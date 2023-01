Ünlü müzisyen 72 yaşında baba olmuştu: Kızlarımı da çok seviyorum ama erkek çocuk başkaymış

Haberin Devamı

MÜZİK DÜNYASININ EN BÜYÜK İSİMLERİ ŞÖHRETLERİNİ ONA BORÇLU

Tam 16 adet Grammy ödülünün yanında saysız başarılarla dolu bir kariyere sahip olan ve İngiltere’nin sadece seçkin sanatçılara verdiği bir değil iki kraliyet nişanına sahip bir müzisyenden bahsediyoruz. Yapımcılığını yaptığı albümler, birlikte çalıştığı sanatçılar, kısacası elini sürdüğü her şeyi altına dönüştürmesiyle tanınan müzisyen David Foster artık 73 yaşında; uzun bir kariyerin sonunda mutlu mesut bir hayat yaşıyor ve deyim yerindeyse gençliğinde çok çalıştığı günlerin acısını çıkarıyor. David Foster'ın kim olduğuyla ilgili daha net bir resim için onun Madonna, Michael Jackson, Céline Dion, Barbra Streisand, Whitney Houston, Andrea Bocelli gibi isimlerin yapımcısı olduğu ve çıkardıkları albümlere imza attığını da yazmış olalım.

5 KIZI, 7 TORUNU VAR... 2019'DA YENİDEN EVLENDİ

Üstelik efsanevi besteci 2019 yılında yaptığı evlilikle ilerleyen yaşına rağmen hayata yeniden merhaba demişti. Geçmişte yaptığı evliliklerden tam beş kızı bulunan David Foster’ın yedi tane de torunu var. Ama bu büyük aile ona yetmemiş olacak ki 2019 yılında evlendiği Katharine McPhee'den de 2021’de bir çocuk sahibi daha oldu. 72 yaşında bir kez daha baba olan Foster bu haberle herkesi şaşkına çevirmişti. Oğlu Rennie artık yürümeye başlayan, kendisi de 73 yaşına basan David Foster ileri yaşta baba olmanın nasıl bir duygu olduğunu açık yüreklilikle anlattı. Foster'ın 2019'da evlendiği eşi 38 yaşındaki Katharine McPhee de bir oyuncu ve şarkıcı... Katharine McPhee,Foster'la parası için evlendiği yönünde suçlamalara maruz kalmıştı

2021'DE DOĞAN OĞLU HAKKINDA KONUŞTU. ONUN YANINDA OLAMAYACAĞIM

Duruma hâlâ alışmaya çalıştığını anlatan ünlü müzisyen “Belki de oğlum 40 veya 30 yaşındayken onun yanında olmayacağım” diyor, gelecekte onu yalnız bırakacak olmanın ağırlığını şimdiden omuzlarına yüklüyordu. Foster, People dergisine yaptığı açıklamada “Oğlum gelene kadar hep kızlarım oldu ve tüm kızlarımı ölçülemez bir şekilde seviyorum, ancak bir oğula sahip olmak biraz farklı bir duygu” dedi. Hayatının oğlu doğduktan sonra daha iyi ya da daha kötü değil sadece daha farklı olduğunu söyleyen besteci “Hâlâ çok çalışmaya ve üretmeye devam ediyorum. Sadece artık zaman benim için daha değerli. Önümde uzanan yıllar, bu dünyada geçirdiğim yıllardan daha az ve bunun farkındayım” dedi. Çiftin oğlu Rennie çoktan yürümeye başladı: Foster'a göre erkek çocuk sahibi olmak 'bir başka' imiş

72 YAŞINDA BABA OLMUŞTU: ONA BİLGELİĞİMİ VERECEĞİM

Foster, 'bilgeliğini' oğluna aktarmaya da kararlı olduğunu belirtti. “Rennie 50, 40, hatta belki 30 yaşındayken yanında olmayacak olsam da ona tek bir şey teklif edebilirim. Sanırım ona gezegendeki 72 yıllık bilgeliğimi sunabilirim. Belki de bu onun için kötü bir değiş tokuş değildir. Umarım oğlum da büyüyünce böyle düşünür.”

Ayrıca Foster ayrıca yeniden baba olmanın kendisini daha sabırlı yaptığını söyledi. “Gençken sabırlı değildim” diye itiraf edecekti “Kibirliydim ve sürekli hareket halindeydim”. Bu yaşta yeniden baba olmanın 'beklediği bir şey' olmamasına rağmen bu deneyimin tek bir gününden bile asla pişmanlık duymadığını anlatan David Foster aslında biraz da gençken ve kariyerinin başlarındayken çok fazla çalıştığı için az görebildiği diğer çocuklarının acısını şimdi oğluyla çıkarıyor gibi. Foster ve Katharine McPhee evlenirken Foster'ın kızları çiftle böyle poz vermişti... Ünlü müzisyenin 5 kızından bir kısmı şimdiki eşinden yaşça büyük

ESKİ EVLİLİKLERİNİ DUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ

Bu arada birçok evlilik yapan ve çok sayıda çocuğu olan David Foster’ın geçmiş evlilikleri ve bu evliliklerle ilgili ilginç detayları da anmadan geçmeyelim isterseniz. Müzisyenin üçüncü evliliğini yaptığı aktris Linda Thompson’la birlikte şarkılar yaptığı biliniyor. Hatta ikilinin elinden çıkan "I Have Nothing" adlı şarkı Whitney Houston tarafından The Bodyguard filminde seslendirilmiş ve çok büyük bir hit haline gelmişti. Linda Thompson, David Foster’dan önce o dönemde henüz cinsiyet değiştirmemiş olan Caitlyn Jenner’dan iki oğul sahibi olmuştu. Foster Brody ve Brandon Jenner adındaki bu iki kardeşin de üvey babası oldu. Yani Kendall ve Kylie Jenner’ın üvey kardeşlerinin üvey babasıydı. JENNER VE HADİD KARDEŞLERİN ÜVEY BABASI OLDU!

Bu ilginç aile bağları bunlarla da sınırlı kalmadı. Foster’ın dördüncü eşi bir dönemin ünlü modeli Yolanda Hadid oldu. David Foster böylece Yolanda Hadid’in bir önceki evliliğinden doğan ve şu an dünyanın en ünlü isimleri arasında yer alan Gigi ve Bella Hadid’in ve onların yine kendileri gibi modellik yapan erkek kardeşleri Anwar Hadid’in de üvey babası olmuştu. Yolanda ve David Foster’ın evliliği resmi olarak 2017’de bitti, Foster daha sonra 2018’de Katharine McPhee'yle nişanlandı ve 2019’da da evlendi. İşte bu babası 72 yaşındayken doğan küçük bebek de oldukça kalabalık ve ünlülerle dolu bu aileye katılan son üye oldu.