93. doğum gününde evlendi, haberi sosyal medyadan duyurdu: Ergenler gibi heyecanlıyız

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ONLAR İÇİN KÜÇÜK, İNSANLIK İÇİN BÜYÜK ADIMLARI ATTILAR

16 Temmuz 1969 dünya tarihinin en önemli günlerinden biriydi. Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins, insanlığı ilk kez aya göndermeyi amaçlayan eşi benzeri olmayan bir görev için Dünya'dan uzaya fırlatıldı. Ve insanlık ilk kez dünyanın uydusu Ay’ın yüzeyinde yürüdü. Uzay aracından çıkan ve Ay’da yürüyen ilk kişi olan Neil Armstrong “Benim için küçük, insanlık için büyük” dediği adımları attıktan sonra onu Buzz Aldrin takip etmişti. Bu tarihi anların üzerinden 54 yıl geçtikten sonra ekipten sadece o hayatta.

İlk ay yürüyüşünün yapıldığı Apollo 11 uçuşunun efsane üçlüsü: Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins

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Asıl adı Edwin olan ancak ona verilen ‘Buzz’ lakabını kendi isminin yerine kullanan bu efsane astronot aya ayak bastığında eline alıp salladığı ABD bayrağıyla efsaneleşmiş hatta dünyanın en sevilen animasyon filmlerinden biri olan Toy Story’deki (Oyuncak Hikayesi) baş karakter ‘Buzz Lightyear’ ondan esinlenerek yaratılmıştı. Buzz, 1971’de, Ay’dan döndükten 2 yıl sonra emekli oldu ama uzaydan hiç kopmadı. Buzz Aldrin'in bu fotoğrafı aynı zamanda ilk uzay 'selfiesi'

54 YIL SONRA HÂLÂ UZAYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Uzay çalışmalarıyla ilgili bir şirket kuran ve kitaplar yazan Buzz Aldrin, insanlığın geleceğinin uzayda olduğunu söyleyen ve hatta Mars’ı kolonileştirmemiz gerektiğini iddia eden bir isim. Eski astronot, bunu yapmazsak tarihten silineceğimizi iddia ediyor ve insan ırkının kurtuluşu uzayda olduğu için ilerleyen yaşına rağmen bu uğurda çalışmaya devam ediyor.

Ama onu hayata bağlayan tek şey uzay olmasa gerek ki Aldrin 93. yaş gününde bir güzel haber daha vererek herkesi hem şaşırttı hem de sevindirdi. Buzz Aldrin, 93. yaşına girdiği gün, şirketinde İcra Başkan Yardımcısı olarak çalışan 63 yaşındaki Dr. Anca Faur’la evlendiğini duyurdu. 93. DOĞUM GÜNÜNDE EVLENDİ

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Buzz Aldrin’in Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda çift oldukça mutlu görünüyor, çeşitli madalyalarla süslediği damatlığının içindeki Buzz Aldrin kendisini ve eşini “Kaçarak evlenen bir çift ergen gibi heyecanlı ve mutlu" olarak tarif ediyordu. 63 yaşındaki Dr. Anca Faur’un 2019'dan beri Aldrin'in şirketinde çalıştığı ve çiftin uzun süredir de bir aşk yaşadığı biliniyor.

YENİ EŞİ DE BİLİM İNSANI

Los Angeles'ta evlenen çiftin nikah tarihleri hem Buzz Aldrin’in 93. doğum günü hem de bu ‘ayaklı tarih’ sayılan ismin ‘Yaşayan Havacılık Efsaneleri’ ödülünü aldığı gün olması nedeniyle iki kez özel. Kendinden 30 yaş küçük Anca Faur’la yaptığı evlilik Buzz Aldrin’in dördüncü evliliği. Anca Faur da eşi Buzz gibi bilim dünyasının içinden bir isim. Taze gelin Pittsburgh Üniversitesi'nden kimya mühendisliği alanında doktora derecesine sahip ve California Hidrojen İş Konseyi'nin saymanlığını da yapmış. DEPRESYON VE ALKOLİZMLE SAVAŞTI

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Buzz Aldrin, 1954'ten 1974'e Joan Ann Archer, 1975'ten 1978'e Beverly Van Zile ve 1988'den 2012'ye kadar da Lois Driggs Cannon’la evli kalmıştı. Aldrin’in ilk eşinden James, Janice ve Andrew adında üç çocuğu var. Buzz Aldrin, tarih kitaplarına girdikten sonra hayatıyla ilgili ne yapması gerektiğini bilemediği karanlık bir dönemle mücadele ettiğini açıklamıştı. Depresyon ve alkolizmle savaştı, ancak şimdi 40 yılı aşkın süredir ayık. 2002 yılında Aldrin, aya iniş görevinin sahte olduğunu ve ‘sahnelendiğini’ iddia eden ve ondan İncil’e el basıp yemin etmesini isteyen bir adamı yumruklamış; ancak sonrasında hakkındaki saldırı suçlaması düşürülmüş ve ceza almaktan kurtulmuştu. ÇOCUKLARIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU

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Beş yıl önce ise Buzz Aldrin, çocuklarından ikisi, Andrew ve Janice’i ve eski işletme müdürü Christina Korp'u kendisinden para çaldıkları ve onun bunama ve Alzheimer hastalığı olduğunu öne sürerek mirasını ele geçirmek için iftira attıkları iddiasıyla dava etti. Buzz Aldrin, 2019'da iki çocuğu, işlerinin velayetini almak için dilekçelerini geri çektikten sonra davayı düşürdü.

Buzz Aldrin 2007'de yüz germe ameliyatı olmasıyla gündeme gelmişti. Ünlü astronot ‘uzayda maruz kaldığı g-kuvvetlerinin’ sarkık bir çeneye yol açtığını ve ameliyatı bu yüzden olduğunu anlatmıştı. Artık bir popüler kültür ögesine dönüşen Buzz, Big Bang Theory, The Simpsons ve 30 Rock gibi popüler Amerikan televizyon programlarında yardımcı oyuncu olarak da karşımıza çıktı.

Buzz Aldrin’in 1969'da ayın yüzeyine yaptığı tarihi ilk görevinde giydiği ceket, geçen yıl yaklaşık 2,8 milyon dolara satıldı ve bu satış fiyatıyla büyük bir rekora imza attı. Buzz Aldrin bu ceketi aya gidip gelirken giymişti. Ceket bir uzay uçuşundan kalma ve özel mülkiyete açık olan tek giysi özelliğini taşıyor.