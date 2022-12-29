'Çocuğunu üvey anne eline bıraktın' diyorlardı: Geceleri yalnız ama rahat uyuyorum!

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'ÇOCUKLU DAMADIN' OĞLU İLGİ ODAĞI OLDU

Aradan kısa bir süre geçti. Babası, o ünlü ailenin "çocuklu damadı" olarak evlendi. Önceleri küçük çocuk, annesiyle birlikte başka bir ülkede yaşıyordu. Sonra onların hayatlarını didik didik eden medya, çocuğun babası ve üvey annesiyle yaşadığını ortaya çıkardı. O zamanlar yeni evli çiftin, kendi çocuğu henüz dünyaya gelmemişti. Küçük çocuk, babası ve üvey annesiyle mutlu bir aile tablosu çiziyordu. Sonra aralarına küçük kız kardeşi de katıldı. Aile dört kişi oldu. Küçük çocuk en son geçen hafta o ünlü ailenin diğer üyeleriyle birlikte babasının ve üvey annesinin elinden tutarak dünya sahnesine çıktı. En az ailenin çocukları kadar ilgi çekti. O şaşkın bakışlarıyla etrafına bakınırken dünya da onu izliyordu.

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PRENSES'İN ÜVEY OĞLU

Baştan beri anlattığımız bu küçük çocuk İngiliz kraliyet ailesinin damadı olan iç mimar Edoardo Mapelli Mozzi ile eski nişanlısı ve meslektaşı Dara Huang'ın oğlu olan 6 yaşındaki Wolf Christopher ya da aile içindeki adıyla Wolfie. Skandallarıyla bilinen Prens Andrew ile Sarah Ferguson'ın evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Prenses Beatrice'in üvey oğlu.

ANNESİNDEN KİLOMETRELERCE UZAKTA

Küçük çocuk, geçen pazar günü İngiliz Kraliyet ailesinin tüm önde gelen bireylerinin çekirdek aileleriyle katıldığı Noel ayininde babası Edoardo Mapelli Mozzi ve üvey annesi Prenses Beatrice ile birlikte yer aldı. Minik Wolfie, giyimi kuşamı ve tavırlarıyla, ailenin göz önündeki çocuklarından hiç de geri kalmadığını gözler önüne serdi. Babası Mapelli Mozzi ile uyumlu bir takım elbise giyen minik Wolfie, ayin çıkışı da Prenses Beatrice'in elinden tutuyordu. Aileyi görüp onlara iyi Noeller dilemek için çevrede toplananlar, Wolfie'yi de Prens William ile Kate Middleton'ın çocukları, George, Charlotte ve Louis'den ayırmadan sevimli hediyeler verip gönlünü almaya çalıştı. Küçük çocuğun, tam da ona ihtiyaç duyduğu bir dönemde annesinden uzakta olması ise birçok insanı duygusal açıdan etkiledi.

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ŞAŞKIN BAKIŞLARLA ETRAFI İZLERKEN DÜNYANIN İLGİ ODAĞI OLDU

Küçük Wolfie, dikkat ve sempati çekti çekmesine ama bir tartışmanın da odağına yerleşti. Her olayın altında başka ayrıntılar arayan bazı kişiler, ilginç yorumlar yaptı. Bunlardan birine göre Wolfie Mapelli Mozzi, üvey annesi tarafından bir gösteriş unsuru olarak kullanılıyordu. Böylece Prenses Beatrice, skandalları "ayyuka çıkan" babası Prens Andrew'nun karanlık yanını böyle şefkatli bir görüntü sergileyerek geri plana itmeye çalışıyordu. Yani aslında daha Edoardo Mapelli Mozzi ile nişanlı oldukları dönemde bile Wolfie ile dikkat çekecek kadar iyi bir ilişki sergileyen Beatrice'in bu durumu gerçek değil, bir tür reklam çalışmasıydı.

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Elbette buna karşıt bir görüş de vardı. O ise daha iyimser kişilerden geliyordu. Buna göre İtalyan asıllı soylu bir aileden gelen Edoardo Mapelli Mozzi, tam İngiliz kraliyet ailesine uygun bir damattı. O kadar uyumluydu ki aile çoktan onu benimsemiş ve sevmişti. Dolayısıyla eski nişanlısından dünyaya gelen oğlu Wolfie'nin de aralarında yeri vardı.

YENİ KRAL'IN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Bu arada bu yıl ilk kez kral olarak Noel'de ailesini bir araya toplayan Charles'ın halka vermek istediği mesaja da uygundu Wolfie'nin törende yer alması. İngiliz kraliyet ailesinde, kardeşi Andrew ve küçük oğlu Harry ile karısı Meghan'ın yarattığı gerilimin kamuoyu üzerindeki olumsuz etkisini azaltmayı hedefledi Charles. Bu yüzden Andrew'nun bile Noel günü halkın arasına karışmasına izin verdi. Hatta onun yıllar önce boşandığı eski eşi Sarah Ferguson'ı da tüm ailenin Sandringham'da geçireceği tatile davet etti. Yani bu yoruma göre Wolfie, Kral 3. Charles'ın "birlik ve beraberlik, aile içi kenetlenme" mesajına uygun olarak törende yerini aldı.

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KÜÇÜK ÇOCUĞUN ANNESİ ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ: ÜVEY ANNE ELİNE BIRAKMAKLA SUÇLANIYORDU

Bunlar yapılan yorumlar. Olayın bir de diğer tarafı var, yani Wolfie'nin annesi. Edoardo Mapelli Mozzi'nin, mimar olan Uzakdoğu kökenli Amerikalı eski nişanlısı Dara Huang da eleştiri oklarından nasibini aldı bu süreç içinde. Bazı kişilere göre Huang, küçücük çocuğunu, yanında babası bile olsa, kilometrelerce uzakta başka bir ülkede "üvey anne" eline bırakmıştı. Pazar gününden bu yana bütün bu iddialar ortalıkta uçuşurken Wolfie'nin annesini Huang'ın cephesinden bir "ses" yükseldi.

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ANNESİ: OĞLUMUN OKULDA VURULMAYACAĞINI BİLEREK GECE RAHAT UYUYORUM

Buna göre, 34 yaşındaki Prenses Beatrice'in eşi, İngiliz kraliyet ailesinin damadı 36 yaşındaki Edoardo Mapelli Mozzi'nin eski nişanlısı Dara,oğlu Wolfie'nin İngiltere'de yaşamasından memnundu. Dara Huang, online olarak yaptığı açıklamasında "Oğlumun, ABD'de eğitim görmeyecek olmasından memnunum" dedi. Kendisinin de yaşadığı ABD'yi "silahlanmış bir ülke olarak tanımlayan Huang, ülkede sık sık yaşanan okul katliamlarına gönderme yaparak "Oğlumun, bir gün okul sırasında ölmeyeceğini bilerek gece rahat uyuyabiliyorum" dedi. Mapelli Mozzi ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlunun İngiltere'de eğitim görecek olmasından duyduğu memmuniyeti böyle ifade etti ünlü bir mimar olarak bilinen Dara Huang.

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Bu arada yeri gelmişken, Dara Huang'ın bu endişesinin boş yere olmadığını gösteren bazı verileri hatırlatalım. Ülkede bu yıl içinde 600 binden fazla toplum içinde ateş açma olayı meydana geldi. Sadece 2022 yılında 1500 çocuk, bu tür silahlı saldırılar nedeniyle hayatını kaybetti.

İNGİLİZ VATANDAŞI

Edoardo Mapelli Mozze'nin eski nişanlısı olan 39 yaşındaki Dara Huang, Tayvan göçmeni bir babanın kızı olarak ABD'de doğup büyüdü. Mapelli Mozzi ile ilişkisi 2018 yılında sona eren Huang, bir süre önce İngiliz vatandaşlığına da sahip oldu. Bu arada eski çiftin oğlu Wolfie'nin de İngiltere doğumlu olduğunu hatırlatalım.

KAPALI KAPILAR ARDINDAN EVLENDİLER

İtalyan kökenli bir ailenin oğlu olan Edoardo Mapelli Mozzi ile Prenses Beatrice, Covid 19 nedeniyle gösterişli bir törenle evlenemedi. Nikahlarının 2021 yılına ertelendiği konuşuldu önce. Fakat 2020 yılının haziran ayında Kraliçe 2. Elizabeüh ve kocası Prens Philip'in katıldığı, küçük bir törenle hayatlarını birleştirdiler. Kraliyet ailesinde 235 yıl sonra ilk kez görülen bu gizli evlilik ile ilgili görüntüler de basına servis edildi. Buckingam Sarayı'nın resmi Instagram hesabın The Royal Family'den, Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğün pozları paylaşıldı.

Benjamin Wheeler'ın objektifini poz veren çiftin nikah sonrası fotoğraflarında en çok dikkat çeken ayrıntı Prense Beatrice'in gelinliği oldu. O gelinlik tam 53 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth tarafından önce parlamento açılışında ardından da çeşitli özel gecelerde giyilmişti. Kraliçe'nin elbisesi Beatrice için modifiye edildi ve kol kısmına eklemeler yapıldı. Bu vintaj gelinlik, bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri için yaptığı tasarımlarla tanınan Norman Hartnell'ın imzasını taşıyor. Beatrie'in gelinlik tacı ise bir kez daha "Kraliçe'nin en sevdiği torunu mu?" sorularını akla getirdi. Queen Marry Fringe adlı bu tacı Kraliçe 2 Elizabeth kendi düğününde de duvağının üzerine takmıştı.

BİR KIZ BEBEKLERİ OLDU

Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin geçen yıl bir kız bebekleri dünyaya geldi. Bebeğe Sienna Elizabeth adı verildi. Buckingham Sarayı tarafından yapılan resmi duyuruda bebeğin 18 Eylül 2021'de saatler 23: 42'yi gösterirsen Londra'daki Chelsea and Westminster Hastanesi'nde dünyaya geldiği belirtildi. Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak üzere aileye yeni katılan kız bebeğin anneanne, babaanne ve dedelerinin de bilgilendirildiği ayrıntısı da açıklamada yer aldı. Tüm ailenin bebeğin dünyaya geldiği hastanedeki sağlık personeline müteşekkir olduğu da vurgulanan açıklamada Mapelli Mozzi'nin eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Christopher Woolf'a da gönderme yapıldı. Minik bebeğin, en kısa zamanda ağabeyi ile tanışacağı da belirtildi.