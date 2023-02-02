Ufacık bir sevgiyle hayata tutunmaya çalışmış: Bir kelebek gibi uçup gitmek istemiyorum

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DOSTLARINA YAZDIĞI ÖZEL MEKTUPLARI SATIŞA ÇIKIYOR

Onu yine gündemin ilk sıralarına taşıyan yeni gelişme ise 1990'lı yılların ikinci yarısında yani ölümünden kısa süre önce dost olduğu bir çifte yazdığı mektupların bir açık artırmada satışa çıkarılacak olması. Diana'nın, Susie ve Tarek Kassem çiftine yazdığı ve özellikle Charles ile boşanması sırasında yaşadığı bütün o gerilimi, ruhsal boşluğu, üzüntüyü satırlara döktüğü mektupları 16 Şubat'ta Cornwall merkezli Lay's Auctioneers adlı şirket tarafından satılacak. Bu satıştan 90 bin sterline yakın bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Mektupları bu zamana kadar ellerinde bulunduran Kassem çiftinin açıklamasına göre elde edilen gelir, Diana'nın hayattayken yardımda bulunduğu hayır kurumlarına aktarılacak.

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BOŞANMA SÜRECİNİN PERDE ARKASI HAKKINDA BİLGİLER İÇERİYOR

Mektupların satışa çıkarılacağı Lay's Auctioneers adlı müzayede şirketinden Mimi Connell Lay, İngiliz Mirror gazetesine, bu mektupların şaşırtıcı olduğunu söyledi. Connell Lay, bunun, Diana'nın mektuplarının yer aldığı ilginç bir koleksiyon olduğunu belirterek "Hayatında neler olup bittiği hakkında birçok şey yazmış. Özellikle de boşanması hakkında. Ayrıca kraliyet ailesinden destek almadığını da defalarca tekrarlamış" diye konuştu.

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Connell Lay, Diana ile Kassem çiftinin nasıl tanıştıkları hakkında da bazı ipuçları verdi. Onun anlattığına göre Susie Kassem ile Diana, Kraliyet Brompton Hastanesi'nde tanıştılar ve aralarında hemen bir yakınlık oluştu. Connell Lay sonra da şunları ekledi: "Çok güçlü bir bağlantıları vardı, açıkça görülüyor ki Diana bu arkadaşlığa ve desteğe çok büyük değer veriyordu." Zaten bu mektuplardan birinde yer alan satırlar da Diana için Kassem çiftinin ne kadar büyük önem taşıdığını gözler önüne seriyor.

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'BİR KELEBEK GİBİ UÇUP GİTMEK İSTEMİYORUM'

19 Aralık 1995'te yani Kraliçe 2. Elizabeth'in Charles'a ve kendisine boşanmayı önerdiği gün Kassem çiftine yazdığı mektupta Diana, onlarla iletişim halinde olmaktan ne kadar keyif aldığını belirtiyor. Diana'nın o mektuptaki satırları şöyle: "Beni kelebek diye tanımlıyor olabilirler. Ama ben bir kelebek gibi bu sevgi dolu aileden uçup gitmek istemiyorum."

Diana yine aynı mektupta Kassem çiftine onların kendisine karşı sergilediği korumacı tavırlardan çok etkilendiğini belirtip sonra da şunları yazıyor: "Buna alışkın değilim. Evliliğimde böylesine sevgi ve destek görmedim." Bu satırlarıyla Diana'nın, hem eşi Charles'a hem de İngiliz kraliyet ailesine eleştirel bir yorum getirdiği düşünülüyor.

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'BİLSEYDİM HİÇ BOŞANMAZDIM'

Satışa sunulacak olan koleksiyonda mektupların yanı sıra kartların da yer aldığı 32 parça bulunuyor. Mektuplar, 1995 yılının sonlarından başlayarak 1996 boyunca Kassem çiftine gönderilmiş. Diana o mektuplardan birinde, eğer bu kadar utanç verici şeyler yaşayacağını bilseydiCharles'tan hiç boşanmayacağını ifade ediyor.

Diana'nın arkadaşlarına yazdığı mektuplardan biri 28 Nisan 1996 tarihini taşıyor. O mektupta Diana Charles'tam ayrılmasının yarattığı gerilim yüzünden gezisini iptal ettiğini belirtip şu satırları yazyor: "Üzerimde büyük bir baskı hissediyorum, çok zor zamanlar geçiriyorum. İnsan bazen başını dik tutmakta zorlanıyor. Ben bugün dizlerimin üzerine çökmüş durumdayım. Ödeyeceğim bedelin çok büyük olduğunu bildiğim bu boşanmanın bir an önce bitmesini istiyorum."

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TELEFONLARININ DİNLENDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ: Diana satırlarında sık sık yalnızlıktan dert yanıyor, ayrıca telefonunun dinlendiğine ilişkin kaygılarını dile getiriyor. Bunlardan biri de 20 Kasım 1996 tarihli olanı. O mektupta Diana "Eğer bir yıl önce bu boşanmanın böyle olacağını bilseydim asla kabul etmezdim" diyor. Yaşadıklarını "çaresizlik dolu ve çirkin" olarak nitelendiriyor.





'AĞIR SORUMLULUĞU ÇOCUKLARIMIZA DEVRETMEK İSTEMEDİK'

Kassem çifti, Diana'nın mektuplarını saklamanın kendileri için çok ağır bir sorumluluk olduğunu belirtip bu yüzden satışa çıkaracaklarını açıkladı. Aynı sorumluluğu çocuklarının üstlenmesinden yana olmadıklarının altını çizdi çift. Fakat Susie ve Tarek Kassem, Diana'nın kendilerine yazdığı çok özel ve kişisel ayrıntılar içeren bazı mektupları saklayacaklarını belirtti.

MEKTUPLARIN SATIŞINI ELEŞTİRENLER OLDU

Bu arada Kassem çiftinin bu mektupları satışa çıkarması bazı çevrelerin tepkisine yol açtı. Haberi veren İngiliz Daily Mail gazetesinin okur yorumları köşesi bunun yansımalarıyla dolu. Bu okurlardan biri "Çok yakın arkadaşlar" asla bu özel mektupları satışa çıkarmaz. Diana'nın güvenebileceği kimse yok muydu?" diyerek bu satışın doğru olmadığını savundu.

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Bu görüşe ilginç bir yanıt geldi. Bir okur "Hayır... Tıpkı küçük oğlu Harry gibi etrafı sadece onun duymak istediklerini söyleyenlerle çevriliydi. Bu durum Diana için iyi bir şekilde sonuçlanmadı. Wililam'ın kardeşi için de öyle olacak " diye yanıt verdi.

KEŞKE WILLIAM'A VERSELERDİ YA DA YAKSALARDI

Bazı okurlar, tam Harry'nin kitabının yarattığı dalgadan faydalanmak isteyenlerin bu mektupları satışa çıkardığını ileri sürüp "Bu bir iş girişimi" diyerek fikrini bildirdi.

Diana'nın bu mektuplarını satmak yerine büyük oğlu William'a verilmesi gerektiğini savunanlar da oldu. Bu kişiler bu mektupların Diana'nın büyük oğlu tarafından muhafaza edilmesi gerektiğini belirtti. Kassem çiftinin Diana'nın mektuplarını satmak yerine saklamaya devam etmelerini ya da yakmaları gerektiğini savunanlar da oldu.