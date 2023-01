İşte kaybetti ama aşkta kazandı: Henry Cavill sevgilisiyle el ele görüntülendi

Haberin Devamı

39 yaşındaki Henry Cavill herhalde sosyal medyada karşımıza en çok çıkan aktörlerin başında geliyor. Fotoğrafları ya da filmlerinden sahneler kesilerek hazırlanan minik videolar hem kadın hem de erkek hayranları tarafından paylaşılıyor; muhteşem fiziğine ve yakışıklılığına sürekli övgüler düzülüyor.

Orta halli ve 5 erkek evlada sahip bir İngiliz ailenin sonra bir önceki çocuğu olarak doğan Cavill, mütevazi hayatından çıkıp Hollywood’a gelerek yıllar boyunca uğraştığı yere artık ulaştı. 2013 – 2022 yılları arasında canlandırdığı Superman karakteri artık onunla özdeşlemiş durumda. Üstelik bu film serisine bir de korkusuz bir savaşçıyı canlandırdığı dizisi The Witcher ve Sherlock Holmes olarak karşımıza çıktığı Enola Holmes filmlerini ekledi.

KÖTÜ HABERİ KENDİ DUYURDU“Az önce James Gunn ve Peter Safran ile bir toplantı yaptım ve bu üzücü bir haber millet. Superman olarak geri dönmeyeceğim.” Bu açıklamadan sonra Warner Bros.'daki ‘büyük sarsıntı' DC Films’in Henry Cavill'in Superman olarak geri dönmeyeceğini açıklamasıyla devam etti.Başarılı aktör “Stüdyo tarafından ekim ayında işe alınmadan önce geri döndüğümü duyurmamdan sonra bu haberi almak pek kolay olmadı ama hayat bu” diye seslendi hayranlarına ve ekledi “Nöbet değişimi zaman zaman karşılaştığımız bir şey. Buna saygı duyarım. James ve Peter'ın inşa edecekleri bir evrenleri var. Onlara ve yeni evrende yer alan herkese iyi şanslar ve bolca başarı diliyorum.”Oyuncu, serinin geleceğinden bahsetmeden önce 'yıllardır yanında olanlara' hitap ederek “Artık biraz yas tutabiliriz” dedi.

Ancak bu büyük yükseliş aralık ayında Warner Bros tarafından Superman serisinden çıkarıldığının açıklanmasıyla darbe aldı. Seriye baştan başlanacağını açıklayan stüdyo Superman rolü için de Henry Cavill’i değil daha genç bir aktörü seçecekleri açıkladı. Yeniden Superman filminde rol alacağını düşündüğü için çok sevilen The Witcher dizisindeki rolünü de bırakan Henry Cavill için 2022 hayal kırıklığıyla bitti.

Şimdilerde yine bir oyun uyarlaması olan ve Amazon tarafından çekileceği iddia edilen Warhammer 40,000 filminde başrol oynayacağı konuşulan ve bu yeni rolüne hazırlanacak olan Cavill, işleri yolunda gitmese de yine de oldukça mutlu. Üstelik Warhammer filmi için Henry Cavill, çok sevdiği biriyle birlikte çalışacak.

Bu mutluluğun başlıca sebebi ise 2021’in mayıs ayında ilişki yaşadıklarını açıkladığı aşkı Natalie Viscuso. 32 yaşında başarılı bir yönetici olan ve Hollywood’dan pek de uzakta yaşamadığı hayatla dikkat çeken bu genç kadın 2 yıla yakındır Henry Cavill’le sessiz ama derinden bir ilişki sürdürüyor. Çift nadir de olsa sosyal medyadan aşk fotoğrafları paylaşıyor ve zaman zaman kırmızı halıda birlikte yürüyor ama yine de bu aşkı diğer ünlü çiftlere göre daha gizli yaşıyorlar.

Henry Cavill’in gönlünü çalan Natalie Viscuso, Hollywood’un yapım şirketlerinde çalışan bir yönetici. Hatta daha önce Henry Cavill’in filmlerinin de yapım şirketi olan Legendary Entertainment’ın başkan yardımcılığını bile yapmış. New Mexico’da yaşarken Los Angeles’taki zengin babasının ve üvey annesinin yanına taşınan genç kadın kariyer basamaklarını da hızlıca tırmanmış.

Henry Cavill ve kız arkadaşı Natalie Viscuso ile Beverly Hills'teki ünlülerin buluşma noktası Mr Chow'da romantik bir akşam yemeğinin tadını çıkardı ve yemek çıkışı fotoğrafçılara el ele yakalandı. Çift sözleşmiş gibi bir örnek ve simsiyah giyinmiş halleriyle oldukça uyumlu görünüyorlar ve mutlulukla gülümseyerek sohbet ediyorlardı.

Tüm bu ün ve servet içinde şaşaalı bir hayat süren Hollywood yıldızlarına inat daha sakin ve mütevazi bir hayat yaşayan çift sık sık doğa yürüyüşlerine çıkıyor, köpekleriyle oynuyor ve sakin geçen akşamlarında karşılıklı satranç oynuyor. Daha önce hiç evlenmeyen ve aşk hayatı konusunda ser verip sır vermeyen Henry Cavill’in Natalie Viscuso’yla yürüttüğü bu güzel ilişkinin her geçen gün sağlamlaştığı ve evliliğe doğru ilerlediği düşünülüyor.Henry ve Natalie, Warhammer için birlikte çalışacaklar. Cavill artık Vertigo film bünyesinde çalışan sevgilisi Natalie Viscuso, filmin baş sorumlularından biri oldu. Bilgisayar oyunlarına düşkünlüğüyle tanınan ve başrolünde oynadığı The Witcher ve yeni başlayacağı projesi Warhammer gibi oyunların üstadı olduğunu her fırsatta söyleyen yakışıklı oyuncu için bu yeni proje, kendi tarifiyle '30 yıllık bir rüyanın gerçeğe dönmesi' demek.