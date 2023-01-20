Kate Middleton intikam yemeğini soğuk yiyor: Kahkahası Harry ve Meghan’ın kulaklarını çınlattı

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Bu iki ismin kim olabileceğini tahmin etmeyen yoktur herhalde. İngiliz kraliyetinin en önemli üyelerinden biri bir kitap yazdı ve kitabında abisini baş düşmanı ilan etti. Hayatının William ve ona yapılan muamele yüzünden başından itibaren kâbusa dönüştüğünü anlatan Harry herhalde kardeş rekabeti yüzünden dünyada en çok dert çekmiş kişi. En azından kendisi öyle anlatıyor. HARRY'NİN TEK DERDİ ABİSİ WILLIAM

Çocukluklarını, nasıl büyüdüklerini, ailelerin onlara olan farklı yaklaşımlarını anlatırken tabaklarına koyulan sosis sayısına kadar her şeyi yazan Prens Harry için en büyük meselenin William’dan sonra doğmuş olmak olduğu artık hepimiz için aşikar hale geldi. Kendi küçüklük travmalarından karısının maruz kaldığı ırkçılık dolu gazete haberlerine kadar her şey için William’ı suçlayan Harry’nin hedefinde sadece abisi de yok üstelik.

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Onunla ilgili öfke ve nefret içeren her satırında Harry eşi Kate Middleton’ın adını geçirmeden de duramıyor. Karısının düğün günü yerlere kapanıp ağlamasına sebep olduğunu iddia ettiği Kate Middleton’ın, William’la el ele vererek basına haber sızdırdığını söylemiş; karısı ve kendisinin başına gelenlerden geleceğin kralı ve kraliçesini sorumlu tutmuştu. GELECEĞİN KRALİÇESİ KATE'İ DE HİÇ SEVMİYORLAR

Zaten asıl dert de bu ‘geleceğin kralı ve kraliçesi’ ifadesinde yer alıyor. Kraliçe II. Elizabeth’in ölümü ve oğlu Charles’ın tahta geçişi, William ve Kate’i yıllardır hazırlandıkları pozisyona daha da yaklaştırdı. Kral Charles babası Prens Philip’in cenazesinde araları bozuk olmasına rağmen mecburen bir araya gelen oğullarına “Beni bu yaşımda sefil etmeyin” demiş ve kral olmasına az zaman kalmışken oğullarına kendilerine yakışacak şekilde davranmalarını öğütlemişti.

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Harry’nin bu sözü tuttuğu pek söylenemez; zira dedesi Prens Philip öldüğünden beri sayısız fırtınanın kopmasına neden oldu. Ama geleceğin kralı Galler Prensi William vakur duruşunu ve tartışmalı konulardaki sessizliğini hiç bozmadan yaşamaya devam ediyor. Bu konudaki en büyük destekçisinin eşi Galler Prensesi Kate Mİddleton olduğu çok açık. Kate, hem eltisi Meghan’a prenseslik dersi veriyor hem de Harry’nin kendilerine zarar vermesine dik duruşuyla geçit vermeden kendince intikam alıyor.

KATE MIDDLETON: DÜNYA YANSA UMURUMDA DEĞİL

Hani derler ya intikam soğuk yenen bir yemekmiş. Kate’in tavrı da aslında tam olarak böyle denebilir. Gururlu prenses Harry & Meghan belgeselinin yayınlanıp büyük fırtınaların koptuğu o günlerde de, şimdi, Harry’nin kitabı Spare’den sonra da taktik davranarak puan toplamaya devam ediyor. Harry & Meghan belgeselinin yayınlandığı ve dünyada fırtınalar kopardığı günlerde hiç istifini bozmadan Noel törenleri ve yaklaşan yeni yıl kutlamaları için kollarını sıvayan Kate, kraliyet ailesinin geleneksel kutlamalarına adeta öncülük ederken aileyi bir araya toplayıp Amerika’ya birlik mesajı yollamıştı. Hatta o törenlerde herkesin aynı renk giyinip Harry ve Meghan’a “Biz İngiltere’dekiler size karşı birlik içindeyiz” alt metniyle yolladığı selamda da büyük ihtimalle onun payı vardı.

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Aslında Kate Middleton’ın da zaman zaman Harry ve Meghan hâlâ İngiltere’deyken ve aile içi gerginlikler had safhadayken kendi rahatsızlığını fotoğraflarına, beden diline yansıttığı söylenebilir. Hatta Harry kitabında Kate’in düğünlerinin hazırlığı sırasında bir elbise kavgası yüzünden karısı Meghan’ı yerlere kapanıp ağlayacak kadar üzdüğünü de iddia etmişti. Ancak bu olay o günlerde basına, tam tersi yaşanmış gibi servis edildi. Yani istenmeyen gelin Meghan’ın kaprisleri nedeniyle bu çok konuşulan düğünün hazırlıkları sırasında Kate’i sinirden ağlatacak duruma geldiği anlatıldı.

KENDİNİ HİÇ BIRAKMIYOR, KOCASININ VE KONUMLARININ DESTEKÇİSİ OLUYOR

Bu gibi durumlarda Harry’nin söylediği gibi kendisi ve Meghan mı haklıydı ve zor duruma düşmüşlerdi? Yoksa olaylar William, Kate ve Konsort Kraliçe Camilla’nın basını kendi istedikleri gibi yönlendirmeleri sonucu mu gerçekleşmişti? Bu karşılıklı suçlamalarda kim haklı bilinmez. Ama Kate Middleton’ın nadir birkaç örnek dışında kendini bıraktığı, duygularına yenik düştüğü ve basına malzeme verdiği pek söylenemez. Geleceğin kraliçesi onu bekleyen bu ağır unvanın ve bu unvanın getireceği sorumlulukların çok farkında. Ve hep de bu şekilde davranmaya özen gösteriyor ve ölçülü görünüyor.

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Üstelik Kate Middleton bu tavrıyla Harry ve Meghan’a kendisinden intikam almaları için fırsat da tanımamış oluyor. Ne aileden ne de suçlamaların direkt olarak yöneltildiği Prens William ve Prenses Kate’den bu konularla ilgili tek bir açıklama bile gelmedi. Böylece Harry ve Meghan’ın suçlamaları aslında birer spekülasyondan öteye geçemedi. Aile bu konuda çok dikkatli davranıyor; bu dikkate en çok önem veren isimlerin başında da Kate var. Taht varisi kocasının bu zor zamanlarında ona en büyük desteği veren bu kadın, kendi adı etrafında oluşan bu dedikodu balonunu da davranışlarıyla patlatıyor.

ASIL İNTİKAMI KATE ONLARDAN ALDI

Ve aslında kendisinden intikam almak isteyen kayınbiraderi Harry’ye ve ondan nefret ettiği çok açık olan eltisi Meghan’a geçit vermeyerek Kate onlardan intikam alıyor. Bunun örneklerini de bu çalkantılı süreçte kendini kapatmayıp tam tersi kraliyet görevleri arasında yer alan etkinliklere katılması ve buralarda sergilediği tavırla başarıyor. Daha birkaç gün önce Bedfordshire'daki bir anaokulunu ziyaret eden Kate Middleton bu sırada verdiği pozlar, çocuklarla kurduğu sıcak ilişki ve attığı kahkahaların yansıdığı fotoğraflarla çok konuşuldu. Galler Prensesi o kadar neşeli ve bu neşesini ortaya koymakta o kadar kararlıydı ki herkes Kate’in bu anlamsız kavgadan galip ayrıldığına çoktan karar verdi.

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Beden dili ve davranış uzmanı Darren Stanton, Kate Middleton’ın kreş ziyaretini inceledi ve prensesin ‘son derece kendinden emin' olduğunu söyledi.

BEDEN DİLİ UZMANI KATE'İN DAVRANIŞLARINI YORUMLADI“Prens Harry'nin yeni kitabının yayınlanmasının Kate üzerinde derin bir etkisi olduğuna inanmıyorum. Beden dilinden tamamen rahat görünüyor ve herhangi bir sıkıntı ya da hayal kırıklığı belirtisi göstermiyor. Aslında, her zamanki gibi kendinden daha da emin. Birisi gergin olduğunda, ses perdesi yükselme veya çatlama eğilimindedir. Ancak Kate'in o günkü videolarını analiz ederken sesi tamamen aynı seviyedeydi ve bu da kendine güveni ifade ediyor.Duruşu açık görünüyordu ve göz teması, kendine çok güvenen bir kişinin sözlü olmayan işaretleriyle tutarlıydı. Çevresinde ve kendi derisinde çok rahat görünüyordu. Yani bazı insanlar Harry ve Meghan’ın yarattığı olaylardan etkilenmelerini beklese de, Kate ve William için işler her zamanki gibi tıkırında.”

KATE KENDİNİ VE WILLIAM'I ATEŞ HATTINDAN ÇIKARDI

Harry'nin kitabı Spare'deki iddiaların ardından Galler Prensi ve Prensesi ateş hattındaydılar. Ancak anlaşılan yılların deneyimli prensesi Kate Middleton, kendini kapladığı kurşun geçirmez zırhla bu son düellodan dimdik ayakta çıktı. Her ne kadar yapılan anketlerde Harry ve Meghan’ın popülaritesiyle birlikte William ve Kate’inki de düşmüş gibi görünse de gerek halk gerekse basın hâlâ geleceğin kral ve kraliçesinin yanında saf tutmaya devam ediyor.