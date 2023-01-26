Eski aşıklar birlikte görüntülendi… Tehlikeli bir yolda yürüyen oyuncunun arkadaşları endişeli: Ondan neden boşandığını unutacaksın

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ONLARINKİ UNUTULMAZ BİR AŞKTI...

Aşkları başladığında ikisi de eşlerinden yeni ayrılmıştı. Sean Penn, herkesi şaşkına çevirip evlendiği Madonna’dan şiddet ve tutku dolu bir aşkı tükettikten sonra 1989’da ayrıldı. Robin Wright'sa bir dizi oyuncusu olan ilk eşi Dane Witherspoon’dan boşanarak yeni bir başlangıç yapmıştı. İki yıldız oyuncunun yolları kesişince 20 yılı aşan büyük bir aşk hikâyesi de yazılmaya başladı. Bu aşk hem çok konuşulmuş hem de iki oyuncuyu çok yıpratmıştı.



20 YILDAN FAZLA HOLLYWOOD'UN EN GÖZDE ÇİFTLERİNDEN BİRİ OLDULAR

Zorlu geçen ayrılık ve boşanma sürecinin üzerinden bile 13 yıl geçmiş olmasına rağmen herkes onların adını birlikte anmaya devam ediyor. Birlikte kurdukları yuvayı dağıtmamak için çok fazla uğraşan ama bir arada kalmaları da artık imkânsız hale gelen bir zamanların bu örnek çifti şimdi bir kez daha herkesin dilinde. En son 6 yıl önce bir arada görülen Sean Penn ve Robin Wright'sa son günlerde sürekli aynı anda aynı yerde oluyorlar.

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Bunun bir tesadüf olduğu, birbirlerini hâlâ dost olarak çok sevdikleri bilinen eski çift yeniden birleştiklerini inkâr ediyor ama bu sık sık görüntülenmenin zamanlaması soru işaretleri uyandıracak türden. 56 yaşındaki Robin Wright Robin, 2018’de evlendiği 37 yaşındaki kocası Clément Giraudet'ten boşanmak için mahkemeye başvurdu. 62 yaşındaki Sean Penn de 2020’de evlendiği Leila George’dan 2022’de boşandı. Bu evlilik Leila George’un Sean Penn’in kızından bile küçük yaşta olmasıyla dikkat çekmişti. İKİSİNİN DE KALBİ AYNI ANDA BOŞ KALDI

Hali hazırda kalpleri boş olan Sean Penn ve Robin Wright'ın, sık sık bir araya gelerek kafaları karıştırması özellikle Robin Wright'ın yakın çevresini endişelendirmiş gibi görünüyor. Çiftin kızı Dylan 31, oğlu Hopper'sa artık 29 yaşında yetişkinler oldular. Çocuklarını büyütürken bir arada kalmaya direnen çift artık olgunluk dönemlerini yaşadıkları ve üzerlerinden birçok baskı kalktığı için gerçekten de eski günlerine dönmek isteyebilirler.

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Basına isimsiz demeç veren yakınları ikili için “Şu anda ikisi de bekar ve harika anlaşıyorlar” dedi. Hatta haklarında yapılan yorumlara göre Sean ve Robin birbirlerini sevmekten asla vazgeçmediler. Ancak yine de Robin Wright için “Tehlikeli bir yolda yürüyor” yorumunu yapan yakınları eski çiftin ilişkisinin ‘kusurlu’ olduğunu ve tekrar bir araya gelmelerinin Robin Wright’ı yıkacağını söylemekten vazgeçmiyor. Robin Wright, 2014 yılında verdiği bir röportajda Penn'den boşanmasını 'yıkıcı' olarak nitelendirmişti. Robin Wright Sean Penn’le neden böyle sürekli ayrılıp barıştıklarını “Tekrar bir araya gelmemizin ve bu kadar çok ayrılmamızın nedenlerinden biri, aileyi bir arada tutmaya çalışmaktı. Çocuklarınız varsa, bu bir ailedir ve tekrar denersiniz ve tekrar denersiniz. Bunu uzun süre yaptık.” sözleriyle açıklamıştı. "TEHLİKELİ BİR YOLDA YÜRÜYOR: ONDAN NEDEN BOŞANDIĞINI UNUTACAK"

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Boşanmalarından kısa bir süre sonraysa Sean Penn Vanity Fair'e eski karısının artık kendisi için bir 'hayalet' olduğunu söyledi ve “Bunca yılı birlikte geçirdik. Ve şimdi o gitti” dedi. Sean Penn’in, Robin Wright’ın yokluğuna alışmakta çok zorlandığı yorumları o yıllarda manşetleri süslüyordu. İlişkilerinin ve evliliklerinin başlarında iki çocuğunun uğruna kariyerine biraz ara veren ve kendini oyunculukta geri çeken Robin Wright olmuş; Sean Penn’se bu dönemde Hollywood’daki en büyük başarılarını yakalamıştı.

Robin Wright ve Sean Penn'in kızı Dylan

Çiftin çocukları büyüyüp Robin Wright sektöre yeniden döndüğündeyse tam tersi bir kırılma yaşanmış; yetenekli oyuncu kariyerini parlatırken Sean Penn’le olan evliliği çatırdamıştı. Ayrılıkları konusunda yapılan yorumlarda Robin Wright’ın kariyerini seçip kendini artık Sean Penn’e kurban etmek istemediği söylenmişti. Güzel yıldızın kariyer zirvesini Penn’den boşandıktan sonra görmüş olması da bu yorumların aslında ne kadar gerçeğe yakın olduğunu kanıtı oldu.

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HEP "O BENİM HAYATIMIN AŞKIYDI" DİYOR

“Şimdi aynı şeyin başına gelmeyeceğini kim bilebilir?” diyen arkadaşları aslında pek de haksız sayılmaz. Çünkü Sean Penn her zaman Robin Wright’ın hayatının aşkı olduğunu söyleyip duruyor. Üstelik evlilikleri sırasında yaşanan birçok şeyden pişmanlık duyuyor ve bunların kendi kabahati olduğunu da biliyor. Artık daha pürüzsüz hayatları olan eski aşıklar bu rahatlık içinde birbirlerine geri dönebilir. Arkadaşları Sean Penn için “Robin’le zaman geçirmekten çok keyif alıyor” yorumları yapıyor.

İkili, bu ay Los Angeles'ta iki kez birlikte görüldüklerinde yeniden birleşme söylentileri de başlamış oldu. Los Angeles havaalanında görülen çiftin bir yerlerden birlikte mi döndükleri açıklığa kavuşmadı. Ama aynı yere gittikleri ve havaalanında birlikte araç bekledikleri fotoğraflarla kanıtlandı. İkili bu tesadüfün üzerine bir hafta sonra yine Los Angeles’ta buluştu.