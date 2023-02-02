Boşanan ünlü çiftten şok haber: Daha önce emekli olsaydın, belki yuvan kurtulurdu!

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'SENİN İÇİN SADECE EN İYİSİNİ DİLEYEBİLİRİM'

Kendi durumlarındaki birçok ünlü çiftin aksine olayı uzatmadan, basın aracılığıyla birbirleriyle kavga etmeden, hem çocuklarını hem kendilerini yıpratmadan boşanma işini de bitirdiler. Her biri kendi yoluna gitti. Kadın, çocuklarını da alıp memleketine, ailesinin yanına doğru yola çıktı.Adam da evinde kalıp hayatını sürdürdü. Ama bu süreçte her ikisi de birbirleriyle ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ve nihayet bu sessizlik bozuldu. Ünlü model, eski eşine sosyal medya üzerinden iyi dileklerini yolladı.

KENDİLERİNE YENİ BİR HAYAT KURMAK İÇİN YOLA ÇIKTILAR: Ünlü çift, şimdi kendilerine yeni hayatlar kuracak.

Tabii ki anladınız top model Gisele Bundchen ile sporcu Tom Brady'den söz ettiğimizi. 2009 yılında evlenen çift, 2022'de önce ayrılık kararını açıklamış sonra da boşanma işlemini resmen tamamlamıştı. O sürecin ardından 42 yaşındaki Bündchen ile 45 yaşındaki Brady, kendilerine, yeni ve birbirlerinin yer almadığı bir hayat kurmaya çalıştı. Ne Gisele ne de Tom, biten evlilikleri ya da birbirleri hakkında tek kelime etti. Ama sonunda bu sessizlik bozuldu. Bunu bozan da iki çocuk annesi Gisele Bündchen oldu.

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Amerikan futbolu takımı Tampa Bay Buccaneers'in yıldızı olan Brady, boşanmadan kaynaklı çalkantılı hayatına yeni bir yön vermek istedi ve spor hayatını bir kez daha noktaladığını sosyal medya hesabından duyurdu. "Bir kez daha" dedik, çünkü Brady, boşanmadan önce bu kararı almış ve sonra tekrar mesleğine geri dönmüştü. Zaten Gisele Bündchen ile boşanmalarının ardında yatan gerekçenin de bu olduğu ileri sürüldü o dönemde.

"BİR KEZ DAHA" EMEKLİ OLDU: ESKİ EŞİ İŞİ DİLEKLERİNİ GÖNDERDİ

Brady, ikinci kez ve büyük olasılıkla gerçekten emekli olmaya karar verdi. Bu kararını da Instagram hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu. Brady'nin videosuna, aralarında David Beckham, Hugh Jackman, Kate Hudson, Gwyneth Paltrow, Serena Williams'ın dabulunduğu ünlüler dahil çok sayıda takipçisinden yorum geldi. Hepsi ortak fikir olarak Tom Brady'yi sevdiklerini belirtip ona gelecekteki hayatında mutluluk diledi.

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Ama bunların arasında biri vardı ki hepsinden daha fazla dikkat çekti. O da Tom Brady'nin eski eşi Gisele Bündchen'di. Brady ile evliliğinden 13 yaşında Benjamin ve 10 yaşında Vivian adında bir oğlu ve bir kızı olan Bündchen, eski kocasının paylaşımına "Hayatının bu yeni döneminde sana sadece harika şeyler diliyorum" diye yazdı. Böylece ünlü model, boşanmalarının ardından ilk kez eski eşiyle kamuoyu önünde bir iletişim kurmuş oldu. Tabii bu arada kapalı kapılar ardında tam olarak neler yaşandığı henüz bilinmiyor. Bündchen ve Brady bu konuda herhangi bir ipucu vermiş değil.

BELKİ KARARINDAN DÖNMESEYDİ BOŞANMALARI GEREKMEZDİ

Aslına bakılırsa belki de Tom Brady, bu kararını boşanmadan önce verseydi daha doğrusu emekli olma kararından dönmeseydi yuvası da kurtulabilirdi. Bu bir yorum. Ama haksız bir yorum değil. Çünkü çiftin, yollarını ayırma kararı verdiğinin duyulduğu ilk dönemde bunun nedeninin Tom Brady'nin emekli olduktan sonra tekrar mesleğine dönmek istemesi olduğu söylenmişti.Yani Brady bu konudaki sözünü tutmadığı için Bündchen boşanma kararı aldı. Elbette çiftin arasında farklı gelişmeler de yaşanmış olabilir. Ama bu ayrıntı çok fazla gündemde olduğu için doğruluk payının büyük olduğuna inanılıyor.

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'BU ÇOK FAZLA ŞİDDET İÇEREN BİR SPOR, ENDİŞE EDİYORUM'

Page Six'in haberine göre Brady ve Bündchen'e yakın bir kaynak, eski çiftin evliliğinde bu mesleğe geri dönme kararının büyük bir sorun yarattığını söyledi. Bu kaynak "Brady'nin önce emekli olup sonra mesleğe dönme kararı alması nedeniyle evlilikte sorunlar başladı. Gisele, sürekli çocuklarla vakit geçiren taraftı" dedi. Bu arada Brady'nin eski sevgilisi Bridget Moynahan'dan dünyaya gelen 15 yaşındaki oğlu Jack'in de sık sık aileyle birlikte kaldığı ve Bündchen'in onu çocuklarından ayırmadığı biliniyor.

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Brady'nin, eski sevgilisi Bridget Moynahan'dan bir, Gisele Bündchen ile evliliğinden iki çocuğu bulunuyor.

Tom Brady, mesleğinden emekli olacağı konusundaki ilk duyuruyu geçen yılın şubat ayında yaptı. Fakat sonra bu kararından vazgeçti ve sahalara döndü. Bu da Gisele ile olan evliliğinde iplerin koptuğu an oldu. Gisele Bündchen, kocası Tom Brady'nin faaliyet gösterdiği Amerikan futbolunun içerdiği şiddet nedeniyle onun sağlığından endişe duyduğunu belirtmişti. Top model "Bu çok fazla şiddet içeren bir spor, çocuklarım var ve Tom'un onlarla daha fazla birlikte olmasını istiyorum" diyerek Brady'nin emekli olmasını istediğini ifade etmişti.

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ACILI BİR SÜREÇ: Brady, boşanmanın; üzerinde çok düşünülüp verilen bir karar olduğunu söyleyip "acılı bir süreç" diye tanımlamıştı.

Tam 20 yılını bu spor dalına veren Tom Brady, eşi Gisele Bündchen'den boşanma arifesinde, bunun üzerinde çok uzun süre düşünülüp verilmiş bir karar olduğunu belirtip sonucun her ikisi için de acı verici olduğunu vurgulamıştı. Brady bir sosyal medya paylaşımında "Hayatımızın henüz yazılmamış yeni bölümlerinin peşinden giderken birbirimiz için ancak en iyisini dileyebiliriz" diye yazmıştı.