Film değil gerçek: Ünlü oyuncu tam 52 yıl sonra kızını buldu: Burnunu benzetti, babalık testi istedi

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BENZERİNE ANCAK FİLMLERDE RASTLANACAK OLAY

O ünlü oyuncu, aslında tam 52 yıldır haberinin bile olmadığı bir kızı ve üstüne üstlük bir de torunu olduğunu öğrendi. Yani uzun süren kariyeri boyunca kim bilir kaç tane farklı karakteri canlandıran oyuncu, benzerine ancak senaryolarda rastlanabilecek bir olayın kahramanı oldu. Gelin şimdi bir bakalım, bu olay kimin başına geldi ve neler yaşandı.

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BİR ANDA DEDE OLDUĞUNU DA ÖĞRENDİ

Tam 52 yıl sonra, o zamana kadar haberi bile olmayan bir kız çocuğu babası olduğunu hatta 10 yıl önce dede bile olduğunu öğrenen bu kişi ünlü İngiliz oyuncu Sir David Jason.Rol aldığı Only Fools and Horses adlı yapımla hafızalara kazınan, birçok tiyatro oyununda da sahneye çıkan 83 yaşındaki efsane oyuncu,52 yaşında bir kızı ve 10 yaşında bir de torunu olduğunu henüz öğrendi.

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The Mirror gazetesine "Bunu bir sürpriz diye tanımlamak yaşananları hafife almak olur" diyerek durumu tanımladı deneyimli oyuncu Jason. Yıllar önce kısa bir ilişki yaşadığı meslektaşı Jennifer Hill'den 52 yaşında bir kızı olduğunu kısa bir süre önce öğrendi Sir Jason. Kızı Abi Harris'ten Charlie adında 10 yaşında bir de torunu bulunduğunu öğrenmek de onun için sürprizi ikiye katladı.





AİLESİ DE BAĞIRLARINA BASTI

Sir David Jason'ın 62 yaşındaki Lady Gill White ile evliliğinden 22 yaşında Sophie adında bir kızı bulunuyor. Jason'ın ailesi de bu beklenmedik haber karşısında büyük bir coşkuya kapıldı ve Abi ile oğlu Charles'ı deyim yerindeyse bağırlarına bastı.

Jason'ın, Mirror gazetesine söylediğine göre eşi Gill ile kızı Sophie ailelerini biraz daha genişleten bu yeni gelişme konusunda çok destekleyici davranıyorlar. Üstelik Abi ile oğlu Charlie'nin aileye katılması konusunda da istekliler.

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MEKTUP YAZDI VE BABALIK TESTİ İSTEDİ

İşin bu kısmı oldukça ilginç ama daha da çarpıcı olan başka ayrıntılar da var. Gerçek babasını tam 52 yıl sonra bulan Abi Harris de Jason gibi oyuncu. Hatta baba - kız olduklarını bilmeden önce birlikte aynı ortamlarda bile bulundular.

Abi Harris, Sir David Jason'ın biyolojik babası olabileceğini ona olan benzerliğini fark ettiğinde düşünmeye başladı. Özellikle de burun yapılarının birbirine sanki ikiz gibi benzediğini gördüğünde. Zaten bundan sonra Sir Johnson'a bir mektup yazıp babalık testi yaptırılmasını istedi. Testin sonucunda da yarım asrı aşkın süredir gizlenen gerçek ortaya çıktı.

KAYBETTİĞİMİZ YILLAR İÇİN ÜZGÜNÜM

Abi Harris, gerçek babasını bulduktan sonra onunla gurur duyduğunu saklamadı. "Elbette babamı bulmaktan gurur duyuyorum. Ama kaybettiğimiz yılların üzüntüsünü de hissediyorum" diye konuştu. Bu arada yeri gelmişken bütün bu olayların geçen yılın sonlarında yaşandığını hatırlatalım.

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BABA- KIZ OLDUKLARINI BİLMEDEN AYNI ORTAMLARDA KARŞILAŞTILAR: Abi Harris'in annesi Jennifer, yıllar önce henüz 30'lu yaşlarındayken Sir David Jason ile bir ilişki yaşadı. İkili o sırada Londra'daki May Fair Tiyatrosu'nda Under Milk Wood adlı oyunda rol alıyorlardı. Jason daha sonra aynı eserin sinema versiyonunda da kamera karşısına geçti. Abi Harris, babası olduğunu bilmediği David Johnson ile zaman içinde aynı ortamlarda karşılaştılar. Fakat o dönemlerde her ikisi de baba- kız olduklarının farkında değildi. Sonra Abi Harris'in isteğiyle babalık testi yapıldı ve gerçek ortaya çıktı.





O DA GERÇEK BABASININ KİMLİĞİNİ BENZERLİĞİ SAYESİNDE KEŞFETMİŞTİ

Buna benzer bir gerçek öykü güzel oylurncu Liv Tyler ile yıllarca babası olduğunu bilmediği Steven Tyler arasında yaşanmıştı. Liv Tyler'ı şimdi herkes Steven Tyler'ın kızı olarak tanıyor. Ama onun hayatının bu yanı oldukça dikkat çekici.

Annesi Bebe Buel, Liv Tyler'a hamileyken babası Steven Tyler'dan ayrıldı. Liv de annesinin o sırada birlikte olduğu müzisyen Todd Rundgren'in soyadını aldı dünyaya gelince. Liv Tyler, 11 yaşına geldiğinde, ailesinin yakın dostu olan Steven Tyler'a olan benzerliğiyle dikkat çekti. Bu konunun üstüne gidince de biyolojik babasının Steven Tyler olduğunu öğrendi. Bir yıl sonra da gerçek babasının soyadını aldı.