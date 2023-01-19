Prenses Diana'nın ünlü mücevheri satıldı... "Sadece o takabilirdi" denen parça Kim Kardashian'ın oldu!

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DÜN DÜZENLENEN AÇIK ARTIRMANIN EN ÖZEL PARÇASI

Dünyanın en büyük müzayede evi Sotheby's, dün oldukça ilgi çeken bir açık artırma düzenledi. Her yıl yapılan ‘Royal & Noble’ adındaki bu müzayedede oldukça kıymetli parçalara sahip özel kraliyet parçaları, soylulara ait mücevherler ve değerli eşyalar satışa çıkıyor. Bu yıl satışta olan bir parçaysa diğerlerinin önüne geçmişti. ’Attallah Haçı’ olarak adlandırılan bu göz alıcı parça 1987 yılında gürülmüş, sonraysa toplum önünde onu takan kimse olmamıştı.

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200 bin dolara satılan bu değerli mücevherin açıklanan açık artırma fiyatının iki katına satıldığı açıklandı. Mücevheri en başta ünlü kılan da, onu ünlenişinden 35 yıl sonra satın alan da çok dikkat çekecek isimlerdi. Fleurée tarzı olarak tarif edilen bu tasarım, 1920'lerde ünlü Garrard kuyumcusu tarafından üretilmişti.

İKONİK MÜCEVHERİ SADECE PRENSES DIANA TAKMIŞTI

Bu ikonik mücevheri Filistin asıllı İngiliz iş insanı Naim Attallah 1980 yılında satın aldı. Karun kadar zengin olan ve bu özel mücevheri kişisel koleksiyonunda saklayan iş insanı, bu parçayı dünyada tek bir insanın üzerinde hakkıyla taşıyabileceğini düşünüyordu. Attallah sonradan kendi ismiyle anılan bu mücevheri yakın arkadaşı Prenses Diana’ya vermişti. Ünlü mücevher 1980’li yıllarda birkaç kez Diana tarafından takıldı. Sonra da bir daha hiç toplum önüne çıkmadı.

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Sotheby's açık artırmanın basın bildirisinde “Ünlü mücevher tasarımcısı Garrard'ın düzenli müşterilerinden biri için bir defaya mahsus özel siparişi olduğu düşünülen haç şeklindeki pandantif, kare kesimli ametistlerle ve dairesel kesimli elmaslarla vurgulanan cesur ve renkli bir parçadır.” diye tanımladığı bu altın ve gümüşten yapılmış mücevherinin elmasları toplamda 5,25 karat ağırlığındaydı ve parçaya o göz alıcı parlaklığı sağlayan ametist taşlarla süslüydü. Bu mücevheri yapan efsane kuyumcu Garrard'ın aynı zamanda Diana’nın meşhur safir yüzüğünün de tasarımcısı olduğu biliniyor. Hatta bu özel yüzük yakın zamanda Diana’nın gelini, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın parmağında karşımıza çıkmıştı.

2021’de hayatını kaybeden Naim Attallah’ın oğlu Ramsay Attallah, bu mücevher için “Babam onun sadece Diana tarafından takılabilecek özel bir parça olduğunu düşünüyordu. Gerçekten de onu hakkıyla sadece Lady Diana taktı ve ondan sonra kimse bu parçaya el sürmedi.” demişti. Prenses Diana, bu ünlü mücevheri 1987’de, kendisinin başında yer aldığı bir hayır kurumunun gecesinde takmıştı. Her zaman favorisi olan modacı Catherine Walker’ın tasarladığı, uzun kadife bir gece elbisesinin üzerinde görünen bu haç o günlerde Diana’nın en çok konuşulan görünümü olmuştu.

Haça uyumlu siyah ve mor renklerden oluşan bu Kraliçe I. Elizabeth dönemi tarzı elbise çok ses getirmiş, Diana da kendi koleksiyonundan uzun bir inci kolyenin ucuna bu parçayı takarak büyük sükse yapmıştı. O yıllarda dünyanın en büyük pop yıldızı olan Madonna da uzun kolyelerin ucuna büyük haçlar takıyordu. Diana’nın bu cesur seçiminde Madonna’dan etkilendiği ve bu tercihin onun moda zevkinin geleneksellikten nasıl uzaklaştığının ve moda akınlarını görünümüne nasıl başarıyla adapte ettiğinin bir simgesi sayılmıştı.

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ATTALLAH HAÇI ARTIK KIM KARDASHIAN'IN

Moda ve kraliyet tarihçilerinin “Ametist geleneksel olarak kraliyet ayrıcalığını temsil etse de, Diana'nın alışılmadık derecede uzun bir zincirle kolye takmayı seçmesi, onun kraliyet mücevherleri koleksiyonunu benzersiz bir şekilde sergileme, geleneğe karşı çıkmaktan ve gösterişli parçaları değiştirmekten korkmama becerisini özetliyor.” diye anlattığı bu mücevher artık Kim Kardashian’a ait.

Geçen yıl Met Gala’da Marilyn Monroe'nun ünlü 'Doğum Günün Kutlu Olsun, Sayın Başkan' elbisesini giyen Kim Kardashian hem çok konuşulmuş hem de bu seçimi yüzünden eleştiri oklarının hedefi olmuştu. ’Attallah Haçı’nın müzayedede Kim Kardashian’ın temsilcileri tarafından satın alındığı doğrulandı. Haçın Sotheby's tarafından açıklanan satış fiyatı ise 197.453 dolar olmuştu. ACABA NEREDE TAKACAK?

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Sotheby's London mücevherat başkanı Kristian Spofforth yaptığı açıklamada “Bu parçanın Diana’dan sonra dünyaca ünlü başka bir ismin ellerinde yeni bir yaşam alanı bulmasından çok memnunuz” dedi.

40 yaşındaki Kardashian, tarihi moda parçalarına olan sevgisiyle tanınıyor. Met Gala'da Marilyn Monroe'nun elbisesini giymek için çok uğraşan sonra da hem bu efsane parçayı kendine yakıştıramadığı için hem de elbiseye zarar verdiği iddiasıyla çok eleştirilen Kim Kardashian’ın Prenses Diana’nın üzerinde ünlenen bu ikonik mücevherle nerede ve ne zaman görüntüleneceği şimdiden merak konuşu oldu.