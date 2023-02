ÃœnlÃ¼ oyuncunun genÃ§lik fantezisi kÃ¢busa dÃ¶ndÃ¼: Kendimi parayla aÅŸk yaÅŸÄ±yor gibi hissettim

Haberin Devamı

GENÇLİK FANTEZİSİ GERÇEĞE DÖNDÜ AMA...

İşte bu türden nadir gerçekleşen bir fantezi, gösteri dünyasının ünlülerinden biri için gerçeğe dönüştü. Ama bedeli sandığı gibi olmadı, tam tersine bir tür hüsrana dönüştü. O ünlü şöhretinin ilk döneminde, adını vermediği çok ünlü bir aktörle romantik bir ilişki yaşadı. Ama sonrasında geriye büyük bir pişmanlık kaldı. Kim mi bu ünlü? Gelin bakalım.

Yukarıda kısaca özetlediğimiz bu olay Jessica Simpson'ın başına geldi. Şarkıcılıkla başladığı kariyerine oyunculuğu sığdıran ardından da moda tasarımcılığına yönelen Simpson, yaşadığı bu deneyimi Amazon Original Stories için kaleme aldığı bir makalede ayrıntılarıyla anlattı.

HOLLYWOOD'DA TEK EŞLİLİĞİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ ÖĞRENDİM: Simpson makalesinde yıllar önce yaşadığı deneyimin, kendisi açısından öğretici olduğunu itiraf etti.

Jessica Simpson makalesine "Bu kişisel bir öykü ve ben asla bunu paylaşacağımı düşünmemiştim" satırlarıyla başladı. Sonra da yaşadıklarını anlattı. Bütün o sürecin "gerçek üstü" olduğunu yazan Simpson"Beni yanlış anlamayın ama gerçekten çok eğlendiğim zamanlar odu. Ama çoğunlukla kendimi soyutlanmış gibi hissettim. Çünkü ben insanlarla derin bağlantılar kurmayı severim. Ve kimin güvenilir olduğunu, kimin olmadığını bilmiyordum. Ayrıca Hollywood'da tek eşliliğin anlamına dair geniş bir bakış açısı olduğunu da öğrendim" diye yazdı.

'SANKİ BAKIŞLARIYLA ÜZERİMDEKİ GİYSİLERİ ÇIKARIYORDU'

Şu anda 42 yaşında olan üç çocuk annesi Simpson, Movie Star: They Always Say They're Single (Film Yıldızı: Her Zaman Bekar Olduklarını Söylerler) başlıklı makalesinde, adını vermediği o ünlü oyuncuyla ilk gençlik yıllarında tanıştığını yazdı. Zaten makalesinde tuhaf bir ilişki yaşadığı o oyuncuyu "gençlik fantezisi" olarak nitelendirdi. Simpson, o ünlüyle ilişki yaşarken onun evli olduğunu bilmediğini onun da söylemediğini ve dolayısıyla "öteki kadın" konumuna girdiğini anlattı.

Yazdığına göre Simpson, uzaktan hayranı olduğu o ünlü oyuncuyla 2001 MTV Video Müzik Ödülleri'nde, kırmızı halıda tanıştı. Ünlü oyuncu ona sarıldığında ise kendini kaybedecek gibi hissettiğini ekledi. Simpson; çocukluktan gençliğe geçtiği yıllarda çok seksi bulduğu o ünlünün kendisini tepeden tırnağa süzdüğünü belirtti. Bunu da "Sanki bakışlarıyla üzerimdeki elbiseleri çıkarıyordu" diyerek tanımladı.

O gece ünlü oyuncunun telefon numarasını aldığını ama onu hiç aramadığını satırlarına ekledi. O sırada Simpson, sevgilisi Nick Lachey ile bir ayrılık yaşamıştı. Fakat onunla barışıp tekrar bir araya gelince o ünlü oyuncuyu aramadı. Simpson ile Lachey, 2002 yılında evlendiler ama 2006'da boşandılar. İşte o süreçte Simpson, kendisinden büyük o ünlü oyuncuyla bir kez daha karşılaştı. Hatta onunla buluştu.

'O ÖPÜCÜĞÜN SICAKLIĞINI TEPEDEN TIRNAĞA HİSSETTİM': Simpson, ilk öpüşmelerinin sıcaklığını vücudunun her yerinde hissettiğini yazdı.

O oyuncu, Smipson'a bir ödül törenine hazırlanmak için Beverly Hills Oteli'ndeki bungalow'una gelmesini teklif etti. Simpson da onun kendisinden kırmızı halıya hazırlanmak için yardım istediğini sandı.Simpson'ın arkadaşı arabanın içinde beklerden Simpson ve o ünlü oyucu bir süre sohbet ettiler ve sonra ünlü oyuncu Simpson'ı öptü. Jessica Simpson o anları makalesinde "O öpücüğün sıcaklığını tepeden tırnağa vücudunun her yerinde hissettiğini" yazdı.

YUVA YIKAN KADIN GİBİ GÖRÜNMEK İSTEMEDİ

Ödül töreni süresince Jessica Simpson, kendini çok özel hissettiğini çünkü yakışıklı oyuncunun durmadan kendisine cep telefonundan mesaj gönderdiğini yazdı. Fakat kısa bir süre sonra o ünlü oyuncunun kız arkadaşıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını gördü. Bunu keşfettikten sonra düşündüklerini makalesinde "Asla, bir milyon yıl da geçse öteki kadın olmayacaktım" diyerek anlattı.

Fakat makalesine göre sonra söz konusu adam onu aradı ve kız arkadaşıyla ilişkisinin tamamen bittiğini söyledi. Hatta o kadınla sadece basında çıkacak söylentileri önlemek için birlikte görüntülendiklerini ve hayatındaki tek kadının Jessica olduğunu belirtti. Fakat Simpson, "yuva yıkan kadın" gibi görünmemek için o adamdan kaçtığını yazdı.

OYNADIĞI FİLMİN SETİNE DAVET ETTİ: ODASINA YANGIN MERDİVENİNDEN GİRMEK ZORUNDA KALDI

Bunun ardından o gizemli adam ve Jessica Simpson, zaman zaman birlikte vakit geçirmeye başladılar. Gece kulüplerinde birlikte samimi şekilde görüldüler. Sonunda o ünlü oyuncu Jessica Simpson'ı New York yakınlarında çekilen ve kendisinin de rol aldığı bir filmin setine davet etti. Simpson da oraya gitti. Bu arada Jessica Simpson, söz konusu filmin en sıradan bir sinema izleyicisinin bile tanıdığı bir yönetmen tarafından çekildiğini yazdı.

İşte New York'a yaptığı o ziyaret sırasında aslında tuhaf bir şeyler oldu. İkisi aynı özel jetle New York'a gittikleri halde kalacağı otele onunla aynı araçta gitmesine izin verilmedi. Simpson başka bir araçla otele götürüldü.Filmin yapım asistanı ona, oteldeki odalarına girmek için yangın merdivenlerini kullanmak zorunda olduğunu söyledi. Simpson bu tuhaf durumdan kuşkulanmadı. Bunun o ünlü oyuncu tarafından paparazzi ilgisine karşı alınan bir önlem olduğunu düşündü. Ama sonra başka bir şey fark etti: O ünlü oyuncu onun odasından farklı bir katta başka bir suitte kalıyordu!

'KENDİMİ TELE KIZ GİBİ HİSSETTİM'

O anda hissettiklerini "Gerçek şu ki o anda ölümüne korktum ve oradan gitmek istedim." Simpson, aslında bütün bu yaşadıklarında seksi ve baştan çıkarıcı bir yan olduğun ancak bir taraftan da kendini "tele kız gibi" hissettiğini anlattı makalesinde. Zaten sonra yaşadıkları bir an bu hislerini biraz daha alevlendirdi.

Makalesinde yazdığına göre Simpson ve söz konusu adam, genç kadının odasında samimi bir şekilde otururken adam ona "Neden birlikte olmuyoruz?" diye sordu. İşte o anda Jessica, o adamın kendisini paparazzilerden değil hayatındaki kadından sakladığını anladı. Simpson'ın yazdığına göre o gece, onlar birlikte olmadan sona erdi: O arada ünlü oyuncu, ruhsal danışmanını arayıp, bunun "çok günah" olup olmayacağını sormak istedi.

'O GENÇ KIZIN YAPMAKTAN GURUR DUYACAĞI BİR ŞEY DEĞİLDİ'

Fakat Simson, ertesi gün bambaşka bir karar verdi. Söz konusu adam sete gittiğinde o da otelden ayrılıp New York'ta bulunan kız arkadaşlarına katıldı. Onlarla birlikte kısa bir tatil yaptı. Simpson makalesini "O adamla gençlik fantezimi gerçekleştirmiş olmak umurumda bile değildi. Bu benim daha genç halimdeki o kızın yapmaktan gurur duyacağı bir seçim değildi. "

Jessica Simpson, 2002'de dört yıllık birlikteliğin ardından Nick Lachey ile evlendi. Fakat bu evlilik 2006 yılında bitti.





Simpson Dukes of Hazzard adlı yapımdaki rol arkadaşı Johnny Knoxville ile Lachey ile evliliği sırasında duygusal bir ilişki yaşadığını açıklamıştı.





Jessica Simpson, 2006 ile 2007 arasında John Mayer ile çalkantılı bir ilişki yaşamıştı.





Ondan ayrıldıktan sonra 2007 ile 2009 arasında sporcu Tony Romo ile birlikte oldu.





Simpson 2014 yılından bu yana Eric Johnson ile evli. Çiftin üç tane çocuğu bulunuyor.





Jessica Simpson son birkaç yıldır önce aldığı sonra da verdiği kilolarla da gündemde. Bir dönem 108 kiloya kadar çıkan yıldız, sonra 63 kiloya indi. Geçirdiği değişimi de zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.

KARDEŞİ DE GÖSTERİ DÜNYASININ ÜNLÜ SİMALARINDAN BİRİ

Ailesindeki tek ünlü kişi Jessica Simpson değil bu arada. Kardeşi Ashlee de gösteri dünyasının renkli simalarından biri. 2000'lerin başında iki kardeş özellikle hızlı hayatlarıyla manşetlerden inmiyordu. Jessica'nın 38 yaşındaki kardeşi Ashlee, 2008 ile 2011 arasında ilk evliliğini Pete Wentz ile yaptığı dönemde çok dikkat çekiyordu. 2014 yılında müzik dünyasının efsane seslerinden Diana Ross'un oğlu Evan ile evlendikten sonra daha sakin bir hayat sürmeye başladı.