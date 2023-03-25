William'ın metresi olduğu iddia edilmişti: Kral 3. Charles'ın kararıyla artık ailenin üyesi gibi oldu

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YASAK AŞKLAR TARİHİN HER DÖNEMİNDE VARDI

Kısacası "Camilla, Diana ve Charles" kraliyet dünyasının en çok konuşulan, asla unutulmayan,en ünlü aşk üçgeninin kahramanları olma özelliğini kimselere kaptırmadı.

Elbette sadece onlar değil, dünyanın dört bir yanındaki kraliyet ailesi üyelerinin de bazıları bir çığ gibi büyüyerek skandala dönüşen yasak aşkları, hatta bu aşklardan dünyaya gelen çocukları var. Üstelik sadece modern çağlar için geçerli değil bu durum, tarihin her döneminde yaşanıyor.

Şimdi bu kısa hatırlatmanın ardından başka bir olaya geçelim. Elbette bu anlatacaklarımız da kraliyet ailelerinde yaşanan, aslında herkesin bildiği 'gizli ve yasak' aşklarla, en azından bu tür iddialarla bağlantılı. Önce birkaç yıl öncesine bir uzanalım...

Gözden Kaçmasın Prens William ve Kate Middleton: Aldatma söylentisi sosyal medyada deprem yarattı Haberi görüntüle





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BU YUVANIN ÜZERİNDE HİÇ Mİ KARA BULUTLAR DOLAŞMIYOR?

Charles'tan sonra Britanya tahtının ilk sıradaki varisi olan William ile eşi Catherine'in aşkı ve mutlu evliliği herkesin malumu. Üniversite yıllarında tanışan William ile Kate Middleton, kısa bir ayrılığın ardından yeniden bir araya geldiler. Sonunda 2011 yılının 29 Nisan günü, sadece aile ve yakınlarının değil bütün dünyanın tanıklığında evlendiler. Bir başka deyişle bir tür peri masalı gerçeğe dönüştü. damarlarında William gibi "mavi kan" taşımayan Kate Middleton, resmen İngilizkraliyet ailesine katıldı.

Zaten Kraliçe'nin ölümünden sonra eşi Galler Prensi ilan edilince o da Galler Prensesi oldu ve Külkedisi Masalı mutlu sona ulaştı.

Dışarıdan bakıldığında üç çocukları, 9 yaşındaki George, 7 yaşındaki Charlotte ve 4 yaşındaki Louis ile mutlulukları ikiye katlandı çiftin.. Zaman zaman ailece kamuoyu karşısına çıkıp mutlu aile tablosunu gözler önüne seriyorlar. Sonuçta bu da görevlerinin bir parçası.

Ama sanıyor musunuz ki William ile Kate'in yuvası üzerinde hiç kara bulutlar dolaşmıyor. Tam olarak gerçeğin ne olduğunu onlardan başka kimse bilemez ama zaman zaman 'masal prensesi' Kate'in eşi William tarafından aldatıldığı söylentileri bile ortada dolaşıyor. Üstelik bunlar sadece 'fısıltı gazetesinde' değil gerçekten basında da yer alıyor. Sonuç olarak ne Kate ne William "ser verip sır vermiyor" ama söylentiler de bitmiyor.

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Yıllar önce William, yanında henüz yeni doğum yapmış olan karısı Kate olmadan çıktığı bir İsviçre tatilinde çevresi genç kadınlarla sarılı olarak görüntülenmişti. Elbette basındaki manşetler hazırdı: Düşes Kate bile aldatıldı! O olaydan fazla ses çıkmadı. Ama Kate, en küçük çocukları Louis'ye hamileyken bu kez yankıları hala silinmeyen başka bir aldatma söylentisi ortaya atıldı.

Bu kez iddialar çabuk unutulmadı. Çünkü olaya karışanların isimleri ve hatta cisimleri belliydi. İleri sürülenlere göre William, üçüncü kez hamile olan karısı Kate'i, yakın bir şekilde görüştükleri ve aynı zamanda Anmer Hall'daki konutlarında komşuları olan Cholmondeley ailesinden Rose Hanbury ile aldatmıştı. 62 yaşındaki asilzade ve yönetmen eşi Cholmondeley Markisi David Rocksavage’dan üç çocuk dünyaya getiren 39 yaşındaki Rose Hanbury ile kaçamak bir aşk yaşamıştı William.

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HAFIZALARDA 'WILLIAM'IN METRESİ' OLARAK YER ETTİ

Bu olay her ne kadar basına yansımış, aylarca konuşulmuş ve hatta hala unutulmamış olsa da kimse net olarak gerçeği kanıtlayamadı. Ama Rose Hanbury, "William'ın metresi" olarak hafızalarda yer etti. Aradan geçen üç yıla rağmen neden bu isimlerin tekrar gündeme geldiğine baktığımızda olay muhtemelen birçok kişi için daha çarpıcı hale gelecek.

Bir dönem yani bu yasak aşk söylentilerinin yayılmasından sonra Kate ile William, Rose Hanbury ve asilzade kocası David Rocksavage ile görüşmeyi kesti. O zamana kadar aralarından su sızmayan iki çift yollarını ayırdı. Ta ki Kral 3. Charles'ın yeni kararına kadar!

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ARTIK AİLEYE DAHA YAKIN BİR HALE GELDİLER: İngiliz basınına göre Charles, William'ın metresi olduğu ileri sürülen Rose Hanbury'nin kocasına yeni bir görev verdi.Böylece çift, İngiliz kraliyet ailesine her zamankinden daha yakın bir hale geldi

İngiliz basınının iddiasına göre Kral 3. Charles, bir zamanlar oğlu William'ın metresi olduğu ileri sürülen Rose Hanbury'nin asilzade kocası David Rocksmavage'e yeni bir unvan verdi. Onu "maiyet lordu" ilan etti. Yani bundan böyle Rocksavage, Kral Charles'ın özel hizmetleriyle ilgilenecek, yeri geldiğinde ona vekalet edecek. Bir başka deyişle "kraliyet çemberinin merkeze en yakın" noktasında yer alacak.

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Dolayısıyla eşi Rose Hanbury de her gerektiğinde onun yanında olacak. Bu da William ile Kate ve Rose Hanbury ile David Rocksavage çiftlerinin yine eskisi gibi hatta belki eskisinden daha yakın bir şekilde görüşmeleri anlamına geliyor. Daha da açık söylersek David Rocksavage ile eşi Rose Hanbury, artık İngiliz kraliyet ailesinin bir üyesi gibi oldu.





ARİSTOKRAT BİR AİLEDEN GELİYOR, ESKİ BİR MODEL

Şimdi gelelim William'ın yasak aşkı olduğu iddiaları net olarak kanıtlanamasa da elbette aksi de tam anlamıyla ortaya konulamayan Rose Hanbury'ye.

Eski bir model olanRose Hanbury (solda) ile Kate arasında yakın bir dostluk ilişkisi vardı ve iki çift sık sık bir araya geliyordu. Her iki çift birbirlerine altı kilometre mesafede yaşıyordu. Yaşları da birbirlerine yakındı. Yani aile dostu olmaları için gereken bütün koşullar yerine gelmişti.

Rose Hanbury, ailesiyle birlikte Prens William ve Kate Middleton çiftine 6 kilometre mesafedeki Houghton Hall’da yaşıyor. Houghton Hall, 1720 yılında Norfolk’ta İngiltere’nin ilk başbakanı Sir Robert Walpole’nın kır evi olarak inşa edildi. Malikânenin çok büyük olması nedeniyle, çocukların bir odadan bir odaya gitmek için kaykay kullandığı belirtiliyor.

Fakat William'ın karısını Rose Hanbury ile aldattığı iddiaları ortaya atıldıktan sonra Cambridge çifti, Hanbury ve kocasıyla görüşmeyi kesti. Kensington Sarayı bu iddiaları resmi olarak yalanladı.