Onu oğluyla gören ikizi sanıyor: Elizabeth ve Damien Hurley birlikte düşman çatlattı

Haberin Devamı

HARRY'NİN KİTABINDAKİ 'OLGUN' KADIN SANILMIŞTI

Prens Harry, Spare adlı kitabında sadece kraliyet ailesinin sırlarını ifşa etmekle kalmadı kendi geçmişine ve özel hayatına dair de birçok özel detayı okurlarıyla paylaştı. Bunların arasında en çok dikkat çekenlerden biri de ilk cinsel deneyimini yaşadığını söylediği kendinden yaşça hayli büyük kadın oldu. Bu yazılanlar ortaya çıkınca herkesin aklına ilk gelen isimlerden biri 57 yaşında olmasına rağmen hâlâ dünyanın en güzel ve seksi isimlerinden biri sanılan Elizabeth Hurley oldu.

OĞLUYLA ORTAYA ÇIKTI, BENZER KOSTÜMLERLE YİNE KAFA KARIŞTIRDILAR

Haberin Devamı

Güzel yıldız adının geçtiği bu ilgi çekici konuda hemen bir açıklama yaptı ve o bahsi geçen yaşça büyük deneyimli kadının kendi olmadığını söyledi. Elizabeth Hurley, Cirque Du Soleil KURIOS prömiyerinde oğlu Damian'la ortaya çıktı ve deyim yerindeyse ana – oğul birlikte düşmen çatlattı. Birbirleriyle olan benzerlikleri göreni hayrete düşüren ikili Damien yaş alıp iyice yaş aldığından beri ikiz gibi görünmeye başladı. Hal böyle olunca ne zaman birlikte ya da ayrı ayrı fotoğraf paylaşsalar magazin sayfalarına konuk olmaya başladılar. ANNESİNE OLAN BENZERLİĞİ ÜRKÜTÜCÜ BOYUTA VARDI

57 yaşındaki model ve aktris Elizabeth Hurley ve 20 yaşındaki oğlu Damian etkinliğe siyah pantolon ve ceket takımlarla katıldılar ve şıklık yarışında gecenin en çok öne çıkan iki ismi oldular. Annesinin bire bir kopası olan Damian Hurley de onun yolunu seçerek model olmaya karar vermişti ve artık sektörün gözde bir üyesi olarak birçok markanın yüzü olmaya başladı. Ergenliğinden itibaren saçlarını uzatmaya başlayan Damian bu haliyle her geçen gün annesine benzemeye başladı ve hatta bu benzerlik çoğu kişi tarafından ‘ürkütücü’ bulunmaya başlayacak kadar dikkat çekti. BABASI ÜNLÜ AMERİKALI İŞ İNSANI

Haberin Devamı

Aslında biz onu hep yakışıklı aktör Hugh Grant’la yaşadığı aşkla hatırlasak da çift hiç evlenmedi ve Elizabeth Hurley’nin oğlu Damien’in babası da Amerikalı iş insanı Steve Bing’di. Hugh Grant ve Elizabeth Hurley 1990’ların başında ilişki yaşamaya başlamış ve ayrıldıkları 2000 yılına kadar medyanın en çok ilgili gösterdiği ünlü çift olmuşlardı. Elizabeth Hurley 2022 yılında Damien’i dünyaya getirdiğinde oğlunun babasının Steve Bing olduğunu açıklamış ancak Bing, bu iddiayı yalanlamıştı. “Onunla 2021’de ciddi olmayan çok kısa bir süreli bir görüşmem oldu” diyen iş insan DNA testleri Hurley’yi doğrulayınca Damien’i kabul etmek zorunda kalmıştı. Ancak Hugh Grant ve Elizabeth hurley ayrılmış olsa da ünlü aktör Damien’ın vaftiz babası oldu ve onunla yakın bağlar kurdu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Gisele Bündchen milyonluk boşanmanın ardından ter atıyor: Bir kez daha yakışıklı antrenörüyle görüntülendi Haberi görüntüle

ANNESİNİN BİKİNİLİ POZLARINA KIZIYORDU

Daha reşit bile değilken Elizabeth Hurley’nin, kurduğu moda markası ve tasarladığı bikinileri için poz verirken fotoğraflarını oğlu Damien’a çektirmesi çok büyük tartışmalara yol açmıştı. Damien da zaman zaman annesine bu kadar açık saçık pozlar vermemesi, bu durumun onu okul arkadaşlarının önünde onu küçük düşürdüğünü söylemesiyle gündeme gelmişti. Annesinin 50 yaşını geçmesine rağmen vücudunu sürekli yarı çıplak bir şekilde sergilemesinden rahatsız olan Damien Hurley, kendisi de moda dünyasına adım atıp modellik yapmaya başlayınca bu rahatsızlığı giderek azaldı ve ortada konudan bahseden kimse kalmadı. Damien, annesinin kendisi bir çocukken evli olduğu Arun Nayar'a hâlâ baba diyor... Bu fotoğrafı da ünlü iş insanın doğum gününde "Muhteşem babamın doğum günü kutlu olsun" diyerek paylaşmıştı

Haberin Devamı

BABASI İNTİHAR ETTİ, DAMIEN MİRASIN ORTAKLARINDAN OLDU

Damien Hurley annesiyle verdiği fotoğraflarla sık sık gündeme geliyor ama onun adını en son babası ünlü iş insanı Steve Bing 2020’de intihar ederek hayatını kaybettiğinde duymuştuk. Dedesinden kalan emlak imparatorluğunu devralarak adını en zengin iş insanları listesine yazdıran Steve Bing 2020 yılının haziran ayında Los Angeles’taki evinin 27’nci katından atlayarak intihar etmiş, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Mirasını aldıktan sonra film yapımcılığına başlayan ve öldüğünde 55 yaşında olan Bing yaptığı işler sayesinde gösteri dünyasının da tanıdığı bir isim olmuştu. BABASI EN SON 18. YAŞ GÜNÜNDE ANNESİYLE KONUŞMUŞ

Haberin Devamı

Bing’in, öldüğü dönemde koronavürs pandemisi yüzünden yaşanan karantinalar nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığı aktarılmıştı. Steve Bing’in babası, 2019 yılında Damian ve Steve Bing’in eski tenisçi Lisa Bonder’dan olan kızı Kira’nın, ailenin mirasçıları arasında çıkarılmasını istemişti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti ve Damian, artık hayatta olmayan iş insanı babasının mirasından pay almaya hak kazandı. Elizabeth Hurley eski aşkı ve tek çocuğunun babası ölünce duygu dolu mesajlar paylaşmıştı. Steve Bing’le en son oğlunun 18. yaş gününde konuştuğunu aktaran Elizabeth Hurley onun tatlı bir insan olduğunu hatırlatarak geçirdikleri güzel günleri yad etmişti. ÖZ BABASIYLA DEĞİL ANNESİNİN ESKİ AŞKI VE ARKADAŞLARININ ÇOCUKLARIYLA BÜYÜDÜ

Damien Hurley ise kendisini başta kabul etmeyen ve büyürken yanında olmayan biyolojik babası için kendisine yollanan mesajlara teşekkür ederek soğuk ve mesafeli bir bağ sağlığı mesajı paylaştı. Aynı zamanda vaftiz babası da olan annesinin eski sevgilisi Hugh Grant’la çok daha yakın olan Damien, babasıyla değil Hugh Grant’la ve annesi Elizabeth Hurley’nin dostları Patsy Kensit ve Liam Gallagher’ın oğlu Lennon ve David & Victoria Beckham çiftinin iki oğlu Brooklyn ve Romeo’yla birlikte büyümüştü.