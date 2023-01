Yıldız oyuncu ödül töreninde sunucuyla yakınlaştı, o anlar sosyal medyada viral oldu: Sadece seni görmek istiyorum

ALTIN KÜRE'LER HÂLÂ ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Altın Küre’ler geçen hafta dağıtıldı, ödülü kazananlar evine sevinip döndü, bazı adaylar geceden hayal kırıklığıyla ayrıldı, Elvis’in tek varisi olan kızı Lisa Marie törende boy gösterdikten ve ayakta zor durduğu da dikkat çektikten iki gün sonra hayatını kaybetti... Bu yıl izlenme oranları düşen ve biraz da sönük geçtiği yorumları yapılan tören, her şeye rağmen yine de çok konuşuldu.

Gecede en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Colin Farrell’ın ödül konuşması yaparken kendisini takdim eden ve sahneye çağıran güzel yıldız Ana De Armas’a sarf ettiği sözler ve attığı çapkın bakışlar çok konuşulmuştu. Ama o anları alt eden ve videonun yayınlanmasıyla birlikte internette izlenme rekorları kıran bir başka an vardı ki kimsenin dikkatinden kaçamadı. Bu ilginç sahnenin başrolünde yakışıklı bir Hollywood yıldızı ve ünlü bir internet gazetecisi vardı.

İNGİLİZ YOUTUBER'IN RÖPORTAJI OLAY YARATTI

İngiliz gazeteci, YouTuber ve komedyen Amelia Dimoldenberg, birçok başka ödül gecesinde olduğu gibi altın Küre’de de elinde mikrofonu geceye katılan yıldızlarla ayak üstü sohbet etmeye başlamıştı. Amelia mikrofonunu Andrew Garfield'a uzatınca olanlar oldu ve yaşanan bu birkaç dakika internette en çok aranan ve izlenen içerik haline geldi.

İnanılmaz Örümcek Adam film serisiyle kendine büyük bir hayran kitlesi edinen 39 yaşındaki Andrew Garfield bir yandan da çok ünlü yönetmenlerin ses getiren projelerinde oynamaya devam ediyor. Adını sadece bir süper kahraman ya da aksiyon oyuncu olarak duyurmak istemeyen Garfield son yıllarda yer aldığı projelerle övgü toplamaya devam ediyor. Altın Küre de dahil birçok ödülü olan oyuncunun Oscar adaylığı aldığını da hatırlatalım.

ÖZEL HAYATI KONUSUNDA AĞZI SIKI, İLİŞKİLERİNİ GİZLİ YAŞIYOR

Özel hayatı konusunda oldukça ağzı sıkı olan yakışıklı oyuncunun Örümcek Adam filminde rol arkadaşı olan Emma Stone ile bir ilişki yaşadığı ve bu aşkın 2015’te bittiği biliniyor. Geçen yıl model Alyssa Miller’la görüntülenen oyuncunun adını pek kimseyle duymadığımız bir gerçek. Hatta Garfield, birkaç ay önce verdiği bir röportajda 40 yaşından önce çocuk sahibi olma baskısıyla karşılaştığını ve bu durumdan bunaldığı söylemişti.

VİDEOYU SADECE TWITTER'DA 30 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Ama henüz evlenmeyen ve çocuk yapmayan ve özel hayatının gizliliği konusunda titiz davranan Andrew Garfield’ın kadınların gözbebeği olduğu da bir gerçek. Amelia Dimoldenberg, geçen salı düzenlenen ödül töreninde kırmızı halıda Garfield ile sohbet ederken ortaya çıkan inkar edilemez kimya ve ikilinin birbirlerine olan ‘meyli’nin görüntüleri şimdiden Twitter'da yaklaşık 30 milyon kez görüntülendi.

“Normal davran!” Andrew Garfield’ın yanına mikrofonuyla yaklaşırken böyle diyordu Amelia ve ikili daha bu ilk andan itibaren kıkır kıkır gülmeye başlamıştı bile. Andrew Garfield “Sadece seni görmek istiyorum” diyerek söze girince genç kadın bir an duraksadı. Aslında Garfield, ikilinin Kasım 2022’de GQ dergisi tarafından dağıtılan yılın erkekleri ödül töreninde yaşadığı benzer bir ana gönderme yapıyordu. Andrew hemen sözlerini açıkladı: “Böyle törenlerde etrafta sadece seni görmek istiyorum.”

"It's weird what you do."



