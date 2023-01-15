İşte kâinatın en güzel kızı! Miss Universe yarışmasında kazananlar belli oldu: Birinci güzel tarihe geçti

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Dünyanın en önemli güzellik yarışmalarından biri olarak kabul edilen Miss Universe finali ABD’nin New Orleans şehrinde yapıldı. Yarışmaya ev sahipliği yapan Amerika kâinat güzelini de çıkararak geceye damga vurmuş oldu. Yarışmaya ABD adına katılan 28 yaşındaki R'Bonney Gabriel oldu. Venezuelalı Amanda Dudamel gecede ikinci, Dominik Cumhuriyeti’nden Andreina Martinez de üçüncü oldu.
28 yaşındaki Kâinat Güzeli R'Bonney Gabriel ülkesinde düzenlenen Miss USA yarışmasını birincilikle bitirerek Miss Universe’e gitmeye hak kazanmıştı. R'Bonney Gabriel, bu başarısıyla aynı zamanda tarihe de geçti. ABD’li bir anne ve Filipinli bir babadan doğan genç kadın ABD’de bir güzellik yarışmasında birincilik kazanan ilk Asya kökenli kişi oldu. R'Bonney Gabriel, Miss USA’e Texas’tan katılmış; kendi eyaletinde yapılan yarışmayı kazanarak ülkedeki ana yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.
GÖÇMEN BABANIN TASARIMCI KIZI
Çevre dostu tasarımlarla öne çıkan bir modacı olan ve tasarımcı olarak başarı kazanmak isteyen R'Bonney Gabriel, Filipinler’den bir göçmen olan babasının cebinde sadece 20 dolarla ABD’ye geldiğini hatırlatan kâinat güzeli kendisinin de tüm göçmenlerin sesi olmayı hedeflediğini açıklamıştı. R'Bonney Gabriel, yarışmada, taçlar dağıtılmadan önceki son kıs9ım olan gece elbiseli geçişte Filipinli tasarımcı Rian Fernandez tarafından kendisi için hazırlanan elbiseyi giydi.
R'Bonney Gabriel’in Filipinler’den ABD’ye 25 yaşında gelen babası Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden, psikoloji bölümünde doktora derecesi aldı. R'Bonney Gabriel de Kuzey Teksas Üniversitesi’nden, moda tasarımı bölümünden mezun. Genç kadın tasarımcılık yapmaya devam ederken bir yandan da modellik kariyerini sürdürüyor.
Bu yıl ilk kez Miss Universe yarışmasına katılacak kişilerin evli ve çocuklu da olabilmelerine izin verilmişti. Geçmişte güzellik kraliçelerinin daha önce evlenmemiş ve çocuk doğurmamış olmaları çok katı bir kural olarak uygulanıyor ve böyle bir durumun ortaya çıkmasıyla taç güzellerden geri alınıyordu. Ancak bu yeni kurala rağmen ülkeler kendi yarışmalarında birinci seçilen güzelleri bu yarışmaya gönderdiği ve hâlâ bu kuralı geçerli saydığı için yarışmada hiç evli ya da çocuklu güzel yoktu.
YARIŞMADA RUSYA - UKRAYNA ÇEKİŞMESİ
Yarışmaya Ukrayna adına katılan Viktoria Apanasenko ise barış meleğini canlandırdığı kanatlı kostümüyle dikkat çekti. Viktoria Apanasenko, Miss Universe’de ‘Karnaval Ruhu’ ödülüne layık görüldü.