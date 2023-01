Oscar'larda yeni tartışma... Andrea Riseborough'nun adaylığı için soruşturma başlatıldı: Adaylar açıklanana kadar filmini kimse izlememişti

Haberin Devamı

Hatta tartışılmakla kalmıyor, Akademi bu konuda bir soruşturma başlattı bile. Bu yıl çok iyi performansların verildiği ve çekişmeli geçeceği baştan belli olan En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde yaşanan bir sürpriz manşetlerden inmedi: İngiliz oyuncu Andrea Riseborough, başrolünde yer aldığı bağımsız film To Leslie ile adaylık kazandı. Andrea Riseborough’nun bu filmdeki performansının çok iyi olduğu, alkolik bir kadını canlandıran oyuncunun üst düzey bir oyunculuk sergilediği herkes tarafından kabul edilen bir gerçek.

OSCAR ADAYI OLDU, TARTIŞMA BAŞLATTI

Ancak genellikle bağımsız yapımlarda rol almayı tercih eden Riseborough, Amerika’da çok tanınan ve popülerleşmiş bir oyuncu değil. Üstelik rol aldığı filmden neredeyse kimsenin haberi bile olmadı. Buna hemen parantez açıp açıklık getirelim: To Leslie filmi ABD’de kısıtlı sayıda salonda gösterime girdi. Ve gösterimden çok kısa bir sürede kalktı. Filmin ABD hasılatının 28 bin dolar olduğu açıklandı. Bu, bir film için düşükten de öte, imkansıza yakın bir hasılat rakamı. Bağımsız film olsa da To Leslie’nin maliyetinin bile hasılatının kat kat üzerinde olduğunu tahmin etmek zor değil.

Andrea Riseborough, Amsterdam adlı filmde Margot Robbie'yle kamera karşısına geçmişti... İngiliz oyuncu tüm rol ve ekip arkadaşları tarafından çok seviliyor ve iyi oyunculuğunun yanı sıra kişiliğiyle de sevgi ve saygı topluyor

Üstelik oyuncunun adı Altın Küre, Critics Choice Awards gibi Oscar habercisi sayılan hiçbir ödülde de geçmedi. Yani Andrea Riseborough, bu ödüller için aday bile gösterilmemişken bir anda Oscar adayları listesinde adını görmüş oldu. Bu Hollywood’da hiç rastlanan bir durum değil. İşin bir tartışmalı boyutu daha var.

İKİ SİYAH OYUNCU YİNE GÖRMEZDEN GELİNDİ

Bu yıl The Woman King ile Viola Davis ve Till filmiyle de Danielle Deadwyler'ın Oscar adaylığı almasına kesin gözüyle bakılıyordu. Rakiplerin güçlü olduğu kısa listeye bu iki siyah oyuncudan birinin kesin gireceği, dışarıda kalan adayınsa listedeki güçlü performanslar yüzünden adaylık alamayacağı düşünülüyordu. İki siyah kadın oyuncunun filmi de hem beğenilmiş hem de gişede başarılı olmuştu. Üstelik Viola Davis ve Danielle Deadwyler, diğer ödüller için adaylıklar almayı başarmış ve Oscar için de umutlarını artırmıştı.

İşte ne olduysa oldu ve bu iki siyah oyuncunun adaylık şansı tuhaf bir şekilde ortadan kaybolmaya başladı. Çünkü Hollywood’un ‘A listesi’ denen listeye dahil en büyük oyuncularından bazıları sosyal medya hesapları üzerinden Andrea Riseborough için bir kampanya başlatmış gibi davranmaya başladı. Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Mia Farrow, Susan Sarandon, Minnie Driver ve Edward Norton gibi yıldızlar, peş peşe ve şaşırtıcı şekilde sürekli Andrea Riseborough’yu öven paylaşımlar yapmaya başladılar.

BİRDEN BÜTÜN HOLLYWOOD YILDIZLARI ONU VE FİLMİNİ ÖVMEYE BAŞLADI

Dahası Jennifer Aniston, Charlize Theron ve Courteney Cox ise filmin özel gösterimlerine ev sahipliği yaptılar ve Riseborough'a desteklerini dile getirdiler.bir oyuncunun bir başka oyuncu arkadaşının filmini ya da performansını övmesinde elbette yanlış bir şey yok. Ancak bu aniden başlayan ve arka arkaya sıralanan övgüler sanki bir elden ve hesaplı şekilde yürütülüyormuş gibi görünmeye başladı.

Oscar’ları dağıtan Akademi, cuma günü bir açıklama yaparak Andrea Riseborough’nun adaylığının incelemeye alınacağını ve adaylık konusunda bir kural ihlali belirlenirse bu adaylığın geri çekilebileceğini duyurdu. Bu soruşturmanın açılmasının altında yatan sebeplerden biriyse oldukça dikkat çekici.

AKADEMİ SORUŞTURMA BAŞLATTI: O MAİL İNCELENECEK

Çevrimiçi eğlence sitesi Puck, filme ve yapım ekibine yakın bir kişinin, az önce bahsettiğimiz Hollywood A listesindeki oyunculara bir mail yolladığını iddia etti. Mailde “Bugünden 17 Ocak'a kadar her gün Andrea Riseborough ve To Leslie filmi için gönderi paylaşabilirseniz harika olur” yazdığı iddia ediliyor.

Hollywood yıldızlarının çoğu aynı zamanda Akademi üyesi oldukları ve adayların ve ödüllerin seçiminde oy kullandıkları için, onlara bu tür direkt ricalar yapılması yasak. Etik olarak oylara etki edebilecek böyle isteklerin gerçekleşmesinin adaylık ve ödül dağılımı konusunda adaletsizlik yaratabileceği de oldukça aşikâr. Andrea Riseborough’nun performansı çok övülse de adaylık aldığı filmi To Leslie'yi neredeyse kimse izlemedi

OSCAR'LAR İÇİN BİR SKANDAL DAHA KAPIDA

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yani kısaca söylediğimiz adıyla Akademi, üyelerden 'doğrudan oy istemeyi' yasaklayan kural da dahil olmak üzere Oscar kurallarından herhangi birinin ihlal edilip edilmediğini görmek için incelemeyi derhal başlattı. Eğer soruşturma böyle bir kural ihlalini doğrularsa bu Andrea Riseborough’nun kariyerine büyük zarar verecek. En İyi Kadın Oyuncu kategorisindeki adaylıklar el değiştirecek, yetmezmiş gibi sürekli skandallara sahne olan Oscar ödüllerinin adı bir kez daha lekelenmiş olacak. Ve bir kez daha Akademi tarafından siyah oyunculara yapılan ayrımcılık tescillenmiş olacak.

Andrea Riseborough’nun aday olduğu En İyi Kadın Oyuncu dalında diğer adaylar ise Cate Blanchett (Tar), Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once), Michelle Williams (The Fabelmans) ve Ana de Armas (Blonde).