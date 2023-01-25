Aşk bitti, dövmeler gitti! Kim Kardashian’ı vücuduna kazımıştı: Hepsi silinmiş

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VÜCUDUNDA SAYISIZ DÖVME VAR, BAZILARI AŞKINA ÖZEL

Ve bu ani kararlar kısa bir süre sonra kötü bir hatıraya dönüşebiliyor. Tıpkı Kim Kardashian’la yaşadığı kısa ömürlü ama çok ses getiren aşkla adı manşetlere düşen komedyen Pete Davidson gibi… Vücudu sayısız dövmeyle kaplı Davidson, bunun kendisi için bir terapiye dönüştüğünü, dövme yaptırarak rahatladığını ve mutlu olduğunu söylemişti.

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Ve Pete Davidson bu alışkanlığı yüzünden 2021 yılının sonlarına doğru aşk yaşamaya başladığı ama geçen sene yazında ayrıldığı Kim Kardashian için dövmeler yaptırmakta oldukça aceleci davranmıştı. Kim Kardashian ve Kanye West ayrılığının hemen ardından gelen bu sürpriz aşk ikilinin kırmızı halılarda verdikleri pozlar ve Kim Kardashian’ın sürekli yaptığı Instagram paylaşımlarıyla 2022’nin en çok konuşulan magazin olaylarından biri haline geldi.

KIM KARDASHIAN'A OLAN AŞKINI BEDENİNE KAZIMIŞTI

Kendinden 13 yaş büyük Kim Kardashian’a gönlünü kaptırıp adını vücuduna kazıyan 29 yaşındaki komedyen bu aşktan çok çabuk koptu. İkili yoğun programları nedeniyle ilişkilerini yürütmekte zorlandıklarını açıkladılar ama Pete Davidson’ın bu ayrılığın hemen ardından Emily Ratajkowski’yle sarmaş dolaş görülmesi soru işaretleri yarattı. Zaten bu yeni aşk da çabuk bitecek, çapkın yıldız bu kez gönlünü bir başka güzele kaptıracaktı.

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Pete Davidson’ın bir süredir, rol arkadaşı da olan, güzel oyuncu Chase Sui Wonders’la birlikte olduğu, Emily Ratajkowski’yi onun için bıraktığı konuşuluyordu. İkili bir süredir verdikleri sarmaş dolaş pozlarla bu dedikoduları doğrulamış oldu. Bir hafta önce Universal stüdyolarına giden ve orada sürekli öpüşüp koklaşan çift şimdi de Hawaii’de tatilde. Aşklarını dolu dizgin yaşayan ikiliyle ilgili bir ayrıntı ise işte bu tatilde ortaya çıktı.

YENİ SEVGİLİSİYLE SAHİL POZLARI ELE VERDİ

Sahilde sevgilisiyle aşk dolu saatler geçiren Pete Davidson, üzeri çıplak ve mayolu olarak görüntülenince dövmeleriyle ilgili yeni durum gözlerden kaçmadı. Ünlü komedyen ayrılıklarının üzerinden 5 ay geçtikten ve yeni bir aşka yelken açtıktan sonra Kim Kardashian için yaptırdığı dövmeleri sildirmişti. Zaten Davidson ekim ayında görüntülendiğinde sol köprücük kemiğinin üzerinde “Kız arkadaşım bir avukat” dövmesinin olduğu yerde bir bandaj vardı. Kim Kardashian’ın aldığı hukuk diplomasına ithafen yaptırılan bu dövme belli ki ortadan kaybolan ilk dövme olmuştu. HOŞÇA KALIN JASMINE VE ALADDIN

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Pete Davidson’ın köprücük kemiğinin diğer tarafında yer alan “Jasmine ve Aladdin” dövmesi de bu yeni fotoğraflarda görünmüyordu. Davidson bu dövmeyi Kim Kardashian’la birlikte yer aldıkları ve aşklarının temelinin atıldığı Saturday Night Live programından sonra yaptırmıştı. Bununla da yetinmeyen Pete Davidson, göğsüne, bir köpek dövmesinin olduğu yerin tam ortasına “Kim” yazdırmış ve aşkını bu yolla da ilan etmişti. Artık bu dövme de yok elbette.

Ama herhalde en ilginci Pete Davidson’ın kim Kardashian’ın Kanye West’ten olan çocuklarının isimlerinin baş harflerini DÖVME yaptırmasıydı. “KNSCP” harflerini boynuna yazdıran Pete Davidson’ın bu hareketinin Kanye West’in çok kızdırdığı konuşulmuştu. KIM, SEVGİLİSİNİN KENDİSİ İÇİN YAPTIRDIĞI DÖVMELERİ PAYLAŞMAYA DOYAMIYORDU

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Kim Kardashian’ın o zamanlar sevgili olduğu Pete Davidson’ın fotoğraflarını Instagram’dan sürekli olarak paylaşıp dövmelerini ele güne gösterdiği o mutlu günler geride kaldı. Zaten ünlü komedyen de 30 yaşına gelince artık oyunculuk kariyerine odaklanmak istediğini ve dövmelerinden kurtulmayı planladığını söylemişti. 5 AY İÇİNDE HEPSİ YOK OLDU

Yıldız komedyen belli ki bu planı uygulamaya şimdiden başladı. Ama şimdi bir başka kadınla aşk yaşamaya başladığı için silinen ilk dövmeler de haliyle eski aşkı Kim için yaptırdıkları oldu. Şimdi merak edilense Davidson’ın dövmelerden vazgeçme kararının arkasında mı duracağı yoksa aşkının coşkusuna kapılıp Chase Sui Wonders’a adayacağı yeni dövmeler mi yaptıracağı…

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