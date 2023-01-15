İşte kâinatın en güzel kızı! Miss Universe yarışmasında kazananlar belli oldu: Birinci güzel tarihe geçti

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Dünyanın en önemli güzellik yarışmalarından biri olarak kabul edilen Miss Universe finali ABD’nin New Orleans şehrinde yapıldı. Yarışmaya ev sahipliği yapan Amerika kâinat güzelini de çıkararak geceye damga vurmuş oldu. Yarışmaya ABD adına katılan 28 yaşındaki R'Bonney Gabriel oldu. Venezuelalı Amanda Dudamel gecede ikinci, Dominik Cumhuriyeti’nden Andreina Martinez de üçüncü oldu. KAİNATIN EN GÜZEL KIZI ABD'Lİ R'BONNEY GABRIEL

28 yaşındaki Kâinat Güzeli R'Bonney Gabriel ülkesinde düzenlenen Miss USA yarışmasını birincilikle bitirerek Miss Universe’e gitmeye hak kazanmıştı. R'Bonney Gabriel, bu başarısıyla aynı zamanda tarihe de geçti. ABD’li bir anne ve Filipinli bir babadan doğan genç kadın ABD’de bir güzellik yarışmasında birincilik kazanan ilk Asya kökenli kişi oldu. R'Bonney Gabriel, Miss USA’e Texas’tan katılmış; kendi eyaletinde yapılan yarışmayı kazanarak ülkedeki ana yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.

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GÖÇMEN BABANIN TASARIMCI KIZI

Çevre dostu tasarımlarla öne çıkan bir modacı olan ve tasarımcı olarak başarı kazanmak isteyen R'Bonney Gabriel, Filipinler’den bir göçmen olan babasının cebinde sadece 20 dolarla ABD’ye geldiğini hatırlatan kâinat güzeli kendisinin de tüm göçmenlerin sesi olmayı hedeflediğini açıklamıştı. R'Bonney Gabriel, yarışmada, taçlar dağıtılmadan önceki son kıs9ım olan gece elbiseli geçişte Filipinli tasarımcı Rian Fernandez tarafından kendisi için hazırlanan elbiseyi giydi.

R'Bonney Gabriel’in Filipinler’den ABD’ye 25 yaşında gelen babası Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden, psikoloji bölümünde doktora derecesi aldı. R'Bonney Gabriel de Kuzey Teksas Üniversitesi’nden, moda tasarımı bölümünden mezun. Genç kadın tasarımcılık yapmaya devam ederken bir yandan da modellik kariyerini sürdürüyor.

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Bu yıl ilk kez Miss Universe yarışmasına katılacak kişilerin evli ve çocuklu da olabilmelerine izin verilmişti. Geçmişte güzellik kraliçelerinin daha önce evlenmemiş ve çocuk doğurmamış olmaları çok katı bir kural olarak uygulanıyor ve böyle bir durumun ortaya çıkmasıyla taç güzellerden geri alınıyordu. Ancak bu yeni kurala rağmen ülkeler kendi yarışmalarında birinci seçilen güzelleri bu yarışmaya gönderdiği ve hâlâ bu kuralı geçerli saydığı için yarışmada hiç evli ya da çocuklu güzel yoktu.

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Bu yılki Miss Universe’e adayların konuşmaları, giysi seçimleri ve yaptıkları açıklamalar damga vurdu. Rusya adına yarışan güzel ülkesi Ukrayna’ya savaş açtığı için her türlü uluslararası organizasyondan atılsa da bu yarışmaya katılabildi. "Bence sahip olduğum manevi cesaret, bu yarışma için neden seçildiğimi gösteriyor. Ben güçlüyüm ve yurtdışında Rusya'ya yönelik yok sayma kültürüne rağmen ne olursa olsun yarışmaya katılıyorum" diyen Anna Linnikova yarışmada dereceye giremedi.

YARIŞMADA RUSYA - UKRAYNA ÇEKİŞMESİ

Yarışmaya Ukrayna adına katılan Viktoria Apanasenko ise barış meleğini canlandırdığı kanatlı kostümüyle dikkat çekti. Viktoria Apanasenko, Miss Universe’de ‘Karnaval Ruhu’ ödülüne layık görüldü.

Yarışmada Şili ve Malta adayları Sempati Güzeli seçilirken Venezuala güzelinin annesinin jüride yer aldığı söylentisi torpil tartışmalarını gündeme getirdi. Ancak bu konuyla ilgili kesin bir bilgi yok. Bu yıl ilk kez halk oylaması ücretli yapılırken bu durum da tepki yarattı ve başta ücretsiz olarak lanse edilen oylama için insanlardan oy başına 1 dolar talep edilmesi de tartışma konusu oldu.Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Aleyna Şirin ise ilk 16'ya kalamadı. Gecenin dikkat çeken bir detayı olarak ülkemiz bu yıl ilk kez Miss Universe'de Turkey değil Türkiye adıyla temsil edildi.