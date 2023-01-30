Eski aşıklar velayet yüzünden birbirine girmişti… ‘Öteki’ adam aradan çekildi: Yeniden sarmaş dolaş görüntülendiler

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2023'E GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTILAR

2023’e yeni başlangıçlar ve küslüklerden arınmış, huzurlu bir hayat umuduyla başlayanlar arasında görünüşe göre Hollywood yıldızları Olivia Wilde ve Jason Sudeikis de var. Hiç evlenmemiş olsalar da uzun yıllar büyük bir aşk yaşayan ve 9 yaşında bir oğulları ve 7 yaşında bir kızları olan çift 2022 yılında sürekli olarak manşetleri süslediler ve sancılı ayrılık süreçleri ve aralarına giren üçüncü bir isimle adlarından en çok bahsedilen ünlülerden oldular.

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Olivia Wilde ve Jason Sudeikis’in ilişkisi 2011’de başlamıştı. Çift 2013’te nişanlandıklarını açıkladılar ama hiç evlenmediler. Aşklarını iki çocuklar taçlandırdıktan sonra da hep parmakla gösterilen ideal bir çift oldular. Ya da en azından dışarıdan böyle görünüyordu. İlişkilerinin Kasım 2020’de sona erdiği ortaya çıktı. Sonrasında yaşananlarsa ünlü aşkları ve ayrılıkları konusunda tarihe geçecek kadar çetrefilli oldu.

10 YILA YAKIN SÜREN BÜYÜK AŞK BİTTİ

Olivia Wilde, 2020 ve 2021 yıllarını hem yönettiği hem de başrollerinden birini üstendiği Don’t Worry Darling filmi için büyük umutlarla çalışarak geçirecekti. Filmde başrol verdiği yakışıklı oyuncu ve şarkıcı Harry Styles’la giderek yakınlaştıkları söyleniyor ama bu durum film çekimleri için sürekli birlikte zaman geçirmelerine bağlanıyordu.

Ancak ‘ateş olmayan yerden duman çıkmaz’ sözü adeta gerçek oldu ve Wilde & Styles çifti bir süredir gizlice sürdürdükleri ilişkilerini Haziran 2021’de ilk kez birlikte görüntülenerek ele vermiş oldular. Hatta fısıltı gazeteleri Olivia Wilde ve Harry Styles arasındaki ilişkinin henüz Olivia Wilde ve Jason Sudeikis ayrılmadan önce başladığını söylüyordu. JASON SUDEİKİS, OLIVIA WILDE HARRY STYLES İLİŞKİSİNİ ÖĞRENİNCE ÇILGINA DÖNMÜŞTÜ

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Bu ilişkiyi öğrenen Jason Sudeikis’in kıskançlık krizlerine kapıldığı ve Olivia Wilde, birlikte yaşadıkları evden ayrılıp Harry Styles’ın yanına koşarken arabasının önüne çıkıp ona geri dönmesi için yalvardığı bile konuşuldu. Çiftin evinde çocuklarına bakan dadıları dahil etraflarındaki herkes bu durum hakkında konuşmaya başlamıştı. Eski aşıklar arasındaki bu aldatma iddiaları ve kıskançlık kavgaları giderek büyüdü.

İki küçük çocukları da bu karmaşanın arasında kalmıştı. Çift yollarının tamamen ayırmaya karar verirken bunu çocuklarının ayrılmış ama mutlu ebeveynlerle büyümelerini istedikleri için yaptıklarını açıklayacaktı. Ayrılık tamamen resmileştikten sonra Olivia Wilde ve Harry Styles toplum önüne daha rahat çıkmaya başladı ve aşklarını dolu dizgin yaşamayı seçti. Hatta Olivia Wilde’ın, seviglisi Harry Styles’ın konserine çocuklarını götürdüğü, orada ailecek birlikte eğlendikleri de basına yansıdı. MAHKEME EVRAKLARI ELİNDE, KÜRSÜDE HAYATININ EN BÜYÜK ŞOKUNU YAŞADI

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Bu yaşananlar karşısında başta sessiz kalan Jason Sudeikis’in kıskançlığını ve eski aşkına duyduğu öfkeyi atlatamadığı ise kısa bir süre sonra ortaya çıkacaktı. Filmi Don’t Worry Darling için festivallere ve galalara koşup duran Olivia Wilde hayatının en büyük şokunu böyle bir etkinlik sırasında yaşadı. CinemaCon 2022'de, filmiyle ilgili bir etkinliğe katılan ve sahnede konuşma yapan Olivia Wilde bir görevlinin gelip eline büyükçe sarı bir zarf tutuşturmasıyla donakaldı.

Jason Sudeikis, iki çocuklarını velayetlerinin paylaşımıyla ilgili devam eden mahkemenin belgelerini Olivia Wilde’a tam bu etkinlik sırasında göndermiş, Wilde’ın sahnede sayısız kişinin önünde büyük bir şok ve utanç yaşamasına sebep olmuştu. Bu yolla belki de aldatılmanın ve başka bir erkeğe tercih edilmenin acısını çıkardığını düşünen Jason Sudeikis için Olivia Wilde’ın açıklamaları sert oldu. Yaşadıkları sorulunca “Buna aslında hiç şaşırmadım. Tam da Jason Sudeikis’den beklenebilecek bir hareketti. İşte şimdi bu ilişkinin bitme sebeplerinden birini daha iyi anlamış olmalısınız” diyen güzel yıldız ilişkilerinde yaşanan sorunlardan da Jason Sudeikis’in bu tavırlarının sorumlu olduğunun ipuçlarını verdi. UZUN SÜRE BİRBİRLERİYLE HİÇ YAN YANA GELMEDİLER

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İkili bu olaydan sonra yan yana gelmekten kaçındı. Jason Sudeikis de gönül ilişkisi yaşadığı düşünülen bir kadınlar görüntülenmişti ama genelde yalnızdı ve iş dışında ortalıkta görünmemeye özen gösteriyordu. Olivia Wilde ise bu süreçte Harry Style’la mutlu mesut bir ilişki yaşamaya devam etti. Ancak Don’t Worry Darling filminin çekimleri süresince aslında Harry Styles’ın Olivia Wilde’dan önce diğer rol arkadaşları 27 yaşındaki yetenekli aktris Florence Pugh'la yakınlaştığı ve kaçamak yaşadığı söylentileri bu mutluluğa gölge düşürdü.

Hatta Harry Styles’ı paylaşamayan Olivia Wilde ve Florence Pugh’un arasının bozuk olduğu, bunun da filmle ilgili yapılan etkinliklerde yan yana gelmemek için ellerinden geleni yapan iki aktris tavırlarına yansıdığı iddia edildi. 38 yaşındaki Wilde ve 28 yaşındaki Harry Styles’ın yaşadığı büyük aşk 2022’nin sonlarına doğru sona erdi. Çiftin yakınları bu ayrılığın ardında iki yıldızın da çok yoğun bir programı olmasının yattığını söylüyordu. Ancak bu açıklama pek inandırıcı bulunmadı. Ancak Harry Styles’ın bir arkadaşı ayrılığın ardından “Bu Harry’nin en uzun ilişkisiydi. Olivia’yı çok sevmeseydi onunla bu kadar uzun süre birlikte olmazdı” diyecekti.

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BU ÜÇLÜ, HATTA DÖRTLÜ AŞK SÖYLENTİLERİ 2022'YE DAMGA VURDU

Olivia Wilde, Jason Sudeikis ve Harry Styles arasındaki bu tuhaf üçlü ilişki ve ayrılık sonrası yaşanan skandalvari olaylar 2022’ye damga vurdu. Anacak anlaşılan Olivia Wilde ve Jason Sudeikis’in arasıdaki durulmayan suların en büyük sebebi Harry Styles’dı. Çünkü Styles, fotoğraf karesinden çıkınca Jason Sudeikis de yumuşadı. Ve uzun zamandır birbirlerinin yüzüne bakmayan bu bir zamanların ideal çifti 2023’ün ilk ayı bitmeden birlikte fotoğraflandı. Hem de ne fotoğraflar!

Yeni yıla yeni başlangıçlar dileğiyle başladıkları belli olan eski aşıklar hafta sonu Los Angeles’ta birlikte görüntülendi. Olivia Wilde ve Jason Sudeikis, kot pantolonları ve sweatshirt’leriyle, ayaklarındaki spor ayakkabılar ve rahat tavırlarıyla buluştukları yere ayrı ayrı ama aynı anda gelmişler, arabalarından inip kucaklaşıp konuşurken de paparazzilere yakalanmışlardı. Eski aşıklar birbirlerine duydukları öfkeden eser kalmamışçasına önce uzun uzun sarıldı, ayaküstü sohbet ederken hep ellerini birbirlerinin omuzuna koyup sıcak ve samimi bir vücut dili sergiledi. Sohbetleri sırasında birbirlerine sürekli gülümseyen çift baş başa sohbetlerinin ardından yine geldikleri gibi aynı rahatlık ve mutlulukla birbirlerine veda edip yollarına gitti. YENİDEN BİR ARADA VE SARMAŞ DOLAŞ

Tüm bu güzel gelişmelerin arasında Olivia Wilde’dan ayrılan ve kalbi yeniden boş kalan Harry Styles’la ilgili de bir haber geldi. Harry Styles yakın zamanda Londra'da, eski lise aşkı olduğu söylenen Ellis Calcutt ile bir arada görüldü. Birlikte kahve içerken görüntülenen çift yeni bir aşka mı yelken açıyor söylentileri bir anda magazin basının sardı. Sarışın güzel Ellis Calcutt, 2012’de, kendisinin ve Styles'ın liseden beri yakın olan 'sadece iyi arkadaşlar' olduğunu paylaşmıştı. Bakalım bu doğru mu yoksa eski dostluk yeni bir aşk olarak karşımıza çıkmaya devam edecek mi?