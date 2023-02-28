Diana'nın nadir pozları satışa çıktı, tartışma başladı: Bunlar William'ın hakkı

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ÖZEL MEKTUPLARIN ARDINDAN FOTOĞRAFLAR

Geçtiğimiz ay Diana'nın; Charles ile boşanması sürecinde, kendisine kol kanat geren Susie ve Tarek Kassem çiftine yazdığı ve duygularını bütün açıklığıyla ifade ettiği mektupların bir açık artırmada satışa çıkacağı haberleri basına yansımıştı. Şimdi de sırada Diana'nın bir başka hatırası benzer kaderi paylaşmaya hazırlanıyor.

DIANA'NIN NADİR FOTOĞRAFLARI SATIŞA ÇIKIYOR

Prenses Diana ile o dönemde veliaht prens olan Charles'ın "mutlu" günlerinde çekilen ve bugüne kadar görülmeyen bir dizi fotoğrafı, bir açık artırmada alıcısını bekleyecek. İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nda çekilen fotoğraflar Eylül 1982 tarihli. Yani çiftin ilk çocuğu Prens William henüz üç aylıkken çekildi.

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YÜKSEK BİR FİYATA SATILMASI BEKLENİYOR

Objektifin ardındaki kişi ise British Airways'te görevli olan iş insanı Baron King. Onun bu fotoğrafları, Diana, Charles ve William ile birlikte Kraliçe 2. Elizabeth'in de bulunduğu bir sırada Balmoral'a yaptığı ziyaret sırasında çektiği belirtiliyor. İşte Diana, henüz üç aylık olan oğlu William, kocası Charles ve kayınvalidesi Elizabeth'in yer aldığı 22 fotoğraftan oluşan bu seri, Willingham Müzayede adlı şirket tarafından önümüzdeki günlerde açık artırmaya çıkarılacak. Özellikle Diana'nın bugüne kadar bilinmeyen görüntülerini içermesi nedeniyle değer kazanan fotoğrafların, on binlerce sterline satılması bekleniyor.

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DIANA'NIN KİŞİLİĞİNE YAKINDAN BİR BAKIŞ

Willingham Auctions'tan Stephen Drake; bu 22 fotoğrafın, kraliyet ailesine ait "yüksek düzeyde hatıralar" içerdiğini söyledi. Bu nedenle de bu fotoğraflar, sadece İngiltere'de değil dünyanın dört bir yanında konuya merak duyanların ilgisini çekecek türden.

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Drake "Prenses Diana'nın birçok fotoğrafı çekildi. Ama bunlar onun kişiliğine çok daha yakından bakma fırsatı sunuyor" diye konuştu. Stephen Drake'e göre satışa çıkacak olan fotoğraflar, eşine nadir rastlanan bir özellik taşıyor. Bu karelerde Diana, Charles ve William'ın, milyonlarca aile gibi bir görüntü çiziyor.

O GÖRÜNTÜLERİN NEGATİF FİLMLERİ DE SATIŞA ÇIKAN KOLEKSİYONDA YER ALIYOR

Bu arada 4 Mart'ta satışa çıkarılacak olan fotoğrafların yanı sıra henüz dijital döneme geçilmediği için orijinal görüntülerin filmleri de koleksiyonda yer alıyor.

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Diana'nın daha önce satışa çıkarılan özel mektupları gibi bu fotoğrafların da yeni alıcısını bekleyecek olması tartışma yarattı. Bazı kişilere göre Diana'nın iki oğlu William ve Harry hayatta ve bu fotoğraflara sahip olmak onların hakkı. Özellikle de bebeklik görüntüleri yer alan William'ın. Bazı kişiler sosyal medyada ya da konuyla ilgili haberlere yaptıkları yorumlarda, ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmenDiana'nın üzerinden para kazanılmasını eleştirdi.

Satışa çıkacak olan koleksiyonda fotoğrafların negatif filmleri de yer alıyor.