Gisele Bündchen milyonluk boşanmanın ardından ter atıyor: Bir kez daha yakışıklı antrenörüyle görüntülendi

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Dile kolay Tom Brady, ABD’nin dünya çapında tanınan spor yıldızlarından biriydi. Sadece yakışıklılığı değil, profesyonelliği ve sağlam duruşuyla da herkesin takdirini topluyordu. Gisele Bundchen’in dillere destan güzelliğini anlatmayaysa hiç gerek yok. Podyumda kendini ilk gösterdiği günden beri moda dünyasının en beğenilen modellerinden oldu. Hep çok çalıştı, hep en sağlam projelerde yer aldı, adı hep en büyük markalarla anıldı. 13 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Hal böyle olunca da çiftin ortak çocuklarından hariç bir de dev serveti oldu. Birlikte edindikleri mülkler bir yana iki isim de ünlüler dünyasının en çok kazanan isimleri olarak tanınıyor, ki bu oldukça doğru bir bilgi. Yıllarca ABD’nin en tanınmış sporcularından biri olma unvanını kimselere kaptırmayan Tom Brady’nin 330 milyon dolarlık bir serveti olduğu söyleniyor. Bu inanılmaz varlığı sadece sporculuk kariyerinden değil yaptığı reklam ve sponsorluk anlaşmaları sayesinde elde eden Brady, dünyanın en çok çok kazanan sporcularından.

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Gisele Bundchen de genç yaşında başladığı modellik kariyerinde başta Victoria’s Secret olmak üzere sayısız markanın yüzü olmayı başarmış, podyumda geçirdiği dakikaları milyonlara çevirmeyi her zaman başarmış bir isim. Onun da birçok reklamın başrolünde olduğu, attığı her adımı paraya çevirdiği biliniyor. Bundchen’in net servetinin 400 milyon dolar civarında olduğu söyleniyor. Bu da onu dünyanın en pahalı süper modeli yapmaya yetiyor da artıyor bile.

SERVETLERİNİ PAYLAŞTILAR

Ayrı ayrı zengin insanlar olan bu çiftin ayrılmadan önce bu parayı nasıl bölüşeceği çok konuşulmuştu. Her şey bittikten sonraysa çiftin zaten evlenmeden önce çok sağlam bir evlilik anlaşması yaptığı ve paralarını ve mülklerini garanti altına alarak paylaştığı öğrenildi. Çiftin çocukları anneleri Gisele Bundchen’le yaşamaya devam ediyor hatta eski çift çocuklar hem Gisele Bundchen’ü hem de Tom Brady’yi rahat görebilsin diye komşu bile oldular. 2022’nin en ses getiren bu ayrılığının ardından Gisele Bundchen, eivne tadilat yaptırdı, çocuklarıyla birlikte memleketi Brezilya’ya gitti ve birçok reklam anlaşmasının yüzü olarak kariyerine keyifle devam etti. Tom Brady ise zor geçen sezonun ardından dinleniyor ve pek sesi soluğu çıkmıyor. ALDATILDI MI YOKSA İHMAL Mİ EDİLDİ?

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Gisele Bundchen ise her zaman göz önünde olmaya devam ediyor. Ayrılık haberi gelince aldatma söylentileri de yayılmış, ünlü modelin Tom Brady’den bu yüzden ayrıldığı iddia edilmişti. Ancak çiftin yakın çevresinden gelen haberlere göre konu aslında Tom Brady’nin sporculuk kariyeri ve ailesine yeterince zaman ayıramamasıydı. Gisele Tom’a “Ya işim ya biz” demiş, istediği cevabı alamayınca da eşinden ayrılmaya karar vermişti. İkili yollarını ayırdığından ve yeni hayatlarına başladığından beri en çok merak edilen konulardan biri de hayatlarına yeni isimlerin girip girmeyeceği oldu. Tom Brady cephesi henüz sessiz ama Gisele Bundchen, son zanlarda sık sık bir isimle birlikte görüntüleniyor ve bu da ister istemez bazı soru işaretlerine yol açıyor.

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GİSELE SÜREKLİ YAKIŞIKLI ANTRENÖRÜYLE

Bu isimse Gisele Bündchen’in kişisel spor antrenörü ve aynı zamanda jiu-jitsu eğitmeni de olduğu söylenen Joaquim Valente’den başkası değil. 42 yaşındaki süper model, geçtiğimiz günlerde en sevdiği yer olan Kosta Rika'da yine seksi antrenörü Joaquim Valente ile ter atarken görüntülendi. Bu ilk de değildi elbette. İkili sürekli açık havada antrenman yaparken objektiflere takılıyor. Hatta Gisele Bündchen ve Joaquim Valente o kadar yakınlaştı ki bu yakışıklı genç adam Bündchen ve çocuklarıyla birlikte samimi akşam yemeklerine bile çıktı. Hatta dörtlünün ne kadar eğlendiğini gösteren fotoğraflar yayınlanınca ikili arasında bir aşk başladığı söylentileri daha da arttı.

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AİLEYLE BİRLİKTE ŞEHİR DIŞINA DA ÇIKIYOR

O fotoğrafların yayınlanmasıyla birlikte Brezilyalı dedikodu sitesi Purepeople, çiftin çıktığını iddia etti, ancak ikiliye yakın kaynaklar bu ilişkinin 'kesinlikle platonik ve profesyonel' olduğu konusunda ısrar etti. Söylenenler “Joaquim ve iki erkek kardeşi, Gisele ve çocuklara son bir buçuk yıldır dövüş sanatları eğitimi verdiler. Jordan ve Joaquim, şehir dışındayken bu aileyle birlikte seyahat ediyorlar çünkü Gisele Bündchen’in çocukları evde eğitim görüyor ve şehir dışındayken de bu özel antrenörlerden ders alıyorlar.” ESKİ KOCASINA MESAJ MI VERİYOR?

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Joaquim Valente’nin yaşı tam olarak bilinmiyor. Hakkında bilinenler üniversitede kriminoloji okuduğu ve iki erkek kardeşiyle birlikte jiu-jitsu eğitimiyle birlikte kişiye özel spor antrenörlüğü hizmeti de verdiği. Gisele’in etrafındaki bazı kişilere göre güzel model aslında Joaquim Valente’yle aşk yaşamıyor ancak onunla sık sık böyle görüntülenmesini fırsat bilerek eski kocası Tom Brady’ye “Bak ve neyi kaybettiğini gör” mesajı veriyor. Ama biz yine de eskilerin lafını hatırlayalım ve “Ateş olmayan yerden duman çıkar mı?” diye sormuş olalım.