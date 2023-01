Onlara öpüşüp koklaşmak bile serbest... Soylu değil, üstelik televizyon yıldızı bile oldu: Kraliyet ailesinin damadını herkes seviyor

Haberin Devamı

KRALİÇE ELIZABETH'İN SEVGİLİ TORUNU

Kraliçe 2. Elizabeth ile eşi Prens Philip'in tek kızı olan Prenses Anne'in Mark Phillips ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen iki çocuğundan biri olan 41 yaşındaki Zara Tindall, sonuncu çocuğunu 2021’de evinde doğurmasıyla çok konuşulmuş ve gündeme gelmişti. Kraliçenin en sevdiği torunlardan ve İngiltere’nin şu anki kralı Charles’ın da yeğeni olan Zara Tindall çok iyi bir binici olması ve atçılık sporuna gönül vermesiyle tanınıyor. Zara Tindall, pandemi sırasında üçüncü doğumunu yapmış, hastaneye gidemeyen bu soylu kadın evinin banyosunda doğum yapmak zorunda kalmıştı.

Haberin Devamı

YENİ YILDA ORTALARDA GÖZÜKEN TEK KRALİYET AİLESİ ÜYELERİ OLDULAR

Yeni Yıl Günü yarışları için Gloucestershire’daki Cheltenham Hipodromu'na giden ve çocuklarıyla birlikte güzel bir gün geçiren Zara Tindall ve eşi Milke Tindall, yanlarına 4 ve 8 yaşlarındaki kızları Mia ve Lena’yı da almıştı. Tıpkı bu tür etkinliklere aileleriyle birlikte katıldıklarında çok ilgi çeken Galler Prensi William ve eşi Kate Middleton’ın çocukları George, Charlotte ve Louis gibi bu kraliyet çocukları Mia ve Lena da en az anne babaları kadar bakışları kendi üzerlerine çektiler. Sık sık yaramazlık peşine düşen kızlardan küçük olanı 4 yaşındaki Lena, anne ve babasının kucağından inmedi ve sağa sola koşturarak onları biraz zor durumda bıraktı. Kraliyet ailesinin yaramaz çocukları anne babalarını zor durumda bırakıyor... Zara Tindall küçük kızı Lena'yı zor zapt etti!

KENDİSİ ATÇILIK SPORUYLA UĞRAŞIYOR, KOCASI ESKİ RUGBY OYUNCUSU

Hayatının büyük kısmı atçılık sporuyla dolu olan Zara Tindall, kraliyet taht sıralamasında 20’nci sırada yer alıyor. Kraliçenin torunu olmasına rağmen dayısı Kral Charles’ın çocukları William ve Harry’nin unvan olarak çok gerisinde olan Zara Tindall, tam da bu sebepten, çok göz önünde olmasına rağmen diğer kraliyet ailesi üyelerine göre rahat bir yaşam sürüyor. Zara’nın adını doğumunda, o zamanlar Galler Prensi olan dayısı Charles seçmiş. Eğitimli bir fizyoterapist olan Zara Tindall birçok sporla ilgilendikten sonra atçılık sporunda karar kılmış ve hâlâ da ülkenin en iyi atçılık sporcularından biri sayılıyor.

Haberin Devamı

Sporla bu kadar iç içe olan Zara, eski bir rugby oyuncusu olan Mike Tindall’la evli. Bu yüzden de soylu bir aileden gelmeyen ve herhangi bir unvan taşımayan Mike Tindall ile evlenmek istediğinde anneannesi Kraliçe Elizabeth ’ten bu konuda yasal olarak izin alması gerekti. Kraliyet ailesi mensupları halktan kişilerle evlilik yapacakları zaman tahtta oturan hükümdarın onayını almak zorundalar.

EVLENEBİLMEK İÇİN KRALİÇEDEN ÖZLE İZİN ALDILAR

Bu kural 1772’de imzalanan ‘Royal Marriages Act’ adlı bir yasaya dayanıyor. Çiftin nişanı 21 Aralık 2010’da Buckingham Sarayı tarafından resmi olarak duyurulmuş, 400 kişinin davetli olduğu düğünleri de Edinburgh, İskoçya’da yapılmıştı. Zara Tindall üç çocuk annesi ve aynı zamanda da geleceğin İngiltere Kralı olacak, Prens William’ın en büyük oğlu Prens George’un vaftiz annesi. MEGHAN'A TEPKİ GÖSTERDİKLERİ ŞEYLERİ BU DAMAT DA YAPIYOR AMA...

Göz önünde ama rahat bir yaşam süren Zara ve Mike Tindall, aslında kraliyet ailesinin dışarıdan gelen damat ve gelinleri pek de kabullenememesine rağmen, bu durumdan payları almış değiller. Hem soylu olmayan hem de eski bir sporcu olan Mike Tindall kendisini aileye çoktan kabul ettirmiş durumda. Eski bir oyuncu olan ve bu sayede kazandığı şöhret yüzünden aileye bir türlü kendini sevdiremeyen gelin, Düşes Meghan Markle’a nispet yaparcasına damatlarını bağrına basan aile, Mike Tindall’ın da ekran yüzü olmasına pek de tepkili değil.

Haberin Devamı

Kızı eline oje sürünce Mike Tindall kameralara böyle gülümseyerek poz vermişti

TELEVİZYONDA ÇOK İZLENEN YARIŞMADA YER ALDI

Prenses Anne'in damadı, eski rugby oyuncusu Mike Tindall, ülkede çok izlenen bir yarışma programı olan I'm A Celebrity... Get Me Out of Here adlı yarışmaya katıldı ve eski milli sporcu kimliğine bir de teleizyon yıldızlığı payesi ekledi. Tindall, 26 Kasım’da sona eren yarışmayı dördüncü olarak tamamladı. Üstelik Mike Tindall'ın alkollü araç kullanmaktan iki mahkumiyeti var. Ve bu yarışma sevilen damadın ilk televizyona çıkışı da değil. 2015'te Tindall, realite televizyon programları The Jump ve Bear Grylls: Mission Survive'da yer aldı. James Haskell ve Alex Payne ile birlikte House of Rugby ve The Good, The Bad & The Rugby podcast'lerini yaptı. Rugby kariyeri boyunca Tindall’ın burnu en az sekiz kez kırıldı. 2018 yılında bu kırıkları ve burnundaki deformasyonları gidermek için bıçak altına yattı.

Haberin Devamı

Televizyon yıldızlığının yanı sıra, tanınmış bir sporcu ve kraliyet ailesinin bir üyesi olmasından da kaynaklanan şöhretini iyi amaçlar uğruna kullanmaya çalışan Mike Tindall eşi Zara’yla birlikte ya da tek başına birçok yardım kuruluşu için çalışıyor, düzenlenen etkinliklere ve kampanyalara katılmayı sürdürüyor.

EN SIKI DOSTLARI WILLIAM VE KATE

Zara ve Mike Tindall'ın aile içinde en yakın oldukları kişiler Prens William ve Kate Middleton. İki aile sık sık buluşuyor ve yakın yaşlarda olan çocukları da birlikte vakit geçiriyor. Ancak Zara ve Mike’ı bir zamanlar tanıştırıp bu mutlu evliliğin mimarı olan kişi aslında William değil küçük kardeşi Prens Harry. İngiltere milli takımı için de oynayan ünlü bir sporcu olan Mike Tindall ile Prens Harry zaten birbirlerini tanıyordu. O zamanlar hâlâ babasının soyadını taşıyan Zara Phillips, 2003 yılında Avustralya'ya bir seyahat yapmıştı. Mike ve Zara’yı Sidney'deki bir barda tanıştıran kişi de Zara'nın kuzeni Prens Harry olmuştu. Mike ve Zara sonrasında da görüşmeye devam etti ve bu ilişki üç çocuklu mutlu bir aile kurmalarına vesile oldu.

Haberin Devamı

Sürekli olarak kaos yaşayan ve üyeleriyle ilgili her şey bir anda haber olan kraliyet ailesinin en mutlu evliliklerinden birini sürdüren Zara ve Mike Tindall toplum içinde sık sık öpüşüp koklaşmalarıyla da ünlü. Normal koşullarda kraliyeti temsil eden bu kişilerin halkın önünde bu tür sevgi gösterileri yapmaları hoş karşılanmıyor. Hatta bu konuda oldukça ölçülü olan Prens William ve eşi Kate Middleton örnek gösterilen bir çift.

Zaten aileye gelişi olaylı olan Meghan Markle'ın hiç alışık olmadığı bu kuralları unutup sık sık herkesin içinde dokunup öptüğü kocası Prens Harry’ye olan aşkı her ne kadar romantik bulunsa da çiftin bu halleri muhafazakar kraliyet ailesini ve aynı tutuculuktaki İngiliz halkını kızdırıyor. Oysa taht sıralamasında epey gerilerde yer aldığı için pek de baskı görmeyen Zara Tindall ve kocası Mike Tindall her yerde çifte kumrular gibi el ele olmaya ve öpüşüp koklaşmaya rahatça devam ediyor.