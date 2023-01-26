Shakira'ya yeni şok! Bu iş artık resmi: Gerard Pique, yeni aşkıyla ilk Instagram paylaşımını yaptı

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DÜNYA GÜNLERDİR BU İNTİKAM HİKÂYESİNİ KONUŞUYORDU

Epeyce bir süredir herkes Shakira ve Gerard Pique’nin ayrılığından sonra yaşanan bu tuhaf ama insanı sürükleyici bir film gibi içine çeken olayları konuşuyor. 45 yaşındaki yıldız şarkıcı Shakira ve 35 yaşındaki yıldız futbolcu Gerard Pique, 12 yıllık bir aşk ve iki çocuktan sonra Haziran 2022’de ayrıldıklarını açıkladılar. Bu ayrılık sonrasında yaşanan sessizliğin fırtına öncesi sessizliği olduğuysa önce Gerard Pique’nin ortaya saçılan fotoğrafları ve sonrasında Shakira’dan gelen intikam şarkısıyla açığa çıktı.

YASAK AŞKINI SHAKİRA YOKKEN EVE ALMIŞTI

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Gerard Pique’nin, 2021 yılında ortaya çıkan görüntülerde Shakira evde yokken eve bir kadın aldığı ortaya çıkmıştı. İnternet üzerinden yaptığı görüntülü görüşmelerde kameraya yakalanan bu kadının kim olduğunu herkes merak etti; ünlü futbolcunun Shakira’yı aldattığı söylentileri kulaktan kulağa yayıldı. Bunun sıradan bir durum olmadığı ve evdeki kadının gerçekten de Gerard Pique’yle aşk yaşadığı geçen yılın kasım ayında çekilen fotoğraflarla kanıtlandı.

Gerard Pique ve yeni aşkı 23 yaşındaki Clara Chia, paparazzilere el ele yakalanmıştı. Ayrılıktan sonra sessiz kalmayı tercih eden Shakira ise bu duruma daha fazla katlanmamaya karar vererek intikamını en iyi bildiği yolla, şarkı söyleyerek almaya karar verdi. Spotify'ın Global Listelerinde zirveye oturan intikam şarkısında yıldız şarkıcı onu aldatan eski aşkına seslenmiş, beni bir başkasına tercih ettin ama ben o başkasından çok daha fazlasıyım demişti. Gerard Pique ve yeni aşkı 23 yaşındaki Clara Chia, geçen kasım ayında fotoğrafçılara böyle yakalanmıştı

İNTİKAM ŞARKISI REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Kendisini Rolex marka saat, diğer kadını Casio, kendisini Ferrari, tercih edildiği kadını Twingo yerine koyan Shakira’nın şarkısı o kadar ses getirdi ki Gerard Pique buna tepkisiz kalamadı ve önce kolunda Casio marka bir saatle, sonra da Twingo model bir arabaya binerken fotoğraflar paylaştı. Bu karşılıklı atışmalar olayın daha da büyümesine sebep olacaktı.

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İntikam şarkısında “Beni annenle zorla komşu yaptın, kapıma da gazetecileri dayadın” diyen Shakira, balkonuna, oldukça kızgın olduğu kayınvalidesinin evinden görülecek şekilde, kocaman bir cadı figürü yerleştirdi. Bununla da kalmayıp evinden taşınmak yerine çevresine kocaman bir duvar ördürmeye başladı. Kavga büyüyerek devam ediyordu. ESKİ KAYINVALİDESİYLE SAVAŞA GİRDİ

Shakira ve Gerard Pique’nin annesi Montserrat Bernabéu’nın arasının, kadının Gerard Pique’nin yeni aşkını memnuniyetle karşılaması ve aldatma durumuna tepki göstermemesiyle bozulduğu tahmin ediliyor. Hal böyle olunca da Shakira’nın intikam hevesi Gerard Pique’yle sınırlı kalmayıp annesine kadar uzanmış durumda.

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Tabii bir de tüm bu fırtınanın ortasında duran bir reçel kavanozu hadisesi var. İddialara göre, Gerard Pique'yi aldatma konusunda ele veren, Shakira'nın buzdolabında bulduğu bir kısmı yenilmiş bir kavanoz çilek reçeli olmuş. Shakira ağzına asla bu reçelden sürmüyor. Çiftin iki oğlu da reçele meraklı değil. Hatta Pique de bu reçelden yemezmiş. Yani reçel seven ve dolapta bulduğu kavanozu tırtıklayan kişi Shakira evde yokken gizlice gelip Pique’le birlikte olan öteki kadın Clara Chia.

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REÇEL SKANDALINDAN DA KLİP YAPMIŞ!

Bu reçel mevzusu ortaya çıkınca hemen biraz geçmişe dönüp araştırma yapan dikkatli gözler tüm bu kargaşa başlamadan önce, geçen yılın nisan ayında yayınladığı teklisi Te Felicito’yu keşfetti. Bu olaylar ortaya çıkmadan önce fark edilmeyen durum şimdi gün yüzü gibi ortadaydı: Shakira şarkıyı birlikte seslendirdiği ve klipte de birlikte rol aldığı Rauw Alejandro ile Pique’ye bir mesaj yollamıştı.

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Klipte Shakira’yla dans eden Rauw Alejandro, videonun bir noktasında buzdolabının içinde kesik bir baş olarak belirmişti. Rauw Alejandro’nun başının çevresindeyse reçel kavanozları duruyordu. Bu ürkütücü görüntü Shakira’nın aldatıldığını uzun aylardır farkında olduğu ve şimdi sahnelediği intikam oyununu aslında çok önceden planladığı şeklinde yorumlandı. Gerard Pique’ye yolladığı kesik baş mesajı da hayli tehditkardı.

HİÇBİR ŞEY PİQUE’NİN AŞKINA ENGEL OLAMADI: İLK SELFIE GELDİ

Ama tüm bu olup bitenler Gerard Pique’nin canını sıksa da aşkını gönlünce yaşamasına engel olmadı. Ve herkes yaşananları konuşadursun Pique, daha önce sadece paparazzilere yakalandığı yeni aşkıyla ilişkisini resmileştirdi. Yakışıklı futbolcu yeni kız arkadaşı Clara Chia ile çektikleri bir selfie’yi Instagram hesabında yayınladı. Bu aşk pozu, paylaşılmasının üzerinden sadece 6 saat geçmiş olmasına rağmen 2 milyondan fazla beğeni aldı ve fotoğrafa yapılan yorumların sayısı da 400 bine yaklaştı.

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İşin ilginç yanı bu resmi aşk ilanını yapan Pique’nin Instragram hesabından Shakira ile olan aşk pozlarını hâlâ silmemiş olması. Gerard Pique, Shakira ve 2 oğullarının bir arada olduğu pozları ‘aile pozu’ ibaresiyle paylaşan Gerard Pique’nin bu fotoğrafları silmemesi doğal karşılanabilir çünkü çift ayrılsa da iki oğulları için görüşmeye devam etmek zorunda ve aslında her zaman bir aile olarak kalacaklar; bu dağılmış bir aile olsa da.

SHAKİRA'LI AŞK POZLARINI SİLMEYİ UNUTMUŞ

Ama yeni aşkıyla paylaştığı selfie’nin birçok benzerini ilişkileri devam ederken Shakira’yla da çeken Gerard Pique ya bunları silmeyi unuttu ya da bu durumu bile artık umursamıyor. Aşkları ortaya çıkınca aynı zamanda Gerard Pique’nin şirketinde çalıştığı da öğrenilen ve yaşananlar yüzünden epey zor durumda kalan Clara Chia acaba bu Shakira’lı pozlara acaba ne diyor? Belki de Pique, şimdilik silmeyi unuttuğu Shakira’lı aşk pozlarını, ileride Clara Chia istediği için silebilir ne dersiniz?