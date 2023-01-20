Shakira Gerard Pique'den intikam almaya devam ediyor: Önce annesine cadı dedi şimdi ise evinin çevresine duvar örüyor

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Skahira ve 11 yıllık sevgilisi Gerard Pique Haziran 2022’de ayrıldıklarını açıkladılar. İki çocuklar taçlandırdıkları bu büyük aşkın bitişi herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü şarkıcının geçen eylül ayında, ayrılıkları hakkında çok detay vermese de “Bu konuda konuşmak zor. Özellikle de şu anda hala bu olup bitenlerle başa çıkmaya çalışırken… Bizim ayrılığımız öyle normal bir ayrılık değil” diye anlattığı süreçte yaşananlar takip eden haftalar ve aylarda ortaya çıktı.

SHAKİRA ALDATILDIĞINI ZATEN BİLİYORDU

45 yaşındaki dünya yıldızı şarkıcı kendisinden 10 yaş küçük aşkı Gerard Pique tarafından aldatılmıştı. Pique’nin yeni kız arkadaşının 23 yaşındaki Clara Chia Marti olduğu ortaya çıktı. Genç kadının Pique’nin şirketinde çalıştığı ve Shakira ve Pique henüz birlikteyken çiftin evine geldiği de anlaşılmıştı. 2021 yılında internet üzerinden görüntülü konuşma yaparken Pique’nin etrafında dolanan bu kadının çiftin evine girip çıktığı, bunun da Shakira konserler ya da başka şeyler için şehir ya da ülke dışındayken yaşandığı gün gibi aşikardı.

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Shakira zaten bu görüntülü konuşmada ortaya çıkan kadından haberdardı. Aldatıldığını biliyordu yani. Ve belki de kendi içinde bunu sindirmeye çalışırken bir de ortaya şu meşhur reçel mevzusu çıktı. Shakira kendisinin çok sevdiği ve sevgilisi Gerard Pique’nin asla ağzına sürmediği reçelin yendiğini fark etmişti. Clara Chia Marti hem Gerard Pique’yle, o henüz Shakira2dan ayrılmadan bir ilişki yaşayarak bu ihanetin parçası olmuş hem de evine gizlice girdiği bu kadının reçelini bile yiyerek kendisini ele vermişti. Bu reçel skandalı belki de aldatıldığını bilmesine rağmen vakur davranmaya çalışan Shakira için bardağı taşıran son damla oldu ve olay dünyanın ağzına sakız gibi yapışacak büyük bir skandala dönüştü. İNTİKAM ŞARKISI ONA ŞİMDİDEN MİLYONLAR KAZANDIRDI

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YouTube'dan 512.000 dolar, Amazon'dan 500.000 dolar, Spotify'dan 360.000 dolar ve Apple'dan 1,2 milyon dolar… Bu büyük meblağlar Sharika’nın Gerard Pique için yazdığı intikam şarkısından kazandığı paralar. Şimdilik. Shakira çok eleştirilse de, bu ayrılığı büyük bir dramaya çevirdiği iddia edilse de ve kendini haklı çıkarmak için bir başka kadını aşağıladığı söylense de "BZRP Music Sessions Vol 53" adını verdiği bu intikam şarkısı ona çok kısa bir sürede 2,5 milyon dolardan fazla par kazandırdı. Yani Shakira bu hikâyeden yaralı taraf olarak çıksa da bu kaybını büyük bir maddi kazanca çevirdi ve bunun keyfini sürüyor. Gerard Pique cephesi de pek farklı sayılmaz.

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Yıldız futbolcu aldattığı sevgilisinin yazdığı şarkıdaki “Beni kırdığını düşünüyorsun ama beni daha güçlü yaptın/ Kadınlar artık ağlamıyor, bunu kazanca dönüştürüyor” sözlerinin gerçeğe dönüşmesine rağmen diğer kısmıyla kendince dalga geçti. Kendisine “Ben iki tane 22'lik kıza bedelim / Bir Ferrari'yi bir Twingo ile takas ettin, Ben Rolex’tim o ise Casio” diye seslenen Shakira'ya kolunda Casio marka bir saatle ve Twingo model bir arabaya binerek cevap verdi. Gerard Pique çoktan yeni aşkıyla el ele görüntülendi bile

PİQUE DE SESSİZ KALMADI

Aslında birer reklam da olan bu hareketlerden Gerard Pique’nin de bir maddi kazanç elde edip etmediğini bilmiyoruz. Ama yine de bu hamlelere rağmen Shakira’nın bu tuhaf savaşta şimdilik maçı önde götürdüğünü söylemek mümkün.

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Bu skandallarla örülü haberlerin arasında en çok dikkat çeken kısımlardan biriyse Shakira’nın kayınvalidesinin gözüne soktuğu cadıydı. Bu nasıl iş derseniz şöyle anlatalım: Shakira’nın Barselona’daki evi ve Gerard Pique’nin annesinin evi karşılıklı. Yani eski kayınvalidesi Shakira’nın balkonunu kendi evinden görebiliyor. Shakira da bu fırsatı kaçırmak istememiş olacak ki evinin balkonuna kocaman bir cadı figürü yerleştirdi ve günlerce orada tutarak eski kaynanasının gözüne soktu. Zaten intikam şarkısında da bundan bahsetmiş “Beni annenle zorla komşu yaptın” demişti.

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Bu kocaman cadı kayınvalidesine “Sen bir cadısın” mesajı gönderirken mahalle komşuları da yıldız şarkıcının intikam şarkısını son ses açarak hem Gerard Pique’nin annesine hem de mahallenin geri kalanına bütün gün dinlettiğini anlattılar. Shakira intikam konusunda her geçen gün el yükseltmeye böylelikle devam ederken Barselona’dan bir haber daha geldi.

ESKİ KAYNANASINA CADI DEMİŞTİ, YETMEYİNCE YENİ HAMLE YAPTI

İspanyol gazetesi Marca, Shakira’nın balkonuna cadı yerleştirdiği bu evin etrafına bir duvar ördürmeye başladığını yazdı. Shakira’nın evinin etrafındaki telaş ve arı gibi çalışan ustaların ortaya çıkmasıyla haberin aslı da kısa zamanda öğrenildi.

Bir TV kamerasının şarkıcısının Barselona'daki evinin çevresinde çalışan bir beton mikseri gördüğü ülke basınında yazılmaya başlandı. SHAKİRA’nın bu evden taşınmak yerine evinin etrafını kocaman bir duvarla kapatacak olması da yine bu intikam planının bir parçası olarak algılandı. Şimdilik savaşı Shakira önde götürüyor. Ama yıldız bir futbolcu olan eski aşkı Gerard Pique’nin de elbet bir taktik planı olsa gerek ve belli ki o da içinden “Önümüzdeki maçlara bakacağız” diyor…