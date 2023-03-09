Düğüne sayılı günler kaldı: Beline gelin kemerini taktı, eline kınayı yaktı

Haberin Devamı

Çünkü bu hafta sonu 2023 yılının ilk kraliyet düğünü gerçekleşecek. Ama hemen aklınıza, bu tür olaylarda açık ara önde olan İngiliz kraliyet ailesi gelmesin. Çünkü bu kez düğün Ürdün'de hatta başkent Amman'da. Dünyanın en şık giyinen kadınlarından biri olarak nitelendirilen aynı zamanda yine dünyanın en genç unvan sahibi olan kraliçesi olarak da bilinen Ürdün Kraliçesi Rania ile eşi Kral Abdullah büyük kızlarını evlendiriyor.

26 yaşındaki Prenses Iman ile ondan iki yaş büyük Jamal Thermiotis, hafta sonunda Amman'da hayatlarını birleştirecek. Beklentiler de bunun bir kraliyet düğününün bütün beklentilerini karşılayacak düzeyde olması yönünde.

Haberin Devamı

GELİNLİK KEMERİNİ KIZINA VERDİ

Adet olduğu üzere yakında gelin olacak Iman için bir kına gecesi düzenlendi. Kızının büyük mutluluğuna tanık olan olan Kraliçe Rania da o kınada çekilen fotoğraf ve videoları sosyal medya sayfasından paylaştı. İki kız iki erkek dört tane çocuğu olan Rania, evlatlarının ilk mürüvvetini görme heyecanıyla hazırlandı törene. Hatta kızı Iman'ı kına gecesi için hazırlarken çekilen bir fotoğrafa da yine sosyal medya hesabında yer verdi.

Zaten kına gecesinin sürprizi de o elbisenin tam da Rania'nın üzerinde çalıştığı ayrıntısında gizliydi. Çünkü müstakbel gelin Iman'ın, yerel motiflerle süslü beyaz kına elbisesinin üzerine taktığı o kemeri annesi Rania, 1993 yılında babası Kral Abdullah ile evlenirken gelinliğinin beline takmıştı. Rania, en mutlu gününe hazırlanan kızına kına gecesinde böyle bir jest yaptı.

Gözden Kaçmasın Annesine para verip bu bebeği aldır demişlerdi Haberi görüntüle





Kraliçe Rania, kendi düğününde gelinliğine taktığı kemeri, kına gecesi için kızına verdi. Son dokunuşları da kendi elleriyle yaptı.



Rania'nın o dönemde veliaht prens olan Abdullah ile evlenirken giydiği bu gelinlik çok konuşulmuştu. Gelinliğin en çok dikkat çeken ayrıntılarından biri de kemeriydi.

Haberin Devamı





SARAYIN GELİNİ DE ORADAYDI

Kraliçe Rania, Prenses Iman ve damadın kadın yakınlarının yer aldığı kına eğlencesinde gelin kadar dikkat çeken bir kişi daha vardı. Önümüzdeki haziran ayında Rania'nın en büyük oğlu Veliaht Prens Hüseyin ile evlenecek olan Rajwa Al Saif. Ailenin müstakbel gelini ve Ürdün'ün gelecekteki kraliçesi Rajwa, kına eğlencesinde en az törenin yıldızı Iman kadar dikkat çekti. Rajwa ile Rania'nın benzer renklerde giyinmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın büyük kızı Iman ile Jamal Thermiotis'in düğün tarihini Kraliçe Rania geçen hafta beklenmedik bir şekilde duyurmuştu. Rania, sadece konukların değil meraklıların da büyük bir heyecanla beklediği bu düğünü başka bir kutlama mesajının arasında sosyal medyadan haber verdi.

Haberin Devamı

'BİR HAFTA İÇİNDE GELİN OLACAK'

Kraliçe Rania, büyük kızı Iman'ın doğum günü nedeniyle resmi Instagram sayfasından bir paylaşım yaptı. Iman'ın, 1996 yılında dünyaya gözlerini açtığı ilk andan başlayarak çeşitli dönemlerini yansıtan görüntülerinden oluşan bir video paylaştı Rania. O paylaşımına duygu dolu bir mesaj eşlik etti.

Kraliçe Rania satırlarına "Kızımı ilk kez kucağıma aldığımda, hayatımın asla eskisi gibi olmayacağını biliyordum" diye başladı. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Bir hafta içinde gelin olacak. Benim değerli Iman'ım, senin için ve olduğun her şey için çok mutluyum." Böylece bir yandan kızı Iman'ın yeni yaşını kutlarken diğer yandan da geçen yıl nişanlanan Iman'ın, Jamal Thermiotis ile önümüzdeki hafta dünya evine gireceğini takipçileriyle paylaştı. Kraliçe Rania'nın iki mutlu duyuruyu aynı anda yaptığı bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik yorumu geldi. Birçok kişi Rania'ya, genç nişanlılara ve tüm aileye mutluluk dileklerini gönderdi.

Haberin Devamı

DAMAT ZENGİN BİR AİLENİN OĞLU

Ürdün kraliyet ailesinin damadı, Jameel Alexander Thermiotis Venezuela doğumlu bir iş insanı. Prenses İman'dan üç yaş büyük olan Thermiotis, New York'ta yaşıyor ve orada kurulu olan bir şirketin de ortaklarından. Genç adamın babasının Yunan asıllı Alexandros Thermiotis annesinin ise Corina Hernández olduğu belirtiliyor.

ARDI ARDINA İKİ NİŞAN DUYURUSU YAPILMIŞTI

Ürdün Kraliyet ailesi, geçen yıl ardı ardına iki nişan duyurusu yapmıştı. Bunlardan ilki Prenses Iman ile Jamal Thermiotis'inki oldu. Bu duyuruyu resmi olarak yapmak da Kraliçe Rania'ya düştü. 52 yaşında art arda iki kez kayınvalide olmaya hazırlanan Rania, önce kızı Iman'la ilgili olan nişan duyurusunu yaptı. Kızı ile damadının nişan pozunu sosyal medya sayfasında paylaşan Rania 6 Temmuz 2022'deki paylaşımda "Tebrikler sevgimi Iman'ım. Gülümsemen, doğduğun günden bu yana değer verdiğim sevgi dolu bir hediye oldu. Sana ve Jamaal'a sevgi ve gülücüklerle dolu bir hayat diliyorum" diye yazdı.

Haberin Devamı

ARDINDAN İKİNCİ NİŞAN DUYURUSU GELDİ

Bu duyurunun üzerinden sadece birkaç gün geçmişti ki Ürdün kraliyet ailesinden başka bir mutlu haber daha geldi. Bu kez haber Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın ilk çocuğu 28 yaşındaki Veliaht Prens Hüseyin ile ilgiliydi. 17 Ağustos'taki o paylaşımda da Rania, ilk göz ağrısı, en büyük oğlu Hüseyin ile Rajwa Al Saif'in evlilik yolunda ilk adımı attığını büyük bir coşkuyla duyuruyordu. Bu arada gelininin Rania'ya olan benzerliği, daha o ilk paylaşımda bütün dünyanın dikkatini çekti. Hatta birçok kişi Rajwa'nın, Rania'ya kendi öz kızları Iman ve Hüseyin ile Salma'dan daha çok benzediğini ileri sürdü. Gerçekten de durum bu!

İKİNCİ DÜĞÜN 1 HAZİRAN'DA

Bu arada yeri gelmişken, Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif'in önümüzdeki 1 Haziran'da evleneceklerini hatırlatalım. Prens Hüseyin ile Suudi Arabistan'ın önde gelen iş insanlarından birinin kızı olan Rajwa Al Saif'in düğünü için bu tarihin seçilmesinin özel bir önemi var. Çünkü genç Prens'in annesi ve babası, Rania ile Abdullah, 10 Haziran'da 30'uncu evlilik yıldönümlerini kutlayacak. Bundan birkaç gün önce de aile yeni bir düğün heyecanı yaşamış olacak.