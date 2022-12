Milyonluk boşanmanın ardından memleketine uçtu: Hoşça kal Tom, ben çocuklarla tatile gidiyorum!

Haberin Devamı

MEMLEKETİNE TATİLE GİTTİ, İLK KEZ PIRILTILAR İÇİNDE GÖRÜLDÜ

Ama bu yolculuk hem iş hem de eğlence amaçlıydı. Bir gün önce çocuklarıyla havaalanında rahat giysiler içinde görüntülenen yıldız model bir gün sonra ise pırıltı tuvaletinin içinde yüzü olduğu mücevher firmasının etkinliğinde ortaya çıktı. Altın rengi uzun bir elbiseyle uzun süre sonra ilk kez böyle bir etkinlikte görüntülenen Gisele, tüm bu boşanma haberleri ve eski eşi Tom Brady’le haklarında çıkan haberlerden bunaldıktan sonra kendini toparlamış gibi görünüyordu.

Haberin Devamı

Gisele Bundchen, tam da bu parlak geri dönüşün öncesinde eski kocası Tom Brady’den olan iki çocuğu 13 yaşındaki oğlu Ben ve 10 yaşındaki kızı Vivian’la memleketi Brezilya’ya uçmuştu. Tom Brady’nin de yaşadığı Miami’yi merkez üssü haline getiren 42 yaşındaki süper model Noel tatilini Brezilya’da geçireceğe benziyor. Eski eş 45 yaşındaki Tom Brady ise, yoğun maç programı yüzünden çocuklarının yanına gidemeyecek gibi görünmüyor.

HAVAALANINDA TANINMAK İSTEMEDİLER

Bundchen ve çocukları havaalanında tanınmamak ve rahat hareket edebilmek için hem yüzlerine maske taktılar hem de havaalanı güvenliklerinden koruma yardımı istediler. Ancak şu anda basının tüm ilgisini üzerinde toplayan Gisele yine de gazetecilerden kaçamadı. Raquel, Graziela, Gabriela, Rafaela ve Patrícia adında kardeşleri olan başarılı model, sık sık ailesini görmek için Brezilya’ya gidiyor. Üstelik oraya gittiğinde bile çalışarak hem para kazanıyor hem de modellik piyasasının hâlâ en tepelerinde olduğunu kanıtlıyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu Haberi görüntüle

Ama Gisele bu aralar modellik işleriyle değil eski kocasının evinin tam karşısında satın aldığı evle gündemde. Brady'nin evinin karşısında yer alan ev tam anlamıyla bu evle ‘suyun hemen karşısında’ sayılabilecek kadar yakın. Değerinin 11 milyon 500 bin dolar olduğu bilinen evin tadilatıyla uğraşan Gisele, sık sık bu evin çevresinde tadilatçılarla birlikte görüntüleniyor.

GISELE TOM'UN EVİNE YÜZEREK GİDEBİLİR!

Bir kaynağa göre Gisele'nin evinden Tom'un evine yüzerek gitmek mümkün. Bu biraz abartılmış bir ifade olsa da her iki evde de denize doğru uzun birer iskele bulunuyor ve ikili böylece birbirlerinin evine kolayca ulaşabilir. Gisele ve Tom Brady, çocuklarını büyütürken bir arada olmaya dikkat edeceklerini açıklamıştı. Yıldız modelin evi ilk olarak ağustos ortasında gördüğü ve 6 Ekim'de aldığı söyleniyor.

Süper model, Brezilya'ya gitmeden hemen önce su parkında çocuklarıyla böyle eğleniyordu

Tom ve Gisele, sosyal medyada yayınlanan açıklamalarla ayrıldıklarını doğrulamıştı. Tom Brady Instagram'da şunları yazdı: “Geçtiğimiz günlerde karım ve ben, 13 yıllık evliliğin ardından birbirimizden boşanma kararı aldık. Bu kararı dostane bir şekilde ve birlikte geçirdiğimiz zaman için şükran duyarak aldık. Her yönden birbirimizin hayatının merkezi olmaya devam edecek güzel ve harika çocuklarımız var. Her zaman hak ettikleri sevgiyi ve ilgiyi görmelerini sağlamak için ebeveynler olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Haberin Devamı

SEVGİ DOLU AÇIKLAMALARLA AYRILDILAR

Gisele de ayrıldığını “Bir evliliği bitirme kararı asla kolay değil ama biz ayrı düştük ve böyle bir şeyi atlatmak elbette zor olsa da birlikte geçirdiğimiz zaman için kendimi kutsanmış hissediyorum ve tek dileğim Tom için her zaman en iyisi.” sözleriyle duyurdu. Herkes bu evliliğin bitişine üzülse de hemen en çok merak edilen şeyler arasında ikilinin hayatlarına başkalarının girip girmediği ve 13 yıl boyunca dev bir servet biriktiren çiftin boşandıktan sonra mallarını nasıl paylaşacakları oldu. Ve elbette bu konularla ilgili sayısız haber yapıldı.

Gisele Bundchen son günlerde hep ev tadilatı esnasında görüntüleniyor

Haberin Devamı

New York Post'ta boşanma haberi duyurulduğunda yani ekim ayının hemen başında, manşetler “Avukatlar bir süredir mal paylaşımının nasıl yapılacağını tartışıyor” diye atılmıştı. Dünyanın en ünlü çiftlerinden bir olan bu ikilinin her iki tarafı da ayrı ayrı servet sahibi olmalarıyla tanınıyor. Hal böyle olunca da ortada çok büyük bir rakam telaffuz ediliyordu. Tom Brady, ABD’nin dünya çapında tanınan spor yıldızlarından biriydi. Sadece yakışıklılığı değil, profesyonelliği ve sağlam duruşuyla da herkesin takdirini topluyordu. Gisele Bundchen’in dillere destan güzelliğini anlatmayaysa hiç gerek yok. Podyumda kendini ilk gösterdiği günden beri moda dünyasının en beğenilen modellerinden oldu. Hep çok çalıştı, hep en sağlam projelerde yer aldı, adı hep en büyük markalarla anıldı. Hal böyle olunca da evlilik anlaşmasıyla sağlama alınan servet dudak uçuklatacak cinsten oldu.

733 MİLYON DOLARLIK SERVETLERİ VARDI

Birlikte edindikleri mülkler bir yana iki isim de ünlüler dünyasının en çok kazanan isimleri olarak tanınıyor, ki bu oldukça doğru bir bilgi. Yıllarca ABD’nin en tanınmış sporcularından biri olma unvanını kimselere kaptırmayan Tom Brady’nin 330 milyon dolarlık bir serveti olduğu söyleniyor. Bu inanılmaz varlığı sadece sporculuk kariyerinden değil yaptığı reklam ve sponsorluk anlaşmaları sayesinde elde eden Brady, dünyanın en çok çok kazanan sporcularından.

Gisele Bundchen, genç yaşında başladığı modellik kariyerinde başta Victoria’s Secret olmak üzere sayısız markanın yüzü olmayı başarmış, podyumda geçirdiği dakikaları milyonlara çevirmeyi her zaman başarmış bir isim. Onun da birçok reklamın başrolünde olduğu, attığı her adımı paraya çevirdiği biliniyor. Bundchen’in net servetinin 400 milyon dolar civarında olduğu söyleniyor. Bu da onu dünyanın en pahalı süper modeli yapmaya yetiyor da artıyor bile. EVLİLİK ÖNCESİ ANLAŞMA SAYESİNDE HER ŞEY YOLUNDA

Haberin Devamı

İkilinin sadece taşınmaz mülklerinin değeri 26 milyon dolar. 733 milyonluk servetlerinin paylaşımı da çiftin akıllılık ederek evlenirken imzaladıkları evlilik öncesi anlaşmayla paylaşıldı. 26 milyon dolarlık evler eşit şekilde dağıldı. Gisele Bundchen ise çok daha görkemli bir evde oturabilecekken eski kocası Tom’un Miami’deki evine yakın, çok daha mütevazi bir ev seçti ve şu anda da onun tadilatını bitirmekle uğraşıyor. Mütevazi evin değerinin ise 1 milyon 250 bin dolar olduğunu söyleyelim. Tadilatlarla birlikte bu rakam elbette çok daha artacak.