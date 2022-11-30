'Parmak emme skandalı' yüzünden dışlanmıştı: Gözden düşmüş eski geline, dost elini uzattı

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ADINI, AİLENİN SKANDALLAR TARİHİNE 'ALTIN HARFLERLE' YAZDIRDI

Ama, hayır! Gençliğini gece gezmelerinde, alkol duvarını aşmış olarak geçiren, evlendikten sonra da hiç durmadan konuşup dikkatleri üzerine çeken Prens Harry değil bu kişi. Ya da ilk eşi Diana'yı, şimdiki eşi Camilla ile aldatan Charles, buna karşılık, iddialara göre "seri halde" ilişkiler yaşayan Prenses Diana da değil. Döneminde karısı hala hayatta olan boşanmış bir erkeğe aşık olan sonra konumu gereği onu bırakan Prenses Margaret hiç değil. Zaten bütün bunlar, günümüzün bakış açısıyla artık skandal bile sayılmıyor. Peki kim bu İngiliz kraliyet ailesinin "skandallar tarihine" adını silinmez harflerle yazdıran kişi?

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'PARMAK EMME SKANDALI' TÜM AİLEYİ ÖFKEDEN DELİRTTİ

Kendisi de aslında pek "uslu" olmayan, hatta aleyhindeki cinsel taciz davasında bile mağdurapara ödeyerek "yakasını kurtaran" Andrew'nun eski eşi Sarah Ferguson! Eşinden yıllar önce boşanmış olmasına rağmen hâlâ evlilik yoluyla elde ettiği York Düşesi unvanını koruyan, Kraliçe 2. Elizabeth'in eski gelini Sarah ya da İngiliz basınındaki adıyla Fergie, gerçekten ailedeki herkesi, tepeden tırnağa titreten bir skandalın kahramanı olarak anılıyor. Fergie'nin yarı çıplak bir halde başrolünde olduğu o skandala değineceğiz elbette ama gelin biz onu anmamızın nedenine kısaca bir bakalım önce.

GÖZDEN DÜŞMÜŞ GELİNE, 30 YIL SONRA ZEYTİN DALI UZATTI

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra İngiliz kraliyet ailesinde birçok değişiklik oldu. Bunların bazıları zaten beklenen "hiyerarşik" değişikliklerdi. Ancak Kral 3. Charles'ın hükümdarlığında daha farklı gelişmelere de tanık olacak tüm dünya. İşte bunun en yeni örneklerinden biri de ortaya çıktı. Bu son gelişmeye göre Prens Andrew'nun eski karısı "skandallar kraliçesi" Sarah Ferguson, bu yıl ailenin tüm kıdemli üyelerinin katılacağı Sandringham'daki Noel kutlamasına katılacak. Onu davet eden kişi ise Kral 3. Charles'ın ta kendisi. Bu konunun bu kadar ön plana çıkmasının nedeni ise Fergie'nin tam 30 yıl sonra ilk kez Noel'i aileyle geçirecek olması.Kraliçe'nin eski gelini Sarah, adının o büyük skandala karıştığı 1992 yılından bu yana söz konusu etkinlikte yer almamıştı. Bu arada Sarah ile eski eşi Andrew'nun yıllar önce boşanmalarına rağmen hâlâ görüştüklerini hatta zaman zaman sosyal medya için birlikte poz verdiklerini de hatırlatalım.

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MONARŞİNİN BAĞIŞLAYICILIĞINI VURGULUYOR İDDİASI

Kral 3. Charles'ın, Sarah Fergosun'ı da Sandringham'a çağırmasının altında yatan nedenler de kraliyet uzmanlarının tartışma masasında. Uzmanlara göre kardeşi Andrew'yu bile adının karıştığı cinsel taciz iddiaları nedeniyle cezalandıracağı iddiaları ortalarda dolaşan Kral Charles'ın, Sarah'yı bu önemli olaya davet etmesinin nedeni hakkında bu uzmanlar farklı yorumlar yapıyor. Bunlardan birine göre Charles, Sarah gibi halk tarafından çok da sevilmeyen birini 30 yıl sonra Noel buluşmasına davet ederek monarşinin "aile ve affetmeye" ilişkin bakışını vurgulamak istediğini ileri sürdü. Kraliyet uzmanlarına göre Sarah'nın eski kocası Andrew da bu etkinlikle tüm ailesiyle birlikte olacak. Çünkü her ne kadar Andrew artık saygınlığını kaybetmiş ve bütün resmi görevlerinden sıyrılmış olsa da Noel kutlaması bunlardan biri değil, bir aile etkinliği.

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CHARLES ANNESİNİN ADIMLARINI İZLİYOR

Sarah Ferguson, Kraliçe 2. Elizabeth ve kocası Prens Philip'in sağlığında Noel etkinliklerinin hiçbirine davet edilmemişti. 30 yıl boyunca Noel'i eski eşi ve iki kızı Beatrice ile Eugenie'den ayrı kutluyordu. Fakat bu yıl Charles'ın davetiyle o da aile arasında yerini alacak. Öte yandan bu konuda başka bir iddia daha var. Kraliyet uzmanı Robert Jobson'a göre Kraliçe, geçen eylül ayında hayata veda etmeden önce eski gelini Sarah ile barıştı. Charles da bu konuda annesinin adımlarını izliyor.

NOEL RUHUNA UYGUN BİR TAVIR: Kraliyet uzmanı Robert Jobson'a göre Kral 3. Charles, Sarah Ferguson'ı Noel tatilini birlikte geçirmeye davet ederek tam da bu dönemin ruhuna uygun bir davranışta bulunduğunun altını çizdi.





'PHILIP HAYATTA OLSAYDI SARAH ORAYA ADIM BİLE ATAMAZDI'

Bir başka kraliyet uzmanı Phil Dampier'e göre Charles'ın bu davranışı bir "bağışlama ve kibarlık gösterisi." Aynı zamanda Charles'tan kardeşi Andrew'ya uzanan bir "zeytni dalı." Bu arada Dampier'nin bir başka yorumu da var bu konuda. Ona göre eğer Kraliçe'nin kocası Prens Philip hayatta olsaydı, Fergie asla Noel'i kraliyet ailesiyle birlikte kutlamak için davet almazdı.

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Sarah Ferguson'ın 30 yıl sonra Sandringham'da Noel geçirmek için davet aldığı konuşuluyor, ama oraya gidip gitmeyeceği belli değil. Bazı yorumculara göre Sarah, Noel'i 30 yıldır olduğu gibi kutlayacak yani kraliyet ailesiyle buluşmayacak. Sarah Ferguson'ın 30 yıl sonra Sandringham'da Noel geçirmek için davet aldığı konuşuluyor, ama oraya gidip gitmeyeceği belli değil. Bazı yorumculara göre Sarah, Noel'i 30 yıldır olduğu gibi kutlayacak yani kraliyet ailesiyle buluşmayacak. DAVETE NASIL YANIT VERECEK?

Bu arada Sandringham'dan bir yetkilinin İngiliz basınına anlattığına göre Wood Farm konutu 62 yaşındaki Andrew, 63 yaşındaki Sarah ile kızları Eugenie, Beatrice ve aileleri için hazırlandı.

1980'LERDE SARAYDA YAPILAN İKİNCİ GÖSTERİŞLİ DÜĞÜN

İngiliz kraliyet ailesinin "dışlanmış" gelin Sarah Ferguson'a yönelik yeni yaklaşımı ile ilgili son gelişmeler bunlar. Peki Ferguson'ın neden aile tarafından böylesine dışlandığını bilmek ister misiniz? İşte bunun nedeni Sarah'nın 1992 yılında baş kahramanı olduğu, fotoğrafları dünya basınında kelimenin tam anlamıyla 'çarşaf çarşaf' yayınlanan o fotoğraflar. Sarah Ferguson, tüm dünyanın bir peri masalını izler gibi izlediği Diana Spencer ve Prens Charles düğününden beş yıl sonra İngiliz kraliyet ailesine gelin gitti. 1986'da Prens Andrew ile Sarah Ferguson evlendi. Eugenie ve Beatrice adında iki kızları dünyaya geldi. Ancak evlilik iyi gitmedi ve çift, 1992 yılında yollarını ayırma kararı aldı. Resmi olarak boşanmaları ise 1996'da tamamlandı.

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YARI ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR DÜNYA BASININDA YAYINLANDI

Fakat bu resmi boşanmaya kadar geçen zamanda Sarah Ferguson, bugün bile kendisiyle özdeşleşen o büyük skandalın kahramanı oldu. Sarah, Andrew ile yollarını ayırdıktan sonra Fransa'nın gözde tatil bölgesi St. Tropez'ye gitti. O tatil sırasında Amerikalı finans danışmanı John Bryan ile vakit geçirdi. İkili, bir gün havuz başında güneşlenirken Bryan, Sarah'nın ayak parmağını emmeye başladı. Onları adım adım takip eden paparazziler elbette o anları kaçırmadı. Her ne kadar boşanmak üzere olsalar da İngiliz kraliyet ailesinin gelininin bu görüntüleri dünya basınının manşetlerinde yer aldı. İşin daha da tuhafı şu ki, o fotoğraflar yayınlandığı sırada Sarah, tüm aileyle birlikte Balmoral Şatosu'nda bulunuyordu. Kraliçe 2. Elizabeth bu fotoğrafları görünce öfkeden küplere bindi. Sarah aynı gün Londra'ya döndü. Her ne kadar başka bazı gelişmeler olsa da Sarah Ferguson ağırlıklı olarak bu skandal yüzünden aileden dışlandı. Bu skandal patlar verdiğinde takvimler 1992 yılını gösteriyordu.

KRAL, SKANDALI AFFETTİ: Kral 3. Charles'ın Sarah Ferguson'ı, Noel tatilini aileyle geçirmek için Sandringham'a davet etmesi işte bu yüzden onun "aileye ve bağışlamaya" önem verdiğinin bir göstergesi olarak nitelendiriliyor.





BEDAVACI SARAH

Sarah Ferguson'ın yarattığı tek skandalın bu olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Yani onun "skandallar kralİçesi" olarak anılması boşuna değil. 2008 yılında kızları Eugenie ve Beatrice'in madde yardımıyla Sarah Selects adını verdiği vakfı kurdu. Fakat elde ettiği yüksek miktarda parayı kendi çıkarı için kullandığı ortaya çıktı. O dönemde Sarah'nın İngiliz basınındaki adı artık "Bedavacı Sarah" idi.

DİZİ DİZİ SKANDALLAR DEVAM ETTİ

Fergie'nin adı bir dizi skandala daha karıştı. Alışveriş ettiği mağazalara ve yanında çalışan kişilere borçlarını ödemediği ortaya çıktı. Dünyayı sarsan ve telekulak skandalı nedeniyle kapısına kilit vurmak zorunda kalan News of The World Gazetesi'nin gizli kamerasına da yakalandı Fergie. O sırada 500 bin sterlin karşılığında eski eşi Prens Andrew ile bir iş görüşmesi ayarlamaya çalışıyordu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA KONUŞULDU

Sarah Ferguson son dönemde küçük, mavi bir helikopterden söz eden Budgie adlı çocuk kitapları serisinin yazarı olarak da konuşuluyor. 62 yaşındaki Ferguson, pandemi kısıtlamaları sırasında da sosyal medyadan paylaştığı, çocuklara yönelik videolarıyla dikkat çekti. Ferguson başka çocuk kitapları yazmayı da sürdürüyor.

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1980'LERİN ELTİLERİ DIANA VE SARAH

Bütün bunlar bir yana Sarah Ferguson, Prens Andrew ile evli olduğu dönemde aynı zamanda Diana'nın da eltisiydi. Sarah, Buckingham Sarayı'na gelin gittiğinde "büyük gelin" Diana ile birlikte kamuoyunun büyük ilgisini çekiyorlardı. Günümüzün "eltileri" Kate ile Meghan'dan farklı olarak daha dostane bir tablo çiziyorlardı. Fakat bu durum uzun sürmedi. Her ikisi de aynı yıl eşleriyle yollarını ayırdı. Diana gencecik yaşında hayata veda etti. Sarah Ferguson ise kendine özgü yaşam tarzıyla hayatını sürdürüyor.

ESKİ EŞİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Bu arada... Sarah Ferguson'ın adı eski eşi Andrew aleyhine Amerikalı Virginia Giuffre cinsel taciz davası açtığında da gündeme gelmişti. Sarah, seks ticareti suçlusu Jeffrey Epstein ile yakın dostluğu başına iş açan eski kocasının en büyük destekçilerinden biriydi çünkü. O dönemde Sarah'dan 'Andrew'nun gizli silahı" olarak söz ediliyordu. İddialara göre Sarah, eşinin hukuk ekibine de yardımcı oluyordu. O dönemde Page Six'e konuşan kıdemli bir saray görevlisi "Buckingham Sarayı'ndan hiç kimse Prens Andrew davasına karışmadı, kimse çok fazla bir şey bilmiyor. Bu konu hakkında gerçekten bilgi sahibi olanlar Andrew, Sarah ve avukatları" demişti. Yine Page Six'e konuşan bir başka kaynak da Andrew'nun, Los Angeles'taki önemli hukuk firmalarından Lavely & Singer ile geçen yaz yaptığı görüşmede yanında avukatlarının yanı sıra eski eşi Fergie'nin de bulunduğunu söyledi. Aynı kaynak sözlerini şöyle sürdürdü: "Sarah, kesinlikle Andrew'nun arkasında ve hukuk ekibinin bir parçası."

KİMİN ADI SKANDALA KARIŞIRSA ONA DESTEK OLUYOR: Bu arada ailesinde kimin adı küçük ya da büyük skandallara karışsa ona desteğini esirgemiyor Kraliçe 2. Elizabeth'in eski gelini. Ferguson, önceki yaz damadı Jack Brooksbank'in karıştığı küçük çaplı bir skandalda onun destekçisi olduğunu kendisi açıklamıştı. Küçük kızı Eugenie ile evli olan Brooksbank, geçen yaz iş gezisi için gittiği İtalya'da üç modelle birlikte yat turu yaparken görüntülenmişti. Eşi Eugenie'nin küçük oğulları August ile birlikte evde olduğu bir sırada ortaya çıkan bu görüntüler de dünya kamuoyuna bomba gibi düşmüştü. İşte o olayda herkes Jack Brooksbank'in, karısı Eugeni'yi aldattığını ileri sürerken Sarah Ferguson onu savundu.





'DAMADIM İŞİNİ YAPIYORDU'

Prenses Eugenie'nin annesi, Prens Andrew'nun eski eşi Ferguson, damadı hakkında konuşup onun karısını aldatmadığını belirtmişti. Ferguson, damadının dürüst bir adam olduğunu söyledi. Ferguson, BBC'nin The One Show adlı programına konuşarak damadı Jack Brooksbank'in "işini yaptığını" söyledi. Damadının dünyada en sevdiği insanlardan biri olduğunu belirten Sarah Ferguson "O dürüst bir adamdır. Ona James Bond diyorum" sözlerini sarf etti. Sarah Ferguson damadı Jack Brooksbank hakkında "O benim hakkında bir süper kahramandır. Harika bir baba ve eşsiz bir koca. Ayrıca ön plana çıkmayı hiç sevmiyor" dedi. Ferguson, damadı Brooksbank'in bir markanın temsilcisi olarak çalıştığını belirterek "O görüntüler çekildiğinde de işini yaptığını" savundu.

BABASI SİLAHLI KUVVETLERDE KARİYER YAPTI

Prens Andrew ile olan evliliği bitse de York Düşesi unvanı elinden alınmayan Sarah Ferguson ya da tam adıyla Sarah Margaret Ferguson, 1959 yılında Londra'da doğdu. Binbaşı Ronald Ivor Ferguson ve Susan Mary Wright'ın kızı olarak dünyaya gözlerini açtı. Babası silahlı kuvvetlerde kariyer yaptı ve Prens Charles'ın polo-takımının menajeri olarak çalıştı. Babası tarafından düşesin soyu Richmond Dükü I. Charles Lennox ve Monmouth Dükü I. James Scott kolundan İngiltere kralı II. Karl'a dayanıyor.

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AYRICALIKLI BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ

Ayrıcalıklı bir çocukluk geçiren Sarah, kız kardeşi ile beraber bir yatılı okulda okudu. Mezun olduktan sonra bir sekreterlik okuluna devam eden Ferguson, bir halkla ilişkiler firmasında, sonra bir galeride ve nihayet Londra'da bir yayınevinde çalıştı. 1985 yılında kraliyet ailesi tarafından Windsor Sarayı'nda bir partiye davet edildi. Prens Andrew ile ilişkisi de orada başladı. Fakat daha çocukken, babasının polo aktivitesi dolayısıyla kraliyet ailesiyle teması olmuştu.