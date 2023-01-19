Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Prenses Diana'nın ünlü mücevheri satıldı... "Sadece o takabilirdi" denen parça Kim Kardashian'ın oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Prenses Diana#Kim Kardashian#Prenses Diana'nın Mücevherleri
Prenses Diananın ünlü mücevheri satıldı... Sadece o takabilirdi denen parça Kim Kardashianın oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 08:32

Dünyanın en ünlü ve büyük kraliyet ailesine girişi, geleceğim kralıyla yaptığı mutsuz evlilik, çocukları, hüzünlü gözleri ve genç yaşta trajik şekilde biten hayatı… Dünyanın en ünlü prensesi Diana’yla ilgili her şey, ölümünün üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen hâlâ büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Bu merak konularının biri de hüzünlü prensesin taktığı unutulmaz mücevherler.

Haberin Devamı

DÜN DÜZENLENEN AÇIK ARTIRMANIN EN ÖZEL PARÇASI

Dünyanın en büyük müzayede evi Sotheby's, dün oldukça ilgi çeken bir açık artırma düzenledi. Her yıl yapılan ‘Royal & Noble’ adındaki bu müzayedede oldukça kıymetli parçalara sahip özel kraliyet parçaları, soylulara ait mücevherler ve değerli eşyalar satışa çıkıyor. Bu yıl satışta olan bir parçaysa diğerlerinin önüne geçmişti. ’Attallah Haçı’ olarak adlandırılan bu göz alıcı parça 1987 yılında gürülmüş, sonraysa toplum önünde onu takan kimse olmamıştı.

Prenses Diananın ünlü mücevheri satıldı... Sadece o takabilirdi denen parça Kim Kardashianın oldu
200 bin dolara satılan bu değerli mücevherin açıklanan açık artırma fiyatının iki katına satıldığı açıklandı. Mücevheri en başta ünlü kılan da, onu ünlenişinden 35 yıl sonra satın alan da çok dikkat çekecek isimlerdi. Fleurée tarzı olarak tarif edilen bu tasarım, 1920'lerde ünlü Garrard kuyumcusu tarafından üretilmişti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Gisele Bündchen milyonluk boşanmanın ardından ter atıyor: Bir kez daha yakışıklı antrenörüyle görüntülendiGisele Bündchen milyonluk boşanmanın ardından ter atıyor: Bir kez daha yakışıklı antrenörüyle görüntülendiHaberi görüntüle

İKONİK MÜCEVHERİ SADECE PRENSES DIANA TAKMIŞTI

Bu ikonik mücevheri Filistin asıllı İngiliz iş insanı Naim Attallah 1980 yılında satın aldı. Karun kadar zengin olan ve bu özel mücevheri kişisel koleksiyonunda saklayan iş insanı, bu parçayı dünyada tek bir insanın üzerinde hakkıyla taşıyabileceğini düşünüyordu. Attallah sonradan kendi ismiyle anılan bu mücevheri yakın arkadaşı Prenses Diana’ya vermişti. Ünlü mücevher 1980’li yıllarda birkaç kez Diana tarafından takıldı. Sonra da bir daha hiç toplum önüne çıkmadı.

Prenses Diananın ünlü mücevheri satıldı... Sadece o takabilirdi denen parça Kim Kardashianın oldu
Sotheby's açık artırmanın basın bildirisinde “Ünlü mücevher tasarımcısı Garrard'ın düzenli müşterilerinden biri için bir defaya mahsus özel siparişi olduğu düşünülen haç şeklindeki pandantif, kare kesimli ametistlerle ve dairesel kesimli elmaslarla vurgulanan cesur ve renkli bir parçadır.” diye tanımladığı bu altın ve gümüşten yapılmış mücevherinin elmasları toplamda 5,25 karat ağırlığındaydı ve parçaya o göz alıcı parlaklığı sağlayan ametist taşlarla süslüydü. Bu mücevheri yapan efsane kuyumcu Garrard'ın aynı zamanda Diana’nın meşhur safir yüzüğünün de tasarımcısı olduğu biliniyor. Hatta bu özel yüzük yakın zamanda Diana’nın gelini, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın parmağında karşımıza çıkmıştı.
Prenses Diananın ünlü mücevheri satıldı... Sadece o takabilirdi denen parça Kim Kardashianın oldu
"BU PARÇAYI SADECE O TAŞIYABİLİRDİ"

Haberin Devamı

2021’de hayatını kaybeden Naim Attallah’ın oğlu Ramsay Attallah, bu mücevher için “Babam onun sadece Diana tarafından takılabilecek özel bir parça olduğunu düşünüyordu. Gerçekten de onu hakkıyla sadece Lady Diana taktı ve ondan sonra kimse bu parçaya el sürmedi.” demişti. Prenses Diana, bu ünlü mücevheri 1987’de, kendisinin başında yer aldığı bir hayır kurumunun gecesinde takmıştı. Her zaman favorisi olan modacı Catherine Walker’ın tasarladığı, uzun kadife bir gece elbisesinin üzerinde görünen bu haç o günlerde Diana’nın en çok konuşulan görünümü olmuştu.

Haça uyumlu siyah ve mor renklerden oluşan bu Kraliçe I. Elizabeth dönemi tarzı elbise çok ses getirmiş, Diana da kendi koleksiyonundan uzun bir inci kolyenin ucuna bu parçayı takarak büyük sükse yapmıştı. O yıllarda dünyanın en büyük pop yıldızı olan Madonna da uzun kolyelerin ucuna büyük haçlar takıyordu. Diana’nın bu cesur seçiminde Madonna’dan etkilendiği ve bu tercihin onun moda zevkinin geleneksellikten nasıl uzaklaştığının ve moda akınlarını görünümüne nasıl başarıyla adapte ettiğinin bir simgesi sayılmıştı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Ünlü müzisyen 72 yaşında baba olmuştu: Kızlarımı da çok seviyorum ama erkek çocuk başkaymışÜnlü müzisyen 72 yaşında baba olmuştu: Kızlarımı da çok seviyorum ama erkek çocuk başkaymışHaberi görüntüle

Prenses Diananın ünlü mücevheri satıldı... Sadece o takabilirdi denen parça Kim Kardashianın oldu
ATTALLAH HAÇI ARTIK KIM KARDASHIAN'IN

Moda ve kraliyet tarihçilerinin “Ametist geleneksel olarak kraliyet ayrıcalığını temsil etse de, Diana'nın alışılmadık derecede uzun bir zincirle kolye takmayı seçmesi, onun kraliyet mücevherleri koleksiyonunu benzersiz bir şekilde sergileme, geleneğe karşı çıkmaktan ve gösterişli parçaları değiştirmekten korkmama becerisini özetliyor.” diye anlattığı bu mücevher artık Kim Kardashian’a ait.

Geçen yıl Met Gala’da Marilyn Monroe'nun ünlü 'Doğum Günün Kutlu Olsun, Sayın Başkan' elbisesini giyen Kim Kardashian hem çok konuşulmuş hem de bu seçimi yüzünden eleştiri oklarının hedefi olmuştu. ’Attallah Haçı’nın müzayedede Kim Kardashian’ın temsilcileri tarafından satın alındığı doğrulandı. Haçın Sotheby's tarafından açıklanan satış fiyatı ise 197.453 dolar olmuştu.

Prenses Diananın ünlü mücevheri satıldı... Sadece o takabilirdi denen parça Kim Kardashianın oldu
ACABA NEREDE TAKACAK?

Haberin Devamı

Sotheby's London mücevherat başkanı Kristian Spofforth yaptığı açıklamada “Bu parçanın Diana’dan sonra dünyaca ünlü başka bir ismin ellerinde yeni bir yaşam alanı bulmasından çok memnunuz” dedi.

40 yaşındaki Kardashian, tarihi moda parçalarına olan sevgisiyle tanınıyor. Met Gala'da Marilyn Monroe'nun elbisesini giymek için çok uğraşan sonra da hem bu efsane parçayı kendine yakıştıramadığı için hem de elbiseye zarar verdiği iddiasıyla çok eleştirilen Kim Kardashian’ın Prenses Diana’nın üzerinde ünlenen bu ikonik mücevherle nerede ve ne zaman görüntüleneceği şimdiden merak konuşu oldu.

Gözden Kaçmasın

Eltiler savaşında son perde: Meghan, Katein elbisesinin benzerini giydi, Diananın yüzüğüyle saraya mesaj yolladıEltiler savaşında son perde: Meghan, Kate'in elbisesinin benzerini giydi, Diana'nın yüzüğüyle saraya mesaj yolladı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Prenses Diana#Kim Kardashian#Prenses Diana'nın Mücevherleri

BAKMADAN GEÇME!

6 ülke, 33 şirket, 6 ay... Dört gün çalışmayı denediler, sonuçlara patronlar bile şaşırdı: Yorumları dinlerken gözyaşlarıma hâkim olamadım

6 ülke, 33 şirket, 6 ay... Dört gün çalışmayı denediler, sonuçlara patronlar bile şaşırdı: 'Yorumları dinlerken gözyaşlarıma hâkim olamadım'

#Dört Gün Çalışma
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım?

#BSF
Bir mezarlığı tek başıma doldurdum diye övünüyordu, 30 yıl boyunca kaçmayı nasıl başardı Yoksa Matteo Messina Denaro yakalanmayı kendi mi istedi

'Bir mezarlığı tek başıma doldurdum' diye övünüyordu, 30 yıl boyunca kaçmayı nasıl başardı? Yoksa Matteo Messina Denaro yakalanmayı kendi mi istedi?

#Matteo Messina Denaro