Annesine para verip 'Bu bebeği aldır' demişlerdi

BEBEĞİ ALDIRMASI İÇİN VERİLEN PARALI KENDİ ZEVKİNE HARCADI

Bu ünlü oyuncunun, henüz evlenmeden önce babasıyla kısa bir ilişki yaşayan annesi 31 yaşındaydı... Ve sevgilisine hamile olduğunu söyledi. Başta ilişki yaşadığı adam olmak üzere kimse bu bebeği istemedi. Hatta adamın varlıklı ailesi, güzel oyuncunun annesine "Bu bebeği aldır" diyerek para bile verdi. Ama bebeğini doğurmak isteyen genç kadın, o parayla doktora gitmek yerine kendi zevki için harcadı.

Sonunda hamile genç kadın ile bebeğin babası evlendiler, kız bebek de dünyaya geldi. Ama evlilik çok kısa sürdü. Daha doğduğunda bile güzelliğiyle dikkat çeken o bebek beş aylıkken anne ve babası yollarını ayırdı. Annesi bir daha hiç evlenmedi ve hayatını, kızının kariyeri uğruna harcadı. Babası ise daha sonra tekrar evlendi ve başka çocukları oldu. Sonradan gerçekten annesinin hayal ettiği gibi sinemada kariyer basamaklarını koşarak tırmanan güzel oyuncu ise babasına hiç küsmedi. Ölünceye kadar onunla arasını iyi tuttu.

ANNESİNİN İNADI SAYESİNDE DOĞDU

Annesinin inadı sayesinde dünyaya gelen bu ünlü oyuncu, uzun yıllar "güzelliğin simgesi" olarak nitelendirilen Brooke Shields. Bugün 57 yaşında olan Shields, son zamanlarda, hakkında hazırlanan bir belgesel ve o belgeselde yaptığı itirafla gündemde. Bunu hatırlamak gerekirse...

Shields, Lana Wilson'ın yönettiği Pretty Baby (Güzel Bebek) adlı o belgeselde 30 yıl boyunca sakladığı bir gerçeği ilk kez kamera karşısında itiraf etti. Küçücük bir çocukken elde ettiği şöhrete ara verip üniversite eğitimi gören Shields, tekrar mesleğine dönmek istediği için bir görüşmeye gitti. O bunun bir filmle ilgili bir iş görüşmesi olduğunu düşünürken o gece yemeği çıktığı ve adını vermediği ünlü sinemacının amacı başkaydı. Shields, bir otel odasında tacize uğradı. Güzel oyuncu bunu da yıllarca sakladı. Bu olay başına geldiğinde üniversiteden yeni mezun 20'li yaşlarının başında olduğunu, bugün de 57 yaşında olduğunu göz önüne alırsak neredeyse 30 yıl annesi dışında kimsenin haberi olmadı bundan.

NEDEN BUNCA YIL GİZLEDİĞİ MERAK KONUSU OLDU

Öyle ki Brooke Shields, Hollywood'da Harvey Weinstein'ın birçok ünlü kadın yıldızı taciz ettiğinin ortaya çıktığı, itirafların arka arkaya geldiği dönemde bile hiç konuşmamıştı. Aslında başına gelenler #metoo hareketinin en çarpıcı örneklerinden biriydi. Ama nedense Brooke Shields, bu belgesel çekilinceye kadar sessiz kalmayı tercih etti. İşte bu durum merak uyandırdı. Neden birçok meslektaşı gibi aynı dönemde bu yaşadıklarını anlatmadı da onu ikna eden kişi Pretty Baby'nin yönetmeni Lana Wilson oldu? İşte Shields, itirafını yaptıktan ve bu basına yansıdıktan sonra kafalarda en çok dolaşan soru bu.

KENDİSİ BİLE OLUP BİTENİ KABULLENEMEMİŞ: Bunun nedeni Brooke Shields'e göre böyle bir olay yaşadığını kendisinin bile yıllarca kabul edememiş olması. Belli ki başına gelenleri hazmetmek onun için o kadar da kolay olmadı. Şimdi konuşmasının nedeni ise yine ona göre "bir daha bu tür çocuk istismarlarının yaşanmasını önlemek."





'HAYATTA KALDIĞIMA BEN BİLE İNANAMIYORUM'

Aslına bakılırsa onun hayatını masaya yatıranlara göre Brooke Shields'in 57 yıllık serüveni bu tür çelişkilerle dolu. Henüz 12 yaşında bir çocukken rol aldığı ve kendisine şöhret kazandıran Louis Malle imzalı Pretty Baby (belgesele de adını veren ünlü film) adlı yapıma yönelik bütün eleştirilere karşı durdu Shields. Hayatı boyunca menajerliğini de üstlenen annesinin, daha küçücük bir çocukken kendisinin bir nesne haline dönüştürülmesine ses çıkarmadığı iddialarını da hep çürüttü. Annesini savundu Shields. Gelin onun yaşadıklarına ve "Bazen bütün bunların sonunda hayatta kaldığıma ben de inanamıyorum" dediği hayatına biraz daha yakından bakalım.

YAPIMCILAR JODIE FOSTER'I İSTEMİŞTİ

Biraz önce anlattığımız gibi Brooke Shields, babasının ailesi tarafından istenmeyen bir çocuk olarak dünyaya gözlerini açtı. Onun doğduğu gün takvimler 1965 yılının 31 mayıs gününü gösteriyordu. Dünyaya gelmesinden beş ay sonra da ailesi boşandı. Brooke annesiyle yaşamaya başladı. Annesi Teri Schmon, oyuncu olmaya hevesliydi. Ama belli ki kendisinin gerçekleştiremediği bu hevesini kızı üzerinden gerçeğe dönüştürmek istedi. Daha küçücükken bir reklam filminde oynadı. Sonra da kendisine ün kazandıran o film geldi: Pretty Baby. O sırada henüz 12 yaşındaydı. İleri sürülenlere göre yapımcılar bu rol için o sırada 14 yaşında olan Jodie Foster'ı istedi ama yönetmen Louis Malle'in tercihi Brooke Shields'den yanaydı. Sonunda da onun istediği oldu.

Pretty Baby için yapımcılar, o sırada 14 yaşında olan Jodie Foster'ı istemişti. Fakat yönetmen Louis Malle, Brooke Shields'i tercih etti. Foster söz konusu filmde genç yaşta bir hayat kadınını canlandırıyordu.

O kadar küçük bir çocukken 29 yaşındaki rol arkadaşı Keith Carradine ile öpüşme sahnesinde bile rol aldı Shields. Söz konusu film, çok ağır biçimde eleştirildi. Shields filmde Susan Sarandon'ın canlandırdığı bir hayat kadınının New Orleans'ın 'kırmızı fener sokağında' onunla birlikte yaşayan kızını oynuyordu. Film, çok ağır eleştiriler aldı. Fakat Shields bunlara karşı durdu. Pretty Baby'nin, içinde yer aldığı en yaratıcı ve sanatsal çalışmalardan biri olduğunu söyledi. Ama şunu da ekledi: "Bugün olsa bu yaşta bir oyuncuyla bu film çekilmezdi."

YİNE GÜZELLİĞİ ÖN PLANA ÇIKARILDI

Bu filmden iki yıl sonra yine onun güzelliğinin ve cinselliğin ön plana çıktığı The Blue Lagoon adlı film geldi. Bir gemi kazasından kurtulan ve ıssız adaya düşen iki gencin öyküsüydü bu film. Rol arkadaş Christopher Atkins'ti. İkisi de film boyunca neredeyse yarı giyinik dolaşıyorlardı. Her ne kadar o filmin sevişme sahnelerinde Shields yerine dublör oynasa da filmin yapımcıları hatta annesi Atkins ile Shields'ın birbirlerine gerçekten aşık olması için onları yönlendirdi. Fakat öyle bir gelişme olmadı.

BİR CİNSELLİK SEMBOLÜ OLARAK HAFIZALARA YERLEŞTİ

Bu filmden sonra artık Brooke Shields'ı bir cinsellik sembolü olarak zirveye yerleştiren Endless Love (Sonsuz Aşk) geldi. Bu filmin yönetmen koltuğunda da Franco Zeffirelli oturuyordu. Shields, o filmi çekerken de henüz kimseye aşık olmamış ve onunla birliktelik yaşamamıştı. Bu yüzden de anlattığına göre filmin yakınlaşma sahnesinde bir türlü Zeffirelli'nin istediği yüz ifadesini veremedi. Yönetmen de onun ayak parmağını bükerek istediği yüz ifadesini almaya çalıştı.

BİR ARZU NESNESİNE DÖNÜŞTÜ

Bütün bunlar olurken yanında hep annesi Teri vardı. Zaten o sırada kötü alışkanlıklarıyla gündemde olan anne Teri, kızının böyle nesneleştirilmesine ses çıkarmadığı için eleştirildi. Ama Brooke Shields, onu da hep savundu. Onun 2012'de ölümünden sonra "Aslında biz birbirimize çok yakındık" diye anlattı o dönemi. Arkasında annesinin desteğiyle bu üç film ve ardından yine cinselliği çok öne çıkardığı için eleştirilen ve yine Shields'in "aslında öyle değildi" diye savunduğu bir blue jean reklamı sayesinde Brooke Shields'in şöhreti büyüdükçe büyüdü. Koyu renk dalgalı saçları, mavi gözleri ve kalın kaşlarıyla bütün dünya onu "Brooke" olarak tanıyordu. Hakkında "o kadar güzel ki onu gören güçlü adamlar bile ellerindeki puronun külünü silkelemeyi unutuyor" diye benzetmeler yapıldı.

Bu arada o dönemin gece hayatının en çılgın merkezlerinden biri olan Studio 54'ün de maskotu oldu Brooke Shields. İşte o dönemde onun 22 yaşına kadar hiçbir erkekle birlikte olmaması ve bunu da açıkça ilan etmesi Shields'i başka bir noktaya taşıdı. Eskisinden çok daha yoğun bir şekilde bir arzu nesnesine dönüştü. Ama aynı zamanda tuhaf bir şekilde ona bir tür koruma kalkanı da oldu. Her ne kadar cinselliğini öne çıkaran filmlerde oynasa da güzelliği göz kamaştırsa da Brooke Shields bir yandan da bu tür özellikleriyle gündeme geliyordu.

GECE EN GEÇ 22:00'DE EVDE OLMASI GEREKİYORDU

Yani rol aldığı Pretty Baby, Sonsuz Aşk ve Mavi Göl filmlerinde seyircinin gördüklerşyle onun gerçek hayatı arasında dağlar kadar fark vardı. Ama bir yandan da bu durum Shields için derin bir kimlik krizinin sebebiydi. Bir yanda hem iflah olmaz bir alkolik olan hem de güzel kızını şöhretin kollarına iten annesi vardı. Diğer yandan da onun kameralar karşısında yarattığı o bambaşka hayat. Kızını daha 11 aylıkken bir reklam filminde oynatan Teri, Brooke'un erkenden ortaya çıkan bu yeteneğinin meyvelerini topluyor ve kazancını emlak yatırımlarına aktarıyordu. Kızını film setlerinde asla yalnız bırakmıyordu ve özel hayatını da kendisi şekillendirmeye çalışıyordu.

Brooke Shields ise annesine yönelik eleştirilerin karşısında bir kale gibi dikildi her zaman. Onun henüz 12 yaşındaki kızının film tanıtımı için bir küvette yarı çıplak yatmasına izin veren korkunç bir anne olduğu algısını yıkmaya çalıştı sürekli. Annesiyle aslında çok yakın olduklarını söyledi her fırsatta. O dönemde anlatılanlara göre Shields, her ne kadar klasik bir Hollywood kızı gibi görünse de akşamları en geç sat 22:00'de evinde olması gerekiyordu.

BİRLİKTELİK YAŞADIĞI İLK ERKEĞE AŞIK OLMUŞTU

Öte yandan bazı ünlülerle yakın arkadaşlığı da vardı. Mesela 17 yaşındayken kendisinden çok büyük olan John Travolta onu okuduğu liseden alabiliyordu. Dönemin en ünlü şarkıcılarından George Michael ile sıkı bir arkadaşlık kurmuştu. Anlattığına göre Shields, gerçek aşkı üniversitede okurken tatmıştı. Princeton'da Fransız dili ve edebiyatı eğitimi alırken aynı okulun öğrencisi olan Dean Cain'e aşık oldu. O sırada 22 yaşındaydı ve Cain, birliktelik yaşadığı ilk erkek oldu.

'TERK ETMEK Mİ? BEN ONUNLA EVLENİYORUM ANNE!

Sonra Brooke Shields, dönemin en ünlü tenis yıldızlarından Andre Agassi'ye aşık oldu O sırada neredeyse 30 yaşındaydı. Hatta onunla evlenmek uğruna belki de hayatında ilk kez annesine karşı geldi. Onu bırakmasını söyleyen annesine "Bırakmak mı? Ben onunla evleniyorum" dedi ve dediğini de yaptı. Çift 1997 yılında evlendi. Ama evlilik uzun sürmedi. iki yılda bitti. Çünkü Agassi'nin kıskançlığı insanı canından bezdirecek türdendi.

MICHAEL JACKSON İLE İLİŞKİSİ HEP SORU İŞARETİ YARATTI

Bir dönem Shields ile Michael Jackson'ın yakınlığı çok konuşuldu Shiedls aslında 13 yaşındayken onunlaarkadaş olmuştu. Hatta Elizabeth Taylor'ın düğünlerinden birine ikili birlikte katıldı.

Öte yandan Jackson'ın ona hayranlığı da bilinen bir durumdu. Öyle ki Michael Jackson'ın Shields'e defalarca evlenmeyi ve birlikte çocuk evlat edinmeyi önerdiği söylendi. Fakat Shiedls asla arkadaştan daha öte oymadıklarını ısrarla tekrarladı.

EŞİYLE ARKADAŞLARI ARACILIĞIYLA TANIŞTI

Brooke Shields'ın şimdiki hayatına gelirsek... Bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Chris Henchy ile 2001 yılında evlendi ve iki kız çocuğu annesioldu. Bir ara doğum sonrası depresyonuyla gündeme gelen Shields, şimdi eskisinden daha sakin ve daha durmuş oturmuş bir yaşam sürüyor.