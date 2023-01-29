İşte kaybetti ama aşkta kazandı: Henry Cavill sevgilisiyle el ele görüntülendi

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39 yaşındaki Henry Cavill herhalde sosyal medyada karşımıza en çok çıkan aktörlerin başında geliyor. Fotoğrafları ya da filmlerinden sahneler kesilerek hazırlanan minik videolar hem kadın hem de erkek hayranları tarafından paylaşılıyor; muhteşem fiziğine ve yakışıklılığına sürekli övgüler düzülüyor.
Orta halli ve 5 erkek evlada sahip bir İngiliz ailenin sonra bir önceki çocuğu olarak doğan Cavill, mütevazi hayatından çıkıp Hollywood’a gelerek yıllar boyunca uğraştığı yere artık ulaştı. 2013 – 2022 yılları arasında canlandırdığı Superman karakteri artık onunla özdeşlemiş durumda. Üstelik bu film serisine bir de korkusuz bir savaşçıyı canlandırdığı dizisi The Witcher ve Sherlock Holmes olarak karşımıza çıktığı Enola Holmes filmlerini ekledi.
KÖTÜ HABERİ KENDİ DUYURDU“Az önce James Gunn ve Peter Safran ile bir toplantı yaptım ve bu üzücü bir haber millet. Superman olarak geri dönmeyeceğim.” Bu açıklamadan sonra Warner Bros.'daki ‘büyük sarsıntı' DC Films’in Henry Cavill'in Superman olarak geri dönmeyeceğini açıklamasıyla devam etti.Başarılı aktör “Stüdyo tarafından ekim ayında işe alınmadan önce geri döndüğümü duyurmamdan sonra bu haberi almak pek kolay olmadı ama hayat bu” diye seslendi hayranlarına ve ekledi “Nöbet değişimi zaman zaman karşılaştığımız bir şey. Buna saygı duyarım. James ve Peter'ın inşa edecekleri bir evrenleri var. Onlara ve yeni evrende yer alan herkese iyi şanslar ve bolca başarı diliyorum.”Oyuncu, serinin geleceğinden bahsetmeden önce 'yıllardır yanında olanlara' hitap ederek “Artık biraz yas tutabiliriz” dedi.
Ancak bu büyük yükseliş aralık ayında Warner Bros tarafından Superman serisinden çıkarıldığının açıklanmasıyla darbe aldı. Seriye baştan başlanacağını açıklayan stüdyo Superman rolü için de Henry Cavill’i değil daha genç bir aktörü seçecekleri açıkladı. Yeniden Superman filminde rol alacağını düşündüğü için çok sevilen The Witcher dizisindeki rolünü de bırakan Henry Cavill için 2022 hayal kırıklığıyla bitti.
Şimdilerde yine bir oyun uyarlaması olan ve Amazon tarafından çekileceği iddia edilen Warhammer 40,000 filminde başrol oynayacağı konuşulan ve bu yeni rolüne hazırlanacak olan Cavill, işleri yolunda gitmese de yine de oldukça mutlu. Üstelik Warhammer filmi için Henry Cavill, çok sevdiği biriyle birlikte çalışacak.
Henry Cavill’in gönlünü çalan Natalie Viscuso, Hollywood’un yapım şirketlerinde çalışan bir yönetici. Hatta daha önce Henry Cavill’in filmlerinin de yapım şirketi olan Legendary Entertainment’ın başkan yardımcılığını bile yapmış. New Mexico’da yaşarken Los Angeles’taki zengin babasının ve üvey annesinin yanına taşınan genç kadın kariyer basamaklarını da hızlıca tırmanmış.
Henry Cavill ve kız arkadaşı Natalie Viscuso ile Beverly Hills'teki ünlülerin buluşma noktası Mr Chow'da romantik bir akşam yemeğinin tadını çıkardı ve yemek çıkışı fotoğrafçılara el ele yakalandı. Çift sözleşmiş gibi bir örnek ve simsiyah giyinmiş halleriyle oldukça uyumlu görünüyorlar ve mutlulukla gülümseyerek sohbet ediyorlardı.