Kalabalık aile bildiğiniz gibi değil: Meğer çocukları arasında 'ayrım' gözetiyormuş

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ALTI ÇOCUĞUN VELAYETİ İÇİN BÜYÜK KAVGA YAŞAMIŞLARDI

Biraz önce de hatırlattığımız ve elbette tüm dünyanın çok iyi bildiği gibi Angelina Jolie, Brad Pitt ile evliliğinden 16 yaşındaki Shiloh'nun yanı sıra 14 yaşına giren Vivienne ve Knox adında ikizleri dünyaya getirdi. Bunlar eski çiftin biyolojik çocukları. Bir de Angelina Jolie'nin daha Brad Pitt ile tanışmadan evlat edindiği Kamboçyalı 21 yaşında Maddox; 18 yaşında Etiyopya doğumlu Zahara ve Brad Pitt ile birlikteyken aralarına kattığı 19 yaşında Vietnamlı Pax Thien adında üç de evlatlık çocuğu var.

Dışarıdan bakıldığında Jolie, bütün çocuklarıyla elbette ufak tefek çatışmalar dışında gayet iyi geçiniyor. Hatta en büyük oğlu, ilk evlatlığı Maddox artık ona işlerinde de yardım ediyor. Jolie, bazen çocuklarıyla teker teker vakit geçirirken de objektiflere takılıyor. Zaten Pitt ile boşanma sürecinde de eski çift en çok bu altı çocuğun velayeti yüzünden gerilim yaşadı.

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BİYOLOJİK ÇOCUKLARIYLA EVLATLIK ÇOCUKLARI ARASINDA FARK GÖZETİYOR MU? Jolie'nin 'gökkuşağı ailesi' hakkında en çok merak edilen konu, çocukları arasında ayırım gözetip gözetmediği.

Dışarıdan görünen durum bu yani. Fakat birçok kişinin kafasında da Jolie ile ilgili bir soru işareti var: Acaba ünlü yıldız, biyolojik çocuklarıyla evlatlık çocukları arasında bir ayırım gözetiyor mu? Ya da bunu dışarı vurmasa bile içine böyle hisler barındırıyor mu? Bu konu sosyal medyada zaman zaman gündeme geliyor. Angelina Jolie'nin geçmişte yaptığı röportajlarda söylediklerini bir hatırlayarak bu konuyu bir masaya yatıralım istedik.

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Jolie, birkaç yıl önce Elle dergisine verdiği röportajda bu konuda kendisine yöneltilen bir soruya "kendisini, evlatlık çocukları Maddox, Zahara ve Pax Thien'e daha yakın hissettiğini" söylemişti. Sonra da sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Çünkü onlar nice zorluklar yaşadılar ve bütün bunlarIn sonucunda hayatta kaldılar."

Jolie, o röportajda ilk biyolojik kızı Shiloh'ya baktığında ne gördüğünü de şöyle anlattı: "Shiloh, onlarla kıyaslandığında doğduğu andan itibaren birçok ayrıcalığa sahip. O yüzden ona yönelik eğilimim, diğer ikisinden daha az." Elbette kendi öz kızını sevdiğini ve onun ihtiyaçlarını göz ardı etmediğini söyleyen Jolie, yine evlatlık çocuklarının daha kırılgan bir yapıya sahip olduklarını ekledi.

Jolie, Maddox, Zahara ve Pax Thien'i evlat edindiğinde hiçbirinin yeni doğan olmadığını belirtip "Onlar bana geldiklerinde kendilerine ait bir kişilikleri vardı" dedi. Fakat kendi biyolojik çocuklarının kişiliğinin gelişmesinde kendisinin ve babalarının etkisi olduğunu söyledi.

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İLK ÇOCUĞUNUN AİLEYE KATILIM SÜRECİ ZORLU OLDU

Angelina Jolie'nin altı çocuklu kalabalık ailesinin tam da kendilerine lâyık bir öyküsü var. Jolie, ilk göz ağrısı Kamboçyalı Maddox'a bir dizi zorlu mücadelenin ardından kavuştu. Her ne kadar kendisi bu konuda çok detaylı bilgi vermese de ona bu konuda yardımcı olan Sarath Mounh, Maddox'ın evlat edinilme sürecini 2021 yılında anlatmıştı. Onun söylediğine göre Jolie, 2002 yılında bir yetimhanede Maddox'u gördü ve onu evlat edinmek istedi. En çok da gülüşünden, sevimliliğinden ve zekasından etkilenmişti. Monh'un anlattığına göre Madddox, Jolie'yi görür görmez ona gülümsedi. Bu da Jolie'nin kalbinin, bu küçük bebeğe ısınmasını sağladı. Yetimhanedeki onca çocuk arasından onu oğlu olarak seçti.

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Fakat ona kavuşması öyle kolay olmadı. Bazı yasal zorluklarla karşılaşınca Sarath Mounh resmi evlat edinme belgelerinde kendini onu evlat edinen baba gibi gösterdiğini sözlerine ekledi. Çünkü Kamboçyalı bir baba, evlat edinme konusundaki zorlukları ortadan kaldırıyordu.

BEBEK KAÇAKÇILIĞI KORKUNÇ BİR NOKTADAYDI

Sarath Mounh, Maddox'ı evlat edinme konusunda Angelina Jolie'ye yardım ettiği için hiçbir pişmanlık duymadığını da sözlerine ekledi. Mounh, bu yardımdan dolayı herhangi bir maddi kazanç sağlamadığını da öne sürdü. "Kamboçya'da bebek kaçakçılığı o dönemde kötü bir noktadaydı. Jolie de yanlış bir yola sapmak istemedi" diye konuştu. Mounh kendi rolünün Jolie'nin arkadaşı olarak bazı yasal sorunları aşmasına yardım etmek olduğunu da ekledi. "Maddox'ı benim evlatlık oğlum gibi kayıt ettirdik. Jolie de onu yasal olarak benden evlatlık almış oldu" diyerek süreci anlattı.

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Jolie, bir röportajında Kamboçya'ya gitmeden önce aslında anne olmayı hiç düşünmediğini söylemişti. Hatta "Hamile kalmak istemedim. Kendimi hiç anne gibi görmedim. Ama Tomb Raider'ın çekimleri için Kamboçya'ya gittiğimde çocuklarla oynarken 'Benim oğlum buralarda bir yerlerde' diye düşündüm" diye anlattı o süreci.

100 DOLARA SATILDIĞI İDDİA EDİLDİ: Bu arada Maddox'ın 2001 doğumlu olduğunu ve o dönemde kendisine Rath Vibol adının verildiğini hatırlatalım. Ancak Jolie onu ailesine kattıktan sonra Maddox Chivan adını verdi. Bir dönem aslında Maddox'ın kimsesiz olmadığı tam tersine 100 dolara satıldığı iddiaları ortalarda dolaşsa da bunlar hiç kanıtlanmadı.





GÜNDÜZ VAKTİ KABUS GÖRMEYE BAŞLADI

Jolie kızı Zahara'yı ise 2005 yılında Etiyopya'da evlat edindi. Zahara Marley'in öyküsü diğer kardeşlerinden biraz daha trajik. O evlat edinildiğinde hem öksüzdü hem de AIDS'liydi. Bu ikinci evlatlığı nedeniyle de medyanın ilgi odağında olan Jolie, Zahara'nın aileye katılmasından bir kaç yıl sonra kötü bir sürprizle karşılaştı. Güzel yıldız, Etiyopya'dan evlat edindiği Zahara'nın gerçek annesi olduğunu iddia eden bir genç kadının ortaya çıkması üzerine, yakın çevresinin deyimiyle "gündüz vakti kabuslar görmeye" başladı.

Artık bir genç kız olan Zahara Marley, kırmızı halıdaki şık giyimiyle dikkat çekiyor. Zahara'nın moda tasarımcısı olmak istediği konuşuluyor.

In Touch dergisinin bulup konuştuğu ve Zahara'nın biyolojik annesi olduğunu iddia eden Mentewab Dawit Lebiso adlı kadın, çocuğuyla yeniden bir araya gelmek istediğini söyledi. O dönemde24 yaşında olan Lebiso, "Kızımın evine geri dönmesini ve köklerinin geldiği yerleri görmesini istiyorum" diye konuştu. Kızını doğurduktan sonra çok güç koşullar altında büyüttüğünü söyleyen genç kadın "Kızımın gerçek kimliğini tanımasını istiyorum" diye konuştu.Angelina Jolie ise bütün bunların üzerine Zahara'nın bir AIDS yetimi olduğunu hayatta kimsesi olmadığını savunmuştu.

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ÜÇÜNCÜ EVLATLIK VİETNAM'DAN GELDİ

Jolie, Pitt ile birlikteytken Vietnamlı Pax ThieN'i evlatk edindi. Bu isim Bu isim, Latince'de ''barış'', Vietnam dilinde ise ''gökyüzü'' anlamına geliyor. Jolie ile ilk karşılaştığı gün karışık duygular içindeydi. Önce Jolie'ye gülümseyen minik Pax Thien sonra utangaç tavırlar sergiledi daha sonra da ağlamaya başladı.

YETİMHANEDE YAŞIYORDU: Vietnamlı Pax Thien, annesi Angelina Jolie'nin boyuna yetişti. Jolie, onu ilk gördüğünde küçücük bir çocuktu ve yetimhanede kalıyordu.

Jolie ve Pitt onu ailelerine kattıktan sonra eskiden kaldığı yetimhanenin yetkilileri Pax Thien adına çok sevindiklerini söyleyerek "Onu özleyeceğiz ama geride özen göstermemiz gereken başka çocuklarımız var. Tek avuntumuz da bu olacak" demişlerdi.

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu Shiloh. Namibya'da dünyaya gelen Shiloh, daha anne karnındayken dünya kamuoyunun dikkatini üzerinde toplamıştı.





Bir zamanlar Brangelina adıyla anılan çiftin ikizleri Vivienne ve Knox da kameralar karşısında büyüdü. İkizler Fransa'da Nice kentinde dünyaya geldi.