Giydiği elbiseyle Hollywood yıldızına mesaj mı verdi? Rol arkadaşıyken yakınlaşmışlardı: Kameralar kapalıyken onu öptüm!

SHAKİRA'DAN SONRA O DA AYRILIK VE İNTİKAM ŞARKISI YAPMIŞTI

Shakira’yla aynı yoldan yürüyen Miley Cyrus, sadece bir haftada 120 milyonluk dinlenmeyle Spotify'da en çok dinlenen şarkının sahibi olmayı başardı. 30 yaşındaki şarkıcının yeni şarkısı Flowers, ilk çıkışından yedi gün sonra Spotify'da bir hafta içinde en çok dinlenen şarkı oldu. Buna bir de YouTube, Apple gibi platformları da ekleyince Cyrus da tıpkı Shakira gibi büyük bir başarıya imza attı demek yanlış olmaz. 30 yaşındaki şarkıcı Flowers için çektiği oldukça seksi video klibi de tam olarak 33 yaşındaki eski eşi Liam Hemsworth’ün doğum gününde yayınladı. Böylece bir intikam şarkısı daha gündemimize sözleri, klibi ve kırdığı rekorlarla elde ettiği büyük maddi başarıyla girmiş oldu. İDDİALI KLİPTEKİ ELBİSEYLE MESAJ MI YOLLADI?

Şarkının sözlerinde geçen “Bir zamanlar doğruyduk / Bir yuva kurup onun yanarak yok olmasını izleyene kadar” kısmı aslında Miley Cyrus ve Liam Hemsworth’ün sadece aşklarının bitişini değil aynı zamanda gerçekten de Malibu’daki evlerinin bir yangında gerçekten yanıp kül oluşunu anlatıyordu. Miley Cyrus’un klibinde giydiği seksi altın rengi elbise çok konuşulmuştu. Göbek kısmındaki dekolteyle dikkat çeken elbisenin sadece basit bir kostüm seçiminden ibaret olmadığıysa Miley Cyrus hayranlarının birer dedektif gibi yaptıkları internet aramalarında ortaya çıktı.

Miley Cyrus, Liam Hemsworth’le yaşadığı aşkın bitiminden sonra tüm dünya için ‘kendini sevmenin’ simgesi haline gelmiş durumda. “Kendime çiçek alabilirim / Kuma adımı yazabilirim / Saatlerce kendi kendime konuşabilirim / Senin anlamadığın şeyleri görebilirim” sözlerine sahip şarkısına çektiği klip de şarkının kendisi kadar konuşuldu. Şarkının klibi alacakaranlıkta Los Angeles silüetinin görüntüleriyle başlıyor ve kamera, kapüşonlu ve seksi karın dekolteli parlak altın elbiseli Miley Cyrus'a dönüyor. Video boyunca genç şarkıcı havuzda yüzüyor, duş alıyor, bikinisiyle dans ediyor ve sokaklarda mutlulukla sekerek adeta ‘yıkılmadım ayaktayım’ pozları veriyor.

"YIKILMADIM AYAKTAYIM" DEĞİL ALDATILMA ŞARKISI ÇIKTI

Şarkısında “Kendimi dans ettirebilirim / Kendi elimi tutabilirim / Evet, beni senden daha iyi sevebilirim / Evet, kendimi senden daha iyi sevebilirim” diyen Miley’nin eski kocası Liam Hemsworth’e seslendiği çok açık. Bu aslında Shakira’nınki gibi bir intikam şarkısı değil. Yani ortada üçüncü bir kişiye meyledenler, aldatma hikâyeleri falan yok. Ama yine de dikkatli gözler aslında şarkının sadece ‘yıkılmadım ayaktayım’ mesajına sahip olmadığını ve gerçekte Miley Cyrus’un Liam Hemsworth’ün ihanetlerine gönderme yaptığını çoktan anladı.

Twitter’da ortaya atılan bir iddiaya göre Miley Cyrus Flowers şarkısına klip çekmek için ilginç bir yer seçmişti. Miley Cyrus'un 'Flowers' klibinin çekildiği ev daha önce Liam Hemsworth tarafından Miley'le evliyken onu 14'ten fazla kadınla aldatmak için kullandığı evdi. Bu iddianın doğru olup olmadığı bilinmiyor. Ancak bu ihtimal yine de şimdiden herkesin diline dolanmış durumda. Bu iddia yetmezmiş gibi şimdi de güzel şarkıcının klibinde giydiği o altın renkli elbise için yeni ve çılgın bir teori daha ortaya atıldı.

ÇILGIN ELBİSE TEORİSİ TİKTOK'TA VİRAL OLDU

Çevrimiçi dedektifler, pop yıldızının elbisesinin, Jennifer Lawrence’ın 2012'de Los Angeles'ta Liam ile Açlık Oyunları galasına katıldığında giydiği altın Prabal Gurung tasarımı elbisesine benzediğine dikkat çekti. İki kıyafet arasındaki benzerlik, çoktan viral hale gelen bir TikTok videosunda açıkça görülüyor. TikTok paylaşımında Miley’nin Flowers videosundaki hali ve Jennifer'ın kırmızı halıdaki görüntüleri yan yana koyulmuş. Peki Miley Cyrus’un hedefinde neden Jennifer Lawrence var? JENNIFER LAWRENCE: LIAM'I KAMERALAR KAPALIYKEN ÖPTÜM

Jennifer ve Liam, 2012 ve 2015 yılları arasında dört bölümlük bilimkurgu serisi Açlık Oyunları filmlerinde birlikte rol aldılar ve filmlerde Katniss Everdeen ve Gale Hawthorne adındaki aşıkları oynadılar. Çift 4 yıl boyunca sürekli aşk söylentilerine konu oldu ve 2015'te Jennifer sonunda Liam'ı kameralar kapalıyken öptüğünü itiraf etti! Andy Cohen ile yaptığı bir röportajda Jennifer Lawrence Liam'ın 'gerçekten ateşli' olduğunu söylemiş ve ardından mahcup bir şekilde onu kameralar kapalıyken de perde arkasında öptüğünü itiraf etmişti.

Miley Cyrus ve Liam Hemsworth 2009'da The Last Song filmini çekerken sevgili oldular ve on yıl boyunca sürekli ayrılıp barıştıkları bir ilişki yaşadılar. Birden fazla kez nişanlanıp ayrılan çift en sonunda evlenmeyi başardı ama bu evlilik de uzun ömürlü olmadı. 2019’da boşandıklarında ayrılığın ardında aldatma içeren bir sebep göstermediler ancak Liam Hemsworth’ün adı zaman zaman bazı çapkınlık ya da kaçamak söylentilerine karışmıştı.

Jennifer Lawrence, Miley Cyrus’un klibinde görünen ve Liam Hemsworth’ün kaçamak aşklarını yaşadığı o eve gitti mi bilinmez. Zaten şayet Jennifer Lawrence ve Liam Hemsworth arasında bir şeyler geçtiyse bu Miley ve Liam’ın sayısız ayrılıklarından birine de denk gelmiş olabilir. Yani belki de ortada gerçek anlamda bir ihanet yoktur. Yine de belli ki ayrılsa da bir türlü kopamadığı aşkının Jennifer Lawrence ile öpüşmesi Miley Cyrus için pek de unutulmayacak acı bir hatıra olmuş. Eğer dikkatli gözlere sahip hayranları yanılmadıysa klipteki elbise tercihi de bunun kanıtı niteliğinde…