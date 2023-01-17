Yıldız oyuncu ödül töreninde sunucuyla yakınlaştı, o anlar sosyal medyada viral oldu: Sadece seni görmek istiyorum

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ALTIN KÜRE'LER HÂLÂ ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Altın Küre’ler geçen hafta dağıtıldı, ödülü kazananlar evine sevinip döndü, bazı adaylar geceden hayal kırıklığıyla ayrıldı, Elvis’in tek varisi olan kızı Lisa Marie törende boy gösterdikten ve ayakta zor durduğu da dikkat çektikten iki gün sonra hayatını kaybetti... Bu yıl izlenme oranları düşen ve biraz da sönük geçtiği yorumları yapılan tören, her şeye rağmen yine de çok konuşuldu.

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Gecede en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Colin Farrell’ın ödül konuşması yaparken kendisini takdim eden ve sahneye çağıran güzel yıldız Ana De Armas’a sarf ettiği sözler ve attığı çapkın bakışlar çok konuşulmuştu. Ama o anları alt eden ve videonun yayınlanmasıyla birlikte internette izlenme rekorları kıran bir başka an vardı ki kimsenin dikkatinden kaçamadı. Bu ilginç sahnenin başrolünde yakışıklı bir Hollywood yıldızı ve ünlü bir internet gazetecisi vardı.

İNGİLİZ YOUTUBER'IN RÖPORTAJI OLAY YARATTI

İngiliz gazeteci, YouTuber ve komedyen Amelia Dimoldenberg, birçok başka ödül gecesinde olduğu gibi altın Küre’de de elinde mikrofonu geceye katılan yıldızlarla ayak üstü sohbet etmeye başlamıştı. Amelia mikrofonunu Andrew Garfield'a uzatınca olanlar oldu ve yaşanan bu birkaç dakika internette en çok aranan ve izlenen içerik haline geldi.

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İnanılmaz Örümcek Adam film serisiyle kendine büyük bir hayran kitlesi edinen 39 yaşındaki Andrew Garfield bir yandan da çok ünlü yönetmenlerin ses getiren projelerinde oynamaya devam ediyor. Adını sadece bir süper kahraman ya da aksiyon oyuncu olarak duyurmak istemeyen Garfield son yıllarda yer aldığı projelerle övgü toplamaya devam ediyor. Altın Küre de dahil birçok ödülü olan oyuncunun Oscar adaylığı aldığını da hatırlatalım.

ÖZEL HAYATI KONUSUNDA AĞZI SIKI, İLİŞKİLERİNİ GİZLİ YAŞIYOR

Özel hayatı konusunda oldukça ağzı sıkı olan yakışıklı oyuncunun Örümcek Adam filminde rol arkadaşı olan Emma Stone ile bir ilişki yaşadığı ve bu aşkın 2015’te bittiği biliniyor. Geçen yıl model Alyssa Miller’la görüntülenen oyuncunun adını pek kimseyle duymadığımız bir gerçek. Hatta Garfield, birkaç ay önce verdiği bir röportajda 40 yaşından önce çocuk sahibi olma baskısıyla karşılaştığını ve bu durumdan bunaldığı söylemişti.

VİDEOYU SADECE TWITTER'DA 30 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Ama henüz evlenmeyen ve çocuk yapmayan ve özel hayatının gizliliği konusunda titiz davranan Andrew Garfield’ın kadınların gözbebeği olduğu da bir gerçek. Amelia Dimoldenberg, geçen salı düzenlenen ödül töreninde kırmızı halıda Garfield ile sohbet ederken ortaya çıkan inkar edilemez kimya ve ikilinin birbirlerine olan ‘meyli’nin görüntüleri şimdiden Twitter'da yaklaşık 30 milyon kez görüntülendi.

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“Normal davran!” Andrew Garfield’ın yanına mikrofonuyla yaklaşırken böyle diyordu Amelia ve ikili daha bu ilk andan itibaren kıkır kıkır gülmeye başlamıştı bile. Andrew Garfield “Sadece seni görmek istiyorum” diyerek söze girince genç kadın bir an duraksadı. Aslında Garfield, ikilinin Kasım 2022’de GQ dergisi tarafından dağıtılan yılın erkekleri ödül töreninde yaşadığı benzer bir ana gönderme yapıyordu. Andrew hemen sözlerini açıkladı: “Böyle törenlerde etrafta sadece seni görmek istiyorum.”

Kasım 2022'de düzenlenen GQ yılın erkeği ödüllerinde de benzer bir an yaşayan ikili yine izleyen herkesi kahkahaya boğmuştu. Amelia Andrew Garfield'a "Ne zamandır seninle bir randevuya çıkmak istiyorum" deyince utangaçlık yapan Garfield yine durumu savuşturmaya çalışmış ancak aralarında bir çekim olduğu belli olan ikili hem flört etmekten hem de gülmekten röportajın sonunu zor getirmişti.

BİR ÖNCEKİ KIRMIZI HALIDA DA BENZER ANLAR YAŞAMIŞLARDI

İkili geçen kasım ayından da benzer bir durumda karşı karşıya gelmiş; o röportajın videosu da büyük olay olmuştu. Aynı zamanda bir komedyen de olan Amelia zaten konuklarına biraz zorlayıcı davranmasıyla ve onları utandırabilecek davranışlar sergilemesiyle meşhurdu. Kasım ayında da aynen bu sebeple benzer sahneler yaşanmıştı. Onunla flörtleşen Andrew Garfield’a zor anlar yaşatan Amelia yine aynı hamleleri yapmaktan çekinmedi.

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"SENİ DOĞUM GÜNÜ PARTİME DAVET EDECEĞİM"

Dimoldenberg, Garfield’ın konuyu törene bağlayarak netleştirmesinden biraz hayal kırıklığına uğramış görünüyordu ve Garfield'a onu bu ayın sonundaki doğum günü partisine davet etmeyi planladığını bildirdi. Andrew ise genç kadına burcunu sorarak konuyu geçiştirmeye çalıştı. Amelia Kova burcu olduğunu paylaşınca Garfield kendisinin Aslan burcu olduğunu söyledi ve bu iki burcun ilişkisinin ‘patlayıcı’ olacağını belirterek “Ben henüz böyle bir ilişkiye hazır değilim” diyerek güldü.

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Amelia’nın daha sonra ona ciddi sorular sormasına rağmen gülmesini durduramayan yakışıklı aktör çareyi kaçmakta buldu ve “Aaaa bak Austin Butler geçiyor” diyerek onun yanına doğru koşarak gitti. Amelia’nın Andrew Garfield’ın arkasından “Hoşça kal en iyi arkadaşım” diye imalı seslenişi de dikkatlerden kaçmadı.

"İZLERKEN BİZİM YÜZÜMÜZ KIZARDI"

Video sadece Twitter’da 30 milyon kişi tarafından izlendi. Sosyal medyada ikilinin hayranları bu eğlenceli videonun altına eğlenceli yorumlar yapmayı da ihmal etmedi. En çok dikkat çeken yorumlarsa kadın hayranların o anlardaki ateşli kimya yüzünden yanaklarının kızardığını söylemeleri oldu.

Andrew Garfield, sinema kariyerindeki başarılarıyla Time dergisinin 2022 yılı listesinde dünyanın en etkili 100 insanı arasında girmeyi başarmıştı. Birkaç ay önce, Bali'de tatildeyken üstsüz bir fotoğrafıyla hayranlarını heyecanlandırınca da kendisini bu kez Hollywood'un en ateşli erkekleri listesinde bulacaktı. Bu görüntüsüyle hayranları onu 2022’nin ek seksi erkekleri listesinde en üst sıraya yerleştirmişti bile.

Yıldız oyuncu Örümcek Adam serisindeki rolüne dönmeyeceğini açıkladıktan sonra bir süre aktörlüğe tamamen ara vereceğini ve biraz ‘normal’ bir hayat yaşamak istediğini söyleyince hayranları büyük üzüntü yaşamıştı. Şimdilik Adrew Garfield’a gönlü kayanlar olarak yapacakları en iyi şeylerden bir bu viral videoyu tekrar tekrar izlemek olabilir…