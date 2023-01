Prens Harry'nin yanında hiç görünmedi: Meghan Markle 7 Aralık’tan beri kayıp! Ayrılmaz ikilinin yarısı nereye gitti?

Haberin Devamı

Hem ilgiden kaçmak isteyen hem de ilgi görmek için ellerinden geleni yapan Harry ve Meghan çifti artık şımarık, inandırıcılıktan uzak ve kötü niyetli olarak görülmeye başladı. Halkın onlara olan sevgisi de giderek azalırken Harry & Meghan belgeselinin ve Harry’nin biyografi kitabı Spare’in yankısı ise devam ediyor.

ANI KİTABI ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

Harry büyük ses getiren kitabı Spare’de hem Buckingham hem de Kensington Sarayı’nda kapalı kapılar ardında yaşanan kraliyet sırlarının hepsini ortaya döktü. Kendi doğumuyla başlayan hayat hikâyesini yazarken kimi dedikodu olarak dışarı sızmış, kimini ise ilk kez kendi ağzından ve kendi bakış açısından anlattığı satırlar dünyayı, başta da İngiltere’yi ayağa kaldırdı.

Haberin Devamı

Babası Charles’ın kendisi doğduğunda annesi Diana’ya “Bana bir varis doğurdun, şimdi de bir yedek verdin. Benim işim artık bitti” demesiyle başlayan anılar kendi tabağına abisi William’ın tabağına koyulandan daha az sayıda sosis konmasıyla, William’ın düğününe cinsel organı donmak üzereyken gittiğine, ilk cinsel deneyimini nasıl yaşadığına kadar uzanıyordu.

BAZI İDDİALARINA DELİ SAÇMASI DENDİ

Harry’nin William’ın yedek varisi olması, aile içinde geride bırakılması ve abisiyle arasında bu yüzden yaşanan sorunlar okuyucudan ilgi gördü. Ancak kitapta ileri sürdüğü “Beni abime yedek organ ya da kan lazım olursa diye yaptılar” benzeri iddiaları artık bir ‘delilik’ ibaresi sayılmaya başladı.

Kitabından ne anlatırsa anlatsın sonuç olarak Harry, çocukluğundan beri görmediği kadar ilgi görmüş oldu. Kitabın piyasaya sürülmesinden önce ve sonra da sayısız televizyon programına konuk oldu; bitmek bilmeyen dertlerini sürekli dünyaya anlatıp durdu. Ancak tüm bu tanıtım faaliyetlerinde bir tuhaflık vardı ve bir süre sonra herkes kitabı bırakıp bu durumu konuşmaya başladı. KİTABI UNUTTULAR, MEGHAN'I KONUŞMAYA BAŞLADILAR

Haberin Devamı

Prens Harry’nin sevgili eşi Meghan Markle ortalıkta yoktu. Harry’nin kitap turlarında hiç görünmedi, katıldığı programlarda yanında yoktu, hiçbir açıklamasını yaptığında yanında durup elini tutmadı. Oysa bu çift artık adeta ikiz gibi dolaşmaya başlamış, birbirlerinden hiç ayrılmamaları ve her an her yerde birlikte görüntülenmeleriyle nam salmıştı.

Hatta Harry, kitabı Spare'de karısı Meghan’a adeta bir saygı duruşunda bulunmuş ve “Bu kitap sensiz ne fiziksel, ne ruhsal ne de duygusal açıdan mümkün olabilirdi” yazmıştı. Peki Harry’nin en büyük destekçisi ve hatta aslında hem Harry & Meghan belgeselinin hem de Spare kitabının ortaya çıkma sebebi olan Meghan neredeydi? 7 ARALIK'TAN BERİ BİRLİKTE GÖRÜLMEDİLER

Haberin Devamı

Çift, 7 Aralık'ta New York'ta ırkçılık ve akıl sağlığı üzerine yaptıkları çalışmalardan dolayı Robert F. Kennedy Umut Dalgası Ödülü'nü aldıkları törenden beri toplum içinde birlikte görülmediler. Bu da Harry ve Meghan çifti için oldukça sıra dışı bir durum. Hele Harry’nin kitabıyla ilgili olarak katıldığı tüm programlarda yaşadığı duygusal zorlanmayı düşünürsek Meghan’ın en azından bu anlamda destek vermek için kocasının yanında olmaması epey tuhaf.

Kitabı basan Penguin yayınevi aslında Harry’nin öne çıkıp parlamasını istese de aslında Meghan’ın onunla el ele görünmesinin kitap satışlarını kat kat artıracağının farkında. Ama Meghan bırakın Harry’le birlikte bir etkinliğe katılmayı, etkinlik öncesi ve sonrası alınan görüntülerde ve çekilen fotoğraflarda bile yok. HARRY NEDEN YALNIZ, MEGHAN NEDEN YANINDA YOK?

Haberin Devamı

Kraliyet yorumcuları bunun aslında ince düşünülmüş bir taktik hamle olduğuna inanıyor. İkili bir aradayken kraliyete daha güçlü saldırıyor ve ilgi topluyor, bu bir gerçek. Ancak kritik kitap tanıtımlarında Meghan’ın geri çekilmesinin aslında “Harry karısı tarafından manipüle ediliyor” söylemini ortadan kaldırmak olduğu düşünülüyor.

Kitap yüzünden oldukça büyük bir saldırı altında olan Harry’nin, Meghan yanında gözükse daha kötü etkileneceği düşünülmüş olabilir. Bir diğer teoriyse Meghan’ı göz önünden çekme hamlesinin çifte daha kazançlı fırsatlar sunacak başka girişimler için özel olarak planlandığı. MEGHAN KİTABI İSTEMİYOR MUYDU?

Haberin Devamı

Bazı kaynaklar Meghan’ın bu anı kitabı konusunda şüpheleri olduğu ve bu fikri pek desteklemediği için ortalıktan kaybolduğunu iddia etse de çiftin arasında bir sorun olmadığı ve yılbaşı için Bahamalar'daki Baker's Bay'de romantik bir tatil yaptıkları biliniyor.

Hal böyle olunca teoriler Meghan’ın kendi başına hayata geçirmek istediği projeler için artık kocasından biraz uzak durmaya karar verdiği fikrinde birleşiyor. Meghan Markle’ın dijital platformlarla, Spotify’la anlaşmalar kovaladığı biliniyor. Üstelik Prens Harry’nin anlattığına göre istenmeyen gelin, kendisi de anılarını kayıt altında tutuyor ve o da kocası gibi bir kitap çıkarma hazırlığında. MEGHAN KENDİ ŞÖHRETİ İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Kraliyet kaynakları buna eski ABD başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’nın arka arkaya çıkardıkları kitapları ve bunlardan önce yine tek başlarına kendilerini gösterme hamlelerini örnek veriyor. Belli ki Meghan artık kocası Harry için değil kendi geleceği için yatırım yapmaya önem veriyor. Yine de aynı kaynaklar ilgili çok seven Meghan’ın bu yokluğa daha fazla dayanamayıp yakınca ortaya çıkacağına inanıyor.