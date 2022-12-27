Gözyaşları içinde itiraf etti: Gelecekteki sevgililerim eski kocamdan korksun istemiyorum

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KENDİ BABASINA HAYRANDI

Kendi rahmetli babası Robert Kardashian'a çok yakın olan Kim Kardashian, ebeveynleri boşanmış olsa da bu konuda kendi çocuklarından şanslı olduğunu düşünüyor. “En iyi babaya sahiptim, en iyi anılara ve en büyük deneyime sahip olabildim. Ve çocuklarım için de buna sahip oldukları sürece sevineceğim” diyen Kim Kardashian, bu günlerde gözleri yaşlı ve hep kaygılı.

Kim, Khloe ve Kourtney Kardashian kardeşler babaları Robert Kardashian'la

Kanye West ile yılan hikayesine dönen boşanma süreçlerini yakın zamanda tamamlayan realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, her şeyin boşanma anlaşması detayları ve servet paylaşımından ibaret olmadığını kısa sürede kavramış gibi görünüyor. Katıldığı bir podcast’te samimi açıklamalar yapan Kardashian zaman zaman gözyaşlarına boğulduğu konuşmasında Kanye West ile çocuklarına ortak ebeveynlik yapmanın zorluklarını anlatırken kendi geleceğine dair duyduğu kokuyu da itiraf etti.

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ÇOCUKLARI HAKKINDA ENDİŞELİ

Kim kendi çocukları için de babası Robert Kardashian'la yaşadığına benzer bir ilişki dilediğini anlatırken henüz anne babaları hakkında dünyanın düşündüklerinden haberdar olmayan çocukları için duyduğu endişeyi aktardı ve onları Kanye West’le birlikte büyütmeye çalışmanın bir kabusa benzediğini söyledi. “Kanye ile ortak ebeveynlik yapmak çok zor” diyerek gözyaşlarına boğulan Kardashian, 9 yaşındaki North, 7 yaşındaki Saint, 4 yaşındaki Chicago ve 3 yaşındaki Psalm’ın, Kanye West’in son zamanlardaki delirmişçesine davranışlarından etkilenip travma yaşamalarında korkuyor.

'Kardashians' adlı şovun yıldızı Kim Kardashian, çocukları önünde sonunda babalarının toplum içindeki yeri ve söylediği kötü sözler hakkında sorular sorduğunda 'çok hazırlıklı' olacağını söyledi. Bu arada, Kim'in çocukları, babaları Kanye West hakkında söylenen kötü sözleri en azından annelerinin ağzından duymayacak. Kim Kardashian bu konuda kararlı olduğunu söyledi. Ancak yine de çocuklarının babaları hakkındaki gerçekleri başkalarının ağzından duyacak olması onu şimdiden çok üzüyor. "KANYE'NİN YAPTIKLARINI BİR GÜN ONLARA ANLATACAĞIM"

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Kim “Bir gün çocuklarım burada oturduğum ve yapabildiğim halde babalarına kızmadığım için bana teşekkür edecekler. Bilmek istedikleri her şeyi özel olarak cevaplayacağım. Onları atlatmak artık benim haddime değil.” diyor ama West'in manşetlere konu olan ‘maskaralıkları’ hakkında sessiz kalmanın giderek zorlaştığını itiraf etti. Bugüne kadar Kanye West’i hep koruduğunu ve çocuklarının gözünde de onu babaları olarak korumaya devam edeceğinin altını çizen Kim, çocuklarının dış dünyada olup biten hiçbir şeyden haberleri olmadığını ve kendisini bir ipin ucunda gibi hissettiğini söyledi.

Kim Kardashian, yedi yıllık evliliğin ardından Şubat 2021'de Kanye West’e boşanma davası açtı. West'in eski karısını geri kazanmak için aylarca süren ve başarısızlıkla sonuçlanan girişimlerinin ardından, bir yargıç, çifti, boşanma davası henüz sonuçlanmamış olsa da, mart 2022'de yasal olarak bekar ilan etti. Kardashian – West çifti boşanmalarını 29 Kasım'da tamamladılar.

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Kanye West geçtiğimiz günlerde ekrana böyle gelmiş, Yahudiler için sarf ettiği kötü sözleri tekrarlayarak Hitler'e olan hayranlığını dile getirmişti

ÇOCUKLAR ZAMANLARININ BÜYÜK KISMINI ANNELERİYLE GEÇİRİYOR

Amerikan basınına yansıyan mahkeme belgelerine göre, eski karı kocanın şu anda dört çocuklarına 'eşit erişim' ile velayetleri var ve West, Kardashian'a ayda 200 bin dolar nafaka ödüyor. Ancak yine bu boşanma anlaşmasına göre Kim Kardashian gerçekte çocuklarının zamanının yüzde 80’inde onların yanında olacak, Kanye West’e ile bu zamanın sadece yüzde 20’si kalacak.

Boşanma anlaşmalarının manşetlere taşınmasından bir hafta önce Kanye West, eski çalışanlarına pornografik fotoğraf ve videolarla birlikte eski eşi Kim'in müstehcen fotoğraflarını göstermekle suçlandı. Kanye West daha önce ailesini 'yok ettiğini' söyleyerek 'porno bağımlılığı' hakkında konuşmuştu. Eylül ayında yayınladığı ve sonradan sildiği bir Instagram gönderisinde Kanye West “Hollywood dev bir genelevdir. Pornografi ailemi mahvetti. Instagram, tüm bunların hepsini teşvik etti. Bağımlılıkla uğraşıyorum ve bunların Northy ve Chicago'nun başına gelmesine izin vermeyeceğim.” demişti. KIM'İN GELECEK KAYGISI FARKLI

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Üstelik Kim Kardashian’ın tek kaygısı çocuklarıyla ilgili de değil. Güzel yıldız gelecekteki erkek arkadaşlarının eski kocası Kanye West'ten 'korkacağından' endişe duyduğunu da dile getirdi. “Bazen Aman Tanrım, eski kocam böyle bir adam olduğu için herkes ondan korkacak mı” diye düşünüyorum diyen Kim, ‘masum’ yeni sevgililerini böyle bir duruma sokmanın adil olmayacağını düşündüğünü dile getirirken Kanye West yüzünden böyle yaşamak zorunda olduğu için duyduğu kırgınlığı da dinleyicilerle paylaştı.

Kardashian bazen West'in itibarının potansiyel taliplerini korkutacağından korksa da bekar olmanın 'eğlenceli zamanlarını' yaşadığını da inkar etmedi. Kim “Tekrar evlenir miyim bilmiyorum ama evlenmesem bile sonsuza kadar mutlu olacağım bir sevgilim olacak. Bunu biliyorum. Şimdilik bu gerçekleşene kadar eğleneceğim” dedi.

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"YA GELECEKTEKİ SEVGİLİLERİM KANYE'DEN KORKARSA?"

Kardashian'ın West'ten ayrıldıktan sonra birlikte olduğu ilk kişi komedyen Pete Davidson'du. Ekim 2021'de sevgili olan Davidson ve Kardashian bu ağustosta ayrıldılar.