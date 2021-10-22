Brandon Lee ve Halyna Hutchins: İkisinin hayatı da sette kaza kurşunuyla sona erdi

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BRANDON LEE DE AYNI ŞEKİLDE HAYATA VEDA ETTİ

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in, Rust filminin setinde, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla öldürüp yönetmen Joel Souza'yı da yaralaması akıllara yıllar önce yaşanan benzer bir olayı, oyuncu ve dövüş sanatları ustası Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee'nin sette ölümünü getirdi.

KAZA KURŞUNUYLA ÖLDÜ

Rol aldığı The Crow filminin setinde başka bir aktör tarafından yanlışlıkla vurulup öldürülen Brando Lee'nin ablası, bu son olaya da duyarsız kalmadı. Babası Bruce ve kardeşi Brandon'ın adına açtığı Twitter hesabını kullanan Sharon Lee, yaşanan trajediyle ilgili bir mesaj paylaştı. Sharon Lee, kalplerinin, olayda hayatını kaybeden Hutchins ile yaralanan Souza'nın aileleriyle birlikte olduğunu belirterek "Hiç kimse film setinde bir silahla öldürülmemeli" diye yazdı.

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'HOLLYWOOD BU KAZADAN HİÇ DERS ÇIKARMADI'

Sharon Lee'nin bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda mesaj geldi. Bir gazeteci olan Mark Harris, Brandon Lee'nin ölümünün, mesleğinin ilk yıllarında takip ettiği olaylardan biri olduğunu belirterek "Bu olay bana film setlerinde ömür boyu sürecek bir silah korkusu bıraktı" diye yazdı. Sharon Lee'nin bir başka takipçisi de kendi kuşağından birçok kişinin Brandon Lee'nin başına gelenleri asla unutmadığını belirtti. Başka bir Twitter kullanıcısı da Hollywood'un Brando Lee olayından hala bir ders çıkarmamış olduğunun ortaya çıktığını vurguladı. Birçok kullanıcı, özellikle de Brandon Lee'nin trajik kaybından sonra film setlerinde ateşli silahlarla ilgili gerekli önlemlerin alınmamış olmasını eleştirdi.

FİLM ÇEKİMLERİ SIRASINDA ÖLMÜŞTÜ

Brandon Lee'nin babası Bruce Lee hayatının son günü, "Game Of Death" adlı filmini bitirmek için yapımcısı Raymond Chow'la görüşmeye gitti. İkili akşam yeniden görüşmek üzere ayrıldılar. Başağrısından yakınan Lee, bir aspirin karışımı olan Equogesic aradı. Yatıp uyudu ve bir daha uyanamadı.

ONLAR DA SON NEFESLERİNİ SETTE YA DA SAHNEDE VERDİ

Sette yaşadığı kaza sonrası genç yaşında ve kariyerinde yükselmeye başlamışken böylesine trajik bir kazayla hayata veda edenler sadece Brandon Lee ve Alec Baldwin'in kazara vurarak öldürdüğü Halyna Hutchins değil. Geçmişte de bazı ünlüler film setlerinde yaşadıkları kazalarda bu şekilde hayata veda etti.

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TABANCAYI ALIP ŞAKAĞINA DAYADI

Ülkemizde 1980'li yıllarda gösterilen Zamanda Yolculuk adlı dizinin başrol oyuncusu John Eric Hexum (sağda) 1984 yılında henüz 27 yaşındayken inanılmaz bir kaza sonucu öldü. Cover adlı dizinin setinde çekime ara verildiği sırada bir sahnede kullanılan tabancayı alıp şakağına dayadı. Silah boştu ama geri tepti ve kafatasında kırıklar meydana geldi.Bu da aktörün beyninde hasara yol açtı. Aktör kurtarılamadı.

PROVALAR SIRASINDA ÖLDÜ

Yıldız Savaşları: Bölüm I - Gizli Tehlike (Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) adlı yapımda Saesee Tiln karakterini de oynayan 42 yaşındaki aktör Khan Bonfils, rol aldığı tiyatro oyununun provaları sırasında sahnede yaşamını yitirdi. Sanat dünyasını üzüntüye boğan olay Londra'da meydana geldi. Dante'nin Inferno (Cehennem) adlı oyununda rol alan aktör Khan Bonfils, provalar sırasında aniden bilincini yitirip yere düştü. Aktörün yer aldığı Craft adlı tiyatro grubunun sözcüsü Chris Hislop, oyunun yönetmeni Rocky Rodriguez Jr'ın ambulans gelmeden önce aktöre kalp masajı ve ilk yardım uyguladığını ancak bunların yeterli olmadığını söyledi. Daha sonra gelen ambulanstaki sağlık görevlileri de Khan Bonfils'i hayata döndürmeyi başaramadı. Oyun provasında hayata veda eden Khan Bonfils, Batman Begins, Lara Croft Tomb Raider ve James Bond serisinin Skyfall adlı halkasında da oynamıştı.

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KONSER SIRASINDA ÖLDÜ

Indie rock grubu Morphine'in söz yazarış solisti ve bas gitaristi olarak tanınan Mark Sandman da konser sırasında yere yığılıp kaldı. Sandman son nefesini 3 Haziran 1999'da Roma'daki konser sırasında verdi. Binlerce seyircinin gözü önünde yere yığılan Sandman'ın kalp krizinden öldüğü açıklandı. Sandman öldüğünde 46 yaşındaydı.

FİLM ÇEKİMİ İÇİN DAĞA ÇIKTI, ÇIĞ ALTINDA KALDI

Ünlü yönetmen Sergei Bodrov'un kendisiyle aynı adı taşıyan aktör ve yönetmen oğlu Sergei Bodrov Jr, Kafkas Dağları'nda süren film çekimleri sırasında çığ altında kalarak hayata veda etti. Bodrov Jr. 30 yaşındaydı.İlk olarak babasının yönetiminde rol aldığı Kafkas Mahkumu adlı filmle dikkat çeken Sergei Bodrov Jr, kariyeri boyunca 11 filmde oynadı.

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SEYİRCİ GÖSTERİNİN BİR PARÇASI SANDI

Sahnede ölen bir aktör daha. Dick Shawn, 1987 yılında San Diego'da yaptığı bir gösteri sırasında kalp krizi geçirdi. Ancak bunu da gösterinin bir parçası sanan seyirciler gerçeği fark edene kadar iş işten geçmişti. Shawn öldüğünde 64 yaşındaydı.

SETTE TRAFİK KAZASI

Sinemanın trajik kayıplarından biri usta yönetmen Theodoros Angelopoulos oldu. 76 yaşındaki usta, Pire yakınlarında Drapetsona otoyolunda ''Öteki Deniz-The Other Sea'' adlı yeni filminin çekimi için yürürken bir motosikletin çarpması sonucu başından yaralandı. Ambulansla hastanaye götürülen usta yönetmen kurtarılamadı. Angelopoulos geride Sonsuzluk ve Bir Gün, Ağlayan Çayır, Aylaklar, Leyleğin Geciken Adımı, Kitera'ya Yolculuk, Arıcı, Puslu Manzarayar Ulis'in Bakışı gibi bir çok film bıraktı.

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HELİKOPTER PERVANESİ ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Vic Morrow da da çekimde ölen aktörlerden. Ükemizde Alacakaranlık Kuşağı adıyla gösterilen gerilim dizisinin sinema uyarlamasının çekimleri sırasında korkunç bir kaza geçirdi. Helikopter pervanesinin kafasına çarpması sonucu öldü.

GÖREVİMİZ TEHLİKE'NİN ÇEKİMLERİNDE KAZA

Tom Cruise'a şöhret kazandıran Top Gun filminin setinde de bir trajedi yaşandı. Akrobasi pilotu Art Scholl, filmin uçuş sahnelerinin çekimini gerçekleştirirken bir kaza geçirip öldü. Vic Morrow da da çekimde ölen aktörlerden. Ükemizde Alacakaranlık Kuşağı adıyla gösterilen gerilim dizisinin sinema uyarlamasının çekimleri sırasında korkunç bir kaza geçirdi. Helikopter pervanesinin kafasına çarpması sonucu öldü.

SAHNEDE FENALAŞTI

Hayata sahnede veda eden aktörlerden biri Halil Ayan. Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçılarından olan Ayan, İstibdat Kumpanyası adlı oyunda rol alıyordu. Oyun sahnelenirken fenalaşan Ayan da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 42 yaşındaki aktörün kalp krizinden öldüğü açıklandı.

OYUN SIRASINDA YERE YIĞILDI

Levent Kırca Tiyatrosu'nun deneyimli aktörlerinden Tekin Siper yaşamını sahnede yitirdi...Topluluğun Sefiller adlı oyununda rol alan Siper, sahnede dans ederken aniden yere yığıldı... Hemen kulise götürülen ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Siper kurtarılamadı. Son nefesini sahnede veren Tekin Siper, tiyatrodaki arkadaşları ve ailesi tarafından gözyaşlarıyla uğurlandı. Siper öldüğünde 60 yaşındaydı.