve çocukları... Eski aşıklar çocukları için böyle bir araya geliyor

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"ARTIK YATAĞIM BOŞ VE ÇOK MUTLUYUM"

Alexander Edwards “Ben buyum ve o böyle sevilmek istemiyor. Buna katlanmaya ve diğer tarafa bakmaya çalıştığı. Ancak yapamadı ve bu yüzden ona kızgın değilim.” demişti ama anlaşılan bu son kalp kırıklığı artık Amber için bardağı taşıran son damla oldu. İki gün önce katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalar yapan 39 yaşındaki model “Hayatımı veya evimi kimseyle paylaşmak istemiyorum. Çocuklarımın etrafında kimseyi istemiyorum. Hayatımın sonuna kadar bekar kalmak istiyorum. Hatta bir cinsel hayat bile istemiyorum. Yatağımın boş olmasından gayet mutluyum” sözleriyle artık erkekleri hayatına sokmayacağını ve üzülmek yerine hiç ilişki yaşamamayı tercih ettiğini söyledi. Amber Rose ve Alexander Edwards alınlarına yaptırdıkları dövmelerle çok konuşuldu: Amber iki oğlunun adını alnına yazdırdı, Alexander Edwards ise hem kendi oğlunun hem de Amber Rose'un Wiz Khalifa'dan olan oğlunun doğum tarihlerini alnına yazdırdı

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AÇIKLAMANIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Amber Rose'un bu sözlerinin zamanlaması aslında manidar. Onu 12 farklı kadınla aldatan eski aşkı ve oğlunun babası 36 yaşındaki eski erkek arkadaşı Alexander 'AE' Edwards'ın şimdilerde 76 yaşındaki şarkıcı Cher ile büyük bir aşk yaşıyor. Sayısız kadınla aldatılan Amber Rose bu ke zde daha bir yıl önce ayrıldığı aşkını annesi yaşında bir kadınla görmeye başlamıştı. Rose ve Edwards, Ağustos 2021'de ayrıldılar. Cher ve Alexander Edwards da ilk olarak 2 Kasım'da Los Angeles'ta el ele fotoğraflandıklarından beri manşetlerden inmiyorlar.

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Efsane yıldız yeni aşkını “O çok kibar, çok zeki, çok yetenekli ve gerçekten çok komik. 'Ve bence oldukça yakışıklı.” diyerek anlatmış ve aralarındaki 40 yaş arkı “Aşk matematik bilmez. Aşk sadece görür.” sözleriyle savunmuştu. İkilinin ilişkisi şimdiden ciddileşiyor gibi görünüyor. Zira Cher, Noel zamanı Twitter'da göz kamaştırıcı, nişan yüzüğü olduğu anlaşılan pırlanta bir yüzüğün fotoğrafını paylaşmış ve bunun erkek arkadaşından bir hediye olduğunu yazmıştı.