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Justin Bieber müzik haklarını 200 milyon dolara sattı, karısını kutlama yemeğine götürdü

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#Justin Bieber#Hailey Bieber#Yayın Hakkı Satın Alma
Justin Bieber müzik haklarını 200 milyon dolara sattı, karısını kutlama yemeğine götürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 16:03

2009 yılında YouTube’da keşfedildiğinde daha çocuk yaşta olan Justin Bieber aradan geçen 14 yılda hem bir yetişkin hem de dünyanın en büyük müzik yıldızlarından biri haline geldi. Dünyaca ünlü ajansların duyurduğu habere göre Bieber rekor bir anlaşmaya imza atarak kariyerinde yeni bir aşamaya geçti.

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28 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, tüm müzik kayıtlarının yayın haklarını Hipgnosis Songs Capital adlı müzik şirketine sattı. Anlaşma şartları kamuoyuna açıklanmadı. Ancak Fransız haber ajansı AFP, bu anlaşma karşılığında Bieber'a 200 milyon dolar ödeneceğini bildirildi.

Anlaşmaya göre Bieber'ın 31 Aralık 2021 öncesi kaydedilen tüm şarkılarının yayın hakları artık bu şirkete ait olacak. Yani Bieber'ın şarkıları halka açık ortamda çalındığında Hipgnosis Songs Capital'a telif ücreti ödenmesi gerekecek. Justin Biber’in yeni eserleri için, şarkılarını ve albümlerini 15 yıllık kariyeri boyunca yöneten ve yayınlayan Universal Music’le çalışmaya devam edeceği açıklandı.

Justin Bieber müzik haklarını 200 milyon dolara sattı, karısını kutlama yemeğine götürdü

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Anlaşma dahilinde 290 şarkı olduğu biliniyor. Bu şarkılar arasında Bieber’ın son yılların en çok dinlenen pop şarkıları arasına giren 'Baby' ve 'Sorry' gibi hitleri de var. Justin Bieber çocuk yıldız olarak başladığı kariyerinin ilerleyen yılları boyunca altı stüdyo albümünün yanı sıra çok sayıda single ve Ludacris, Nicki Minaj ve Jaden Smith gibi sanatçılarla ortak şarkılar yayınladı.

Justin Bieber’ın bu satıştan önceki net serveti tahmini 300 milyon dolar civarındaydı ve dünya çapında 150 milyon plak satması onu tarihin en başarılı plak sanatçılarından biri haline getirmişti. Son zamanlardaki hamleleriyle giderek büyüyen Hipgnosis Songs Capital Justin Timberlake, Shakira, Barry Manilow ve Beyonce gibi isimlerle de benzer anlaşmalar yapmıştı.

Justin Bieber müzik haklarını 200 milyon dolara sattı, karısını kutlama yemeğine götürdü
Hipgnosis Song Management'ın kurucusu Merck Mercuriadis, satın alma hakkındaki açıklamasında” Justin Bieber'ın son 14 yıldaki küresel kültür üzerindeki etkisi gerçekten olağanüstü. Bu satın alma, 70 yaşın altındaki bir sanatçı için şimdiye kadar yapılmış en büyük anlaşmalar arasında yer alıyor, ayda yaklaşık 82 milyon dinleyiciye ve yalnızca Spotify'da 30 milyardan fazla dinlemeye sahip bu inanılmaz kataloğun gücü işte böyle.” dedi.

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Merck Mercuriadis daha önce de "Hit şarkılar, altın ya da petrolden daha değerli olabilir" açıklamasıyla gündeme gelmişti. Justin Bieber Scooter Braun tarafından keşfedilmiş, ilerleyen yıllarda Bieber’ın menajerliğini de yapmıştı. Merck Mercuriadis “Scooter Braun, muhteşem bir katalog oluşturmasına yardım etti ve Justin'i ve onun inanılmaz şarkılarını ve kayıtlarını Hipgnosis ailesine davet etmekten büyük bir zevk.” diyerek onun ismini anmayı da unutmadı.

Justin Bieber müzik haklarını 200 milyon dolara sattı, karısını kutlama yemeğine götürdü

Bu dev anlaşmaya imza attığı için oldukça keyfi yerinde gözüken Justin Biber genç yaşında elde ettiği bu büyük başarının tadını büyük bir aşkla evlendiği model eşi Hailey Bieber’la New York sokaklarında gezerek ve onu bir kutlama yemeğine götürerek çıkardı. Hailey Bieber da hem modellik kariyerinden hem de kendi adını taşıyan cilt bakım ürünlerinden bir servet kazanmaya devam ediyor.

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#Justin Bieber#Hailey Bieber#Yayın Hakkı Satın Alma

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