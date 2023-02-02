Efsane müzisyen üzücü haberi kendisi duyurdu: Böyle biteceğini hayâl bile edemezdim! 

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ÜZÜCÜ HABERİ KENDİSİ DUYURDU

Bir zamanlar sahnede hem gitar çalıp hem şarkı söyleyen bir yandan da müziğin ritmiyle dans eden kısacası fırtınalar estiren efsane müzisyenlerden birinin de başına gelen işte bu. Müzik dünyasında 'Karanlıklar Prensi' ya da 'Metal Müziğin Babası' olarak anılan 74 yaşındaki Ozzy Osbourne, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle turne programını iptal ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklamasında şu çarpıcı satırlara da yer verdi: Turne günlerimin böyle sona ereceğini asla hayâl bile edemezdim."

BÖYLE BİTECEĞİNİ HAYÂL BİLE EDEMEZDİM

Ozzy Osbourne, son yıllarda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Bunlardan biri de Parkinson hastalığı. Osbourne bundan dört yıl önce bir kaza geçirip omurgasını zedelemişti. Bu yüzden üç tane operasyon geçirdi ama sağlığına tam olarak kavuşamadı. Bu yüzden günlük yaşamdaki hareketleri kısıtlandı. Zaman zaman doktora giderken objektiflere takılan Osbourne, baston kullanmaya başlasa da kimi zaman yürümek için bir yardımcının desteğine de ihtiyaç duyuyor.

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Osbourne işte bu sağlık sorunları yüzünden İngiltere'yi de kapsayan Avrupa turnesini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu. Osbourne sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konserleri için bilet alan müzikseverlerden özür dileyerek "Turne günlerimin bu şekilde biteceğini hayâl bile edemezdim" diye yazdı.

BEDENİM ZAYIF DÜŞTÜ

Ozzy Osbourne her ne kadar sesinde bir sorun olmadığını yani şarkı söyleyebildiğini belirtse de fiziksel sağlığının artık seyahat etmesine imkan bırakmadığını satırlarına ekledi. Osbourne açıklamasına "Bu muhtemelen benim sadık hayranlarımla paylaşmak zorunda kaldığım en zor şey" sözleriyle başladı. Ardından da şunları yazdı: "Hepinizin bildiği gibi dört yıl önce ciddi bir kaza geçirdim ve omurgamı incittim. Bu süreç boyunca tek ve en önemli hedefim sahneye dönmekti. Sesimde sorun yok. Ama geçirdiğim üç operasyon ve bitmeyen fizik tedavilerin sonunda bedenim zayıf düştü."

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Osbourne "Turne günlerimin bu şekilde sona ereceğini hayal bile edemezdim.. Ekibim şehirden şehre ya da ülkeden ülkeye seyahat etmek zorunda kalmadan nerelerde konser verebileceğim konusunda fikir üretiyor" notunu da ekledi. Osbourne açıklamasının sonunda ailesine, grup arkadaşlarına, ekibine, uzun süredir yanında olan arkadaşlarına ve elbette hayatı boyunca kendisine destek olan sadakatlerini ve desteklerini esirgemeyen hayranlarına teşekkür etti,. Mesajının sonunda "Hepinizi seviyorum" diye yazdı.

SAĞLIK SORUNLARI BİTMİYOR: Ozzy Osbourne, omurgasını incittiği için yaşadığı sağlık sorunlarının yanı sıra Parkinson ile de mücadele ediyor. Ama ünlü müzisyenin sağlık sorunları bununla sınırlı değil. Covid 19'a yakalanıp zorlukla iyileşen Osbourne 2003 yılında geçirdiği bisiklet kazasının etkilerini de hala bedeninde taşıyor.





'KARANLIKLAR PRENSİ' OLARAK ANILDI

Yaşı yetenler elbette Ozzy Osbourne'u yakından tanır ama daha genç nesiller için bu usta müzisyeni kısaca bir tanıtalım. Gerçek adı John Michael Osbourne olan sanatçı, İngiltere'de dünyaya geldi. 1970'i yıllarda solistliğini yürüttüğü heavy metal grubu Black Sabbath ile üne kavuştu. O dönemde Osbourne, "Karanlıklar Prensi" olarak anılıyordu.

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Osbourne 1967 yılında Black Sabbath'ın kurucuları arasında yer aldı. Zaman içinde birlikte üne kavuşsalar da 1979 yılında kötü alışkanlıkları yüzünden gruptan kovuldu. Ama sonra başarılı bir solo kariyere imza attı. 13 albüm yayınladı. İlerleyen yıllarda Black Sabbahth ile bazı özel etkinlikler için ortak çalışma yaptı. 1997 yılında grubun son albümünde de yer aldı. 2017'de Black Sabbath'ındoğum yeri olan Birmingham'daki veda konserinde de yer aldı. Ozzy Osbourne müzik dünyasında "Metal Müziğin Babası" olarak anılıyor.

İKİNCİ EVLİLİĞİNDE MUTLULUĞU BULDU

Osbourne müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da hep gündemde oldu. İlk evliliğini 1971 ile 1982 arasında Thelma Riley ile yaptı. Ondan boşandığı yıl,evlendiği Sharon Levy ya da yıllardır bilinen adıyla Sharon Osbourne ile evliliği hala sürüyor. Ozzy Osbourne her iki evliliğinden toplam beş çocuk sahibi oldu.