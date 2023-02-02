ÃœnlÃ¼ oyuncunun genÃ§lik fantezisi kÃ¢busa dÃ¶ndÃ¼: Kendimi parayla aÅŸk yaÅŸÄ±yor gibi hissettim

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GENÃ‡LÄ°K FANTEZÄ°SÄ° GERÃ‡EÄžE DÃ–NDÃœ AMA...

Ä°ÅŸte bu tÃ¼rden nadir gerÃ§ekleÅŸen bir fantezi, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼lerinden biri iÃ§in gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ama bedeli sandÄ±ÄŸÄ± gibi olmadÄ±, tam tersine bir tÃ¼r hÃ¼srana dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. O Ã¼nlÃ¼ ÅŸÃ¶hretinin ilk dÃ¶neminde, adÄ±nÄ± vermediÄŸi Ã§ok Ã¼nlÃ¼ bir aktÃ¶rle romantik bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Ama sonrasÄ±nda geriye bÃ¼yÃ¼k bir piÅŸmanlÄ±k kaldÄ±. Kim mi bu Ã¼nlÃ¼? Gelin bakalÄ±m.

YukarÄ±da kÄ±saca Ã¶zetlediÄŸimiz bu olay Jessica Simpson'Ä±n baÅŸÄ±na geldi. ÅžarkÄ±cÄ±lÄ±kla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kariyerine oyunculuÄŸu sÄ±ÄŸdÄ±ran ardÄ±ndan da moda tasarÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelen Simpson, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu deneyimi Amazon Original Stories iÃ§in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bir makalede ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla anlattÄ±.

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HOLLYWOOD'DA TEK EÅžLÄ°LÄ°ÄžÄ°N NE ANLAMA GELDÄ°ÄžÄ°NÄ° Ã–ÄžRENDÄ°M: Simpson makalesinde yÄ±llar Ã¶nce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± deneyimin, kendisi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶ÄŸretici olduÄŸunu itiraf etti.

Jessica Simpson makalesine "Bu kiÅŸisel bir Ã¶ykÃ¼ ve ben asla bunu paylaÅŸacaÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸtim" satÄ±rlarÄ±yla baÅŸladÄ±. Sonra da yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. BÃ¼tÃ¼n o sÃ¼recin "gerÃ§ek Ã¼stÃ¼" olduÄŸunu yazan Simpson"Beni yanlÄ±ÅŸ anlamayÄ±n ama gerÃ§ekten Ã§ok eÄŸlendiÄŸim zamanlar odu. Ama Ã§oÄŸunlukla kendimi soyutlanmÄ±ÅŸ gibi hissettim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ben insanlarla derin baÄŸlantÄ±lar kurmayÄ± severim. Ve kimin gÃ¼venilir olduÄŸunu, kimin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyordum. AyrÄ±ca Hollywood'da tek eÅŸliliÄŸin anlamÄ±na dair geniÅŸ bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± olduÄŸunu da Ã¶ÄŸrendim" diye yazdÄ±.

'SANKÄ° BAKIÅžLARIYLA ÃœZERÄ°MDEKÄ° GÄ°YSÄ°LERÄ° Ã‡IKARIYORDU'

Åžu anda 42 yaÅŸÄ±nda olan Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Simpson, Movie Star: They Always Say They're Single (Film YÄ±ldÄ±zÄ±: Her Zaman Bekar OlduklarÄ±nÄ± SÃ¶ylerler) baÅŸlÄ±klÄ± makalesinde, adÄ±nÄ± vermediÄŸi o Ã¼nlÃ¼ oyuncuyla ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Zaten makalesinde tuhaf bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± o oyuncuyu "genÃ§lik fantezisi" olarak nitelendirdi. Simpson, o Ã¼nlÃ¼yle iliÅŸki yaÅŸarken onun evli olduÄŸunu bilmediÄŸini onun da sÃ¶ylemediÄŸini ve dolayÄ±sÄ±yla "Ã¶teki kadÄ±n" konumuna girdiÄŸini anlattÄ±.

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YazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Simpson, uzaktan hayranÄ± olduÄŸu o Ã¼nlÃ¼ oyuncuyla 2001 MTV Video MÃ¼zik Ã–dÃ¼lleri'nde, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da tanÄ±ÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu ona sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise kendini kaybedecek gibi hissettiÄŸini ekledi. Simpson; Ã§ocukluktan genÃ§liÄŸe geÃ§tiÄŸi yÄ±llarda Ã§ok seksi bulduÄŸu o Ã¼nlÃ¼nÃ¼n kendisini tepeden tÄ±rnaÄŸa sÃ¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Bunu da "Sanki bakÄ±ÅŸlarÄ±yla Ã¼zerimdeki elbiseleri Ã§Ä±karÄ±yordu" diyerek tanÄ±mladÄ±.

O gece Ã¼nlÃ¼ oyuncunun telefon numarasÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama onu hiÃ§ aramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± satÄ±rlarÄ±na ekledi. O sÄ±rada Simpson, sevgilisi Nick Lachey ile bir ayrÄ±lÄ±k yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Fakat onunla barÄ±ÅŸÄ±p tekrar bir araya gelince o Ã¼nlÃ¼ oyuncuyu aramadÄ±. Simpson ile Lachey, 2002 yÄ±lÄ±nda evlendiler ama 2006'da boÅŸandÄ±lar. Ä°ÅŸte o sÃ¼reÃ§te Simpson, kendisinden bÃ¼yÃ¼k o Ã¼nlÃ¼ oyuncuyla bir kez daha karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Hatta onunla buluÅŸtu.

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'O Ã–PÃœCÃœÄžÃœN SICAKLIÄžINI TEPEDEN TIRNAÄžA HÄ°SSETTÄ°M': Simpson, ilk Ã¶pÃ¼ÅŸmelerinin sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± vÃ¼cudunun her yerinde hissettiÄŸini yazdÄ±.Â

O oyuncu, Smipson'a bir Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine hazÄ±rlanmak iÃ§in Beverly Hills Oteli'ndeki bungalow'una gelmesini teklif etti. Simpson da onun kendisinden kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya hazÄ±rlanmak iÃ§in yardÄ±m istediÄŸini sandÄ±.Simpson'Ä±n arkadaÅŸÄ± arabanÄ±n iÃ§inde beklerden Simpson ve o Ã¼nlÃ¼ oyucu bir sÃ¼re sohbet ettiler ve sonra Ã¼nlÃ¼ oyuncu Simpson'Ä± Ã¶ptÃ¼. Jessica Simpson o anlarÄ± makalesinde "O Ã¶pÃ¼cÃ¼ÄŸÃ¼n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± tepeden tÄ±rnaÄŸa vÃ¼cudunun her yerinde hissettiÄŸini" yazdÄ±.Â

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YUVA YIKAN KADIN GÄ°BÄ° GÃ–RÃœNMEK Ä°STEMEDÄ°

Ã–dÃ¼l tÃ¶reni sÃ¼resince Jessica Simpson, kendini Ã§ok Ã¶zel hissettiÄŸini Ã§Ã¼nkÃ¼ yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncunun durmadan kendisine cep telefonundan mesaj gÃ¶nderdiÄŸini yazdÄ±. Fakat kÄ±sa bir sÃ¼re sonra o Ã¼nlÃ¼ oyuncunun kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla birlikte Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼. Bunu keÅŸfettikten sonra dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini makalesinde "Asla, bir milyon yÄ±l da geÃ§se Ã¶teki kadÄ±n olmayacaktÄ±m" diyerek anlattÄ±.

Fakat makalesine gÃ¶re sonra sÃ¶z konusu adam onu aradÄ± ve kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla iliÅŸkisinin tamamen bittiÄŸini sÃ¶yledi. Hatta o kadÄ±nla sadece basÄ±nda Ã§Ä±kacak sÃ¶ylentileri Ã¶nlemek iÃ§in birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiklerini ve hayatÄ±ndaki tek kadÄ±nÄ±n Jessica olduÄŸunu belirtti. Fakat Simpson, "yuva yÄ±kan kadÄ±n" gibi gÃ¶rÃ¼nmemek iÃ§in o adamdan kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

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OYNADIÄžI FÄ°LMÄ°N SETÄ°NE DAVET ETTÄ°: ODASINA YANGIN MERDÄ°VENÄ°NDEN GÄ°RMEK ZORUNDA KALDI

Bunun ardÄ±ndan o gizemli adam ve Jessica Simpson, zaman zaman birlikte vakit geÃ§irmeye baÅŸladÄ±lar. Gece kulÃ¼plerinde birlikte samimi ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ler. Sonunda o Ã¼nlÃ¼ oyuncu Jessica Simpson'Ä± New York yakÄ±nlarÄ±nda Ã§ekilen ve kendisinin de rol aldÄ±ÄŸÄ± bir filmin setine davet etti. Simpson da oraya gitti. Bu arada Jessica Simpson, sÃ¶z konusu filmin en sÄ±radan bir sinema izleyicisinin bile tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± bir yÃ¶netmen tarafÄ±ndan Ã§ekildiÄŸini yazdÄ±.

Ä°ÅŸte New York'a yaptÄ±ÄŸÄ± o ziyaret sÄ±rasÄ±nda aslÄ±nda tuhaf bir ÅŸeyler oldu. Ä°kisi aynÄ± Ã¶zel jetle New York'a gittikleri halde kalacaÄŸÄ± otele onunla aynÄ± araÃ§ta gitmesine izin verilmedi. Simpson baÅŸka bir araÃ§la otele gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Filmin yapÄ±m asistanÄ± ona, oteldeki odalarÄ±na girmek iÃ§in yangÄ±n merdivenlerini kullanmak zorunda olduÄŸunu sÃ¶yledi. Simpson bu tuhaf durumdan kuÅŸkulanmadÄ±. Bunun o Ã¼nlÃ¼ oyuncu tarafÄ±ndan paparazzi ilgisine karÅŸÄ± alÄ±nan bir Ã¶nlem olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Ama sonra baÅŸka bir ÅŸey fark etti: O Ã¼nlÃ¼ oyuncu onun odasÄ±ndan farklÄ± bir katta baÅŸka bir suitte kalÄ±yordu!

'KENDÄ°MÄ° TELE KIZ GÄ°BÄ° HÄ°SSETTÄ°M'

O anda hissettiklerini "GerÃ§ek ÅŸu ki o anda Ã¶lÃ¼mÃ¼ne korktum ve oradan gitmek istedim." Simpson, aslÄ±nda bÃ¼tÃ¼n bu yaÅŸadÄ±klarÄ±nda seksi ve baÅŸtan Ã§Ä±karÄ±cÄ± bir yan olduÄŸun ancak bir taraftan da kendini "tele kÄ±z gibi" hissettiÄŸini anlattÄ± makalesinde. Zaten sonra yaÅŸadÄ±klarÄ± bir an bu hislerini biraz daha alevlendirdi.

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Makalesinde yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Simpson ve sÃ¶z konusu adam, genÃ§ kadÄ±nÄ±n odasÄ±nda samimi bir ÅŸekilde otururken adam ona "Neden birlikte olmuyoruz?" diye sordu. Ä°ÅŸte o anda Jessica, o adamÄ±n kendisini paparazzilerden deÄŸil hayatÄ±ndaki kadÄ±ndan sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anladÄ±. Simpson'Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re o gece, onlar birlikte olmadan sona erdi: O arada Ã¼nlÃ¼ oyuncu, ruhsal danÄ±ÅŸmanÄ±nÄ± arayÄ±p, bunun "Ã§ok gÃ¼nah" olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± sormak istedi.

'O GENÃ‡ KIZIN YAPMAKTAN GURUR DUYACAÄžI BÄ°R ÅžEY DEÄžÄ°LDÄ°'

Fakat Simson, ertesi gÃ¼n bambaÅŸka bir karar verdi. SÃ¶z konusu adam sete gittiÄŸinde o da otelden ayrÄ±lÄ±p New York'ta bulunan kÄ±z arkadaÅŸlarÄ±na katÄ±ldÄ±. Onlarla birlikte kÄ±sa bir tatil yaptÄ±.Â Simpson makalesini "O adamla genÃ§lik fantezimi gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ olmak umurumda bile deÄŸildi. Bu benim daha genÃ§ halimdeki o kÄ±zÄ±n yapmaktan gurur duyacaÄŸÄ± bir seÃ§im deÄŸildi. "

Jessica Simpson, 2002'de dÃ¶rt yÄ±llÄ±k birlikteliÄŸin ardÄ±ndan Nick Lachey ile evlendi. Fakat bu evlilik 2006 yÄ±lÄ±nda bitti.





Simpson Dukes of Hazzard adlÄ± yapÄ±mdaki rol arkadaÅŸÄ± Johnny Knoxville ile Lachey ile evliliÄŸi sÄ±rasÄ±nda duygusal bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.





Jessica Simpson, 2006 ile 2007 arasÄ±nda John Mayer ile Ã§alkantÄ±lÄ± bir iliÅŸki yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.





Ondan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra 2007 ile 2009 arasÄ±nda sporcu Tony Romo ile birlikte oldu.





Simpson 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana Eric Johnson ile evli. Ã‡iftin Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.





Jessica Simpson son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r Ã¶nce aldÄ±ÄŸÄ± sonra da verdiÄŸi kilolarla da gÃ¼ndemde. Bir dÃ¶nem 108 kiloya kadar Ã§Ä±kan yÄ±ldÄ±z, sonra 63 kiloya indi. GeÃ§irdiÄŸi deÄŸiÅŸimi de zaman zaman sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.Â

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KARDEÅžÄ° DE GÃ–STERÄ° DÃœNYASININ ÃœNLÃœ SÄ°MALARINDAN BÄ°RÄ°

Ailesindeki tek Ã¼nlÃ¼ kiÅŸi Jessica Simpson deÄŸil bu arada. KardeÅŸi Ashlee de gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n renkli simalarÄ±ndan biri. 2000'lerin baÅŸÄ±nda iki kardeÅŸ Ã¶zellikle hÄ±zlÄ± hayatlarÄ±yla manÅŸetlerden inmiyordu. Jessica'nÄ±n 38 yaÅŸÄ±ndaki kardeÅŸi Ashlee, 2008 ile 2011 arasÄ±nda ilk evliliÄŸini Pete Wentz ile yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde Ã§ok dikkat Ã§ekiyordu. 2014 yÄ±lÄ±nda mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n efsane seslerinden Diana Ross'un oÄŸlu Evan ile evlendikten sonra daha sakin bir hayat sÃ¼rmeye baÅŸladÄ±.