Brandon Lee ve Halyna Hutchins: İkisinin hayatı da sette kaza kurşunuyla sona erdi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Peş peşe uyarılar Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldıPeş peşe uyarılar! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı#Meteoroloji
Film setinde dehşet ABDli oyuncu yönetmeni öldürdüFilm setinde dehşet! ABD'li oyuncu yönetmeni öldürdü#Alec Baldwin
Yeniden gündeme geldi... Korkutan dolandırıcılık Herkesi tehdit ediyor, banka sorumluYeniden gündeme geldi... Korkutan dolandırıcılık! Herkesi tehdit ediyor, banka sorumlu#Dolandırıcılık
Bakan Dönmez açıkladı 4te 3ü doldu...Bakan Dönmez açıkladı! 4'te 3'ü doldu...#Doğal Gaz
Yine heykel faciası Olay oldu: Herkes bunu tartışıyorYine heykel faciası! Olay oldu: Herkes bunu tartışıyor#Heykel
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor... Biden ne yapıyorSosyal medya bu videoyu konuşuyor... Biden ne yapıyor? #Joe Biden
Düğün günleri kâbusa döndüDüğün günleri kâbusa döndü#Adana
Alec Baldwinin tweeti şoke etti: Birini haksız yere öldürmek nasıl bir his merak ediyorumAlec Baldwin'in tweet'i şoke etti: Birini haksız yere öldürmek nasıl bir his merak ediyorum#Alec Baldwin
Otobüste uyumak için sıraya girdiler Battaniyesini kapan geldi...Otobüste uyumak için sıraya girdiler! Battaniyesini kapan geldi...#Uyku Otobüsü
İlginç kedi davası Piraye ve Cingöz için şaşırtan kararİlginç kedi davası! 'Piraye' ve 'Cingöz' için şaşırtan karar#İstanbul
Avrupa Liginde gecenin tartışması Çelişkili ifadeler şaşırttıAvrupa Ligi'nde gecenin tartışması! Çelişkili ifadeler şaşırttı#Galatasaray
Dünya şokta Kraliçe hastaneye yattıDünya şokta! Kraliçe hastaneye yattı #İngiltere
Dünya onu konuşuyor En genç transfer haberi yalan çıktı ama henüz 5 yaşında...Dünya onu konuşuyor! 'En genç transfer' haberi yalan çıktı ama henüz 5 yaşında...#Zayn Ali Salman
Hem yemiyoruz hem de obezizHem yemiyoruz hem de obeziz!#Sağlıklı Beslenme
Mourinhoya hayatının şoku Kabusu yaşadı... Asla unutamayacak...Mourinho'ya hayatının şoku! Kabusu yaşadı... Asla unutamayacak...#Jose Mourinho
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Brandon Lee ve Halyna Hutchins: İkisinin hayatı da sette kaza kurşunuyla sona erdi

#Brandon Lee#Halyna Hutchins#Sahnede Ölen Ünlüler

Takvimler 31 Mart 1993 tarihini gösteriyordu. Babasını da bir filmin çekimleri sırasında kaybeden genç oyuncu yeni filminin setindeydi. Hiç beklenmedik bir şey oldu. Diğer aktörlerden biri, senaryo gereği kullanılan bir silahı ateşlede ve genç oyuncu trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Oysa daha kariyerinin başındaydı ve evlenmek için de gün sayıyordu.

Haberin Devamı

BRANDON LEE DE AYNI ŞEKİLDE HAYATA VEDA ETTİ
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in, Rust filminin setinde, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla öldürüp yönetmen Joel Souza'yı da yaralaması akıllara yıllar önce yaşanan benzer bir olayı, oyuncu ve dövüş sanatları ustası Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee'nin sette ölümünü getirdi.

Brandon Lee ve Halyna Hutchins: İkisinin hayatı da sette kaza kurşunuyla sona erdi

KAZA KURŞUNUYLA ÖLDÜ
Rol aldığı The Crow filminin setinde başka bir aktör tarafından yanlışlıkla vurulup öldürülen Brando Lee'nin ablası, bu son olaya da duyarsız kalmadı. Babası Bruce ve kardeşi Brandon'ın adına açtığı Twitter hesabını kullanan Sharon Lee, yaşanan trajediyle ilgili bir mesaj paylaştı. Sharon Lee, kalplerinin, olayda hayatını kaybeden Hutchins ile yaralanan Souza'nın aileleriyle birlikte olduğunu belirterek "Hiç kimse film setinde bir silahla öldürülmemeli" diye yazdı.

Brandon Lee ve Halyna Hutchins: İkisinin hayatı da sette kaza kurşunuyla sona erdi

Haberin Devamı

'HOLLYWOOD BU KAZADAN HİÇ DERS ÇIKARMADI'
Sharon Lee'nin bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda mesaj geldi. Bir gazeteci olan Mark Harris, Brandon Lee'nin ölümünün, mesleğinin ilk yıllarında takip ettiği olaylardan biri olduğunu belirterek "Bu olay bana film setlerinde ömür boyu sürecek bir silah korkusu bıraktı" diye yazdı. Sharon Lee'nin bir başka takipçisi de kendi kuşağından birçok kişinin Brandon Lee'nin başına gelenleri asla unutmadığını belirtti. Başka bir Twitter kullanıcısı da Hollywood'un Brando Lee olayından hala bir ders çıkarmamış olduğunun ortaya çıktığını vurguladı. Birçok kullanıcı, özellikle de Brandon Lee'nin trajik kaybından sonra film setlerinde ateşli silahlarla ilgili gerekli önlemlerin alınmamış olmasını eleştirdi.

Brandon Lee ve Halyna Hutchins: İkisinin hayatı da sette kaza kurşunuyla sona erdi

FİLM ÇEKİMLERİ SIRASINDA ÖLMÜŞTÜ
Brandon Lee'nin babası Bruce Lee hayatının son günü, "Game Of Death" adlı filmini bitirmek için yapımcısı Raymond Chow'la görüşmeye gitti. İkili akşam yeniden görüşmek üzere ayrıldılar. Başağrısından yakınan Lee, bir aspirin karışımı olan Equogesic aradı. Yatıp uyudu ve bir daha uyanamadı.

Brandon Lee ve Halyna Hutchins: İkisinin hayatı da sette kaza kurşunuyla sona erdi

ONLAR DA SON NEFESLERİNİ SETTE YA DA SAHNEDE VERDİ
Sette yaşadığı kaza sonrası genç yaşında ve kariyerinde yükselmeye başlamışken böylesine trajik bir kazayla hayata veda edenler sadece Brandon Lee ve Alec Baldwin'in kazara vurarak öldürdüğü Halyna Hutchins değil. Geçmişte de bazı ünlüler film setlerinde yaşadıkları kazalarda bu şekilde hayata veda etti.

Brandon Lee ve Halyna Hutchins: İkisinin hayatı da sette kaza kurşunuyla sona erdi

Haberin Devamı

TABANCAYI ALIP ŞAKAĞINA DAYADI
Ülkemizde 1980'li yıllarda gösterilen Zamanda Yolculuk adlı dizinin başrol oyuncusu John Eric Hexum (sağda) 1984 yılında henüz 27 yaşındayken inanılmaz bir kaza sonucu öldü. Cover adlı dizinin setinde çekime ara verildiği sırada bir sahnede kullanılan tabancayı alıp şakağına dayadı. Silah boştu ama geri tepti ve kafatasında kırıklar meydana geldi.Bu da aktörün beyninde hasara yol açtı. Aktör kurtarılamadı. 

PROVALAR SIRASINDA ÖLDÜ
Yıldız Savaşları: Bölüm I - Gizli Tehlike (Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) adlı yapımda Saesee Tiln karakterini de oynayan 42 yaşındaki aktör Khan Bonfils, rol aldığı tiyatro oyununun provaları sırasında sahnede yaşamını yitirdi. Sanat dünyasını üzüntüye boğan olay Londra'da meydana geldi. Dante'nin Inferno (Cehennem) adlı oyununda rol alan aktör Khan Bonfils, provalar sırasında aniden bilincini yitirip yere düştü. Aktörün yer aldığı Craft adlı tiyatro grubunun sözcüsü Chris Hislop, oyunun yönetmeni Rocky Rodriguez Jr'ın ambulans gelmeden önce aktöre kalp masajı ve ilk yardım uyguladığını ancak bunların yeterli olmadığını söyledi. Daha sonra gelen ambulanstaki sağlık görevlileri de Khan Bonfils'i hayata döndürmeyi başaramadı. Oyun provasında hayata veda eden Khan Bonfils, Batman Begins, Lara Croft Tomb Raider ve James Bond serisinin Skyfall adlı halkasında da oynamıştı.

Haberin Devamı

KONSER SIRASINDA ÖLDÜ
Indie rock grubu Morphine'in söz yazarış solisti ve bas gitaristi olarak tanınan Mark Sandman da konser sırasında yere yığılıp kaldı. Sandman son nefesini 3 Haziran 1999'da Roma'daki konser sırasında verdi. Binlerce seyircinin gözü önünde yere yığılan Sandman'ın kalp krizinden öldüğü açıklandı. Sandman öldüğünde 46 yaşındaydı.

Brandon Lee ve Halyna Hutchins: İkisinin hayatı da sette kaza kurşunuyla sona erdi

FİLM ÇEKİMİ İÇİN DAĞA ÇIKTI, ÇIĞ ALTINDA KALDI
Ünlü yönetmen Sergei Bodrov'un kendisiyle aynı adı taşıyan aktör ve yönetmen oğlu Sergei Bodrov Jr, Kafkas Dağları'nda süren film çekimleri sırasında çığ altında kalarak hayata veda etti. Bodrov Jr. 30 yaşındaydı.İlk olarak babasının yönetiminde rol aldığı Kafkas Mahkumu adlı filmle dikkat çeken Sergei Bodrov Jr, kariyeri boyunca 11 filmde oynadı.

Haberin Devamı

SEYİRCİ GÖSTERİNİN BİR PARÇASI SANDI
Sahnede ölen bir aktör daha. Dick Shawn, 1987 yılında San Diego'da yaptığı bir gösteri sırasında kalp krizi geçirdi. Ancak bunu da gösterinin bir parçası sanan seyirciler gerçeği fark edene kadar iş işten geçmişti. Shawn öldüğünde 64 yaşındaydı.

Brandon Lee ve Halyna Hutchins: İkisinin hayatı da sette kaza kurşunuyla sona erdi

SETTE TRAFİK KAZASI
Sinemanın trajik kayıplarından biri usta yönetmen Theodoros Angelopoulos oldu. 76 yaşındaki usta, Pire yakınlarında Drapetsona otoyolunda ''Öteki Deniz-The Other Sea'' adlı yeni filminin çekimi için yürürken bir motosikletin çarpması sonucu başından yaralandı. Ambulansla hastanaye götürülen usta yönetmen kurtarılamadı. Angelopoulos geride Sonsuzluk ve Bir Gün, Ağlayan Çayır, Aylaklar, Leyleğin Geciken Adımı, Kitera'ya Yolculuk, Arıcı, Puslu Manzarayar Ulis'in Bakışı gibi bir çok film bıraktı.

Haberin Devamı

HELİKOPTER PERVANESİ ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU
Vic Morrow da da çekimde ölen aktörlerden. Ükemizde Alacakaranlık Kuşağı adıyla gösterilen gerilim dizisinin sinema uyarlamasının çekimleri sırasında korkunç bir kaza geçirdi. Helikopter pervanesinin kafasına çarpması sonucu öldü.

GÖREVİMİZ TEHLİKE'NİN ÇEKİMLERİNDE KAZA
Tom Cruise'a şöhret kazandıran Top Gun filminin setinde de bir trajedi yaşandı. Akrobasi pilotu Art Scholl, filmin uçuş sahnelerinin çekimini gerçekleştirirken bir kaza geçirip öldü. Vic Morrow da da çekimde ölen aktörlerden. Ükemizde Alacakaranlık Kuşağı adıyla gösterilen gerilim dizisinin sinema uyarlamasının çekimleri sırasında korkunç bir kaza geçirdi. Helikopter pervanesinin kafasına çarpması sonucu öldü.

Brandon Lee ve Halyna Hutchins: İkisinin hayatı da sette kaza kurşunuyla sona erdi

SAHNEDE FENALAŞTI
Hayata sahnede veda eden aktörlerden biri Halil Ayan. Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçılarından olan Ayan, İstibdat Kumpanyası adlı oyunda rol alıyordu. Oyun sahnelenirken fenalaşan Ayan da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 42 yaşındaki aktörün kalp krizinden öldüğü açıklandı.

Brandon Lee ve Halyna Hutchins: İkisinin hayatı da sette kaza kurşunuyla sona erdi

OYUN SIRASINDA YERE YIĞILDI
Levent Kırca Tiyatrosu'nun deneyimli aktörlerinden Tekin Siper yaşamını sahnede yitirdi...Topluluğun Sefiller adlı oyununda rol alan Siper, sahnede dans ederken aniden yere yığıldı... Hemen kulise götürülen ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Siper kurtarılamadı. Son nefesini sahnede veren Tekin Siper, tiyatrodaki arkadaşları ve ailesi tarafından gözyaşlarıyla uğurlandı. Siper öldüğünde 60 yaşındaydı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Brandon Lee#Halyna Hutchins#Sahnede Ölen Ünlüler

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Peş peşe uyarılar Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Son dakika... Peş peşe uyarılar! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Yine heykel faciası Bir kent bunu tartışıyor

Yine heykel faciası! Bir kent bunu tartışıyor

Hem yemiyoruz hem de obeziz

Hem yemiyoruz hem de obeziz!

‘Müsilaj engel değil, güvenle balık tüketin’

‘Müsilaj engel değil, güvenle balık tüketin’

Sinan Akçıl, Emel Müftüoğlunun otomobili ile motokuryeye çarpmıştı... 17 yıllık davada karar verildi

Sinan Akçıl, Emel Müftüoğlu'nun otomobili ile motokuryeye çarpmıştı... 17 yıllık davada karar verildi