Dört yıldır neredeyse hiç konuşmadılar.... Kate'i televizyonda görünce aklı başından gitti

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Genellikle de öyle çok olumlu ayrıntılar olmuyor anlattıkları. Bir yandan Harry çocukluk yıllarına uzanarak aile içinde ne kadar büyük zorluklar yaşadığını anlatıyor. Diğer yandan da Meghan Markle, hamileyken bile neler çektiğini...

Çift bu konuda o kadar çok konuştu ki ağızlarından çıkan her sözü herkes ezberledi deyim yerindeyse... Fakat onlarla ilgili özellikle son dönemde konuşulan bambaşka bir ayrıntı daha var.

Aylardır ortalıkta dolaşan söylentilere gere Harry, doğup büyüdüğü ortamı, ailesini çok özlüyor. ABD'nin onun için yeni ve heyecan verici olan özellikleri artık sıradan hale geldi. Bu yüzden de kırdığı ama bunun da ötesinde çok kızdırdığı ailesinin gönlünü almak, onlara zeytin dalı uzatmak için elinden geleni yapmak için fırsat kolluyor.

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EKRANDA GÖRÜNCE HEYECANA KAPILDI

Son iddialara göre bu konuda yeni bir gelişme yaşandı. Üstelik bu kez Harry ile birlikte odak noktasında olan bir başkası daha var: Prens William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton. Bir başka deyişle Harry'nin yıllar boyunca "O benim hiç sahip olmadığım kız kardeşim" gibi tanımladığı ailenin gelini Kate.

İleri sürülenlere göre Kate'in kanser tedavisine başladığını açıkladıktan sonra yanında William olmadan katıldığı ilk etkinlik olan Wimbledon Açık Erkekler Finali, o etkinliği evlerinde TV başında izleyen Harry ile Meghan'ı da heyecanlandırdı. Özellikle de Harry'yi.

Kate Middleton, kızı Charlotte ve kardeşi Pippa eşliğinde katıldığı o etkinlikte mor elbisesi içinde yine eskisi gibi sağlıklı ve mutlu görünüyordu. İç dünyasında neler yaşadığını kendisinden başka kimse bilemez elbette ama görüntüsü, halkın ona gösterdiği sevgi Kate'i, ekrandan izleyen Harry'de bir anda ailesine zeytin dalı uzatma isteği uyandırdı.

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KATE'E BİR NOT GÖNDERMEYE KARAR VERDİ

Harry'ye yakın bir kaynağın İngiliz basınına anlattığına göre bir zamanlar çok iyi dost olduğu Kate'i böyle iyi görmek Harry'yi heyecanlandırdı. Sonra da ona bir not göndermeye karar verdi Harry.

Söz konusu kaynak bu konuda şunları anlattı: "Harry, karısı Meghan ile birlikte Wimbledon'ı izliyordu. Kate'i böylesine ışıltılı bir halde görmek onun bir coşkuya kapılmasına neden oldu. Ardından da Kate'i dışarıda görmekten ne kadar mutlu olduğunu belirtmek ve onu tebrik etmek için bir not gönderdi."

İngiliz Daily Express gazetesine konuşan bu kaynağa göre Meghan Markle da kocasının bu mutluluğuna ortak oldu. Her ikisi de Kate'in usul usul da olsa görevlerine dönebilecek kadar iyi hissetmesinden büyük sevinç duydu.

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ZEYTİN DALI UZATMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Harry ve Meghan'a yakın kaynakların ileri sürdüğüne göre Prens, ailesiyle, özellikle de ağabeyi William ile bozulan ilişkisini düzeltmek konusunda büyük bir istek duyuyor son dönemde. Bu yüzden de Kate'in Wimbledon'da eskisi gibi görevinin başına dönmesini bu konuda bir fırsat olarak gördü.

Bir başka iddiaya göre de Harry, kısa bir süre sonra bir aylığına Londra'ya gitmeyi planlıyor. O sırada da babası ve ağabeyiyle aralarındaki kırgınlığı düzeltmek için elinden geleni yapacak.

Aslına bakılırsa Harry'nin Kate'e bir mesaj göndermesiyle ilgili bu iddialar onların geçmişini bilenleri de heyecanlandırdı. Çünkü William ile evlenmeden önce de evlenip aileye katıldıktan sonra da Kate ile Harry gerçekten de kardeş gibi geçiniyordu.

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DÖRT YILDIR NEREDEYSE HİÇ KONUŞMADILAR

Prens Harry, 2020 yılında aileden ayrılıklarını açıkladıktan sonra Kate Middleton ile çok fazla bir araya gelmedi. Aynı şekilde ağabeyi William ile de hiç görüşmedi.

Dedeleri Prens Philip'in cenaze töreninde Kate iki kardeşi bir araya getirip kısa süre de olsa aralarında bir diyalog kurmasını sağlamıştı. Ancak ondan sonra iki kardeş arasındaki bağlar tamamen koptu.

Harry, babası Kral Charles'ın taç giyme töreninde Londra'daydı ama ne Kate ile konuştu ve görüştü ne de William ile.

Aynı şekilde Charles'ın kansere yakalandığının açıklanmasından sonra da Londra'ya gitti ama o sırada da Kate ve William ile hiç görüşmedi. Ki zaten babasıyla da sadece 45 dakika görüşebildi. Sonra apar topar memleketine döndü.

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Üstelik Kate'in kanser tedavisi göreceğini de dünyadaki milyonlarca kişiyle aynı anda basından öğrendiler. Sanki ailenin üyesi değilmişçesine!

Harry ile Meghan, Nijerya seyahati öncesinde Londra'da havaalanında buluştular ama o zaman da hemen uçaklarına binip yola devam ettiler. Yani aileyle görüşme şansları olmadı.

KATE İÇİN ENDİŞE ETTİĞİ KONUŞULDU

Kate Middleton ile Prens Harry'nin artık tarihin tozlu sayfalarında kalan dostluğuna dönecek olursak... Bir zamanlar gittikleri her yere neşe götüren bu iki yakın dost artık birbirlerini görmek bile istemiyor.

Geçtiğimiz mart ayında Kate'in kansere yakalandığını açıklamasından kısa bir süre önce Harry'nin onun için endişelendiği haberleri basına yansımıştı.

İleri sürülenlere göre bu yılın ocak ayında operasyon geçirdiğinin açıklanmasından sonra ortada görünmeyen Kate'e hem sosyal medyadan hem de geleneksel basından büyük bir baskı vardı.

Söylenenlere göre Harry de bir zamanlar yakın dostu olan Kate'in bu baskı altında kalmasından dolayı üzülüyordu.

O dönemde Page Six'e konuşan Harry'ye yakın bir kaynak Prens'in ağabeyinin karısı Kate için büyük bir endişe duyduğunu söyledi.

YENGESİNE YÖNELİK BASKI ONU RAHATSIZ ETTİ

Bütün bunların üzerine Kate Middleton'a yönelen eleştiriler, onu konu alan hatta öldüğünü bile ileri süren komplo teorileri Harry'yi de rahatsız etti.

Çünkü yine bazı kaynaklara göre Harry, bütün bunları gördükçe annesi Diana'ya ve karısı Meghan Markle'a basının yaptıklarını hatırlıyor. Şimdi Kate'in de onların yaşadıklarını tecrübe ettiğini düşünüyordu.

İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıkları ilk dönemde "Karımın da annemin kaderini yaşamasını istemiyorum" diyen Harry, bir zamanlar en iyi arkadaşı olan Galler Prensesi Kate Middleton için endişe etmekten kendini alamıyordu. Ağabeyi William başta ailesiyle arasının iyi olmamasına rağmen hem de!

MUZİP GÜLÜŞMELERİ TARİHE KARIŞTI

Onları yıllardır takip edenlerin bildiği gibi Harry, ağabeyi William ve karısı Kate ile çok iyi geçiniyordu bir zamanlar.

Kate'in aileye yeni katıldığı dönemlerde üçünün yakınlığı gerçekten de dikkatlerden kaçacak türden değildi. Özellikle de Harry ile Kate'in haşarı çocuklar gibi suç ortaklığı yapmaları sık sık objektiflere takılıyordu.

En ciddi etkinliklerde bile William hiç duruşunu bozmadan otururken Kate ile Harry'nin birbirlerine muzipçe gülümsemeleri hatta bazen kahkahalarını tutamamaları o dönemde üçlünün takipçilerini de çok sevindiriyordu.

Bu samimiyet o dönemde uzun uzun mercek altına alınmıştı. Yapılan yorumlara göre William, çocukluğundan bu yana geleceğin kralı olarak yetiştirildi. Doğal olarak büyüdüğü zaman da bu durum değişmedi, giderek arttı.

O yüzden William, taşıdığı sorumlulukların ağırlığı altında daha ciddi davranıyordu. Ama kardeşinin kral olmak gibi bir derdi olmadığı için zaten bütün hayatını ağabeyinden daha rahat bir biçimde yaşadı. Her zaman da ortamı neşelendiren kişi Harry oldu.

KUZENLERİNİ DE GÜLDÜREN HEP OYDU

Aslında küçüklüğünden bu yana William daha ciddi dururken Harry, Buckingham Sarayı'nın balkonundan halkı selamlarken bile sergilediği haşarı davranışlarla dikkat çekiyordu. Bu durum da hayatına Meghan girinceye kadar değişmedi.

Harry'nin böylesine muziplik yaptığı tek kişi de Kate değildi o dönemde. Kuzenleri Beatrice, Eugenie ve Zara ile birlikte bulunduğu ortamlarda da hep şaka yapan kişi Harry oluyordu.

Aslında Prens Harry de yıllar önce ağabeyiyle iyi geçirdiği bir dönemde verdiği röportajda "Kate'i hiç sahip olamadığım kız kardeşim gibi görüyorum" demişti.

Bazı kraliyet yorumcularına göre de annesi Diana'yı çok küçük yaşta kaybeden Harry, Kate'de biraz da anne sevgisi buluyordu.

Evlenmeden önce de evliliklerinin ilk döneminde de Harry, Kate ve William ile çok yakındı. Birlikte TV izleyip yemek yaptıkları konuşuluyordu. Hatta Harry'nin hayatındaki gelişmeleri onlarla özellikle de Kate ile paylaştığı da basına yansımıştı.