Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

Prens Harry'nin yanında hiç görünmedi: Meghan Markle 7 Aralık’tan beri kayıp! Ayrılmaz ikilinin yarısı nereye gitti?

Güncelleme Tarihi:

#MEGHAN MARKLE#PRENS HARRY#Spare
Prens Harrynin yanında hiç görünmedi: Meghan Markle 7 Aralık’tan beri kayıp Ayrılmaz ikilinin yarısı nereye gitti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 11:44

İngiliz kraliyet ailesinin en önde gelen birkaç üyesinden biri olan, Kral Charles’ın küçük oğlu, Sussex Dükü Harry. Evlenmesi, kendine seçtiği eş, İngiltere’yi terk edişleri, Amerika’ya gidip yaptıkları açıklamalar… Sade ve sakin bir hayatı seçmek için çıktıkları bu yolda prens ve prenses eşi değme Hollywood yıldızına taş çıkartacak kadar göz önünde bir yaşam sürmeye ve her an manşetlerde olmaya devam ediyorlar.

Haberin Devamı

Hem ilgiden kaçmak isteyen hem de ilgi görmek için ellerinden geleni yapan Harry ve Meghan çifti artık şımarık, inandırıcılıktan uzak ve kötü niyetli olarak görülmeye başladı. Halkın onlara olan sevgisi de giderek azalırken Harry & Meghan belgeselinin ve Harry’nin biyografi kitabı Spare’in yankısı ise devam ediyor.

ANI KİTABI ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

Harry büyük ses getiren kitabı Spare’de hem Buckingham hem de Kensington Sarayı’nda kapalı kapılar ardında yaşanan kraliyet sırlarının hepsini ortaya döktü. Kendi doğumuyla başlayan hayat hikâyesini yazarken kimi dedikodu olarak dışarı sızmış, kimini ise ilk kez kendi ağzından ve kendi bakış açısından anlattığı satırlar dünyayı, başta da İngiltere’yi ayağa kaldırdı.

Prens Harrynin yanında hiç görünmedi: Meghan Markle 7 Aralık’tan beri kayıp Ayrılmaz ikilinin yarısı nereye gitti
Babası Charles’ın kendisi doğduğunda annesi Diana’ya “Bana bir varis doğurdun, şimdi de bir yedek verdin. Benim işim artık bitti” demesiyle başlayan anılar kendi tabağına abisi William’ın tabağına koyulandan daha az sayıda sosis konmasıyla, William’ın düğününe cinsel organı donmak üzereyken gittiğine, ilk cinsel deneyimini nasıl yaşadığına kadar uzanıyordu.

Haberin Devamı

BAZI İDDİALARINA DELİ SAÇMASI DENDİ

Harry’nin William’ın yedek varisi olması, aile içinde geride bırakılması ve abisiyle arasında bu yüzden yaşanan sorunlar okuyucudan ilgi gördü. Ancak kitapta ileri sürdüğü “Beni abime yedek organ ya da kan lazım olursa diye yaptılar” benzeri iddiaları artık bir ‘delilik’ ibaresi sayılmaya başladı.

Gözden Kaçmasın

Sadece 12 gün evli kalmışlardı... Ünlü yapımcı Pamela Andersona mirasından 10 milyon dolar bıraktığını açıkladıSadece 12 gün evli kalmışlardı... Ünlü yapımcı Pamela Anderson'a mirasından 10 milyon dolar bıraktığını açıkladıHaberi görüntüle

Kitabından ne anlatırsa anlatsın sonuç olarak Harry, çocukluğundan beri görmediği kadar ilgi görmüş oldu. Kitabın piyasaya sürülmesinden önce ve sonra da sayısız televizyon programına konuk oldu; bitmek bilmeyen dertlerini sürekli dünyaya anlatıp durdu. Ancak tüm bu tanıtım faaliyetlerinde bir tuhaflık vardı ve bir süre sonra herkes kitabı bırakıp bu durumu konuşmaya başladı.

Prens Harrynin yanında hiç görünmedi: Meghan Markle 7 Aralık’tan beri kayıp Ayrılmaz ikilinin yarısı nereye gitti
KİTABI UNUTTULAR, MEGHAN'I KONUŞMAYA BAŞLADILAR

Haberin Devamı

Prens Harry’nin sevgili eşi Meghan Markle ortalıkta yoktu. Harry’nin kitap turlarında hiç görünmedi, katıldığı programlarda yanında yoktu, hiçbir açıklamasını yaptığında yanında durup elini tutmadı. Oysa bu çift artık adeta ikiz gibi dolaşmaya başlamış, birbirlerinden hiç ayrılmamaları ve her an her yerde birlikte görüntülenmeleriyle nam salmıştı.

Hatta Harry, kitabı Spare'de karısı Meghan’a adeta bir saygı duruşunda bulunmuş ve “Bu kitap sensiz ne fiziksel, ne ruhsal ne de duygusal açıdan mümkün olabilirdi” yazmıştı. Peki Harry’nin en büyük destekçisi ve hatta aslında hem Harry & Meghan belgeselinin hem de Spare kitabının ortaya çıkma sebebi olan Meghan neredeydi?

Prens Harrynin yanında hiç görünmedi: Meghan Markle 7 Aralık’tan beri kayıp Ayrılmaz ikilinin yarısı nereye gitti
7 ARALIK'TAN BERİ BİRLİKTE GÖRÜLMEDİLER

Haberin Devamı

Çift, 7 Aralık'ta New York'ta ırkçılık ve akıl sağlığı üzerine yaptıkları çalışmalardan dolayı Robert F. Kennedy Umut Dalgası Ödülü'nü aldıkları törenden beri toplum içinde birlikte görülmediler. Bu da Harry ve Meghan çifti için oldukça sıra dışı bir durum. Hele Harry’nin kitabıyla ilgili olarak katıldığı tüm programlarda yaşadığı duygusal zorlanmayı düşünürsek Meghan’ın en azından bu anlamda destek vermek için kocasının yanında olmaması epey tuhaf.

Kitabı basan Penguin yayınevi aslında Harry’nin öne çıkıp parlamasını istese de aslında Meghan’ın onunla el ele görünmesinin kitap satışlarını kat kat artıracağının farkında. Ama Meghan bırakın Harry’le birlikte bir etkinliğe katılmayı, etkinlik öncesi ve sonrası alınan görüntülerde ve çekilen fotoğraflarda bile yok.

Prens Harrynin yanında hiç görünmedi: Meghan Markle 7 Aralık’tan beri kayıp Ayrılmaz ikilinin yarısı nereye gitti
HARRY NEDEN YALNIZ, MEGHAN NEDEN YANINDA YOK?

Haberin Devamı

Kraliyet yorumcuları bunun aslında ince düşünülmüş bir taktik hamle olduğuna inanıyor. İkili bir aradayken kraliyete daha güçlü saldırıyor ve ilgi topluyor, bu bir gerçek. Ancak kritik kitap tanıtımlarında Meghan’ın geri çekilmesinin aslında “Harry karısı tarafından manipüle ediliyor” söylemini ortadan kaldırmak olduğu düşünülüyor.

Gözden Kaçmasın

Haber duyuldu, yer yerinden oynadı Prens Harry’nin kitabının ilk bombası patladı: Ağabeyim William beni dövdüHaber duyuldu, yer yerinden oynadı! Prens Harry’nin kitabının ilk bombası patladı: Ağabeyim William beni dövdü!Haberi görüntüle

Kitap yüzünden oldukça büyük bir saldırı altında olan Harry’nin, Meghan yanında gözükse daha kötü etkileneceği düşünülmüş olabilir. Bir diğer teoriyse Meghan’ı göz önünden çekme hamlesinin çifte daha kazançlı fırsatlar sunacak başka girişimler için özel olarak planlandığı.

Prens Harrynin yanında hiç görünmedi: Meghan Markle 7 Aralık’tan beri kayıp Ayrılmaz ikilinin yarısı nereye gitti
MEGHAN KİTABI İSTEMİYOR MUYDU?

Haberin Devamı

Bazı kaynaklar Meghan’ın bu anı kitabı konusunda şüpheleri olduğu ve bu fikri pek desteklemediği için ortalıktan kaybolduğunu iddia etse de çiftin arasında bir sorun olmadığı ve yılbaşı için Bahamalar'daki Baker's Bay'de romantik bir tatil yaptıkları biliniyor.

Hal böyle olunca teoriler Meghan’ın kendi başına hayata geçirmek istediği projeler için artık kocasından biraz uzak durmaya karar verdiği fikrinde birleşiyor. Meghan Markle’ın dijital platformlarla, Spotify’la anlaşmalar kovaladığı biliniyor. Üstelik Prens Harry’nin anlattığına göre istenmeyen gelin, kendisi de anılarını kayıt altında tutuyor ve o da kocası gibi bir kitap çıkarma hazırlığında.

Prens Harrynin yanında hiç görünmedi: Meghan Markle 7 Aralık’tan beri kayıp Ayrılmaz ikilinin yarısı nereye gitti
MEGHAN KENDİ ŞÖHRETİ İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Kraliyet kaynakları buna eski ABD başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’nın arka arkaya çıkardıkları kitapları ve bunlardan önce yine tek başlarına kendilerini gösterme hamlelerini örnek veriyor. Belli ki Meghan artık kocası Harry için değil kendi geleceği için yatırım yapmaya önem veriyor. Yine de aynı kaynaklar ilgili çok seven Meghan’ın bu yokluğa daha fazla dayanamayıp yakınca ortaya çıkacağına inanıyor.

Gözden Kaçmasın

Prens Harry’nin kitabı piyasaya çıktı… Bu iddiayı duyan pes artık dedi: Ben abime yedek organ lazım olursa diye dünyaya geldimPrens Harry’nin kitabı piyasaya çıktı… Bu iddiayı duyan pes artık dedi: Ben abime yedek organ lazım olursa diye dünyaya geldim!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#MEGHAN MARKLE#PRENS HARRY#Spare

BAKMADAN GEÇME!

Doğum yaptıktan sonra görme yetisini kaybetti Peki nedeni neydi Hamilelik sağlık sorunlarına sebep olabilir mi

Doğum yaptıktan sonra görme yetisini kaybetti! Peki nedeni neydi? Hamilelik sağlık sorunlarına sebep olabilir mi?

#Sağlık
Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi

Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü! ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi?

#Eğitim
Beslenmenin olmazsa olmazı YAĞLAR | Hangisi, nasıl tüketilmeli

Beslenmenin olmazsa olmazı YAĞLAR | Hangisi, nasıl tüketilmeli?

#Sağlık