Taht için üçüncü sırada ama ileride iş bulup çalışmak zorunda kalabilir

Haberin Devamı

TAHTA EN YAKIN KİŞİ BABASINDAN SONRA ÜÇ KARDEŞİN EN BÜYÜĞÜ GEORGE

Bu duruma göre William ile Kate'in büyük oğlu, 9 yaşındaki George, tahtın ikinci sıradaki varisi, kardeşi 7 yaşındaki Charlotte da üçüncü sıradaki varisi oldu. Onların ardından da en küçük kardeşleri 4 yaşındaki Louis geliyor... Bu açıdan durum böyle. Aile içindeki kurallara göre üç kardeş arasında tahta en yakın kardeş George... Diğer iki kardeşinin tahta oturabilmesi için beklenmedik olağanüstü gelişmeler gerekiyor. Büyük olasılıkla monarşi içinde böyle bir durumun gerçekleşmesi mümkün de görünmüyor zaten.

ONUN TAHTI HAZIR YA DİĞER KARDEŞLERİ: Prens William ile Kate Middleton'ın üç çocuğu arasında tahta en yakın kişi George. Babasından sonra ikinci sıradaki varis. Peki diğer iki kardeşini nasıl bir gelecek bekliyor?

George'un tahta geçmesi kesin... Ama diğer iki kardeşinin geleceği ne olacak? İşte bu durum kraliyet ailesini yıllar boyunca takip eden uzmanlar tarafından masaya yatırıldı. Her ne kadar Charlotte'un, dedesi Kral 3. Charles tarafından Edinburgh Düşesi ilan edileceği konuşulsa da uzmanların mercek altına aldığı başka bir ayrıntı daha var.

Haberin Devamı

İngiliz Daily Mail gazetesinin uzman editörü Richard Eden'a göre annesi Kate Middleton ile babası William, kızları Charlotte'un geleceği konusunda başka bir alternatif geliştiriyor. Yani meydana gelebilecek değişiklikler konusunda çiftin bir 'B Planı' var.Bu iddiaya göre çift, henüz 7 yaşında olan Charlotte'u ileride hayatını sürdürmek için çalışması gerekebileceği fikrine alıştırarak büyütüyor. Yani bir başka deyişle Charlotte, bir yetişkin olduğunda eğer tam zamanlı çalışan kraliyet ailesi üyesi olamazsa bir meslek edinip çalışması gerekecek.

Gözden Kaçmasın Büyük nine öldü, çocukların soyadı değişti Haberi görüntüle

Haberin Devamı

Uzman editör Eden'ın bu iddiasını dayandırdığı önemli bir neden var. Aslında bu durum son yıllarda sık sık gündeme geliyor. Bu iddiaya göre Charles; er ya da geç aile içinde bir küçülmeye gidecek. Daha önce örneğini İsveç Kralı'nın sergilediği gibi, kraliyet ailesi için çalışan üyelerin sayısını azaltacak. Böylece ödenek alarak yaşayan kişilerin sayısı düşecek ve halktan gelen bazı tepkilerin de önüne geçilecek. Bu gerçekleşirse sadece tahtın varisi olan çocuklarının kraliyet unvanları kalacak ve onlar ödenekten faydalanabilecek. İsveç kralı birkaç yıl önce aileyi küçültmüş sadece veliahtı olan kızı Victoria, eşi Daniel ve iki çocuğunun hem unvanlarını korumuş hem de ödenekten faydalanmalarına olanak vermişti. Diğer iki çocuğu Carl Philip ile Madeleine ise unvanlarını korusalar da artık çalışan kraliyet ailesi üyesi değiller. İşte Charles'ın da böyle bir adım atması olasılığı uzun süredir gündemde.

Kısa bir süre önce Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe de küçük oğlu Joachim'in eski ve yeni eşlerinden dünyaya gelen tüm çocuklarının "prens" ve "prenses" unvanlarını iptal etti yani aileyi küçülttü. Onun bu kararıyla küçük oğlu "prens" unvanını korudu ama torunlarının 'prens' ve 'prenses' unvanlarını ellerinden aldı, onlara 'dük' ve 'düşes' unvanı verdi. Margrethe'nin bu kararı büyük tartışma yarattı.

Tıpkı bu iki örnek gibi Charles'ın da aileyi küçültmeye gideceği yıllardır konuşuluyordu. Henüz bu konuda bir adım atılmış değil ama beklenti sürüyor.

CHARLES, O TARİHİ CHARLOTTE'A VERECEK İDDİASI

Charlotte ile ilgili başka bir iddia da aylar önce ortaya atılmıştı. Buna göre Charles, torununu Edinburgh Düşesi ilan edecek. Eğer gerçekleşirse bu tarihe geçecek bir durum olacak. Onu da kısaca bir hatırlayalım. Kraliçe'nin kocası Edinburgh Dükü Philip'in ölümünden sonra onun unvanının hangi aile üyesine geçeceği merak konusuydu. Birçok kişiye göre Kraliçe ile Prens Philip'in en küçük oğlu Edward'a bu unvan verilecekti. Fakat öyle olmadı. Beklenti gerçekleşmeyince de yeni iddialar ortada dolaşmaya başladı.

Haberin Devamı

Buna göre Charles, bu unvanı William ve Kate'in kızı Charlotte'a geçirecek. Yani Charlotte, Edinburgh Düşesi unvanını alacak. Eğer gerçekleşirse bu tarihe damga vuran bir olay olacak. Çünkü, Edinburgh Düşesi unvanını taşıyan son kişi geçen eylül ayında 96 yaşında hayata veda eden Kraliçe 2. Elizabeth idi.

Gözden Kaçmasın Çığlık çığlığa ablasına koştu: Afacan prens bu kez gözleri yaşarttı Haberi görüntüle

BU GERÇEKLEŞİRSE CHARLOTTE TARİHE GEÇECEK: Eğer; dedesi onu Edinburgh Düşesi ilan ederse Charlotte, Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından bu unvanı taşıyan ikinci kişi olacak.

Bu iddialar hakkında henüz herhangi bir gelişme olmadı. Ama görünüşe göre Charlotte için bu iki seçenek öne çıkıyor. Bu arada toplum karşısına çıktıkları dönemlerde de görüldüğü gibi Charlotte, diğer iki kardeşi arasında en baskın kişiliğe sahip birey olarak görülüyor. Ağabeyi George'u kimi zaman uyaran küçük kardeşi Louis'nin yaramazlıklarıyla başa çıkan küçük kızın bu özelliği de dikkat çekiyor.

Haberin Devamı

Bu arada Charlotte ile ilgili başka çarpıcı iddialar da var. Buna göre her ne kadar taht sırasında önde olsa da daha sakin ve utangaç görünen George'un günü geldiğinde bu görevi kardeşine devredeceği de çok konuşulan söylentiler arasında.

Gözden Kaçmasın Bu kez de Prenses Charlotte rol çaldı: Annesini bile gölgede bıraktı Haberi görüntüle

ÇALIŞAN BAŞKA AİLE ÜYELERİ DE VAR

Belki günün birinde Prenses Charlotte, hayatını kazanmak için "gerçek" bir meslek sahibi edinecek. Ama bu konuda bir ilk de olmayacak. Çünkü, İngiliz kraliyet ailesinde kendi paralarını kazanan başka örnekler de var. Gelin bunlara bir bakalım. Önce ailenin içine doğanlara bir bakalım. Bunlardan ikisi, Kraliçe'nin torunu, yani ortanca oğlu Prens Andrew ile eski eşi Sarah Ferguson'ın kızları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie.

Haberin Devamı

ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİ, ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Eski çiftin büyük kızı Beatrice, Londra Üniversitesi'nde tarih eğitimi gördü. Okulunu bitirdikten sonra bir finans şirketinde çalışmaya başladı. Bununla kalmadı bir yazılım şirketine ortak oldu ve stratejiden sorumlu başkan yardımcısı oldu. Beatrice'in evlendiği Edoardo Mapelli Mozzi de kendi hayatını kendisi çalışarak kazanıyor. Mapelli Mozzi, bir emlak geliştirmecisi ve iç tasarım firmasını sahibi. Edoardo Mapelli Mozzi'nin, İtalyan kökenli soylu bir aileden geldiğini hatırlatalım.

ONLARIN DA KENDİ İŞLERİ VAR

Prenses Beatrice'in kardeşi Eugenie de aile için çalışan bir üye değil. Her ne kadar zaman zaman bazı etkinliklerde ailesini temsil etse de sanat piyasasında çalışıyor. Newcastle Üniversitesi'nde İngilizce ve sanat tarihi eğitimi alan Eugenie, önce bir online müzayede şirketi için çalıştı. Şimdi de merkezi Londra'da bulunan bir sanat galerisinin yöneticisi. Eugenie'nin kocası Jack Brooksbank bir iş insanı.

Gelelim Kraliçe'nin tek kızı Prenses Anne'in oğluna. Her ne kadar anne ve babasının tek kızı olsa da hatta aile hiyerarşisinde üst konumda olsa da Prenses Anne, iki çocuğu Peter ve Zara için herhangi bir kraliyet unvanı istemedi. Taht için çok geri sıralarda yer alan Peter ve Zara'nın kendilerine daha kolay hayat kurmalarının da yolunu açtı bu durum. Peter Philips, her ne kadar Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in torunu olsa da kendi hayatını çalışarak kendisi kazanıyor. Peter bir süre Royal Bank of Scotland'da çalıştı. Ardından spor ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren bir şirket kurdu.

Gelelim Kraliçe Elizabeth'in yeğenine yani kız kardeşi Margret'in oğlu David Armstrong Jones'a... Babasının ölümünden sonra 2017 yılında Snowdon Kontu unvanını alan David yine de kendi parasını kazanıyor. 1982 yılında bir mobilya tasarım firması kuran David Armstrong Jones bu işini sürdürüyor. Hatta müşterileri arasında Elton John ve modacı Valentino gibi ünlüler de bulunuyor.

Bunlar İngiliz kraliyet ailesinin içine doğan yani kan bağı olan ama yine de kendi işlerinde çalışan üyeler. Bir de aileye dışarıdan katılanlar var. Onlardan bazıları da işlerini sürdürüyor. İşte bunlardan biri Sophie Winkleman ya da aileye gelin gittikten sonraki adıyla Sophie Windsor. Kraliçe'nin kuzeni Prens Michael'ın oğlu Lord Frederick Windsor ile evlenen Sophie Winkleman, bir oyuncu. Finans sektöründe çalışan kocasının işleri gereği zamanının bir bölümünü İngiltere'de bir bölümünü ABD'de geçiren Sophie Winkleman, oyunculuk kariyerini sürdürüyor.

ESKİ BİR RUGBY OYUNCUSU

Peter Philips'in kız kardeşi Zara'nın eşi Mike Tindall eski bir rugby oyuncusu. Şimdilerde TV ekranlarında görünen hatta bir yarışmaya bile katılan Mike Tindall da aileye sonradan gelen ve kendi geçim kaynağı olan üyelerden. Mike Tindall sık sık ailenin kalabalık bir şekilde kamuoyu karşısına çıktığı etkinliklere de katılıyor.