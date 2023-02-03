Ünlü şarkıcının kaderi böyle yazılmış: Güzellik kraliçesi seçilmeyen onun karısı olamıyor!

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2023 YILININ İLK GÖSTERİŞLİ ÜNLÜ DÜĞÜNÜ

54 yaşındaki Anthony, geçen hafta sonu kendisinden 31 yaş genç olan Nadia Ferreira ile hayatını birleştirdi. Bu tören de 2023 yılının ilk gösterişli ünlü düğünü olarak hafızalara yer etti. Elbette Marc Anthony'nin evlendiği Nadia'nın güzelliğiyle birlikte. Bu arada daha başlangıçtan bu yana çiftin aşkının bu kadar ilgi çekmesinin tek nedeninin aralarındaki yaş farkı olmadığını söyleyelim. Çünkü artık bu durum özellikle de gösteri dünyasında sıradan. Yani eşler ya da sevgililer arasındaki yaş farkı, bu olayı malzeme yapan magazin basını dışında kimsenin umurunda değil. Bu evlilikte dikkat çeken başka bir ayrıntı var: Nadia Ferreira'nın taçlı bir güzel olması!

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EŞ SEÇİMİNDE EN ÇARPICI KOŞUL: GÜZELLİK KRALİÇESİ SEÇİLMEK! Şöyle bir baktığımızda Marc Anthony'nin ağırlıklı olarak güzellik kraliçesi seçilen kadınlarla evlendiğini görüyoruz.



10 Mayıs 1999'da Paraguay'da dünyaya gözlerini açan Ferreira, birçok güzellik yarışmasına katıldı. Ayrıca 2021 yılında da Paraguay Güzeli seçildi ve ülkesini Kainat Güzeli yarışmasında temsil etti. Şimdi bu noktada Marc Anthony gibi, şöhreti dünyayı sarmış bir müzisyenin bir güzellik kraliçesiyle evlenmesinde ne gibi bir farklılık olduğunu düşünebilirsiniz. İlk bakışta gerçekten de yok. Ünlü bir sanatçıyla taçlı bir güzelin evlenmesi de sıradan bir olay. Ama ya o ünlü şarkıcı "güzellik kraliçesi" olmayan hiçbir kadınla evlenmiyorsa?

Evet... Marc Anthony, şöhretinin ilk yıllarındaki ilişkisi dışında ağırlıklı olarak "taçlı güzellerle" evlendi. Eski eşlerinden biri olan Jennifer Lopez'in güzellik kraliçesi unvanı taşımaması da sorun değil. Çünkü JLo zaten kendini yıllar önce 'gösteri dünyasının kraliçesi" olarak kabul ettirdi bile. İşte bu ayrıntıdan yola çıkarak Marc Anthony'nin, aşk defterinin sayfalarını çevirip hangi yıl, hangi güzellik kraliçesiyle evlendiğine bir bakalım istedik. Tabii hemen bu noktada Anthony'nin "taçlı olmayan" güzellerle aşk yaşadığını ama onlarla evlenmediğini de not düşelim.

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KIZININ ANNESİ BİR POLİS MEMURUYDU

Önce ünlü şarkıcının, kariyerinin ilk döneminde ilişki yaşayıp çocuk sahibi olduğu sevgilisiyle adınla başlayalım. Sözün bu noktasında da o zamanlar Marc Anthony'nin daha "güzellik kraliçeleriyle evlenme" geleneğini başlatmadığını belirtelim. Çünkü Anthony'nin eski sevgilisi ve kızının annesi olan Debbie Rosado, bir polis memuruydu. Şu anda 52 yaşında olan Porto Rikolu Debbie Rosado ile Marc Anthony 1993 yılında bir ilişki yaşadı. Bir yıl sonra Arianna (yukarıda) adında bir kızları dünyaya geldi. Ama Marc ve Debbie'nin birlikteliği kızlarının dünyaya gelmesinden iki ay sonra bitti. Bu arada Arianna'nın babasıyla ilişkisinin iyi olduğunu hatta onun eş ve sevgilileriyle de iyi geçirdiğini hatırlatalım.

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HAYATINA GİREN İLK GÜZELLİK KRALİÇESİ

Sonra da devam edelim çiçeği burnunda damat Marc Anthony'nin özel hayatının sayfalarını çevirmeye. 1993 yılında, Anthony kızı Arianna'nın doğumuyla ve hemen ardından annesiyle ayrılmakla uğraşırken Dayanara Torres adlı bir genç kadın önce Porto Riko Güzeli unvanını aldı ardından da Kainat Güzeli seçildi.

Eski çift, önce Las Vegas'ta evlendi ardından da Porto Riko'da gerçek bir nikâh yapıldı.

Birkaç yıl sonra da Marc Anthony ile yolları kesişti. Yaşadıkları romantik ilişki 2000 yılında bir nikahla taçlandı. Ama bu bir Las Vegas nikahıydı. Yani henüz resmi olarak evlenmemişlerdi. 2001 yılında oğulları Christian dünyaya geldi. Bunun üzerine uzun tartışmaların ardından Marc Anthony ile Dayanara Torres, 2002 ylında Porto Riko'da gerçek bir nikahla evlendi. 2004 yılında da ikinci çocukları Ryan doğdu. Ama iki çocuk onları bir arada tutmaya yetmedi. Anthony ve Torres yollarını ayırdılar. Marc Anthony çok geçmeden yeni bir aşka yelken açtı.

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O YENİ AŞK YILLAR ÖNCE GÖRÜP ETKİLENDİĞİ JENNIFER LOPEZ OLDU

O yeni aşkı Jennifer Lopez'den başkası değildi. Yani her ne kadar bir güzellik kraliçesi olmasa da Hollywood'un en parlak yıldızlarından biri. Aslında JLo ile Anthony'nin tanışıklığı 1990'lı yıllara kadar uzanıyor. Her ikisinin de kariyerlerinin ilk dönemlerine yani. Söylenenlere bakılırsa da daha o zamanlarda birbirlerinden etkilendiler. Ama hayatlarında başkaları olduğu için romantik bir iletişim kurulmadı aralarında.

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Fakat sonra 2004 yılının mart ayında nişanlandıklarını duyurdular. Kısa süre sonra haziran ayında da evlendiler. Lopez ile Anthony'nin biri kız diğeri erkek ikizleri Max ve Emme 2008 yılında dünyaya gözlerini açtı. Birliktelikleri sırasında büyük ilgi çeken Jennifer Lopez ve Marc Anthony'nin evliliği de sanılandan daha kısa sürdü. Çiftin boşanması resmi olarak 2014 yılında tamamlandı. Çift, kavgasız gürültüsüz dostça yollarını ayırdı.

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BOŞANMA TAMAMLANDI ANTHONY TEKRAR EVLENDİ

Anthony, Lopez'den ayrıldıktan sonra da yalnız kalmadı. Kısa süre içinde Shannon de Lima ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Aslında başlarda bunu gizleseler de 'paparazzi dikkati' gerçekleri ortaya çıkardı. Önce bir ayrılık süreci yaşadılar ama sonra tekrar bir araya gelip soluğu nikah dairesinde aldılar. Anthony, Jennifer Lopez ile evliliğinin resmen sona erdiği 2014 yılında artık Shannon de Lima'nın kocasıydı. Bu arada hemen hatırlatalım ki Shannon de Lima, ülkesi Venezuela'da ünlü bir model, TV ve sosyal medya yüzüydü. Her ne kadar herhangi birini kazanmış olmasa da birçok güzellik yarışmasının podyumunda yürümüştü.

ÜNLÜ İŞ İNSANININ KIZIYLA FLÖR ETTİ: Bu ayrılığın ardından Marc Anthony, bir değişiklik yaptı ve tacı olmayan bir güzelle flört etti. Aslına bakılırsa o da dünyanın tanıdığı bir isimdi: Chloe Green. Yani dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Sir Philip Green'in kızı. Anthony, her ne kadar o sırada Chloe'nin ailesi tarafından kabul görse ve birlikte tatillere gitseler de ilişkileri sadece bir yıl kadar sürdü.





DOMİNİKLİ MODELE GÖNLÜNÜ KAPTIRDI: Green'den ayrıldıktan sonra Marc anthony, bu kez Dominikli model Mariana Downing ile bir romantik ilişki yaşadı. Miami'de tanışan ikili haklarında ortaya atılan söylentileri bir gala gecesinde kırmızı halıya birlikte çıkarak doğruladı. Ama bu ilişki uzun ömürlü olmadı.





ONUN İÇİN ŞARKI BİLE YAZDI: Anthony, ardından İtalyan model Raffaelle Modugno ile tanıştı ve kelimenin tam anlamıyla ayakları yerden kesildi. Her ikisi de bu ilişkiyi çok fazla göz önünde yaşamamayı tercih etti. Ama Marc Anthony, Hasta Ayer adlı şarkısını bu güzel kadına adadı.





KISA BİR İLİŞKİ DAHA: Bunun ardından Anthony, bir başka kısa süreli ilişkiye yelken açtı. Model Jessica Lynne ile 2019 yılında kendisine onur ödülü verilen Latin Amerikan Müzik Ödülleri'ne katıldı. Ama bu da uzun sürmedi.





31 YAŞ GENÇ EŞİ DE GÜZELLİK KRALİÇESİ

Sonunda Marc Anthony, bir başka güzellik kraliçesi yani Nadia Ferreira ile hayatını birleştirdi. Anthony'den tam 31 yaş genç olan Ferreira, eski eşlerinin çoğu gibi bir güzellik kraliçesi. Genü kadın 2021 yılında İsrail'de düzenlenen Kainat Güzeli yarışmasında ülkesi Paraguay'ı temsil etmiş ve ikinci olmuştu. Önceleri ilişkilerini çok göz önüne çıkarmayan çift, geçen yıl Latin Grammy gecesine birlikte katıldı ve kırmızı halıda kameraların karşısına geçti.

Marc Anthony'nin Nadia Ferreira ile nişanlandığı haberi, eski eşi Jennifer Lopez'in Ben Affleck ile evlilik yolunda ilk adımı attığı açıklanan dönemde geldi. Daha onlar bu konuda açıklama yapmadan önce zaten söylentiler ortada dolanıyordu. Sonunda bir sosyal medya paylaşımı aracılığıyla gerçeği açıkladılar. Nihayetinde de geçen hafta sonu gösterişli bir törenle evlendiler.