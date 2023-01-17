Kraliyet ailesinde gelin - kaynana çekişmesi: Konsort Kraliçe Camilla Kate Middleton’ın ailesine hizmetçi muamelesi yapmış!

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DIŞARIDAN BAKAN DURUMU ANLAMAZ AMA...

Dışarıdan bakıldığında aslında her şey yolunda görünüyor. Birlikte verdikleri fotoğraflar, katıldıkları etkinliklerdeki birbirlerini destekleyici davranışları ve genel duruma bakınca aralarında normal bir ilişki olduğunu düşünmek mümkün. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz sözünü doğrularcasına herkes Kral Charles’ın eşi, İngiltere’nin Konsort Kraliçesi Camilla ve Galler Prensi William’ın eşi Kate Middleton arasındaki gerginliğe dair haberler giderek artıyor. Bunda elbette Harry’nin yazdığı kitapta verdiği detayların da etkisi var. Dedikoduların ne kadar ciddi olduğu bilinmez ama zaten bir süredir saray kayaklarının dışarı sızdırdığı bu çekişmeye dair haberler giderek artıyor. ARADAN UZUN YILLAR GEÇTİ AMA BU DRAMA HÂLÂ BİTMEDİ

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O zamanlar unvanı Galler Prensi olan ve Prenses Diana’yla da hâlâ evli olan Charles’ın, gençlik aşkı Camilla’yı hiç unutamadığı ve onunla bir ilişki yaşadığı artık tüm dünya tarafından bilinen bir gerçek. Tüm bunların Diana ve Charles henüz boşanmadan ve William ve Harry daha küçük birer çocukken yaşanmış olması o tarihte kraliyetin gördüğü en büyük skandallardan bir olarak kayıtlara geçmişti. Diana’nın BBC’ye verdiği ve sarayın tüm sırlarını anlattığı o bomba röportaj da bunun kanıtı zaten. “Bu evlilikte üç kişiydik” diyen Diana, bir başkasına aşık bir adamla evlendiğini ve sonra da aldatıldığını tüm dünyaya ilan ettiği günden beri ailenin üzerindeki bu ağır yük kalkmış değil. Aradan geçen 30 yıla ve köprülerin altından akan sulara rağmen.

HARRY KİTABINDA CAMILLA'YI BİR ŞEYTAN GİBİ ANLATTI

Harry, yazdığı kitapta babasının Camilla ile ilişkisine ve kendisiyle ağabeyinin bu duruma verdiği tepkilere de değinmiş; kendisi ve William’ın bu evliliğe engel olmaya çalıştıkları ortaya çıkmıştı. Anneleri Diana’nın ölümünden bir süre sonra Charles ve Camilla artık ilişkilerini saklanmadan yaşamaya başlamıştı ancak elbette evlenmedikleri sürece hiçbir şey onların istediği gibi olmayacaktı. İki kardeşin 2004 yılında babalarına Camilla’yla ilişkisine devam etmesinde bir sakınca görmediklerini ancak ona evlenmemesi için yalvardıkları ortaya çıktı. Ama kardeşler ne yaptılarsa bu evliliğin önünde duramadılar ve Charles’la Camilla 2005’te evlendiler.

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Bu evlilik sonrasında sular biraz da olsa duruldu ve William’la Harry babalarının yanında durup destekçisi olmaya devam etti. Prens William 2011’de Kate Middleton’la evlenecek ve taht sırasında Charles’ın arkasından geldiği için geleceğin kral ve kraliçesi böylece belli olmuş olacaktı. Camilla’nın Kate’i aslında pek de sevmediği ve 2007 yılında William ve Kate henüz sevgiliyken onları ayırmaya çalıştığı söylense de bu kriz atlatılmış ve Wliiam’la Kate’in evliliği kraliyet ailesinin gördüğü en sağlam ilişkilerden bir haline gelmişti.

Yıllar boyunca Camilla ve Kate hem birer kraliyet üyesi hem de gelin – kayınvalide olarak ideale yakın bir görüntü sergilediler, Kraliçe Elizabeth’in yokluğunda onun görevlerini paylaştılar ve aileyi başarıyla temsil ettiler. Kate zaten ilk günden beri gerçek bir prenses gibi görülmüş, aileye yakıştırılmış ve çok sevilmişti. Camilla da yıllar boyu üzerine yapışan ‘yuva yıkan kadın’ imajından uzaklaşıyor, kendini halkın gözünde kabul edilebilir bir noktaya taşıyordu.

Ancak Harry’nin kitabında iddia ettiğine göre gerçekler böyle değildi. Harry ve Meghan hakkında İngiltere basınında çıkan haberlerin ardındaki isimlerden bir Camilla’ydı. Üvey annesini kötü bir olarak tanımlayan ve sarayda gizli işler çevirdiğini ima eden Harry, basında Meghan’la ilgili çıkan olumsuz haberlerin kontrolünün bir kısmının Camilla’da olduğunu ima etmiş, onu bir bozguncu olarak tanımlamıştı. Ama anlaşılan Camilla’nın tek derdi Harry ve Meghan değildi. KATE'İN POPÜLARİTESİ ARTTIKÇA CAMILLA KÜPLERE BİNDİ

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William ve Kate evlendiğinden ve Kate kraliyet ailesine 3 güzel çocuk do0ğurduktan sonra çiftin popülaritesi her geçen gün arttı. Üstelik Kate’in kocası William’ın bir gün kral olacağı her zaman belliydi ve ilk çocuğu erkek olan Kate aynı zamanda William’dan sonra gelecek kralın da annesi olarak aile içindeki yerini giderek sağlamlaştırdı. Camilla’yla olan ilişkisi de bu süreçte ve tam da bu sebeplerle giderek gerginleşti. Camilla’nın, sadece İnglitere’de değil tüm dünyada çok sevilen William – Kate çiftini kıskandığı ve onların artan popülaritesinden hoşnut olmadığı dillendirilmeye başladı. Bu genç ve güzel çift Camilla ve Charles’ın önüne geçiyor, herkes Camilla yerine Kate’i daha fazla seviyordu. KRALİÇE ÖLDÜ, YAŞASIN YENİ KRALİÇE

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Camilla’nın talihi kendi kayınvalidesinin yani Kraliçe II. Elizabeth’in ölümüyle döndü. Yıllardır beklediği kraliçelik payesine ulaştı. Artık Charles tahttan kendi isteğiyle inmedikçe ya da hayatını kaybetmedikçe Buckingham Sarayı’nın patronu Camilla olmuştu. Ama yine de istediği sevgiyi ve popülerliği göremedi. Halk çoktan onu değil geleceğin kraliçesi olacak Kate’i konuşmaya hatta ondan sonrasını, küçük George’un dönemini beklemeye başlamıştı. KAYINVALİDESİ KATE'İN EN BÜYÜK KÂBUSU OLDU

Camilla’nın buna çok bozulduğu ve Kate’e karşı beslediği düşmanca duyguları bu süreçte daha da törpülediği söylenmeye başladı. Elizabeth öldüğünde belki de Charles’ın ilerleyen yaşı yüzünden tahta oturmayıp yerini direkt oğlu William’a verebileceği düşünülmüştü. Ama bu olmadı ve Charles tahta oturdu. İşte Camilla da kraliçelik unvanını garantilediği o günlerden beri Kate’e kâbus olmaya, onun hayatını cehenneme çevirmeye başladı. RadarOnline.com, Camilla'nın Kraliçe Elizabeth'in ölümünden önceki yıllarda sarayda yaptığı ve kendisi ile Prens William'ın aşkı Kate’in arasında büyük gerilime neden olan protokolünü öğren ve yayınladı.

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AİLESİNE HİZMETÇİLERE YAPILAN MUAMELEYİ LAYIK GÖRMÜŞ!

Buna göre Camilla, Kate’nin ailesinin Kensington Sarayı’nın ziyaret ettiklerinde içeri servis kapısından yani saray hizmetlilerinin kullandığı kapıdan gidip çıkmalarını gerektiren bir protokolü yürürlüğe koydu ve kendince Kate’in soylu olmayan ailesini aşağılamaya çalıştı. Bu yolla kendi popülaritesini çalan William ve Kate’ten intikam almaya çalışan kayınvalide büyük bir gerginliğe yol açtı. Ancak hepsi bu kadar da değildi. Saray kaynakları, kraliyet ailesi hiyerarşisinde daha düşük bir sosyal rütbenin işareti olduğuna dikkat çekerek, Camilla'nın Kate'i tanıştıklarında reverans yapmaya zorladığı da iddia edildi. Kate şu anda Konsort Kraliçe Camilla’nın önünde reverans yapıp eğilse de geçmişte bunu yapmak zorunda değildi ancak yine de buna zorlandı. "CAMILLA BUNDAN ÇOK ZEVK ALIYOR"

Saray içinden bir kaynak “Camilla bu durumdan zevk almaktan kendini alamıyor ve Kate'in hayatını bir kabusa çevirmeye kararlı” dedi ve “Middleton'ların diğer tüccarlar gibi hizmetkarların girişini kullanmasının uygun olduğunu düşüyor” yorumunu yaptı. Bu kaynak, ayrıca Camilla'nın kendi çocukları Laura ve Tom'un 'Britanya kraliçesinin soyuna yakışır şekilde' şövalyelik veya başka unvanlar almasını istediğini ve Charles’ı da bu konuda zorladığını iddia etti. Son dedikodulara göre William ve Kate buna sıcak bakmıyor ve babalarına geri adım attırmaya çalışıyorlar ama şu an tüm ipler Charles’ın yani aslında Camilla’nın elinde.

Hatta bu iddiaları daha da ileri götürürsek Elizabeth’in ölümünün ardından kral olan Charles’ın Galler Prensi unvanının Prens William’a geçtiğini ve karısı Kate’in de direkt olarak Galler Prensesi unvanına kavuştuğunu söyleyebilir ve Camilla’yı asıl çıldırtan nedenin bu olduğunu da düşünebiliriz. İngiltere’deki son Galler Prensesi Diana’ydı ve onun ölümünün üzerinden 25 yıl geçtikten sonra bu unvan gelininin oldu.

Zaten kraliyet ailesinin en popüler ismi olan Kate Middleton’ın bir de Diana’nın yani kraliyet ailesinin gelmiş geçmiş en sevilen isminin taşıdığı unvanı sahiplenmesi Camilla’yı adeta çileden çıkardı. Ufukta yaklaşan bir taç giyme töreni olduğunu ve bu törende Charles ve Camilla’nın görmesi gereken ilgili aslında tahtın gelecekteki sahipleri Galler prensi William ve Galler Prensesi Kate’in göreceğini düşünürsek Camilla endişelerinde çok da haksız değil demek mümkün…