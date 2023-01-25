Aşk bitti, dövmeler gitti! Kim Kardashian’ı vücuduna kazımıştı: Hepsi silinmiş

Güncelleme Tarihi:
VÜCUDUNDA SAYISIZ DÖVME VAR, BAZILARI AŞKINA ÖZEL
Ve bu ani kararlar kısa bir süre sonra kötü bir hatıraya dönüşebiliyor. Tıpkı Kim Kardashian’la yaşadığı kısa ömürlü ama çok ses getiren aşkla adı manşetlere düşen komedyen Pete Davidson gibi… Vücudu sayısız dövmeyle kaplı Davidson, bunun kendisi için bir terapiye dönüştüğünü, dövme yaptırarak rahatladığını ve mutlu olduğunu söylemişti.
Kendinden 13 yaş büyük Kim Kardashian’a gönlünü kaptırıp adını vücuduna kazıyan 29 yaşındaki komedyen bu aşktan çok çabuk koptu. İkili yoğun programları nedeniyle ilişkilerini yürütmekte zorlandıklarını açıkladılar ama Pete Davidson’ın bu ayrılığın hemen ardından Emily Ratajkowski’yle sarmaş dolaş görülmesi soru işaretleri yarattı. Zaten bu yeni aşk da çabuk bitecek, çapkın yıldız bu kez gönlünü bir başka güzele kaptıracaktı.
Sahilde sevgilisiyle aşk dolu saatler geçiren Pete Davidson, üzeri çıplak ve mayolu olarak görüntülenince dövmeleriyle ilgili yeni durum gözlerden kaçmadı. Ünlü komedyen ayrılıklarının üzerinden 5 ay geçtikten ve yeni bir aşka yelken açtıktan sonra Kim Kardashian için yaptırdığı dövmeleri sildirmişti. Zaten Davidson ekim ayında görüntülendiğinde sol köprücük kemiğinin üzerinde “Kız arkadaşım bir avukat” dövmesinin olduğu yerde bir bandaj vardı. Kim Kardashian’ın aldığı hukuk diplomasına ithafen yaptırılan bu dövme belli ki ortadan kaybolan ilk dövme olmuştu.
Pete Davidson’ın köprücük kemiğinin diğer tarafında yer alan “Jasmine ve Aladdin” dövmesi de bu yeni fotoğraflarda görünmüyordu. Davidson bu dövmeyi Kim Kardashian’la birlikte yer aldıkları ve aşklarının temelinin atıldığı Saturday Night Live programından sonra yaptırmıştı. Bununla da yetinmeyen Pete Davidson, göğsüne, bir köpek dövmesinin olduğu yerin tam ortasına “Kim” yazdırmış ve aşkını bu yolla da ilan etmişti. Artık bu dövme de yok elbette.
Ama herhalde en ilginci Pete Davidson’ın kim Kardashian’ın Kanye West’ten olan çocuklarının isimlerinin baş harflerini DÖVME yaptırmasıydı. “KNSCP” harflerini boynuna yazdıran Pete Davidson’ın bu hareketinin Kanye West’in çok kızdırdığı konuşulmuştu.
Kim Kardashian’ın o zamanlar sevgili olduğu Pete Davidson’ın fotoğraflarını Instagram’dan sürekli olarak paylaşıp dövmelerini ele güne gösterdiği o mutlu günler geride kaldı. Zaten ünlü komedyen de 30 yaşına gelince artık oyunculuk kariyerine odaklanmak istediğini ve dövmelerinden kurtulmayı planladığını söylemişti.
Yıldız komedyen belli ki bu planı uygulamaya şimdiden başladı. Ama şimdi bir başka kadınla aşk yaşamaya başladığı için silinen ilk dövmeler de haliyle eski aşkı Kim için yaptırdıkları oldu. Şimdi merak edilense Davidson’ın dövmelerden vazgeçme kararının arkasında mı duracağı yoksa aşkının coşkusuna kapılıp Chase Sui Wonders’a adayacağı yeni dövmeler mi yaptıracağı…