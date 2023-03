Film değil gerçek: Ünlü oyuncu tam 52 yıl sonra kızını buldu: Burnunu benzetti, babalık testi istedi

BABA- KIZ OLDUKLARINI BİLMEDEN AYNI ORTAMLARDA KARŞILAŞTILAR: Abi Harris'in annesi Jennifer, yıllar önce henüz 30'lu yaşlarındayken Sir David Jason ile bir ilişki yaşadı. İkili o sırada Londra'daki May Fair Tiyatrosu'nda Under Milk Wood adlı oyunda rol alıyorlardı. Jason daha sonra aynı eserin sinema versiyonunda da kamera karşısına geçti. Abi Harris, babası olduğunu bilmediği David Johnson ile zaman içinde aynı ortamlarda karşılaştılar. Fakat o dönemlerde her ikisi de baba- kız olduklarının farkında değildi. Sonra Abi Harris'in isteğiyle babalık testi yapıldı ve gerçek ortaya çıktı.